Νέο οικοσύστημα Huawei: Πρεμιέρα για τα Watch Fit 5, Watch GT Runner 2 και MatePad Pro Max!

Σύνοψη

Η Huawei παρουσίασε το νέο της οικοσύστημα συσκευών στο παγκόσμιο launch event “Now Is Your Spark” στην Μπανγκόκ.

Η νέα σειρά smartwatch WATCH FIT 5 εστιάζει στην καθημερινή κίνηση μέσω mini-workouts και φέρνει την υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών μέσω Curve Pay.

Ανακοινώθηκε το WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον θρύλο του μαραθωνίου Eliud Kipchoge.

Αποκαλύφθηκε το υπερπολυτελές WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, με 99 φυσικά διαμάντια, σχεδιασμένο από την Francesca Amfitheatrof.

Στην κατηγορία των tablets παρουσιάστηκε το MatePad Pro Max, το οποίο διαθέτει εύκαμπτη οθόνη OLED PaperMatte 13.2 ιντσών και ζυγίζει μόλις 509 γραμμάρια.

Η Huawei πραγματοποίησε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης το παγκόσμιο launch event με τίτλο “Now Is Your Spark”. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η εταιρεία αποκάλυψε μια νέα γενιά έξυπνων συσκευών, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με σκοπό να ακολουθούν τον ρυθμό της σύγχρονης καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκε η νέα σειρά έξυπνων ρολογιών HUAWEI WATCH FIT 5, το εξειδικευμένο ρολόι τρεξίματος HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, η πολυτελής έκδοση HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, καθώς και το νέο HUAWEI MatePad Pro Max. Οι συγκεκριμένες συσκευές στοχεύουν να αποτελέσουν μια φυσική προέκταση στα σενάρια της καθημερινότητας.

HUAWEI WATCH FIT 5: Mini-workouts και ανέπαφες πληρωμές Curve Pay

Η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 αποτελεί τη νέα πρόταση της εταιρείας για τη νέα γενιά και για χρήστες που αναζητούν ένα smartwatch το οποίο δεν δείχνει «βαρύ» ή αυστηρά αθλητικό. Τα νέα μοντέλα διατηρούν τον εμβληματικό τετράγωνο σχεδιασμό της σειράς, ωστόσο φέρνουν πιο λεπτή αισθητική, πιο φωτεινή οθόνη και πιο ζωντανά χρώματα.

Η βασική φιλοσοφία του νέου ρολογιού βασίζεται στην αρχή ότι η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει με μικρές κινήσεις μέσα στη μέρα, εισάγοντας τη λειτουργία των mini-workouts. Αυτές οι σύντομες ρουτίνες επιτρέπουν λίγα λεπτά κίνησης στο γραφείο ή στο σπίτι, βοηθώντας τον χρήστη να παραμείνει ενεργός. Επιπλέον, το smartwatch καλύπτει επαγγελματική παρακολούθηση και ανάλυση για αθλήματα όπως η ποδηλασία, το γκολφ, το trail running και το τένις.

Ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινή χρήση έχει η προσθήκη υποστήριξης ανέπαφων πληρωμών μέσω του Curve Pay, εξασφαλίζοντας γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές απευθείας από τον καρπό. Παράλληλα, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass και στο Huawei Health+ membership, λαμβάνοντας αποκλειστικά προνόμια για εφαρμογές αθλητισμού και ευεξίας, όπως τα komoot, Naviki, URUNN, FIIT και Life Period Tracker.

Εξειδικευμένα Smartwatches: GT Runner 2 και Ultimate Design

Για το κοινό που ασχολείται εντατικά με το τρέξιμο, η Huawei παρουσίασε το HUAWEI WATCH GT Runner 2 – Racing Legend Edition. Το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον θρύλο του μαραθωνίου Eliud Kipchoge. Η συσκευή ενσωματώνει το νέο Running Ability Index (RAI) και το προηγμένο Training Camp Dashboard, εργαλεία σχεδιασμένα για τη βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων προπόνησης.

Στον αντίποδα, για το κοινό που αναζητά την απόλυτη πολυτέλεια, αποκαλύφθηκε το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Spring Edition. Το ρολόι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης σχεδιάστρια κοσμημάτων Francesca Amfitheatrof. Αντλώντας έμπνευση από την ανθοφορία της άνοιξης, η συσκευή συνδυάζει κρύσταλλο από ζαφείρι με 99 φυσικά διαμάντια, μετατρέποντας το wearable σε σύμβολο κομψότητας.

HUAWEI MatePad Pro Max: Εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ

Στην κατηγορία των φορητών υπολογιστών και tablets, η εταιρεία ανακοίνωσε το HUAWEI MatePad Pro Max, ένα flagship tablet εστιασμένο στην παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Η συσκευή ξεχωρίζει χάρη στα κορυφαία κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά, με το βάρος της να ανέρχεται μόλις στα 509 γραμμάρια και το πάχος της στα 4,7 χιλιοστά.

Το tablet είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτη οθόνη OLED PaperMatte Display στις 13,2 ίντσες. Η ανάλυση της οθόνης φτάνει το 3K ultra-HD, προσφέροντας υψηλή καθαρότητα εικόνας και άνετη εμπειρία γραφής και θέασης. Σύμφωνα με την παρουσίαση, το MatePad Pro Max μπορεί να προσφέρει παραγωγικότητα επιπέδου PC, συνοδευόμενο από μια πλήρη σειρά δημιουργικών εργαλείων.

Διαθεσιμότητα και οικοσύστημα υπηρεσιών

Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην Ευρώπη, καθώς και στην ελληνική αγορά, αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Όλες οι νέες συσκευές της εταιρείας ενσωματώνονται στο οικοσύστημα Huawei Mobile Services (HMS). Το κατάστημα εφαρμογών της Huawei, το AppGallery, συνεχίζει να αναπτύσσεται καταγράφοντας περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, με 45 εκατομμύρια εξ αυτών να βρίσκονται στην Ευρώπη. Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να βρουν στο AppGallery όλες τις δημοφιλείς τοπικές εφαρμογές, όπως υπηρεσίες ελληνικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού (e-Food, BOX), υπηρεσίες εύρεσης ταξί (Taxiplon) και τις εφαρμογές των παρόχων κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind).

