Huawei Event (7/5): Ανακοινώνεται το WATCH FIT 5 και το Νέο MatePad Pro Max

Σύνοψη

Η Huawei διοργανώνει το "Global Innovative Product Launch Event" στις 7 Μαΐου 2026, στην Μπανγκόκ.

Αναμένεται η παρουσίαση του νέου tablet HUAWEI MatePad Pro Max, εξοπλισμένου με τεχνολογία οθόνης PaperMatte.

Πρωταγωνιστής της παρουσίασης είναι η νέα σειρά smartwatches HUAWEI WATCH FIT 5 (Standard και Pro) με έμφαση στην urban αισθητική.

Το WATCH FIT 5 υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay, προσφέροντας 3% επιστροφή χρημάτων.

Παρουσιάζονται επίσης το πολυτελές WATCH ULTIMATE DESIGN – Diamond Sparkle Edition, το αθλητικό WATCH GT Runner 2 και η νέα απόχρωση Berry Purple για τα ακουστικά FreeClip 2.

Στις 7 Μαΐου 2026, η Huawei ετοιμάζεται να συγκεντρώσει την προσοχή του τεχνολογικού κόσμου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Μέσα από το "Global Innovative Product Launch Event", το οποίο φέρει το κεντρικό μήνυμα "Now Is Your Spark", η εταιρεία σκοπεύει να παρουσιάσει μια σειρά από νέα προϊόντα που εντάσσονται στις κατηγορίες των wearables και των tablets, τα οποία αναμένονται δυναμικά και στις αγορές της Ευρώπης. Η παρουσίαση επιφυλάσσει εντυπωσιακές εκπλήξεις, εμπλουτίζοντας το ήδη ισχυρό οικοσύστημα της εταιρείας.

Τι θα δούμε στο Event "Now Is Your Spark"

Η Huawei εστιάζει στην ανανέωση του hardware portfolio της σε πολλαπλές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση θα περιλαμβάνει:

Το νέο tablet HUAWEI MatePad Pro Max.

Τη νέα γενιά smartwatches HUAWEI WATCH FIT 5.

Το πολυτελές HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Diamond Sparkle Edition.

Το εξειδικευμένο αθλητικό ρολόι HUAWEI WATCH GT Runner 2 New Track Legend Edition.

Τη νέα χρωματική επιλογή (Berry Purple) για τα open-ear ακουστικά HUAWEI FreeClip 2.

HUAWEI WATCH FIT 5: Ενσωμάτωση ανέπαφων πληρωμών

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της εκδήλωσης αναμένεται να είναι η ολοκαίνουργια σειρά HUAWEI WATCH FIT 5. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σειρά θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Standard και Pro, υποστηρίζοντας πολλαπλούς χρωματικούς συνδυασμούς. Ο σχεδιασμός απευθύνεται στο νεανικό κοινό, προσφέροντας προσαρμόσιμα watch faces και έντονο urban χαρακτήρα.

Η τεχνική είδηση ωστόσο, εντοπίζεται στην ενσωμάτωση υποστήριξης για ανέπαφες πληρωμές μέσω του Curve Pay. Η συγκεκριμένη λειτουργία έρχεται μάλιστα με την παροχή αποκλειστικής επιστροφής χρημάτων 3% για τους χρήστες της πλατφόρμας. Επιπρόσθετα, η σειρά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο πακέτο Huawei MultiPass, το οποίο ξεκλειδώνει premium χαρακτηριστικά στην εφαρμογή Huawei Health+, καθώς και σε third-party εφαρμογές όπως τα komoot, Naviki, URUNN και Life Period Tracker.

HUAWEI MatePad Pro Max και WATCH ULTIMATE DESIGN

Για την κατηγορία των συσκευών παραγωγικότητας, η εταιρεία αποκαλύπτει το tablet-ναυαρχίδα HUAWEI MatePad Pro Max. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα λεπτό και ελαφρύ σώμα κατασκευής, σε συνδυασμό με την τεχνολογία οθόνης PaperMatte.

Στον αντίποδα, η Huawei στοχεύει στην premium κατηγορία με το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Diamond Sparkle Edition. Η συγκεκριμένη έκδοση περιγράφεται ως "smartwatch-κόσμημα" και αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τη διεθνή σχεδιάστρια κοσμημάτων Francesca Amfitheatrof.

Εξειδικευμένο Hardware: GT Runner 2 και FreeClip 2

Στον τομέα του fitness hardware, η εκδήλωση περιλαμβάνει την ανακοίνωση του HUAWEI WATCH GT Runner 2 στη νέα έκδοση New Track Legend Edition. Το συγκεκριμένο smartwatch είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες ακριβούς παρακολούθησης δεδομένων, με στόχο να παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομείς.

Στην κατηγορία του ήχου, τα open-ear ακουστικά HUAWEI FreeClip 2 θα αποκτήσουν την απόχρωση Berry Purple, επεκτείνοντας τις διαθέσιμες αισθητικές επιλογές.

Η πλατφόρμα HMS και το τοπικό οικοσύστημα

Η νέα σειρά hardware βασίζεται στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα Huawei Mobile Services (HMS). Το AppGallery καταγράφει πάνω από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 45 εκατομμύρια εντοπίζονται στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα συνεχίζει να ενσωματώνει σημαντικές τοπικές εφαρμογές, καλύπτοντας τις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εφαρμογές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), οι υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων (Cosmote, Vodafone, Wind), καθώς και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης όπως το Taxiplon, το e-Food και το BOX. Η τεχνογνωσία της εταιρείας αντλείται από 14 κέντρα R&D σε χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία, εξυπηρετώντας το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Τις λεπτομέρειες για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των νέων συσκευών στην ελληνική αγορά θα τις μάθουμε κατά την επίσημη αποκάλυψη στις 7 Μαΐου.

