Logitech G512 X: Το πρώτο πληκτρολόγιο με Dual Swap και αναλογικούς διακόπτες υψηλής ακρίβειας

Σύνοψη

Η Logitech G ανακοίνωσε στις 28 Απριλίου 2026 το νέο αναλογικό/μηχανικό πληκτρολόγιο gaming G512 X TMR.

Ενσωματώνει τεχνολογία Dual Swap. Αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των πλήκτρων «WASD» με μαγνητικούς αναλογικούς διακόπτες για κινήσεις ακριβείας.

Χρησιμοποιεί αισθητήρες TMR με τεχνολογία True 8K. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αντίδρασης στο 0,125 ms.

Μέσω δακτυλίων SAPP, οι παίκτες μπορούν να αντιστοιχίσουν δύο διαφορετικές ενέργειες σε ένα μόνο πλήκτρο. Το σύστημα αναγνωρίζει την πίεση, επιτρέποντας, για παράδειγμα, το ελαφρύ πάτημα για τον εξοπλισμό μιας χειροβομβίδας και το πιο βαθύ πάτημα για τη ρίψη της.

Διατίθεται σε διατάξεις 75 και 98 πλήκτρων, σε μαύρο ή λευκό χρώμα.

Η Logitech G προχώρησε στην ανακοίνωση του νέου αναλογικού και ταυτόχρονα μηχανικού πληκτρολογίου gaming, του Logitech G512 X TMR. Το νέο μοντέλο σηματοδοτεί τη μετάβαση από το στατικό υλικό σε ένα αρθρωτό, προσανατολισμένο στην απόδοση σύστημα. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει κατασκευαστεί για να ρυθμίζεται και να τροποποιείται, εξυπηρετώντας τους παίκτες που αντιμετωπίζουν τον εξοπλισμό τους ως ένα ζωντανό, εξελισσόμενο οικοσύστημα. Το G512 X είναι το πρώτο πληκτρολόγιο που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται στο στυλ του παίκτη, και όχι να αναγκάζει τον χρήστη να προσαρμόζεται σε αυτό.

Τεχνολογία αισθητήρων TMR και ταχύτητα 8K

Το Logitech G512 X ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία αισθητήρων TMR (Tunnel Magneto Resistance). Με τον συνδυασμό των αισθητήρων TMR και της τεχνολογίας True 8K, επιτυγχάνεται χρόνος από άκρο σε άκρο στα 0,125 ms. Η απόδοση αληθινού 8K περιλαμβάνει ρυθμό δειγματοληψίας 8K, ρυθμό αναφοράς 8K και επεξεργασία 8K, προσφέροντας ένα αδιαμφισβήτητο επίπεδο ακρίβειας και ορθότητας.

Η υλοποίηση των αισθητήρων TMR επιτρέπει στο πληκτρολόγιο να ξεπεράσει τις απλές δυαδικές εισόδους τύπου "on/off". Αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να αντιστοιχίσουν ενέργειες με βάση το βάθος του πατήματος ενός πλήκτρου. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ιδανική για προσομοιωτές πτήσης, παιχνίδια αγώνων και τακτικά παιχνίδια σκοποβολής, όπου η ακρίβεια στο χιλιοστό αποτελεί τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας.

Προσαρμοστικότητα με Mix & Match Switches

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου G512 X είναι η τεχνολογία Dual Swap, η οποία προσφέρει δυνατότητα διπλής ανταλλαγής με απόλυτη ευελιξία υλικού. Πρόκειται για το πρώτο πληκτρολόγιο με τεχνολογία Dual Swap που επιτρέπει την προσαρμογή των πλήκτρων «WASD» με μαγνητικούς αναλογικούς διακόπτες, στοχεύοντας σε κινήσεις ακριβείας. Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο αναλογικούς όσο και μηχανικούς διακόπτες σε οποιαδήποτε από τις 39 υβριδικές βάσεις διακοπτών TMR. Αυτές οι βάσεις είναι συμβατές με τους πιο δημοφιλείς αναλογικούς και μηχανικούς διακόπτες 3-pin/5-pin της αγοράς. Μαζί με το πληκτρολόγιο, διατίθενται 9 αναλογικοί διακόπτες Gateron KS-20.

Επιπλέον, το G512 X υποστηρίζει δράση πολλαπλών σημείων μέσω της χρήσης δακτυλίων SAPP (Second Actuation Pressure Point). Μέσω του λογισμικού G HUB, ο χρήστης μπορεί να αναθέσει δύο διαφορετικές ενέργειες σε ένα μόνο πάτημα πλήκτρου σε διαφορετικά βάθη. Προσθέτοντας έναν δακτύλιο SAPP, δημιουργείται μια απτική ανύψωση που υποδεικνύει το δεύτερο σημείο ενεργοποίησης. Χάρη σε αυτή τη δεξιοτεχνία βαθιάς πίεσης, οι παίκτες μπορούν να κατακτήσουν σύνθετα combos με τη μισή προσπάθεια. Για παράδειγμα, ένα ελαφρύ πάτημα μπορεί να εξοπλίσει μια χειροβομβίδα, ενώ ένα πιο βαθύ πάτημα μπορεί να την ρίξει με μία ομαλή κίνηση.

Σχεδιασμός, φωτισμός και ενσωματωμένη αποθήκευση

Ο σχεδιασμός του G512 X είναι εμπνευσμένος από την αναπτυσσόμενη κοινότητα των custom keyboard enthusiasts και την αυξημένη ανάγκη για υψηλής ακρίβειας αναλογική είσοδο. Το πληκτρολόγιο συνδυάζει μηχανική επιπέδου ανταγωνιστικού gaming με εντυπωσιακή δυνατότητα DIY παραμετροποίησης, δημιουργώντας μια συσκευή σχεδιασμένη να ενδυναμώνει την κοινότητα του PC modding. Κυκλοφορεί σε διατάξεις των 75 και 98 πλήκτρων, προσφέροντας επιλογές σε μαύρο ή λευκό χρώμα.

Για τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο, το πληκτρολόγιο εξοπλίζεται με διπλούς επιλογείς. Πρόκειται για πλήρως προγραμματιζόμενους και προσαρμόσιμους ελέγχους υλικού, οι οποίοι μετατρέπουν το πληκτρολόγιο σε ένα εξατομικευμένο κέντρο ελέγχου. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχει ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης. Από εκεί, οι χρήστες έχουν εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία αφαίρεσης καλυμμάτων πλήκτρων, στους 9 premium μαγνητικούς αναλογικούς διακόπτες Gateron KS-20 και σε 5 δακτυλίους SAPP.

Στον αισθητικό τομέα, το G512 X διαθέτει μια εντυπωσιακή φωτεινή μπάρα RGB. Η μπάρα διαθέτει επίστρωση PVD, ρυθμικά μοτίβα κάθετων γραμμών και ζωντανές ακολουθίες φωτισμού, σχεδιασμένη για να ενισχύει την ενέργεια του παιχνιδιού. Για την ενίσχυση του φωτισμού της μπάρας και την προσθήκη άνεσης κατά τη διάρκεια μακρών συνεδριών, υπάρχει το «Πρίσμα άνεσης». Συγκεκριμένα, το G512 X μπορεί να εξοπλιστεί με ένα premium ακρυλικό Palm Rest, το οποίο πωλείται ξεχωριστά για κάθε διάταξη.

Το οικοσύστημα συμπληρώνεται με το ασύρματο ποντίκι gaming G502 X Plus LIGHTSPEED και το ασύρματο σετ ακουστικών gaming G522 LIGHTSPEED, με τα οποία το G512 X έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως ο τέλειος σύντροφος.

Όλες οι συσκευές μαζί αποτελούν την πιο πρόσφατη σειρά G5 της Logitech G.

Όπως ανέφερε ο Robin Piispanen, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Logitech G, το πληκτρολόγιο δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μια προέκταση του gamer που του προσφέρει τον έλεγχο και την ακρίβεια για να παίζει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Ο SM Lahti, Global Product Marketing Manager της Logitech G, δήλωσε ότι το G512 X αποτελεί μια ερωτική επιστολή προς τους gamers που τροποποιούν τον εξοπλισμό τους, αποτελώντας ένα σχέδιο που ωθεί τον κλάδο προς τα εμπρός, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες αλληλεπιδρούν με τον εξοπλισμό τους.

