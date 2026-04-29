Valve: Επίσημη επιβεβαίωση για την ανάπτυξη του Steam Deck 2

Σύνοψη

Η Valve επιβεβαίωσε επίσημα την ενεργή ανάπτυξη του Steam Deck 2, δια στόματος του προγραμματιστή Pierre-Loup Griffais, σε πρόσφατη συνέντευξη.

Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας. Αξιόπιστες διαρροές τοποθετούν την άφιξη της συσκευής στην αγορά κοντά στο 2028.

Η εταιρεία αρνείται να προχωρήσει σε κυκλοφορία αν δεν υπάρξει ένα ουσιαστικό τεχνολογικό «άλμα γενιάς» στους επεξεργαστές, το οποίο θα προσφέρει ανώτερες επιδόσεις διατηρώντας ακέραια την τρέχουσα αυτονομία.

Η βιομηχανία πλήττεται από σημαντικές ελλείψεις στη μνήμη RAM (λόγω της αυξημένης ζήτησης για συστήματα AI), γεγονός που καθυστερεί την παραγωγή υφιστάμενου hardware της εταιρείας.

Η Valve επιβεβαίωσε την ενεργή ανάπτυξη του Steam Deck 2 μέσω του προγραμματιστή Pierre-Loup Griffais. Η εταιρεία δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο η τρέχουσα τεχνολογική συγκυρία δείχνει προς το 2028. Κεντρικός στόχος είναι ένα ξεκάθαρο άλμα γενιάς στην επεξεργαστική ισχύ, χωρίς καμία απολύτως υποχώρηση στη συνολική αυτονομία της μπαταρίας.

Η συζήτηση γύρω από το διάδοχο του επιτυχημένου handheld της Valve επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο IGN για την κυκλοφορία του νέου Steam Controller. Όταν τέθηκε το ερώτημα για το Steam Deck 2, η απάντηση της τεχνικής ηγεσίας ήταν σαφής: η ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η συσκευή απέχει πολύ από τη γραμμή παραγωγής. Η Valve ακολουθεί μια σταθερή μηχανική φιλοσοφία. Αντί να προσφέρει ετήσιες, οριακές αναβαθμίσεις που αυξάνουν τις επιδόσεις κατά 20% ή 30%, επιλέγει να περιμένει την ωρίμανση των ημιαγωγών. Οι περιορισμοί στο hardware φορητών συσκευών είναι αμείλικτοι και η εταιρεία αρνείται να δημιουργήσει μια συσκευή που θα απαιτεί συνεχή σύνδεση στο φορτιστή για να αποδώσει στα σύγχρονα AAA παιχνίδια.

Ο σκόπελος της αρχιτεκτονικής και η απόδοση ανά Watt

Το τεχνικό εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η Valve εντοπίζεται στην απόδοση ανά Watt. Το πρώτο Steam Deck, με την custom Aerith APU (Zen 2 / RDNA 2) της AMD, σχεδιάστηκε για να αποδίδει τα μέγιστα σε ένα αυστηρό θερμικό όριο (TDP) των 15W. Ο ανταγωνισμός (όπως το ASUS ROG Ally και το Lenovo Legion Go) αξιοποιεί νεότερες αρχιτεκτονικές (AMD Z1 Extreme, Zen 4 / RDNA 3), οι οποίες προσφέρουν δραματικά υψηλότερα framerates, αλλά απαιτούν 25W ή και 30W για να δείξουν την πραγματική τους δυναμική. Όταν αυτά τα chips περιοριστούν στα 10W-15W για να εξοικονομηθεί μπαταρία, το πλεονέκτημά τους έναντι του αρχικού Steam Deck εξανεμίζεται.

Για το Steam Deck 2, η Valve αναζητά ένα System on a Chip (SoC) που θα μπορεί να διπλασιάσει τα TFLOPS της GPU και την επεξεργαστική ικανότητα της CPU, παραμένοντας αυστηρά στο όριο των 15W. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η βιομηχανία πρέπει να μεταβεί σε κατασκευαστικές λιθογραφίες των 3nm ή 2nm της TSMC. Παράλληλα, εξετάζονται πιθανές εναλλακτικές λύσεις αρχιτεκτονικής ARM, οι οποίες θεωρητικά προσφέρουν κορυφαία ενεργειακή απόδοση, εφόσον βέβαια το επίπεδο μετάφρασης του SteamOS μπορέσει να εκτελέσει x86 παιχνίδια χωρίς απώλεια επιδόσεων.

Το πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας: RAM και AI

Η αναμονή για το Steam Deck 2 δεν οφείλεται αποκλειστικά στους περιορισμούς των SoCs, αλλά και στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα. Η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχει απορροφήσει τεράστιο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής chip και ειδικότερα της μνήμης RAM.

Αυτό το φαινόμενο έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στα σχέδια της Valve. Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου Steam Machine έχει αναβληθεί ακριβώς λόγω αδυναμίας εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας μνήμης σε βιώσιμο κόστος και η Valve επιδιώκει το Steam Deck 2 να παραμείνει μια προσιτή συσκευή για τον μέσο gamer. Εάν τα κόστη των εξαρτημάτων (SoC, RAM, οθόνη) δεν σταθεροποιηθούν σε επίπεδα που επιτρέπουν τελική τιμή λιανικής κοντά στα 500-600 ευρώ (για τη βασική έκδοση), η εταιρεία δεν έχει εμπορικό κίνητρο να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.