Όσοι οδηγούμε ένα μηχανικά αξιόπιστο αυτοκίνητο δεκαετίας γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνο το γνώριμο αίσθημα ζήλιας κάθε φορά που μπαίνουμε στην καμπίνα ενός σύγχρονου μοντέλου και βλέπουμε τους χάρτες, τις λίστες μουσικής και τις ειδοποιήσεις να απλώνονται καθαρά σε μια μεγάλη κεντρική οθόνη. Για χρόνια συμβιβαζόμουν με μια μικρή μαγνητική βάση στον αεραγωγό και το κινητό μου να παλεύει να χωρέσει τις οδηγίες πλοήγησης σε μια μικρή οθόνη. Η λύση της αντικατάστασης του εργοστασιακού ηχοσυστήματος με μια ενσωματωμένη μονάδα φάνταζε πάντα δαπανηρή και επεμβατική, καθώς απαιτούσε λύσιμο του ταμπλό, ειδικά πλαίσια προσαρμογής και αμφίβολη συμβατότητα με τα ηλεκτρονικά του οχήματος.

Όταν έφτασε στα χέρια μου η OTTOCAST Ottoscreen AI, την αντιμετώπισα αρχικά με τη δικαιολογημένη επιφύλαξη που συνοδεύει κάθε φορητό αξεσουάρ αυτοκινήτου που υπόσχεται να μεταμορφώσει την καθημερινή οδήγηση μέσα σε λίγα λεπτά. Μετά από αρκετές εβδομάδες συμβίωσης, έχω πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγματικά προσφέρει αυτή η υπερευρεία οθόνη των 11,4 ιντσών, πού λάμπει στην πράξη και ποιοι είναι οι συμβιβασμοί που καλείται να αποδεχτεί ο οδηγός.

Σχεδιασμός, ποιότητα κατασκευής και τοποθέτηση στο ταμπλό χωρίς εργαλεία

Ανοίγοντας τη συσκευασία της OTTOCAST Ottoscreen AI, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο κατασκευαστής έχει επικεντρωθεί στην απλότητα της εγκατάστασης, προσφέροντας ακριβώς όσα χρειάζεται ένας οδηγός για να ξεκινήσει χωρίς επίσκεψη σε ηλεκτρολόγο, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι που θα δούμε παρακάτω. Στο κουτί βρίσκουμε την ίδια την κεντρική μονάδα με την πανοραμική οθόνη, την εύκαμπτη βάση στήριξης με ισχυρή αυτοκόλλητη επιφάνεια 3M, τον αντάπτορα τροφοδοσίας για την υποδοχή του αναπτήρα 12V, ένα καλώδιο ήχου AUX μήκους ενάμισι μέτρου με βύσματα 3,5 χιλιοστών και το εγχειρίδιο χρήσης. Το περίβλημα της συσκευής είναι κατασκευασμένο από μαύρο ματ πολυκαρβονικό πλαστικό καλής συναρμογής, ζυγίζει περίπου 560 γραμμάρια και διατηρεί ένα λεπτό προφίλ που δεν δείχνει ογκώδες ή πρόχειρο, ενώ στο πίσω μέρος φέρει διακριτικές γρίλιες παθητικής απαγωγής θερμότητας και μια στιβαρή άρθρωση που επιτρέπει την κλίση της οθόνης στον κάθετο άξονα.

Η τοποθέτηση στο ταμπλό αποδείχθηκε υπόθεση κυριολεκτικά πέντε λεπτών, παρότι απαιτεί λίγη υπομονή και σωστό προγραμματισμό πριν αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία της κόλλας 3M. Επειδή η οθόνη έχει πλάτος σχεδόν είκοσι εννέα εκατοστά, δοκίμασα αρκετά σημεία πάνω στην κεντρική κονσόλα καθισμένος στη κανονική θέση οδήγησης, ώστε να βεβαιωθώ ότι δεν κόβει το οπτικό πεδίο προς τον δρόμο ούτε φράζει τους κεντρικούς αεραγωγούς του κλιματισμού. Αφού καθάρισα καλά την επιφάνεια του ταμπλό και πίεσα τη βάση στη θέση της, χρειάστηκε να περιμένω είκοσι τέσσερις ώρες για να σταθεροποιηθεί πλήρως η συγκόλληση προτού αρχίσω να οδηγώ στους κακοτράχαλους δρόμους της χώρας μας, αν και η συσκευή λειτουργεί κανονικά από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.

Σε επίπεδο εργονομίας, υπάρχουν δύο κατασκευαστικές λεπτομέρειες που παρατήρησα στην καθημερινή χρήση και αξίζει να γνωρίζετε εκ των προτέρων. Η πρώτη αφορά τη θύρα τροφοδοσίας USB-C, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη στην αριστερή πλευρά της οθόνης αντί για το πίσω μέρος ή τη δεξιά πλευρά, γεγονός που οδηγεί το καλώδιο ρεύματος προς την πλευρά του τιμονιού και απαιτεί προσεκτική δρομολόγηση με μικρά κλιπ συγκράτησης για να μην κρέμεται αντιαισθητικά, κάτι που να παραδεχτών ότι ακόμα δεν το έχω κάνει. Η δεύτερη λεπτομέρεια σχετίζεται με το φυσικό κουμπί απενεργοποίησης που βρίσκεται σε μια προεξοχή στο πίσω μέρος του πλαισίου, κάτι που γίνεται αισθητό σε αυτοκίνητα όπου η πρίζα του αναπτήρα συνεχίζει να δίνει ρεύμα ακόμη και όταν σβήσετε τον κινητήρα, αναγκάζοντάς σας είτε να τεντώνετε το χέρι πίσω από την οθόνη είτε να αποσυνδέετε τον αντάπτορα κάθε φορά που παρκάρετε.

Η πανοραμική οθόνη 11,4 ιντσών και η συμπεριφορά της στον ήλιο

Το στοιχείο που κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή είναι αναμφίβολα το ίδιο το πάνελ των 11,4 ιντσών τεχνολογίας IPS, το οποίο προσφέρει ανάλυση 1920 επί 720 pixels και ρυθμό ανανέωσης στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η υπερευρεία αναλογία πλευρών ταιριάζει γάντι στη γεωμετρία ενός σύγχρονου ταμπλό και μεταμορφώνει τον τρόπο που διαβάζετε τους χάρτες, καθώς βλέπετε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής και των επερχόμενων διασταυρώσεων με μια γρήγορη ματιά, χωρίς να χρειάζεται να εστιάζετε σε μικροσκοπικά εικονίδια. Τα χρώματα είναι ζωντανά, η ευκρίνεια των γραμματοσειρών παραμένει υποδειγματική και η απόκριση της οθόνης αφής είναι άμεση και ακριβής, επιτρέποντας σας να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μέσω ενός ψηφιακού ρυθμιστή κλίμακας από το 1 έως το 100 ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

Ωστόσο, η συμβίωση με μια μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πάνω στο ταμπλό κάτω από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο αναδεικνύει και ορισμένες φυσικές προκλήσεις που δεν κρύβονται. Η επιφάνεια της οθόνης έχει γυαλιστερό φινίρισμα, το οποίο αναδεικνύει υπέροχα την αντίθεση και το βάθος των χρωμάτων τις απογευματινές ώρες ή σε συννεφιασμένες ημέρες, αλλά όταν ο ήλιος πέφτει κάθετα στο παρμπρίζ δημιουργεί αντανακλάσεις που απαιτούν μικρή διόρθωση της κάθετης κλίσης της οθόνης για να διατηρηθεί η αναγνωσιμότητα. Παράλληλα, επειδή η OTTOCAST επέλεξε σχεδίαση χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα για απόλυτα αθόρυβη λειτουργία, το πίσω μέρος της συσκευής αναπτύσσει αισθητή θερμοκρασία όταν το αυτοκίνητο μένει εκτεθειμένο στον ήλιο, γι' αυτό και η χρήση μιας απλής ηλιοπροστασίας παρμπρίζ κατά τη στάθμευση είναι μάλλον απαραίτητη ειδικά το καλοκαίρι.

Ασύρματο Apple CarPlay, Android Auto και η καθημερινή συμβίωση στον δρόμο

Στον πυρήνα της καθημερινής χρήσης, η OTTOCAST Ottoscreen AI σχεδιάστηκε πρωτίστως για να φέρει το ασύρματο Apple CarPlay και το ασύρματο Android Auto σε οχήματα που δεν τα διέθεταν ποτέ, και σε αυτόν τον τομέα τα καταφέρνει με αξιοσημείωτη συνέπεια. Μόλις γυρίσετε το κλειδί στη μίζα, η συσκευή ξυπνά μέσα σε περίπου δύο δευτερόλεπτα και συνδέεται αυτόματα μέσω Bluetooth και Wi-Fi με το iPhone ή το Android κινητό σας, προβάλλοντας το γνώριμο περιβάλλον πλοήγησης και επικοινωνίας χωρίς να χρειαστεί να βγάλετε το smartphone από την τσέπη ή την τσάντα σας. Δοκίμασα τη λειτουργία τόσο με iPhone όσο και με συσκευή Android εναλλάξ, διαπιστώνοντας ότι η ασύρματη ζεύξη παραμένει σταθερή ακόμη και σε πολύωρες διαδρομές εκτός πόλης, χωρίς αποσυνδέσεις ή κολλήματα στον ρυθμό ανανέωσης του χάρτη στο Google Maps και το Apple Maps.

Η πραγματική μαγεία αυτού του μεγάλου πάνελ αποκαλύπτεται στη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης, όπου το πλάτος των 1920 pixels επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή δύο εφαρμογών δίπλα-δίπλα χωρίς καμία αίσθηση στριμώγματος. Στις μετακινήσεις μου διατηρούσα μόνιμα τον χάρτη πλοήγησης στο δεξί τμήμα της οθόνης και τη διαχείριση μουσικής στο αριστερό, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη εναλλαγής παραθύρων και κρατώντας την προσοχή μου στραμμένη στην κυκλοφορία. Παρόλα αυτά, οφείλω να επισημάνω ότι επειδή πρόκειται για μια αυτόνομη μονάδα που δεν επικοινωνεί με το δίκτυο CAN-Bus του αυτοκινήτου, χάνετε την άμεση σύνδεση με τα εργοστασιακά χειριστήρια του τιμονιού, ενώ όταν αλλάζετε τραγούδι μέσα από το περιβάλλον του ασύρματου CarPlay παρατηρείται μια μικρή καθυστέρηση της τάξης των δύο δευτερολέπτων μέχρι να εκτελεστεί η εντολή.

Αυτόνομο Android 15, τεχνικά χαρακτηριστικά και ο βοηθός Gemini AI

Αυτό που διαφοροποιεί ουσιαστικά την Ottoscreen AI από τις απλές φορητές οθόνες προβολής κινητού είναι ότι στο εσωτερικό της κρύβει ένα πλήρες, αυτόνομο σύστημα βασισμένο στο Android 15. Την επεξεργαστική ισχύ αναλαμβάνει ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής, αποτελούμενος από δύο κύριους πυρήνες υψηλής απόδοσης και έξι βοηθητικούς πυρήνες χαμηλής κατανάλωσης, πλαισιωμένος από 4 GB μνήμης RAM και 32 GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί εύκολα μέσω της ενσωματωμένης υποδοχής καρτών microSD. Η ύπαρξη του πλήρους Google Play Store και η υποστήριξη ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού FOTA σημαίνουν ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε απευθείας στη συσκευή εφαρμογές όπως το YouTube, το Netflix, το Disney+ ή το Spotify, μετατρέποντας το ταμπλό σε ένα ευέλικτο κέντρο ψυχαγωγίας για τις στιγμές που περιμένετε σταθμευμένοι.

Η ονομασία του μοντέλου προέρχεται φυσικά από την ενσωμάτωση του φωνητικού βοηθού Gemini AI της Google, ο οποίος λειτουργεί ως ένας ψηφιακός συνοδηγός έτοιμος να απαντήσει σε σύνθετες ερωτήσεις, να οργανώσει στάσεις στη διαδρομή ή να αναζητήσει πληροφορίες για έναν προορισμό με φυσικό διάλογο. Η αναγνώριση φωνής λειτούργησε ικανοποιητικά ακόμη και με τον θόρυβο κύλισης στον αυτοκινητόδρομο, προσφέροντας έναν ασφαλέστερο τρόπο αλληλεπίδρασης χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, ενώ αν προτιμάτε ένα πιο λιτό περιβάλλον υπάρχει ακόμη και η επιλογή απόκρυψης του εικονιδίου AI. Το μοναδικό πρακτικό αγκάθι σε όλο αυτό το αυτόνομο οικοσύστημα είναι ότι η συσκευή δεν διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ για κάρτα SIM, πράγμα που σημαίνει πως τόσο ο βοηθός Gemini όσο και οι εφαρμογές streaming του Android 15 απαιτούν να ενεργοποιείτε χειροκίνητα το Wi-Fi hotspot του κινητού σας τηλεφώνου κάθε φορά που μπαίνετε στο αυτοκίνητο.

Τέσσερις τρόποι σύνδεσης ήχου και η πραγματική ακουστική εμπειρία

Ένα από τα μεγαλύτερα πρακτικά πλεονεκτήματα της OTTOCAST Ottoscreen AI είναι η ευελιξία με την οποία μπορεί να μεταφέρει τον ήχο στα ηχεία οποιουδήποτε αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τον εξοπλισμό του εργοστασιακού ραδιοφώνου. Χάρη στην αρχιτεκτονική διπλού Bluetooth και διπλής ζώνης Wi-Fi, η οθόνη μπορεί να διατηρεί ταυτόχρονα ασύρματη σύνδεση με το κινητό σας για το CarPlay και να στέλνει τον ήχο ασύρματα στο εργοστασιακό ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, εφόσον αυτό υποστηρίζει Bluetooth audio. Στη δική μου δοκιμή, η ποιοτικότερη και πιο σταθερή λύση αποδείχθηκε η ενσύρματη σύνδεση μέσω του παρεχόμενου καλωδίου AUX 3,5 mm, η οποία προσφέρει καθαρό, γεμάτο ήχο χωρίς καμία συμπίεση ή χρονική υστέρηση.

Για τα παλαιότερα οχήματα που δεν διαθέτουν ούτε Bluetooth ούτε είσοδο AUX, η συσκευή ενσωματώνει πομπό ραδιοφώνου FM στη ζώνη των 87 έως 108 MHz, επιτρέποντάς σας να συντονίσετε το εργοστασιακό ραδιόφωνο σε μια κενή συχνότητα και να ακούτε τα πάντα από τα ηχεία της καμπίνας, αν και μέσα στα αστικά κέντρα με πυκνό ραδιοφωνικό φάσμα ενδέχεται να ακούσετε περιστασιακά ελαφρά παράσιτα. Τέλος, υπάρχει και ένα μικρό ενσωματωμένο ηχείο στο πίσω μέρος της οθόνης, το οποίο κάνει μια χαρά τη δουλειά του για να ακούτε καθαρά τις φωνητικές οδηγίες πλοήγησης, αλλά είναι υπερβολικά αδύναμο και επίπεδο για ακρόαση μουσικής, ενώ παρατήρησα επίσης ότι στη λειτουργία μίξης ήχου η μουσική του Apple Music επανέρχεται καμιά φορά ένα κλάσμα του δευτερολέπτου προτού ολοκληρωθεί μια μεγάλη φωνητική οδηγία στροφής.

Τα υπέρ και τα κατά

Τα ισχυρά χαρτιά της OTTOCAST Ottoscreen AI βασίζονται στην ικανότητα της να εκσυγχρονίζει ριζικά την εμπειρία οδήγησης χωρίς μηχανικές επεμβάσεις και με απόλυτη φορητότητα. Η πανοραμική οθόνη των 11,4 ιντσών με ανάλυση 1920 επί 720 pixels προσφέρει έναν άνετο ψηφιακό καμβά που ξεπερνά σε ευχρηστία ακόμη και πολλά εργοστασιακά συστήματα νεότερων αυτοκινήτων, η αυτόματη ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto απαλλάσσει τον οδηγό από βάσεις κινητού, το αυτόνομο Android 15 με οκταπύρηνο επεξεργαστή και 4 GB RAM ανοίγει την πόρτα σε χρήσιμες εφαρμογές ψυχαγωγίας κατά τη στάθμευση, ενώ οι τέσσερις διαφορετικοί τρόποι δρομολόγησης ήχου εγγυώνται ότι η συσκευή θα συνεργαστεί αρμονικά με σχεδόν κάθε όχημα που κυκλοφορεί στον δρόμο, επιτρέποντάς σας μάλιστα να τη μεταφέρετε εύκολα και σε δεύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Στην αντίπερα όχθη, τα μειονεκτήματα της συσκευής πηγάζουν κυρίως από τη φύση της ως εξωτερικό, προσθαφαιρούμενο αξεσουάρ και όχι ως εργοστασιακά ενσωματωμένη μονάδα. Η απουσία σύνδεσης με τα κουμπιά του τιμονιού και η μικρή υστέρηση των δύο δευτερολέπτων στην αλλαγή κομματιών υπενθυμίζουν ότι ο έλεγχος γίνεται ασύρματα, η εξάρτηση από το mobile hotspot του κινητού περιορίζει την αυθόρμητη χρήση του βοηθού Gemini AI και των native εφαρμογών streaming, η γυαλιστερή επιφάνεια του γυαλιού απαιτεί προσεκτική ρύθμιση κλίσης απέναντι στον δυνατό ήλιο που παράλληλα θερμαίνει το αθόρυβο πλαίσιο, ενώ η αριστερή τοποθέτηση της θύρας τροφοδοσίας και το δυσπρόσιτο πίσω κουμπί ενεργοποίησης θα μπορούσαν να έχουν σχεδιαστεί με μεγαλύτερη εργονομική φροντίδα.

Στη δική μου προσωπική εμπειρία με OPEL Corsa 1.3 ECOFLEX Diesel του 2013, η επιλογή της ενσύρματης σύνδεσης ήχου μέσω της υποδοχής 3,5 mm έφερε στην επιφάνεια ακόμη μερικούς πρακτικούς πονοκεφάλους που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά, ξεκινώντας από το γεγονός ότι προσθέτει ένα ακόμη καλώδιο να κρέμεται από την αριστερή πλευρά δίπλα στο τιμόνι. Επιπλέον, επειδή η τροφοδοσία της συσκευής αντλείται από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι μόλις η μίζα γυρίσει στο start ή όταν βάλεις μπρος τον κινητήρα θα αρχίσουν αμέσως να ακούγονται ενοχλητικά παράσιτα ή βουητό από τα ηχεία λόγω βρόχου γείωσης, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια επίσκεψη σε ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων για να λυθεί με σχετικά μικρό κόστος τοποθετώντας έναν απομονωτή θορύβου βρόχου γείωσης. Τέλος, σε αρκετά παλαιότερα αυτοκίνητα όπου η εργοστασιακή υποδοχή 3,5 mm έχει μείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θύρα ενδέχεται να χρειάζεται καλό καθάρισμα με αέρα ή ακόμη και αντικατάσταση προτού προσφέρει καθαρή επαφή και απροβλημάτιστο ήχο.

Συμπέρασμα

Η OTTOCAST Ottoscreen AI πετυχαίνει ακριβώς τον στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, καλοσχεδιασμένη και προσιτή γέφυρα ανάμεσα στα αξιόπιστα παλαιότερα αυτοκίνητα και τις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις του οδηγού.

Αν οδηγείτε ένα όχημα με επίπεδο ή ευρύχωρο ταμπλό, θέλετε αξιόπιστο ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto σε μια χορταστική οθόνη χωρίς να ξηλώσετε την κεντρική κονσόλα και εκτιμάτε την ευελιξία του Android 15 για τις ώρες αναμονής στο αυτοκίνητο, αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες και πρακτικές αναβαθμίσεις που μπορείτε να προσθέσετε στο εσωτερικό του οχήματός σας.

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