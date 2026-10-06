EPOMAKER TH108 V2 Pro Review: Η επιστροφή του full-size πληκτρολογίου με όρους custom μηχανικής

Τα τελευταία χρόνια η αγορά των μηχανικών πληκτρολογίων κυριαρχήθηκε από τη μινιμαλιστική τάση των συμπαγών διατάξεων, με τα μοντέλα 65%, 75% και Tenkeyless να μονοπωλούν το ενδιαφέρον όσων αναζητούν ποιοτική αίσθηση γραφής και καθαρό γραφείο. Για όσους όμως συνδυάζουν τη δημιουργική συγγραφή με την ανάλυση δεδομένων, τη λογιστική διαχείριση ή εκτεταμένες εργασίες σε υπολογιστικά φύλλα, η απουσία ενός αυτόνομου αριθμητικού πληκτρολογίου αποτελούσε πάντοτε έναν οδυνηρό συμβιβασμό, ο οποίος συχνά οδηγούσε στην αναζήτηση ξεχωριστών περιφερειακών ή στην υποχρεωτική αποδοχή φθηνών πληκτρολογίων γραφείου μαζικής παραγωγής.

Το EPOMAKER TH108 V2 Pro έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, αποδεικνύοντας ότι μια διάταξη πλήρους μεγέθους 104 πλήκτρων μπορεί να ενσωματώσει όλα εκείνα τα εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά που κάποτε συναντούσαμε σε πιο ακριβά builds.

Προσωπικά, η γνωριμία μου με την EPOMAKER προέκυψε σχετικά πρόσφατα, όταν δοκίμασα το επίσης εξαιρετικό TH99 Pro, ένα πληκτρολόγιο που με τις επιδόσεις και την ποιότητά του έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη, κάνοντάς με να περιμένω με πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο μηχανικό μοντέλο της εταιρείας. Όπως όλα δείχνουν μετά και από αυτό το review, η εμπειρία αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε την αρχική θετική εικόνα, αλλά μου έχει ανοίξει για τα καλά την όρεξη για ακόμη περισσότερες προτάσεις από το συγκεκριμένο εργαστήριο. Τοποθετώντας το TH108 V2 Pro στο γραφείο μου για καθημερινή χρήση, η πρώτη αίσθηση ήταν εκείνη της επιστροφής στην εργονομική οικειότητα των πλήρων διαστάσεων, συνοδευόμενη παράλληλα από μια εντυπωσιακή ακουστική και μηχανική αναβάθμιση.

Η πρώτη οπτική και απτική επαφή με τη συσκευή μαρτυρά αμέσως ότι δεν πρόκειται για ένα τυπικό πλαστικό πληκτρολόγιο, καθώς το βάρος του, που προσεγγίζει το ενάμιση κιλό, εμπνέει εμπιστοσύνη για τη στιβαρότητα του. Το παχύ, συμπαγές σασί από ενισχυμένο ABS πλαστικό διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα χωρίς περιττούς τριγμούς ή ανεπιθύμητες στρεβλώσεις όταν πιέζεται με δύναμη στην επιφάνεια εργασίας, παραμένοντας απόλυτα σταθερό ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονων ρυθμών πληκτρολόγησης. Ο συνδυασμός των χρωματικών επιλογών και των εργοστασιακά τοποθετημένων keycaps προσδίδει έναν αέρα ρετρό κομψότητας που παντρεύεται αρμονικά με σύγχρονες λειτουργικές πινελιές, όπως η ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη και ο περιστροφικός διακόπτης αλουμινίου, διαμορφώνοντας ένα σύνολο που ξεχωρίζει οπτικά πάνω στην επιφάνεια του γραφείου.

Αρχιτεκτονική Gasket Mount και η τέχνη της εσωτερικής ηχομόνωσης

Η καρδιά της εμπειρίας που προσφέρει το TH108 V2 Pro βρίσκεται στον εσωτερικό μηχανολογικό σχεδιασμό του, ο οποίος υιοθετεί τη δομή ανάρτησης gasket mount, μια τεχνική που παραδοσιακά απευθυνόταν σε ενθουσιώδεις χρήστες που συναρμολογούσαν μόνοι τους τα πληκτρολόγια τους. Αντί η πλακέτα και το plate στήριξης των διακοπτών να βιδώνονται άκαμπτα πάνω στο κέλυφος, αιωρούνται ανάμεσα σε ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα σιλικόνης, επιτρέποντας μια ελεγχόμενη κατακόρυφη ελαστικότητα σε κάθε πάτημα. Αυτή η μηχανική προσέγγιση εξαλείφει την τραχιά, απότομη πρόσκρουση των δακτύλων στο τέλος της διαδρομής του πλήκτρου, μετατρέποντας ακόμα και πολύωρες συνεδρίες δακτυλογράφησης σε μια εξαιρετικά άνετη και ξεκούραστη διαδικασία για τις αρθρώσεις των χεριών.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εσωτερική πολυεπίπεδη επένδυση ηχομόνωσης, η οποία συνδυάζει αφρώδες υλικό Poron, μεμβράνη διακοπτών IXPE, ειδική ακουστική στρώση PET και παχύ σιλικονούχο υπόστρωμα στο κάτω μέρος του σασί. Αυτή η διάταξη καταφέρνει να εξαλείψει πλήρως τον ανεπιθύμητο μεταλλικό συντονισμό και την κούφια αντήχηση που συνήθως ταλανίζουν τα πληκτρολόγια μεγάλου μεγέθους λόγω του εκτεταμένου εσωτερικού τους όγκου. Ο παραγόμενος ήχος κατά την πληκτρολόγηση χαρακτηρίζεται από ένα βαθύ, συμπαγές και απόλυτα καθαρό ακουστικό προφίλ προσφέροντας μια εξαιρετικά ικανοποιητική εμπειρία που δεν κουράζει τα αυτιά ούτε διαταράζει την ηρεμία ενός κοινόχρηστου χώρου εργασίας.

Τα keycaps που συνοδεύουν το πληκτρολόγιο είναι κατασκευασμένα από παχύ πλαστικό PBT υψηλής πυκνότητας με τεχνική εξάχνωσης θερμότητας, γεγονός που εγγυάται ότι οι χαρακτήρες δεν πρόκειται να αλλοιωθούν ή να ξεθωριάσουν με το πέρασμα του χρόνου, ούτε να αποκτήσουν εκείνη την ενοχλητική γυαλάδα που χαρακτηρίζει τα φθηνότερα πλήκτρα ABS. Το προφίλ τους αγκαλιάζει φυσικά τις άκρες των δακτύλων, ενώ η ελαφρώς σαγρέ υφή τους προσφέρει εξαιρετικό κράτημα και ακρίβεια στις κινήσεις, αποτρέποντας τα ακούσια γλιστρήματα κατά τη γρήγορη εισαγωγή κειμένου.

Η χρηστικότητα της οθόνης TFT και του μεταλλικού ρυθμιστή

Στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου, εκεί όπου παραδοσιακά συναντούσαμε απλές ενδεικτικές λυχνίες LED, η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ενσωματώσει μια φωτεινή έγχρωμη οθόνη TFT και έναν πολυλειτουργικό περιστροφικό διακόπτη από επεξεργασμένο μέταλλο. Η παρουσία της οθόνης δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό οπτικό τέχνασμα που στοχεύει στον εντυπωσιασμό, αλλά προσφέρει ουσιαστική καθημερινή πληροφόρηση, προβάλλοντας σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, την ενεργή μέθοδο σύνδεσης, την ώρα, καθώς και το επιλεγμένο λειτουργικό σύστημα μεταξύ Windows και macOS. Επιπλέον, για όσους αγαπούν την εξατομίκευση του προσωπικού τους χώρου, η οθόνη παρέχει τη δυνατότητα προβολής προσαρμοσμένων GIF μέσω του συνοδευτικού λογισμικού.

Δίπλα ακριβώς από την οθόνη, ο ανάγλυφος μεταλλικός περιστροφικός διακόπτης διαθέτει εξαιρετική απτική αίσθηση με σαφή βήματα περιστροφής και μηδενικό τζόγο, επιτρέποντας τον άμεσο έλεγχο της έντασης του ήχου του συστήματος χωρίς να απαιτείται η χρήση συνδυασμών πλήκτρων ή η διακοπή της τρέχουσας εργασίας στην οθόνη του υπολογιστή. Με ένα απλό πάτημα προς τα μέσα, ο διακόπτης πραγματοποιεί άμεση σίγαση, ενώ μέσω του μενού λειτουργιών μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα, τα εφέ του οπίσθιου φωτισμού RGB ή ακόμα και να αλλάξει τις παραμέτρους λειτουργίας της ίδιας της οθόνης, συγκεντρώνοντας κρίσιμες λειτουργίες κάτω από μία εξαιρετικά εύχρηστη διεπαφή φυσικού ελέγχου.

Η εμπειρία των διακοπτών και η απρόσκοπτη διαδικασία Hot-Swap

Το μοντέλο της δοκιμής ήρθε εξοπλισμένο με εργοστασιακά λιπασμένους μηχανικούς διακόπτες, οι οποίοι προσφέρουν μια εξαιρετικά ομαλή διαδρομή χωρίς την παραμικρή ένδειξη τραχύτητας ή μεταλλικού τριξίματος από τα εσωτερικά ελατήρια. Οι σταθεροποιητές στα μεγάλα πλήκτρα, όπως το Spacebar, το Enter και το Shift, έχουν δεχθεί γενναιόδωρη ποσότητα λιπαντικού κατευθείαν από το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να κινούνται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος τους χωρίς τα ενοχλητικά κροταλίσματα που συνήθως υποβαθμίζουν την εμπειρία σε πληκτρολόγια μαζικής παραγωγής. Το πλήκτρο του Space διαθέτει μάλιστα εσωτερική ηχοαπορροφητική επένδυση σιλικόνης, η οποία εξισορροπεί τον ήχο του ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τον ακουστικό τόνο των υπολοίπων πλήκτρων.

Το πραγματικό σημείο υπεροχής του EPOMAKER TH108 V2 Pro εντοπίζεται στην πλακέτα PCB, η οποία είναι πλήρως hot-swappable, ενσωματώνοντας υψηλής ποιότητας υποδοχές που υποστηρίζουν τόσο διακόπτες τριών ακίδων όσο και πέντε ακίδων μηχανικού τύπου MX. Η διαδικασία αντικατάστασης των διακοπτών είναι εντυπωσιακά απλή, γρήγορη και απόλυτα ασφαλής, καθώς δεν απαιτεί καμία απολύτως γνώση συγκόλλησης ή αποσυναρμολόγηση του εξωτερικού σκελετού. Χρησιμοποιώντας το ειδικό μεταλλικό εργαλείο αφαίρεσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ο χρήστης πιέζει απλώς τα δύο κλιπ συγκράτησης του διακόπτη και τον τραβά προς τα πάνω με μια ευθεία, σταθερή κίνηση, αποδεσμεύοντάς τον μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η τοποθέτηση ενός νέου διακόπτη είναι εξίσου εύκολη και διαισθητική, απαιτώντας μονάχα την ευθυγράμμιση των μεταλλικών ακίδων με τις αντίστοιχες υποδοχές της πλακέτας και μια απαλή πίεση προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κουμπώματος στο plate. Επιπλέον, ο φωτισμός RGB διαθέτει διάταξη νότιου προσανατολισμού (south-facing LEDs), μια κρίσιμη τεχνική λεπτομέρεια που αποτρέπει κάθε ανεπιθύμητη φυσική παρεμβολή ανάμεσα στο στέλεχος του διακόπτη και το εσωτερικό των keycaps προφίλ Cherry, διασφαλίζοντας ότι ο χρήστης μπορεί να πειραματιστεί ελεύθερα με οποιοδήποτε σετ πλήκτρων ή διακοπτών της αγοράς επιθυμεί. Αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε βάθος χρόνου, καθώς εάν κάποιος διακόπτης φθαρεί ή εάν αλλάξουν οι προτιμήσεις του χρήστη, η αναβάθμιση πραγματοποιείται τοπικά χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής.

Αυτονομία ρεκόρ και τριπλή ασύρματη συνδεσιμότητα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν το TH108 V2 Pro έναντι σχεδόν κάθε ανταγωνιστή στην κατηγορία του είναι η ενσωμάτωση μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας χωρητικότητας 10.000 mAh. Τη στιγμή που τα περισσότερα ασύρματα πληκτρολόγια της αγοράς περιορίζονται σε χωρητικότητες μεταξύ δύο και τεσσάρων χιλιάδων mAh, η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρει απαράμιλλη ανεξαρτησία από καλώδια φόρτισης. Ακόμα και με τον φωτισμό RGB ενεργοποιημένο σε μέτρια ένταση και την οθόνη TFT σε συνεχή λειτουργία, η αυτονομία εκτείνεται σε αρκετές εβδομάδες εντατικής καθημερινής χρήσης, ενώ με τον φωτισμό απενεργοποιημένο η ανάγκη για σύνδεση στο καλώδιο μετατρέπεται σε μια διαδικασία που συμβαίνει μόλις μερικές φορές τον χρόνο.

Η ευελιξία της συνδεσιμότητας είναι εξίσου υποδειγματική, προσφέροντας τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας που καλύπτουν κάθε πιθανό σενάριο χρήσης. Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz μέσω του συμπεριλαμβανόμενου πομποδέκτη USB λειτουργεί με ρυθμό δειγματοληψίας 1000 Hz και λανθάνοντα χρόνο μόλις πέντε ms, προσφέροντας απόκριση ταυτόσημη με εκείνη μιας ενσύρματης σύνδεσης, καθιστώντας το πληκτρολόγιο ιδανικό ακόμα και για απαιτητικό ανταγωνιστικό gaming. Για σύνδεση με laptops, tablets ή smartphones, η λειτουργία Bluetooth 5.0 επιτρέπει την αποθήκευση έως και τριών διαφορετικών συσκευών με αστραπιαία εναλλαγή μέσω συνδυασμών πλήκτρων, ενώ η ενσύρματη θύρα USB Type-C αναλαμβάνει την ταυτόχρονη ταχεία φόρτιση και τη λειτουργία με μηδενική καθυστέρηση.

Λογισμικό και διαχείριση λειτουργιών: Τα περιθώρια βελτίωσης

Εκεί όπου το EPOMAKER TH108 V2 Pro δείχνει να υστερεί ελαφρώς σε σχέση με την άψογη μηχανική του κατασκευή είναι το περιβάλλον του συνοδευτικού λογισμικού. Παρότι η διαδικτυακή εφαρμογή EPOMAKER Hub και το αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες, όπως τον επαναπρογραμματισμό πλήκτρων, τη δημιουργία μακροεντολών και τη φόρτωση γραφικών στην οθόνη, η δομή των μενού παραμένει κάπως δαιδαλώδης και λιγότερο διαισθητική για τον αρχάριο χρήστη. Σε σύγκριση με ανοιχτού κώδικα πρότυπα όπως το VIA ή το QMK που έχουν καθιερωθεί στην κοινότητα των custom μηχανικών πληκτρολογίων, η ιδιόκτητη πλατφόρμα απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και ενίοτε παρουσιάζει μικρές καθυστερήσεις κατά την αποθήκευση πολύπλοκων προφίλ.

Επιπλέον, η διαδικασία μετατροπής και upload αρχείων GIF στην έγχρωμη οθόνη μπορεί να αποδειχθεί επίπονη εάν το μέγεθος ή η ανάλυση του αρχείου δεν πληροί επακριβώς τις εργοστασιακές προδιαγραφές, απαιτώντας χειροκίνητη περικοπή και προσαρμογή από την πλευρά του χρήστη. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι οι περισσότερες καθημερινές ρυθμίσεις φωτισμού, συνδεσιμότητας και βασικών λειτουργιών μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από το πληκτρολόγιο μέσω του περιστροφικού διακόπτη και συντομεύσεων υλικού, περιορίζει την ανάγκη συνεχούς καταφυγής στο λογισμικό, μετριάζοντας σε σημαντικό βαθμό αυτή την αδυναμία.

Η εναλλακτική του αυτόνομου numpad: EPOMAKER TH26

Για τους χρήστες που εκτιμούν την ανώτερη ποιότητα κατασκευής και την ακουστική εμπειρία της σειράς, αλλά διστάζουν να παραχωρήσουν τον απαραίτητο χώρο στο γραφείο τους για ένα πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους εκατόν οκτώ πλήκτρων, η εταιρεία προσφέρει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση με το EPOMAKER TH26. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο μηχανικό numpad 26 πλήκτρων, το οποίο κληρονομεί την ίδια ακριβώς κατασκευαστική φιλοσοφία gasket mount και την ακουστική απόσβεση τεσσάρων στρωμάτων με αφρό λατέξ και φιλμ IXPE, παραδίδοντας τον ίδιο πλούσιο και βαθύ ήχο σε μια εξαιρετικά συμπαγή διάταξη 20%.

Εξοπλισμένο με διακόπτες Creamy Jade, πλήρη υποστήριξη hot-swap και νότιο φωτισμό RGB, το TH26 δεν περιορίζεται στην απλή καταχώρηση αριθμών, αλλά ενσωματώνει πέντε αποκλειστικά πλήκτρα μακροεντολών και έναν ανεξάρτητο μεταλλικό περιστροφικό διακόπτη, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα ευέλικτο κέντρο ελέγχου για παραγωγικότητα και δημιουργικές εφαρμογές.

Η ουσιαστική δύναμη του TH26 έγκειται στην απόλυτη συμβατότητά του με το λογισμικό VIA καθώς και με το EPOMAKER Hub, επιτρέποντας στον χρήστη να επαναπρογραμματίσει πλήρως κάθε λειτουργία, να αντιστοιχίσει συντομεύσεις επεξεργασίας βίντεο ή ήχου και να διαμορφώσει εξειδικευμένες εντολές χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

Με ενσωματωμένη μπαταρία 2000mAh και τριπλή ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth, 2,4 GHz και USB Type-C, μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα στα αριστερά ενός μικρότερου πληκτρολογίου 75% για βελτιωμένη εργονομία ή να παραμεριστεί εντελώς όταν απαιτείται μέγιστος χώρος για την κίνηση του ποντικιού κατά τη διάρκεια του gaming.

Αυτός ο συνδυασμός καθιστά το TH26 τον ιδανικό σύντροφο για όσους επιθυμούν την παραγωγικότητα ενός πλήρους αριθμητικού πληκτρολογίου μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζονται.

Συμπέρασμα

Τα πλεονεκτήματα του EPOMAKER TH108 V2 Pro υπερτερούν συντριπτικά έναντι των όποιων μικρών συμβιβασμών. Στην πλευρά των θετικών στοιχείων, η ποιότητα κύλισης και απόσβεσης κραδασμών χάρη στην αρχιτεκτονική gasket mount, η εξαιρετική εργοστασιακή λίπανση διακοπτών και σταθεροποιητών, καθώς και η απαράμιλλη ευκολία αντικατάστασης των διακοπτών μέσω της hot-swappable πλακέτας, θέτουν νέα πρότυπα στην κατηγορία τιμής του ($89). Η μπαταρία των 10.000 mAh προσφέρει κορυφαία ασύρματη αυτονομία που εξαλείφει το άγχος της συνεχούς φόρτισης, ενώ η έγχρωμη οθόνη TFT και ο μεταλλικός επιλογέας έντασης προσδίδουν ουσιαστική εργονομική και αισθητική αξία στην καθημερινότητα.

Από την άλλη πλευρά, το συνοδευτικό λογισμικό παραμετροποίησης παραμένει λιγότερο εκλεπτυσμένο σε σχέση με το πληκτρολόγιο, παρουσιάζοντας μια ελαφρώς δύσχρηστη καμπύλη εκμάθησης για τη διαχείριση της οθόνης και των μακροεντολών, ενώ η έλλειψη εγγενούς υποστήριξης VIA περιορίζει τις προηγμένες δυνατότητες που αναζητούν οι σκληροπυρηνικοί χρήστες custom πληκτρολογίων. Ακόμη, το σημαντικό μέγεθος και το βάρος του καθιστούν τη μεταφορά του πρακτικά δύσκολη, δεσμεύοντάς το ως μια αυστηρά σταθερή λύση γραφείου, ενώ η κατασκευή από πλαστικό ABS, αν και εξαιρετικής ποιότητας, δεν μπορεί να συγκριθεί πλήρως με την πολυτελή αίσθηση ενός ακριβότερου εξ ολοκλήρου αλουμινένιου σασί.

Συνοψίζοντας, το EPOMAKER TH108 V2 Pro καταφέρνει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του σύγχρονου πληκτρολογίου πλήρους μεγέθους, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην επαγγελματική παραγωγικότητα και την εκλεπτυσμένη κουλτούρα των custom μηχανικών πληκτρολογίων. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε επαγγελματίες, προγραμματιστές, κειμενογράφους και απαιτητικούς χρήστες που αρνούνται να θυσιάσουν το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον βωμό του μινιμαλισμού, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία ακουστική απόλαυση, εξαιρετική άνεση γραφής και τεράστια αυτονομία σε ένα πακέτο που δικαιολογεί απόλυτα το κόστος απόκτησής του.

Θα βρείτε το EPOMAKER TH108 V2 Pro και το EPOMAKER TH26 στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.