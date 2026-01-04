Steam Awards 2025: Ποιο παιχνίδι ανέδειξαν ως κορυφαίο της χρονιάς οι gamers

Η κοινότητα του Steam μίλησε και η ετυμηγορία για το 2025 είναι ξεκάθαρη, με έναν τίτλο να ξεχωρίζει και να αποσπά όχι ένα, αλλά δύο από τα βραβεία της Valve. Ο λόγος για το πολυαναμενόμενο Hollow Knight: Silksong, το οποίο κατάφερε να κυριαρχήσει στην ψηφοφορία των παικτών, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που το συνόδευαν εδώ και χρόνια.

Η Valve ανακοίνωσε επίσημα τους νικητές των Steam Awards 2025, μια διαδικασία που διαφέρει από τις αντίστοιχες των κριτικών επιτροπών, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο του κοινού. Φέτος, ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα σκληρός, με τίτλους όπως το Kingdom Come II: Deliverance και το Clair Obscur: Expedition 33 να διεκδικούν την κορυφή, όμως η συνέχεια του αριστουργηματικού metroidvania της Team Cherry ήταν αυτή που κέρδισε τις καρδιές —και την υπομονή— των gamers.

Διπλή νίκη για το Silksong

Το Hollow Knight: Silksong δεν αρκέστηκε μόνο στον τίτλο του Game of the Year. Απέσπασε επίσης το βραβείο στην κατηγορία Best Game You Suck At, μια διάκριση που απονέμεται σε παιχνίδια που, παρά την υψηλή τους δυσκολία και τις συνεχείς ήττες που προσφέρουν στους παίκτες, καταφέρνουν να τους κρατούν καθηλωμένους. Η συγκεκριμένη βράβευση υπογραμμίζει την απαιτητική φύση του gameplay του, που φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό συστατικό της επιτυχίας του και όχι αποτρεπτικό παράγοντα.

Για να φτάσει στην κορυφή, το Silksong χρειάστηκε να προσπεράσει ισχυρούς αντιπάλους όπως το ARC Raiders, το Dispatch και το Clair Obscur: Expedition 33. Η νίκη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση για την Team Cherry, η οποία παρέδωσε έναν τίτλο που φαίνεται να ανταποκρίθηκε στο τεράστιο hype που είχε χτιστεί γύρω από το όνομά του.

Οι παλιοί γνώριμοι και οι νέες εκπλήξεις

Πέρα από τον μεγάλο νικητή, τα βραβεία ανέδειξαν και άλλους σημαντικούς τίτλους που σημάδεψαν το 2025. Το Baldur’s Gate 3 της Larian Studios συνεχίζει να γράφει ιστορία, κερδίζοντας το βραβείο Labor of Love. Η συγκεκριμένη κατηγορία τιμά παιχνίδια που κυκλοφόρησαν παλαιότερα αλλά συνεχίζουν να υποστηρίζονται ενεργά από τους δημιουργούς τους. Η Larian, με τις συνεχείς ενημερώσεις και τη φροντίδα που έδειξε στον τίτλο και μέσα στο 2025, απέδειξε πως η σχέση της με το κοινό παραμένει ακλόνητη.

Στο μέτωπο του φορητού gaming, το Hades II αναδείχθηκε ως το Καλύτερο Παιχνίδι για το Steam Deck, επιβεβαιώνοντας πως η Supergiant Games έχει βρει τη χρυσή τομή για απολαυστικό gameplay εν κινήσει.

Οπτικοακουστική υπεροχή και καινοτομία

Στις πιο τεχνικές κατηγορίες, το Clair Obscur: Expedition 33 μπορεί να έχασε το μεγάλο βραβείο, αλλά κέρδισε επάξια την κατηγορία του Καλύτερου Soundtrack, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία που ξεχώρισε. Από την άλλη, το Silent Hill f εντυπωσίασε με την αισθητική του, κερδίζοντας το βραβείο Outstanding Visual Style, κάτι που δείχνει την επιτυχημένη επιστροφή του franchise σε πιο καλλιτεχνικά μονοπάτια.

Το βραβείο για το Most Innovative Gameplay πήγε στο ARC Raiders, το οποίο φαίνεται να έφερε φρέσκες ιδέες στον χώρο, ενώ για όσους αναζητούν μια πιο χαλαρή εμπειρία, το RV There Yet? κατέκτησε την κατηγορία Sit Back and Relax.

Τέλος, στην κατηγορία της εικονικής πραγματικότητας, το The Midnight Walk αναδείχθηκε VR Game of the Year, ενώ το Peak κέρδισε το βραβείο Better With Friends, αποδεικνύοντας πως είναι η ιδανική επιλογή για παρέες που αναζητούν συνεργατικές εμπειρίες.

Η λίστα των νικητών συνοπτικά

Game of the Year: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Best Game You Suck At: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Labor of Love: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best Game on Steam Deck: Hades II

Hades II VR Game of the Year: The Midnight Walk

The Midnight Walk Better With Friends: Peak

Peak Outstanding Visual Style: Silent Hill f

Silent Hill f Most Innovative Gameplay: ARC Raiders

ARC Raiders Best Soundtrack: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Outstanding Story-Rich Game: Dispatch

Dispatch Sit Back and Relax: RV There Yet?

Η φετινή απονομή των Steam Awards επιβεβαιώνει την κυριαρχία των indie και AA στούντιο, τα οποία για άλλη μια χρονιά κοίταξαν στα μάτια τις μεγάλες παραγωγές και, σε πολλές περιπτώσεις, τις ξεπέρασαν. Με το 2026 να έχει μόλις ξεκινήσει, μένει να δούμε ποιοι τίτλοι θα καταφέρουν να αφήσουν το στίγμα τους στην επόμενη σεζόν.