Η Xiaomi ενισχύει το οικοσύστημα της νέας σειράς smartphones Redmi Note 17 στην ελληνική αγορά με την κυκλοφορία πέντε νέων περιφερειακών συσκευών, τα οποία καλύπτουν τις κατηγορίες του φορητού ήχου και των wearables. Τα νέα προϊόντα Redmi Buds 8 Pro, Redmi Headphones Neo, Xiaomi Sound Play 18W, Xiaomi Smart Band 11 Active και Redmi Watch 6, διατίθενται ήδη μέσω του επίσημου δικτύου της Info Quest Technologies σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η επέκταση των αξεσουάρ έρχεται να συμπληρώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς Redmi Note 17, η οποία εστιάζει στην αντοχή και την αυξημένη διάρκεια λειτουργίας, φτάνοντας σε χωρητικότητα μπαταρίας έως 9.210 mAh και αυτονομία έως τριών ημερών με μία φόρτιση στην έκδοση Redmi Note 17 Pro Max 5G. Μέσα από την ενοποίηση ήχου, φυσικής δραστηριότητας και ειδοποιήσεων στην ίδια πλατφόρμα λογισμικού, η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει μια ενιαία εμπειρία χρήσης στην καθημερινότητα, από τις μετακινήσεις μέχρι την άσκηση.

Ακουστικά Redmi Buds 8 Pro και Headphones Neo με ενεργή ακύρωση θορύβου

Στην κατηγορία των ασύρματων ακουστικών in-ear, τα Redmi Buds 8 Pro εξοπλίζονται με πιστοποίηση ασύρματου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res Audio Wireless) και υποστήριξη Dolby Audio. Βασικό τους χαρακτηριστικό αποτελεί η ενεργή ακύρωση θορύβου (Active Noise Cancellation - ANC) που φτάνει έως τα 55 dB υπό εργαστηριακές συνθήκες δοκιμής, περιορίζοντας αποτελεσματικά τους εξωτερικούς ήχους κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή ακρόασης podcasts και ταινιών. Για τις φωνητικές κλήσεις σε θορυβώδη περιβάλλοντα, το σύστημα αξιοποιεί διάταξη τριών μικροφώνων σε συνδυασμό με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την απομόνωση της φωνής.

Για όσους προτιμούν τον σχεδιασμό over-ear, τα Redmi Headphones Neo ενσωματώνουν δυναμικούς οδηγούς (drivers) διαμέτρου 40 mm και σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου έως 42 dB σε συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Η αυτονομία τους αγγίζει τις 72 ώρες με απενεργοποιημένο το ANC, σύνδεση AAC και την ένταση στο 50%, επιτρέποντας πολυήμερη χρήση χωρίς συχνές φορτίσεις. Παράλληλα, υποστηρίζουν ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές (dual-device connectivity) για άμεση εναλλαγή μεταξύ smartphone και υπολογιστή, ενώ κυκλοφορούν σε τρεις χρωματικές επιλογές: Black, Blue και White.

Φορητός ήχος με το Xiaomi Sound Play 18W και υποστήριξη Auracast

Το φορητό Bluetooth ηχείο Xiaomi Sound Play 18W αποδίδει ισχύ 18 W και συνδυάζει τον ήχο με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό που συγχρονίζεται με τον ρυθμό της μουσικής. Διαθέτει πιστοποίηση αντοχής IP68 έναντι σκόνης και νερού, πρακτικό λουράκι μεταφοράς και αυτονομία που φτάνει έως τις 14 ώρες, με τις εργαστηριακές μετρήσεις να αφορούν ένταση 40% και απενεργοποιημένο φωτισμό.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, το ηχείο υποστηρίζει λειτουργία TWS (True Wireless Stereo) για τη σύζευξη δύο μονάδων Sound Play σε στερεοφωνικό ζεύγος. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Auracast του οργανισμού Bluetooth SIG επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση και αναπαραγωγή ήχου σε έως και 100 συμβατά ηχεία Xiaomi, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες κάλυψης μεγάλων χώρων.

Καταγραφή δραστηριότητας με τα Xiaomi Smart Band 11 Active και Redmi Watch 6

Στον τομέα των wearables, το Xiaomi Smart Band 11 Active απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν μια ελαφριά πρόταση παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης, διαθέτοντας οθόνη 1,47 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 60 Hz. Υποστηρίζει 50 αθλητικές λειτουργίες, καταγραφή καρδιακού ρυθμού και παρακολούθηση ύπνου, με όλα τα δεδομένα να συγχρονίζονται στην εφαρμογή Mi Fitness. Η αυτονομία του φτάνει έως τις 21 ημέρες σε συνθήκες ελαφριάς χρήσης, ενώ διατίθεται σε αποχρώσεις Black, Gray και Pink.

Για πιο απαιτητικές ανάγκες, το Redmi Watch 6 ανεβάζει το μέγεθος της οθόνης σε ένα πάνελ AMOLED 2,07 ιντσών στα 60 Hz, προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια για την ανάγνωση ειδοποιήσεων και μετρήσεων. Ενσωματώνει περισσότερες από 150 αθλητικές λειτουργίες και ανεξάρτητο σύστημα γεωεντοπισμού GNSS για ακριβή καταγραφή διαδρομών σε εξωτερικούς χώρους χωρίς την απαραίτητη παρουσία του smartphone. Μέσω της διασύνδεσης με το τηλέφωνο προσφέρει επιπλέον λειτουργίες, όπως τον απομακρυσμένο έλεγχο της κάμερας, ενώ η αυτονομία του ανέρχεται έως τις 24 ημέρες υπό συνθήκες ελαφριάς χρήσης.

Διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Τα πέντε νέα gadgets, όπως και η σειρά Redmi Note 17, διατίθενται ήδη στην Ελλάδα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος mistore-greece.gr, των φυσικών καταστημάτων Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και του ευρύτερου δικτύου επίσημων συνεργατών της εταιρείας. Την επίσημη διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο έχει αναλάβει η Info Quest Technologies.