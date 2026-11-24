Η οικογένεια συσκευών Redmi Note της Xiaomi έχτισε τη φήμη της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά πάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη συνταγή ισορροπίας, προσφέροντας διαχρονικά αξιόλογους επεξεργαστές, ευέλικτες κάμερες και φωτεινές οθόνες σε λογικές τιμές, όμως με το νέο Redmi Note 17 5G η κινεζική εταιρεία αποφάσισε να ανατρέψει συνειδητά αυτή την παράδοση. Αφού παρέλειψε εντελώς την αρίθμηση δεκαέξι στην παγκόσμια αγορά περνώντας απευθείας από το Redmi Note 15 5G στο μοντέλο του 2026, η Xiaomi βρέθηκε αντιμέτωπη με το αυξημένο κόστος των ημιαγωγών και των μνημών, επιλέγοντας να επενδύσει σχεδόν ολόκληρο τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της συσκευής σε μια θηριώδη μπαταρία πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 7.700 mAh.

Ύστερα από εντατική καθημερινή συμβίωση με τη συσκευή επί δύο και πλέον εβδομάδες για τις ανάγκες αυτού του review, σε απαιτητικές συνθήκες μετακίνησης, πλοήγησης μέσω δικτύων 5G, φωτογραφικών δοκιμών και συνεχούς κατανάλωσης multimedia, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα συνηθισμένο mid-range κινητό που κυνηγά εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά με ένα στοχευμένο εργαλείο αντοχής που ζητά από τον υποψήφιο αγοραστή να αποδεχθεί ορισμένους πολύ συγκεκριμένους συμβιβασμούς.

Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Από την πρώτη κιόλας επαφή με το Redmi Note 17 5G, ο όγκος και το βάρος του μαρτυρούν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία κατασκευής του, καθώς οι διαστάσεις των 169,7 x 79,1 x 8,5mm και τα 225gr βάρους το τοποθετούν αυτομάτως στην κατηγορία των μεγάλων και στιβαρών τηλεφώνων που απαιτούν τη χρήση και των δύο χεριών. Παρά το αυξημένο αποτύπωμα στο χέρι και στην τσέπη του παντελονιού, η Xiaomi κατάφερε να κατανείμει το βάρος με αξιοσημείωτη ομοιομορφία κατά μήκος του πλαισίου, με αποτέλεσμα η συσκευή να μη γέρνει προς το επάνω μέρος και να μη κουράζει τον καρπό όσο θα περίμενε κανείς από ένα smartphone με μπαταρία 7.700 mAh. Το επίπεδο πλαστικό πλαίσιο με τις διακριτικά στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερό κράτημα χωρίς να γλιστρά εύκολα, ενώ η ματ πλάτη, είτε επιλέξει κανείς το διακριτικό μαύρο είτε τις πιο ζωντανές αποχρώσεις Celestial Purple (σ.σ. η δική μας έκδοση) και Sky Teal, αντιστέκεται αποτελεσματικά στις δαχτυλιές και αποκαλύπτει υπό γωνία ένα λεπτό μοτίβο που θυμίζει έναστρο ουρανό.

Στην επάνω αριστερή γωνία της πίσω όψης φιλοξενείται ένα τετραγωνισμένο, γυαλιστερό camera module που ενσωματώνει τον μοναδικό αισθητήρα και το φλας με μια λιτή, σχεδόν ρετρό αισθητική που διατηρεί τη συσκευή σταθερή πάνω στο γραφείο χωρίς ενοχλητικές ταλαντώσεις κατά την πληκτρολόγηση. Στο μέτωπο της ανθεκτικότητας, η πρόσοψη προστατεύεται από κρύσταλλο Corning Gorilla Glass 7i και συνοδεύεται από προεγκατεστημένη μεμβράνη προστασίας, ενώ η πιστοποίηση IP65 εγγυάται πλήρη στεγανότητα απέναντι στη σκόνη και προστασία από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης, αν και η πλήρης βύθιση στο νερό παραμένει απαγορευτική σε αντίθεση με ορισμένους ανταγωνιστές της ίδιας κατηγορίας τιμής.

Οθόνη

Το μεγάλο μέγεθος του πλαισίου δικαιολογείται απόλυτα μόλις ενεργοποιηθεί η εντυπωσιακή επίπεδη οθόνη AMOLED των 6,99 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση Full HD+ στα 1080 επί 2396 pixels με προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Κατά την παρακολούθηση βίντεο υψηλής ευκρίνειας στο YouTube και στο Netflix, το πάνελ αποδίδει βαθύ μαύρο, πλούσια χρωματική γκάμα DCI-P3 και εξαιρετική αντίθεση, ενώ οι πιστοποιήσεις TÜV Rheinland για χαμηλή μπλε ακτινοβολία σε συνδυασμό με τη ρύθμιση φωτεινότητας PWM στα 960Hz ξεκουράζουν τα μάτια κατά τη βραδινή ανάγνωση. Ιδιαίτερα πρακτική αποδείχθηκε στην καθημερινή χρήση και η τεχνολογία Wet Touch 2.0, επιτρέποντας την ακριβή πλοήγηση στα μενού ακόμη και όταν η οθόνη έχει σταγόνες βροχής ή τα δάχτυλα είναι ελαφρώς ιδρωμένα.

Ωστόσο, μια προσεκτική ματιά στις τεχνικές προδιαγραφές αποκαλύπτει ότι η Xiaomi προχώρησε σε αισθητές υποχωρήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, καθώς η μέγιστη φωτεινότητα υποχώρησε από τα 3.200 nits του Redmi Note 15 5G στα 1.800 nits κορυφής, με τυπική φωτεινότητα 700 nits και 1.200 nits στη λειτουργία υψηλής φωτεινότητας HBM. Σε εσωτερικούς χώρους και στη σκιά η ευκρίνεια είναι υποδειγματική, όμως κάτω από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο απαιτείται λίγη παραπάνω προσπάθεια για να διαβάσει κανείς μικρά γράμματα, ενώ παράλληλα απουσιάζει εντελώς η υποστήριξη αναπαραγωγής περιεχομένου HDR και το κάτω περιθώριο του πλαισίου παραμένει αισθητά παχύτερο από τα υπόλοιπα.

Hardware - Απόδοση

Στο εσωτερικό του Redmi Note 17 5G βρίσκεται ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 κατασκευασμένος στα 4 nm, ο οποίος ενσωματώνει οκτώ πυρήνες με μέγιστο χρονισμό στα 2,3 GHz και κύκλωμα γραφικών Adreno 613, συνοδευόμενος από 6GB ή 8GB μνήμης RAM τύπου LPDDR4X και 128GB ή 256GB αποθηκευτικού χώρου UFS 2.2 με δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας microSDXC.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι η επιλογή αυτού του επεξεργαστή αποτελεί ένα σαφές βήμα προς τα πίσω σε σχέση με τον Snapdragon 6 Gen 3 που εξόπλιζε το Redmi Note 15 5G, αντανακλώντας την προσπάθεια της εταιρείας να συγκρατήσει την τελική τιμή πώλησης εν μέσω ανατιμήσεων στα εξαρτήματα μνήμης.

Στην πραγματική χρήση, αυτή η επιλογή μεταφράζεται σε δύο διαφορετικές όψεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, διότι στις καθημερινές εργασίες όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα, η πλοήγηση με χάρτες και η αναπαραγωγή μουσικής, το smartphone ανταποκρίνεται ομαλά χάρη και στον ρυθμό ανανέωσης των 120Hz. Όταν όμως επιχειρήσει κανείς να εναλλάσσει γρήγορα πολλές απαιτητικές εφαρμογές ταυτόχρονα ή να τρέξει απαιτητικά mobile games, οι περιορισμοί του Snapdragon 4 Gen 4 και του αποθηκευτικού χώρου UFS 2.2 γίνονται αμέσως εμφανείς με μικρά κολλήματα και πτώσεις καρέ, ειδικά στην εισαγωγική έκδοση των 6GB RAM.

Ακόμη πιο αισθητή είναι η υποβάθμιση στον τομέα του ήχου, όπου τα στερεοφωνικά ηχεία του παρελθόντος έδωσαν τη θέση τους σε ένα μοναδικό μονοφωνικό ηχείο στο κάτω μέρος, το οποίο διαθέτει μεν λειτουργία ενίσχυσης έντασης έως 200% για καθαρές κλήσεις και podcast, αλλά στερείται μπάσων και στερεοφωνικού βάθους στις ταινίες και στα παιχνίδια, καθιστώντας τη χρήση ακουστικών σχεδόν επιβεβλημένη.

Το λειτουργικό σύστημα Android 16 με το περιβάλλον Xiaomi HyperOS 3 προσφέρει χρήσιμες προσθήκες όπως το HyperIsland για ζωντανές ειδοποιήσεις, την ενσωμάτωση του Google Gemini και της λειτουργίας Circle to Search, ωστόσο, η Xiaomi έχει αφαιρέσει τα αιωρούμενα παράθυρα πολλαπλών εργασιών και τις βαρύτερες τοπικές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης HyperAI για να μην επιβαρύνει το hardware, διατηρώντας επίσης και αρκετές προεγκατεστημένες εφαρμογές μαζί με διαφημίσεις συστήματος που απαιτούν απενεργοποίηση κατά το αρχικό στήσιμο. Το μεγάλο αντιστάθμισμα σε επίπεδο λογισμικού είναι η δέσμευση για τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις λειτουργικού έως το Android 20 και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας μέχρι τον Αύγουστο του 2032.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι μέχρι το τέλος των δικών μας δοκιμών δεν είχε έρθει η αναβάθμιση στο HyperOS 4 (Android 17), αλλά το επίσημο χρονοδιάγραμμα της εταιρείας κάνει λόγο για «μέσα Νοεμβρίου».

Αυτονομία

Εκεί όπου το Redmi Note 17 5G δικαιώνει πλήρως κάθε σχεδιαστική επιλογή της Xiaomi και μετατρέπει τις υπόλοιπες παραχωρήσεις σε δευτερεύουσες λεπτομέρειες είναι η αυτονομία του, χάρη στην υιοθέτηση μιας μπαταρίας τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 7.700 mAh. Στην πράξη, η συσκευή εξαλείφει ολοκληρωτικά το άγχος της αποφόρτισης, καθώς ακόμη και τις ημέρες με ασταμάτητη χρήση δεδομένων 5G, πλοήγηση GPS, φωτογραφίες, μηνύματα και πολύωρη προβολή βίντεο, το ποσοστό της μπαταρίας στο τέλος της πρώτης ημέρας σπάνια έπεφτε κάτω από το 50%. Με μια τυπική, ισορροπημένη καθημερινή χρήση, το κινητό βγάζει άνετα σχεδόν τρεις γεμάτες ημέρες μακριά από την πρίζα, επιβεβαιώνοντας την επίσημη ευρωπαϊκή ενεργειακή ετικέτα που πιστοποιεί αντοχή άνω των 68 ωρών και διατήρηση τουλάχιστον του 80% της χωρητικότητας έπειτα από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης.

Παρά τη μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας, οι χρόνοι φόρτισης παραμένουν σε πολύ λογικά πλαίσια μέσω της ενσύρματης φόρτισης σε ισχύ 45W με υποστήριξη πρωτοκόλλου PD 3.0, φτάνοντας από το μηδέν στο 50% σε περίπου 35 λεπτά και ολοκληρώνοντας μια πλήρη φόρτιση σε περίπου 90 λεπτά. Ακόμη πιο χρήσιμη στην καθημερινότητα αποδεικνύεται η υποστήριξη αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης ισχύος 22.5W, η οποία μετατρέπει ουσιαστικά το Redmi Note 17 5G σε power bank, επιτρέποντας σας να φορτίσετε γρήγορα τα ασύρματα ακουστικά σας, το smartwatch ή ακόμη και το smartphone ενός φίλου που έμεινε από μπαταρία, χωρίς να επηρεαστεί αισθητά η δική σας αυτονομία για το υπόλοιπο της ημέρας.

Κάμερες

Στον φωτογραφικό τομέα η Xiaomi επέλεξε μια μινιμαλιστική προσέγγιση που θα διχάσει το κοινό, εγκαταλείποντας τον αισθητήρα των 108MP, τον υπερευρυγώνιο φακό και την εγγραφή βίντεο 4K του προκατόχου του, για να εξοπλίσει το Redmi Note 17 5G με μία και μοναδική πίσω κάμερα 50MP με διάφραγμα f/1.8 και αυτόματη εστίαση PDAF, χωρίς οπτική σταθεροποίηση εικόνας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε συνθήκες καλού φυσικού φωτισμού, ο κύριος αισθητήρας τα καταφέρνει αξιοπρεπώς, παράγοντας φωτογραφίες με ζωηρά χρώματα, ευχάριστη αντίθεση και ικανοποιητικό δυναμικό εύρος που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και η επιλογή ψηφιακού ζουμ 2x μέσω crop του αισθητήρα διατηρεί καλή ευκρίνεια στο φως της ημέρας, επιτρέποντας αξιοπρεπή πορτρέτα και κοντινά πλάνα, αν και πέρα από αυτό το όριο η ποιότητα υποχωρεί ραγδαία.

Μόλις όμως πέσει το φως ή βρεθείτε σε εσωτερικούς χώρους με τεχνητό φωτισμό, οι αδυναμίες του μικρότερου αισθητήρα και η απουσία οπτικής σταθεροποίησης γίνονται αισθητές, καθώς ο αλγόριθμος επεξεργασίας καταφεύγει σε επιθετική αποθορυβοποίηση που λειαίνει υπερβολικά τις λεπτομέρειες και θολώνει τις υφές στα σκοτεινά σημεία. Η ενεργοποίηση της ειδικής νυχτερινής λειτουργίας βελτιώνει αισθητά τη διαχείριση των φωτεινών πινακίδων και επαναφέρει πληροφορία στις σκιές, αρκεί να κρατήσετε το χέρι σας απόλυτα σταθερό για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά και πάλι δεν κάνει θαύματα (κάτι αναμενόμενο για τα δεδομένα της κατηγορίας).

Στην πρόσοψη, η selfie κάμερα των 16MP αποδίδει φυσικούς τόνους επιδερμίδας στο φως της ημέρας και αξιοπρεπή ψηφιακό διαχωρισμό φόντου στη λειτουργία πορτρέτου, ωστόσο, ο μέγιστος περιορισμός της εγγραφής βίντεο στα 1080p με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο τόσο για την πίσω όσο και για την εμπρόσθια κάμερα αποτελεί σαφέστατα μειονέκτημα για όσους δημιουργούν περιεχόμενο video εν έτει 2026. Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι το Redmi Note 17 5G δεν απευθύνεται σε αυτούς τους χρήστες.

Photo Gallery

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Redmi Note 17 5G είναι αναμφισβήτητα η κορυφαία αυτονομία των 7.700 mAh σε συνδυασμό με την αντίστροφη φόρτιση των 22.5W. Στα θετικά στοιχεία προστίθεται δικαιωματικά η μεγάλη και ευκρινής οθόνη AMOLED των 6,99 ιντσών στα 120Hz, η στιβαρή ποιότητα κατασκευής με πιστοποίηση IP65 και Gorilla Glass 7i, η διατήρηση πρακτικών εργαλείων όπως ο αισθητήρας υπερύθρων IR blaster, το NFC και η υποδοχή κάρτας microSD, καθώς και η εξαετής υποστήριξη ενημερώσεων ασφαλείας που διασφαλίζει τη μακροζωία της επένδυσης.

Στον αντίποδα, τα μειονεκτήματα της συσκευής πηγάζουν από τις στοχευμένες περικοπές κόστους που έκανε η Xiaomi ώστε να χωρέσει αυτή η μπαταρία σε προσιτό προϋπολογισμό, με κυριότερο αγκάθι τον επεξεργαστή Snapdragon 4 Gen 4 που υστερεί αισθητά σε ταχύτητα και multitasking απέναντι τόσο στο περσινό μοντέλο όσο και στον σύγχρονο ανταγωνισμό. Παράλληλα, η αφαίρεση του υπερευρυγώνιου φακού, η απουσία οπτικής σταθεροποίησης και ο περιορισμός του βίντεο στα 1080p μειώνουν σημαντικά τη φωτογραφική ευελιξία, ενώ το μοναδικό μονοφωνικό ηχείο, η χαμηλότερη μέγιστη φωτεινότητα της οθόνης κάτω από τον ήλιο, η συνδεσιμότητα Wi-Fi 5 αντί για νεότερα πρότυπα και η παρουσία διαφημίσεων στο λειτουργικό σύστημα υπενθυμίζουν διαρκώς τις παραχωρήσεις που έγιναν στο βωμό της αυτονομίας.

Με την επίσημη τιμή πώλησης στην Ελλάδα να ξεκινά από τα €349,99 (σ.σ. αυτές τις ημέρες θα το βρείτε και σε χαμηλότερες τιμές ελέω Black Friday), το Redmi Note 17 5G δεν είναι το πιο ισορροπημένο smartphone που έβγαλε ποτέ η σειρά, αλλά είναι αναμφίβολα το πιο ξεκάθαρο ως προς την ταυτότητα του.

Αν είστε λάτρης των απαιτητικών παιχνιδιών, αν τραβάτε συχνά βίντεο υψηλής ανάλυσης 4K ή αν αναζητάτε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα απόκρισης και κορυφαία φωτεινότητα οθόνης στα χρήματα σας, τότε υπάρχουν πιο ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις στην αγορά, ακόμη και από το ίδιο το οικοσύστημα της Xiaomi.

Αν, όμως, η προτεραιότητα σας είναι ένα ανθεκτικό, μεγάλο κινητό που θα ξεχνάτε πότε το φορτίσατε για τελευταία φορά, θα σας συντροφεύει απροβλημάτιστα σε πολύωρες εξωτερικές εργασίες ή ταξίδια και θα παραμείνει ασφαλές και ενημερωμένο μέχρι το 2032, τότε το Redmi Note 17 5G αποτελεί μια τίμια επιλογή.

Σε ό,τι αφορά την τιμή, αντιλαμβάνεστε ότι όσο διαρκεί αυτός ο παραλογισμός στη βιομηχανία των ημιαγωγών και μνημών, δεν πρόκειται να δούμε σύντομα τις πραγματικά value-for-money προτάσεις των προηγούμενων ετών από καμία εταιρεία…