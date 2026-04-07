Ανέπαφες πληρωμές με τα smartwatches της Huawei στην Ελλάδα!

Σύνοψη

Η Huawei φέρνει τις ανέπαφες πληρωμές tap-to-pay στα smartwatches της μέσω της υπηρεσίας Curve Pay.

Η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές αγορές.

Το ψηφιακό πορτοφόλι Curve Pay υποστηρίζεται επίσημα από τα HUAWEI WATCH Ultimate 2, WATCH 5, σειρά WATCH GT 6, σειρά WATCH GT 5, σειρά WATCH FIT 4 και το WATCH GT Runner 2.

Ενσωματώνονται λειτουργίες ασφαλείας όπως η αυτόματη προστασία αφαίρεσης από τον καρπό (off-wrist detection) και η χρήση κωδικού πρόσβασης.

Οι χρήστες μπορούν να μεταβάλλουν την κάρτα χρέωσης μετά την πραγματοποίηση της αγοράς μέσω του χαρακτηριστικού Go Back in Time.

Η εφαρμογή διατίθεται για λήψη μέσω των HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play και Galaxy Store.

Η Huawei ανακοίνωσε επίσημα την ενεργοποίηση των ανέπαφων πληρωμών στα smartwatches της μέσω της ενσωμάτωσης του Curve Pay. Η λειτουργία tap-to-pay είναι πλέον διαθέσιμη με πλήρη κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απελευθερώνοντας τους χρήστες από την ανάγκη μεταφοράς φυσικού πορτοφολιού. Η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία επιτρέπει την πραγματοποίηση ασφαλών και άμεσων πληρωμών απευθείας από τον καρπό.

Η διαθεσιμότητα του συστήματος έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 30 αγορές σε όλη την Ευρώπη. Στη λίστα των υποστηριζόμενων χωρών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται επισήμως στις αγορές όπου το Curve Pay είναι ήδη πλήρως λειτουργικό.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το Curve Pay στα Huawei Watches;

Το σύστημα ανέπαφων πληρωμών λειτουργεί συγκεντρώνοντας τις τραπεζικές κάρτες του χρήστη σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Η εφαρμογή εγκαθίσταται στο smartphone και διασυνδέεται με το HUAWEI WATCH, παρέχοντας άμεση λειτουργία tap-to-pay. Ουσιαστικά, το Curve Pay δημιουργεί ένα "One Smart Wallet", το οποίο φιλοξενεί όλες τις κάρτες σε ένα ενιαίο και εύχρηστο περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση της ρύθμισης, οι πληρωμές σε συμβατά τερματικά POS πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας έναν ασφαλή τρόπο διαχείρισης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών στον "αυτόματο πιλότο".

Ποια μοντέλα HUAWEI WATCH υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές;

Η υπηρεσία Curve Pay είναι προσβάσιμη στην πλειοψηφία των νέων και επερχόμενων wearables της Huawei. Συγκεκριμένα, οι ανέπαφες πληρωμές υποστηρίζονται από τα εξής μοντέλα:

HUAWEI WATCH Ultimate 2

HUAWEI WATCH 5

Σειρά HUAWEI WATCH GT 6

Σειρά HUAWEI WATCH GT 5

Σειρά HUAWEI WATCH FIT 4

Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση του Curve Pay ισχύει και για το HUAWEI WATCH GT Runner 2, το νέο αθλητικό smartwatch της εταιρείας που διαθέτει προηγμένη τεχνολογία εντοπισμού GPS και πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα στην ελληνική αγορά. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεσμεύεται πως η διαθεσιμότητα των ανέπαφων πληρωμών θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα του οικοσυστήματός της στο άμεσο μέλλον.

Πλεονεκτήματα και οικονομικά οφέλη του Curve Pay

Η επιλογή του Curve Pay ως πλατφόρμας πληρωμών προσφέρει στους κατόχους Huawei Watches μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα που ξεπερνούν την απλή λειτουργία του tap-to-pay.

Go Back in Time®: Το πλέον ξεχωριστό χαρακτηριστικό της Curve είναι η δυνατότητα αλλαγής της κάρτας χρέωσης ακόμα και μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής, επιτρέποντας τη διόρθωση λαθών σε πληρωμές εκ των υστέρων.

Αποφυγή Κρυφών Χρεώσεων: Το πρωτοποριακό ψηφιακό πορτοφόλι συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων, αποφεύγοντας τις κρυφές χρεώσεις κατά τη μετατροπή συναλλάγματος.

Ενισχυμένες Ανταμοιβές: Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να κερδίζουν επιπλέον ανταμοιβές, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες παροχές των τραπεζικών καρτών που έχουν συνδέσει.

Πρωτόκολλα ασφαλείας και διαδικασία εγκατάστασης

Η ευκολία των γρήγορων πληρωμών δεν γίνεται εις βάρος της ασφάλειας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος των συναλλαγών, η Huawei έχει ενσωματώσει την τεχνολογία off-wrist detection. Όταν ο ενσωματωμένος αισθητήρας αντιληφθεί πως το smartwatch έχει αφαιρεθεί από τον καρπό του χρήστη, το σύστημα κλειδώνει αυτόματα τις πληρωμές. Για την εκ νέου εξουσιοδότηση και χρήση της λειτουργίας tap-to-pay, απαιτείται η ενεργοποίηση και καταχώρηση ενός κωδικού πρόσβασης από τον ιδιοκτήτη.

Ο Πρόεδρος του European Device Business της Huawei, κ. Rong Tao, υπογράμμισε τη σημασία της νέας ενσωμάτωσης: «Με το Curve Pay στα wearables μας, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια πιο απλή ψηφιακή καθημερινότητα». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι καταναλωτές μπορούν πια να διεκπεραιώνουν τις αγορές τους απευθείας από το smartwatch τους, με ταχύτητα και μέγιστη ασφάλεια.

Για την εγκατάσταση του ψηφιακού πορτοφολιού, οι χρήστες αρκεί να κατεβάσουν την εφαρμογή Curve Pay, η οποία είναι διαθέσιμη στο HUAWEI AppGallery, το App Store, το Google Play και το Galaxy Store. Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής, πραγματοποιείται η ασφαλής σύνδεση της υπηρεσίας με την αντίστοιχη συσκευή HUAWEI WATCH.

Με τη ματιά του Techgear

Η απουσία ενός εγγενούς και ευρέως υποστηριζόμενου συστήματος ανέπαφων πληρωμών αποτελούσε το σημαντικότερο ίσως κενό στο κατά τα άλλα κορυφαίο οικοσύστημα των wearables της Huawei για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά. Η ενσωμάτωση του Curve Pay λύνει οριστικά το πρόβλημα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς και προσφέροντας μια εξαιρετικά λειτουργική και ασφαλή λύση μέσω ενός αξιόπιστου τρίτου παρόχου. Το χαρακτηριστικό "Go Back in Time" της Curve παραμένει μια από τις πιο χρηστικές καινοτομίες στον τομέα του FinTech, προσθέτοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στα νεότερα μοντέλα όπως τα Ultimate 2 και GT 5/GT 6. Πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση που καθιστά τα Huawei Watches απόλυτα ανταγωνιστικά σε επίπεδο καθημερινής πρακτικότητας.