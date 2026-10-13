Apple HomePod mini 2: Επίσημα με Siri AI, οθόνη Sound Glow και νέο επεξεργαστή S10

Σύνοψη

Η Apple αποκάλυψε τη δεύτερη γενιά του HomePod mini με ενσωματωμένο τον επεξεργαστή S10 και τιμή εκκίνησης τα 149 δολάρια.

Βασικότερη προσθήκη αποτελεί η πλήρης υποστήριξη του Apple Intelligence, επιτρέποντας στη Siri AI να κατανοεί το προσωπικό πλαίσιο του χρήστη και να εκτελεί σύνθετες εντολές.

Η νέα επιφάνεια αφής στο επάνω μέρος ονομάζεται Sound Glow, αντιδρά δυναμικά στη μουσική και αλλάζει χρώματα ανάλογα με το εξώφυλλο του άλμπουμ που αναπαράγεται.

Υποστηρίζει για πρώτη φορά τη δημιουργία συστήματος 4-speaker surround για μια απόλυτα καθηλωτική εμπειρία οικιακού κινηματογράφου, εφόσον συνδυαστεί με το νέο Apple TV 4K.

Ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες έξυπνου σπιτιού, όπως αναγνώριση ήχου συναγερμών (καπνού/μονοξειδίου) και αναγνώριση προσώπων μέσω των συμβατών θυροτηλεοράσεων της σειράς Apple Home Collection.

Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν ήδη για την αμερικανική αγορά, με την επίσημη κυκλοφορία στα καταστήματα να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία των έξυπνων ηχείων εισέρχεται στην επόμενη φάση της ωρίμανσής της, καθώς η Apple προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του HomePod mini 2, μιας συσκευής που καλείται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή ακουστική πιστότητα και τις εξελιγμένες δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Διατηρώντας τον χαρακτηριστικό σφαιρικό σχεδιασμό που αγάπησε το κοινό, η νέα πρόταση της εταιρείας κρύβει στο εσωτερικό της μια ριζικά αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική, η οποία βασίζεται στον πανίσχυρο επεξεργαστή Apple S10 και φιλοδοξεί να μετατρέψει το ηχείο στο απόλυτο κέντρο ελέγχου για κάθε σύγχρονη κατοικία.

Τι νέο φέρνει το HomePod mini 2 στο οικοσύστημα της Apple;

Το νέο HomePod mini 2 ενσωματώνει τον επεξεργαστή Apple S10, υποστηρίζει το Apple Intelligence μέσω της αναβαθμισμένης Siri AI και εισάγει τη διαδραστική επιφάνεια Sound Glow. Διατίθεται σε πέντε χρώματα (ροζ, πράσινο, μπλε, λευκό, midnight) με τιμή 149 δολάρια, προσφέρει βελτιωμένο ήχο 360 μοιρών και υποστηρίζει εγκατάσταση 4-speaker surround σε συνδυασμό με το Apple TV 4K.

Η σημαντικότερη αναβάθμιση του νέου μοντέλου εστιάζει ξεκάθαρα στην πλήρη ενσωμάτωση του Apple Intelligence, το οποίο τροφοδοτείται από τα πιο πρόσφατα Apple Foundation Models και μεταμορφώνει τη Siri σε έναν έξυπνο και διαλογικό ψηφιακό βοηθό. Η συσκευή αποκτά πλέον τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το ευρύτερο προσωπικό πλαίσιο του χρήστη, αξιοποιώντας με απόλυτη ασφάλεια δεδομένα από το συνδεδεμένο iPhone ή iPad. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει από το ηχείο να αναπαράγει ένα συγκεκριμένο τραγούδι που του πρότεινε κάποιος φίλος μέσω της εφαρμογής Messages ή να εντοπίσει μια συνταγή μαγειρικής που βρίσκεται θαμμένη στα εισερχόμενα emails του, χωρίς να χρειαστεί να αγγίξει την οθόνη του κινητού του. Η αναγνώριση φωνής παραμένει κεντρικός πυλώνας της εμπειρίας, επιτρέποντας στο σύστημα να ταυτοποιεί έως και έξι διαφορετικά μέλη μιας οικογένειας, προσαρμόζοντας τις απαντήσεις, τις μουσικές προτάσεις και την πρόσβαση στο ημερολόγιο ανάλογα με το άτομο που δίνει την εντολή τη δεδομένη στιγμή.

Παράλληλα, η Apple δίνει τεράστια έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας μέσω της τεχνολογίας Private Cloud Compute, διασφαλίζοντας ότι όλα τα αιτήματα της Siri AI που απαιτούν επεξεργασία στο cloud κρυπτογραφούνται αυστηρά και δεν αποθηκεύονται ποτέ στους servers της εταιρείας, διατηρώντας το HomePod mini 2 ως έναν από τους ασφαλέστερους κόμβους έξυπνου σπιτιού στην αγορά.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα είναι η νέα διαδραστική επιφάνεια Sound Glow στο επάνω μέρος της συσκευής, η οποία καταργεί τον απλό στατικό φωτισμό της προηγούμενης γενιάς. Η συγκεκριμένη οθόνη λειτουργεί ως ένας δυναμικός οπτικός καμβάς που πάλλεται και αντιδρά σε πραγματικό χρόνο στον ρυθμό της μουσικής, αναγνωρίζοντας τις διακυμάνσεις των μπάσων και των πρίμων. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η ικανότητα του συστήματος να αναλύει τα χρώματα από το εξώφυλλο του άλμπουμ που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή στο Apple Music και να προσαρμόζει τον φωτισμό ανάλογα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για κάθε ξεχωριστό τραγούδι, ενώ υποστηρίζονται και ειδικά θεματικά animations για ήχους χαλάρωσης, όπως ο θόρυβος της βροχής.

Πώς λειτουργεί η εγκατάσταση 4-Speaker Surround με το Apple TV 4K;

Η ακουστική απόδοση αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του HomePod, και η Apple φρόντισε να εξοπλίσει το νέο mini με προηγμένο υπολογιστικό ήχο (computational audio) που αναλύει τα δεδομένα της αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσει το δυναμικό εύρος και την ένταση. Το μεγάλο άλμα ωστόσο πραγματοποιείται στον τομέα του οικιακού κινηματογράφου, καθώς οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδέσουν ταυτόχρονα τέσσερα ηχεία HomePod mini 2 με το νέο Apple TV 4K (4ης γενιάς) για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό σύστημα surround ήχου. Μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων, το Apple TV 4K αναγνωρίζει αυτόματα τη φυσική θέση του κάθε ηχείου μέσα στο σαλόνι και ρυθμίζει τον χρονισμό και τα επίπεδα της έντασης ανεξάρτητα για το καθένα, προσφέροντας μια απόλυτα καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία που μέχρι πρότινος απαιτούσε πολύ πιο ογκώδη και ακριβά συστήματα ήχου.

Στον τομέα του έξυπνου σπιτιού, το HomePod mini 2 λειτουργεί αδιάλειπτα ως κεντρικός κόμβος (home hub) για τον απομακρυσμένο έλεγχο όλων των συμβατών αξεσουάρ μέσω της εφαρμογής Home. Η λειτουργία Sound Recognition επεκτείνει τις δυνατότητες ασφαλείας της συσκευής, καθώς το μικρόφωνο παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση για να εντοπίσει τον χαρακτηριστικό ήχο από ανιχνευτές καπνού ή μονοξειδίου του άνθρακα, αποστέλλοντας άμεσα ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στο iPhone, το iPad και το Apple Watch του ιδιοκτήτη. Επιπροσθέτως, η απρόσκοπτη συνεργασία με τη νέα σειρά προϊόντων Apple Home Collection επιτρέπει στο ηχείο να χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για να ανακοινώνει φωνητικά το όνομα του επισκέπτη που βρίσκεται μπροστά στην έξυπνη θυροτηλεόραση, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης στην καθημερινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο μοντέλο μπορεί να οριστεί ως το προεπιλεγμένο ηχείο για υπολογιστές Mac, αντικαθιστώντας τα ενσωματωμένα ηχεία για την παρακολούθηση ταινιών, το gaming ή τις βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime, διατηρώντας παράλληλα μια ομοιόμορφη αισθητική χάρη στις ταιριαστές χρωματικές επιλογές.