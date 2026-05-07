Fitbit Air: Το νέο tracker της Google χωρίς οθόνη και σε έκδοση Stephen Curry!

Σύνοψη

Το Fitbit Air αποτελεί τη νέα πρόταση της Google στην κατηγορία των wearables, εστιάζοντας στο ελάχιστο βάρος και την απουσία οθόνης.

Παρέχει συνεχή παρακολούθηση βιομετρικών δεδομένων, όπως καρδιακό ρυθμό, οξυγόνο αίματος (SpO2), στάδια ύπνου και ειδοποιήσεις για κολπική μαρμαρυγή (Afib).

Η μπαταρία του διαρκεί έως και μία εβδομάδα, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για συχνή φόρτιση.

Σε συνεργασία με τον αστέρα του NBA, κυκλοφορεί η έκδοση Stephen Curry Special Edition στα 129,99$, με ειδική αδιάβροχη επίστρωση.

Το βασικό μοντέλο κοστίζει 99,99$ στις ΗΠΑ, υποστηρίζει Android και iOS, και συνοδεύεται από 3μηνη συνδρομή στο Google Health Premium.

Η στρατηγική της Google στον τομέα των wearables φαίνεται να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι συχνά αναζητούν την απλότητα έναντι της πολυπλοκότητας. Παρά την τεχνολογική πρόοδο στα smartwatches, ένα σημαντικό τμήμα του κοινού εξακολουθεί να θεωρεί τις συγκεκριμένες συσκευές ογκώδεις, ακριβές ή απλώς πηγή περιττών περισπασμών. Η απάντηση της Google σε αυτή την πρόκληση ακούει στο όνομα Fitbit Air. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά συμπαγές, προσιτό και άνετο fitness tracker το οποίο σχεδιάστηκε για συνεχή χρήση όλο το εικοσιτετράωρο, έχοντας ως βασικό γνώρισμα την πλήρη απουσία οθόνης.

Τι είναι το Fitbit Air και ποια είναι η τιμή του;

Το Fitbit Air είναι το νέο, εξαιρετικά μικρό fitness tracker της Google, το οποίο δεν διαθέτει οθόνη. Παρακολουθεί διαρκώς τους καρδιακούς παλμούς, το οξυγόνο στο αίμα (SpO2) και τον ύπνο, προσφέροντας μπαταρία μίας εβδομάδας. Η τιμή του ξεκινά από τα 99,99 δολάρια και είναι συμβατό τόσο με Android όσο και με iOS.

Η απουσία οθόνης αποτελεί ίσως την πιο τολμηρή, αλλά ταυτόχρονα και την πιο λειτουργική επιλογή της συσκευής. Το Fitbit Air έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο. Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το design επιτρέπει στον χρήστη να παραμένει προσηλωμένος στην καθημερινότητά του, χωρίς τις συνεχείς ειδοποιήσεις και τις δονήσεις που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά smartwatches. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από το μικροσκοπικό «βότσαλο» μεταφέρονται αυτόματα και με ασφάλεια στο Google Health app, επιτρέποντας στον χρήστη να τα αναλύσει μόνο όταν ο ίδιος το επιθυμεί. Με αυτόν τον τρόπο, το Fitbit Air προσεγγίζει την αγορά των smart rings, προσφέροντας παρόμοια διακριτικότητα, αλλά στο γνώριμο form factor ενός περικαρπίου.

Αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και καταγραφή δεδομένων

Μην αφήσετε το μέγεθος του Fitbit Air να σας ξεγελάσει. Στο εσωτερικό του κρύβει αισθητήρες υψηλής πιστότητας που επιτρέπουν την αδιάκοπη, 24ωρη παρακολούθηση κρίσιμων βιομετρικών δεικτών. Συγκεκριμένα, η συσκευή προσφέρει συνεχή μέτρηση του καρδιακού ρυθμού, παρακολούθηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV), καταγραφή του καρδιακού ρυθμού ηρεμίας (Resting Heart Rate), καθώς και εκτίμηση του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενσωμάτωση του αλγορίθμου για την ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού που προσφέρει ειδοποιήσεις για κολπική μαρμαρυγή (Afib), δίνοντας έναν προληπτικό ιατρικό χαρακτήρα στο μικρό αυτό tracker. Όσον αφορά τον ύπνο, το Fitbit Air αναλύει τόσο τη διάρκεια όσο και τα ξεχωριστά στάδια του ύπνου (ελαφρύς, βαθύς, REM). Επειδή ακριβώς το μέγεθος και το βάρος του είναι μηδαμινά, οι χρήστες δεν πρόκειται να νιώσουν καμία ενόχληση φορώντας το κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβέστερα και πιο σταθερά δεδομένα σε καθημερινή βάση.

Για να υποστηρίξει αυτή τη συνεχή καταγραφή, η Google έχει εξοπλίσει το Fitbit Air με μπαταρία που υπόσχεται αυτονομία έως και επτά ημερών. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό χάρη στην απουσία της οθόνης, σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να το φοράει από τη δουλειά μέχρι το γυμναστήριο και τον βραδινό ύπνο, χωρίς το άγχος της καθημερινής φόρτισης.

Η ειδική έκδοση Stephen Curry

Θέλοντας να τονίσει τον αθλητικό προσανατολισμό του νέου της προϊόντος, η Google συνεργάστηκε με τον πρωταθλητή του NBA και Google Performance Advisor, Stephen Curry, για τη δημιουργία του Fitbit Air Special Edition. Η συγκεκριμένη έκδοση ξεχωρίζει αμέσως οπτικά, καθώς το λουράκι (Performance Loop band) έρχεται σε έναν κομψό χρωματισμό "rye brown" με πορτοκαλί πινελιές που θυμίζουν το περιβάλλον του μπάσκετ.

Η σχεδίαση του λουριού στην ειδική αυτή έκδοση δεν είναι απλώς αισθητική. Το εσωτερικό του φέρει ένα υπερυψωμένο μοτίβο, εμπνευσμένο από αθλητικές γραμμές, το οποίο είναι ειδικά κατασκευασμένο για να αυξάνει τη ροή του αέρα. Αυτή η τεχνική λεπτομέρεια ελαχιστοποιεί την εφίδρωση και την τριβή κατά τη διάρκεια των έντονων προπονήσεων. Επιπλέον, διαθέτει μια μοναδική αδιάβροχη επίστρωση. Βέβαια, η ίδια η εταιρεία σημειώνει στα τεχνικά της έγγραφα ότι η προστασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω επιφανειακής επεξεργασίας και ενδέχεται να φθαρεί με την πάροδο του χρόνου και την κανονική χρήση, απαιτώντας έτσι μια σχετική προσοχή από τον τελικό καταναλωτή.

Η Stephen Curry Special Edition φέρει την υπογραφή του παίκτη, τον αριθμό 30 και το προσωπικό του μότο "#LockIn", δίνοντας επιπλέον συλλεκτική αξία στο προϊόν.

Λογισμικό, Google Health και διαθεσιμότητα

Το hardware είναι μόνο το μισό μέρος της εξίσωσης. Το Fitbit Air δημιουργήθηκε για να ξεκλειδώσει τις πλήρεις δυνατότητες του νέου Google Health Coach. Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει τα προσωπικά δεδομένα υγείας με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές, αναλύσεις και καθοδήγηση, αναβαθμίζοντας την εμπειρία πέρα από την απλή καταγραφή αριθμών.

Για το λόγο αυτό, κάθε Fitbit Air (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής έκδοσης) έρχεται με δωρεάν δοκιμή τριών μηνών για τη συνδρομητική υπηρεσία Google Health Premium. Η πλατφόρμα διατηρεί την ανοιχτή της προσέγγιση, παραμένοντας πλήρως συμβατή με λειτουργικά συστήματα Android και iOS.

