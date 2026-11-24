Η Huawei ανακοίνωσε επίσημα στην Κίνα το Huawei Watch Air, το λεπτότερο και ελαφρύτερο έξυπνο ρολόι που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα, με πάχος μόλις 6,9mm (εξαιρουμένης της περιοχής των αισθητήρων) και βάρος 27gr χωρίς το λουράκι. Το νέο wearable παρουσιάστηκε παράλληλα με τα Mate X8 και Mate 90 Air, τοποθετώντας την εταιρεία μπροστά από τον ανταγωνισμό των Pixel Watch και Galaxy Watch σε επίπεδο φορητότητας και εργονομίας.

Για να επιτευχθεί αυτό το εξαιρετικά λεπτό προφίλ χωρίς εκπτώσεις στις λειτουργίες υγείας και την αυτονομία, οι μηχανικοί της Huawei σχεδίασαν από την αρχή την εσωτερική αρχιτεκτονική της συσκευής. Η νέα διάταξη περιλαμβάνει πολυεπίπεδη μητρική πλακέτα, σμικρυμένο μοτέρ δόνησης και ηχεία, καθώς και μια μπαταρία πυριτίου-άνθρακα (Si-C) ακανόνιστου σχήματος που αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χιλιοστό στο εσωτερικό του πλαισίου.

Σχεδιασμός από τιτάνιο TC4 και οθόνη LTPO 2.0 AMOLED 3.500 nits

Εξωτερικά, το Huawei Watch Air υιοθετεί τετράγωνη κάσα από κράμα τιτανίου TC4 σε ένα μόνο μέγεθος, συνδυάζοντας μια περιστρεφόμενη κορώνα που λειτουργεί και ως κουμπί με ένα επίπεδο πλήκτρο λειτουργιών στο πλάι. Η κατασκευή διαθέτει αντοχή στο νερό έως 5 ATM για κολύμβηση σε ρηχά νερά, ωστόσο η πιστοποίηση IP6X περιορίζει τη χρήση του σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, καθιστώντας αναγκαία την αποφυγή ζεστού ντους, σάουνας και καταδύσεων.

Στην πρόσοψη δεσπόζει μια τετράγωνη οθόνη LTPO 2.0 AMOLED διαγωνίου 1,92 ιντσών με ανάλυση 480 × 408 pixels και ρυθμό ανανέωσης 60Hz, η οποία προστατεύεται από κρύσταλλο ζαφειριού (Sapphire glass). Η μέγιστη τοπική φωτεινότητα φτάνει τα 3.500 nits, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη αναγνωσιμότητα ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως.

Λειτουργίες υγείας, HarmonyOS και ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη

Στο κομμάτι της παρακολούθησης φυσικής κατάστασης και υγείας, το ρολόι κληρονομεί τις 110 αθλητικές λειτουργίες και το πλήρες πακέτο αισθητήρων του Huawei Watch 6. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μετρήσεις καρδιακού ρυθμού, κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2), θερμοκρασίας δέρματος και ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), καθώς και σε συνεχή καταγραφή ύπνου και στρες.

Το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7.0 προσφέρει πλήρη συμβατότητα τόσο με smartphones της Huawei όσο και με συσκευές Android και iOS, ενώ η συνοδευτική εφαρμογή αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να συνθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας του χρήστη. Μεταξύ των προηγμένων δυνατοτήτων ξεχωρίζει η σύγκριση βιοδεικτών με τις βασικές τιμές αναφοράς για την έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών ασθενειών, αλλά και η ανίχνευση ενδείξεων υπνικής άπνοιας με εξατομικευμένες προτάσεις βελτίωσης του ύπνου.

Αυτονομία 5 ημερών, φόρτιση 20W και συνδεσιμότητα

Παρά το περιορισμένο πάχος του, το Huawei Watch Air ενσωματώνει μπαταρία Si-C χωρητικότητας 350 mAh, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρει αυτονομία έως και 5 ημέρες με τυπική χρήση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ταχύτητα αναπλήρωσης ενέργειας, καθώς η ασύρματη βάση φόρτισης υποστηρίζει ισχύ έως 20W, επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της κατηγορίας των smartwatches. Τον τεχνικό εξοπλισμό συμπληρώνουν ο δέκτης εντοπισμού θέσης dual-band GNSS, το NFC και η συνδεσιμότητα Bluetooth 6.0.

Τιμές, εκδόσεις και διαθεσιμότητα

Το Huawei Watch Air διατίθεται προς το παρόν αποκλειστικά στην αγορά της Κίνας σε έξι χρωματικούς συνδυασμούς (Phantom Night Black, Phantom Silver, Gilded Gold, Floating White, Nebula Apricot και Spruce Green), με κάσα σε ασημί, χρυσό ή μαύρο φινίρισμα και τρεις διαφορετικές επιλογές σε λουράκια:

Εκδόσεις με λουράκι φθοροελαστομερούς (μαύρο, λευκό, apricot): 2.499 γιουάν (περίπου €340).

2.499 γιουάν (περίπου €340). Ασημί έκδοση με δίχρωμο πλεκτό δερμάτινο λουράκι (Spruce Green): 2.699 γιουάν (περίπου €370).

2.699 γιουάν (περίπου €370). Χρυσή και ασημί έκδοση με μεταλλικό λουράκι Milanese: 2.999 γιουάν (περίπου €410).

Μέχρι στιγμής η Huawei δεν έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για ενδεχόμενη διεθνή κυκλοφορία του smartwatch εκτός Κίνας.