Η Xiaomi παρουσιάζει τη σειρά REDMI Note 15: Η REDMI Titan Durability συναντά την προηγμένη απεικόνιση

Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου σε ειδική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, η Xiaomi ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας σειράς REDMI Note 15, η οποία περιλαμβάνει πέντε μοντέλα: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15. Χαρακτηριζόμενη από την REDMI Titan Durability, η σειρά διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας, ενισχυμένη αντοχή σε πτώσεις και βελτιωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό, καθώς και αναβαθμισμένες δυνατότητες απεικόνισης, επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Εκτός από τη σειρά REDMI Note 15, η Xiaomi παρουσίασε επίσης τα Mijia Smart Audio Glasses και τα REDMI Buds 8 Lite, επεκτείνοντας περαιτέρω τη γκάμα του οικοσυστήματος της.

REDMI Titan Durability, σχεδιασμένο για τις καθημερινές προκλήσεις

Σε όλα τα μοντέλα, η REDMI Titan Durability ενσωματώνει μια μακροχρόνια εμπειρία μπαταρίας, ενισχυμένη αντοχή σε πτώσεις και ολοκληρωμένη αντοχή στη σκόνη και το νερό, καθιερώνοντας ένα νέο πρότυπο ανθεκτικότητας για τη σειρά REDMI Note. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G ηγούνται της σειράς με τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας, ενώ όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες καθημερινής χρήσης.

Στον πυρήνα αυτής της αναβάθμισης βρίσκεται η βελτιωμένη εμπειρία μπαταρίας. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G διαθέτει μπαταρία πυριτίου-άνθρακα (SiC) 6.500 mAh με 10% περιεκτικότητα σε SiC,¹ τεχνολογία σε συνδυασμό με 100W HyperCharge³ και 22,5W αντίστροφη φόρτιση⁴, προσφέροντας αντοχή και γρήγορη φόρτιση επιπέδου ναυαρχίδας. Η τεχνολογία μπαταρίας SiC, που κάνει το ντεμπούτο της στη σειρά REDMI Note, επιτρέπει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε ένα συμπαγές σχήμα. Σε όλα τα μοντέλα Pro, η μπαταρία SiC λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας Xiaomi Surge, διατηρώντας το 80% ή και περισσότερο της χωρητικότητάς της μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης, που ισοδυναμεί με περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης.² Παρά το γεγονός ότι είναι η πιο λεπτή συσκευή REDMI Note μέχρι σήμερα, το REDMI Note 15 5G με εξαιρετικά λεπτό προφίλ 7,35 mm²¹, διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία SiC 5.520 mAh.¹ Εναλλακτικά, το Redmi Note 15 διαθέτει αναβαθμισμένη μπαταρία 6.000 mAh.¹ Η υποστήριξη αντίστροφης φόρτισης σε όλη τη σειρά, συμπεριλαμβανομένων των 22,5W ή 18W ανάλογα με το μοντέλο, προσθέτει καθημερινή ευκολία και ευελιξία.⁴

Η δομική ανθεκτικότητα έχει ενισχυθεί σε όλη τη σειρά. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G έχουν λάβει την πιστοποίηση SGS Premium Performance ,⁵ που βεβαιώνει την αντοχή σε πτώσεις, σύνθλιψη και κάμψη. Χτισμένα με βάση τη δομή REDMI Titan, και τα δύο μοντέλα συνδυάζουν μια μητρική πλακέτα υψηλής αντοχής, ενισχυμένο μεσαίο πλαίσιο και σχεδιασμό απορρόφησης κραδασμών πολλαπλών στρωμάτων, συμπληρωμένα από Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, που μαζί επιτρέπουν πιστοποιημένη αντοχή σε πτώσεις από ύψη έως 2,5 μέτρα.⁷ Το REDMI Note 15 Pro+ 5G ενσωματώνει επιπλέον ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πίσω πλαίσιο από υαλοβάμβακα²² (fiberglass) για βελτίωση της απορρόφησης των κραδασμών χωρίς προσθήκη περιττού βάρους³¹. Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς διαθέτουν ανθεκτική δομή που έχει πετύχει σε δοκιμή SGS Comprehensive Shock and Drop-Resistance,⁶ προσφέροντας αξιόπιστη προστασία σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Για να προσφέρει ολοκληρωμένη καθημερινή προστασία, η σειρά REDMI Note 15 ανεβάζει τον πήχη και για την αντοχή στη σκόνη και το νερό. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G πληρούν τα πρότυπα IP66 και IP68. Τα REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 διαθέτουν επίσης βελτιωμένη αντοχή στη σκόνη και το νερό, σχεδιασμένη για να αντέχει σε πιτσιλιές, υγρά και δύσκολες συνθήκες. Σε όλη τη σειρά, το Wet Touch 2.0 εξασφαλίζει ότι η οθόνη παραμένει ευαίσθητη ακόμη και όταν η οθόνη ή τα δάχτυλά σας είναι βρεγμένα, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας.

Αναβαθμισμένο σύστημα απεικόνισης με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια σε κάθε λήψη, η σειρά REDMI Note 15 φέρνει μια ολιστική αναβάθμιση της απεικόνισης σε ολόκληρη τη σειρά, με συνδυασμό αισθητήρων υψηλής ανάλυσης, ευελιξίας σε εστιακά μήκη και προηγμένη φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη στην κατηγορία της.

Στο επίκεντρο αυτής της αναβάθμισης, τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G διαθέτουν μια νέα κάμερα 200 MP με απόλυτη ευκρίνεια, που τροφοδοτείται από τον αισθητήρα εικόνας 200 MP HPE ο οποίος κάνει παγκόσμιο ντεμπούτο. Αυτός ο μεγάλος αισθητήρας 1/1,4 ιντσών, σε συνδυασμό με οπτικό ζουμ 2× και 4× εντός του αισθητήρα, DAG HDR τριπλής εστιακής απόστασης και προηγμένη επεξεργασία AI, προσφέρει λεπτομερείς, ρεαλιστικές εικόνες σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού.

Τα μοντέλα Pro υποστηρίζουν πέντε εστιακές αποστάσεις, από 23 mm έως 92 mm, μέσω ενός μόνο φακού, επιτρέποντας ευέλικτο καδράρισμα για τοπία, φωτογραφία δρόμου, πορτρέτα και κοντινές λήψεις. Ταυτόχρονα, τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 διαθέτουν ένα σύστημα κάμερας 108 MP εξαιρετικής ευκρίνειας, προσφέροντας μια εμπειρία τηλεφακού 3× οπτικού επιπέδου που καλύπτει προοπτικές από ευρυγώνιες λήψεις έως κοντινές λήψεις πορτρέτων.

Σε όλη τη σειρά, η απεικόνιση βελτιώνεται περαιτέρω με δημιουργικά εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως ένας αλγόριθμος για εξαιρετικά καθαρά πορτρέτα, δυναμικές λήψεις 2.0 για εφέ κίνησης και εύκολη επεξεργασία με άμεση κοινή χρήση στο Instagram.²³ Η μετα-επεξεργασία είναι ευκολότερη από ποτέ, με τα μοντέλα REDMI Note 15 Pro να διαθέτουν AI Creativity Assistant¹¹, ενώ τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 προσφέρουν μια σειρά εργαλείων επεξεργασίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη,¹² σχεδιασμένων για καθημερινή δημιουργικότητα. Σε όλη τη σειρά, υποστηρίζονται τα AI Remove Reflection και AI Beautify, επιτρέποντας καθαρότερες εικόνες και βελτιώσεις με ένα πάτημα, άρα με ελάχιστη προσπάθεια.

Αναβαθμισμένη απόδοση και πιο έξυπνη συνδεσιμότητα

Πέρα από την ανθεκτικότητα και την απεικόνιση, η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει ισορροπημένη απόδοση για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης. Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 15 Pro+ 5G τροφοδοτείται από την κινητή πλατφόρμα Snapdragon® 7s Gen 4 και εισάγει το σύστημα ψύξης Xiaomi IceLoop στη σειρά REDMI Note, που ξεχωρίζει ως η μόνη λύση ψύξης LHP στην κατηγορία του και προσφέρει τριπλάσια απόδοση μεταφοράς θερμότητας.³¹

Σε όλη τη σειρά, μια νέα γενιά chipset Snapdragon και MediaTek προσφέρει ταχύτερη απόδοση, ομαλότερη γραφική απεικόνιση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν το Google Gemini¹³ και το Circle to Search with Google¹⁴, προσφέροντας εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις και εύκολη αναζήτηση. Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 15 Pro+ 5G ενσωματώνει επιπλέον το Xiaomi HyperAI¹², προσφέροντας πιο εξατομικευμένες και έξυπνες εμπειρίες AI.¹²

Για βελτιωμένη συνδεσιμότητα, η κορυφαία τεχνολογία Xiaomi Offline Communication εισάγεται στα μοντέλα Pro,¹⁵ επιτρέποντας μετάδοση φωνής σε απόσταση χιλιομέτρων, ακόμη και χωρίς κάλυψη δικτύου. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G επωφελείται περαιτέρω από το Xiaomi Surge T1S Tuner, προσφέροντας ισχυρότερη και πιο σταθερή συνδεσιμότητα σε δίκτυα Wi-Fi, Bluetooth®, GPS και κινητής τηλεφωνίας.³¹

Εντυπωσιακή εμπειρία με μεγάλη οθόνη και ισχυρό ήχο

Η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει μια αναβαθμισμένη καθηλωτική εμπειρία προβολής με μεγαλύτερες οθόνες και βελτιωμένη ευκρίνεια. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G διαθέτουν οθόνες 6,83 ιντσών, ενώ τα REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 είναι εξοπλισμένα με οθόνες 6,77 ιντσών, προσφέροντας ευρεία, σχεδόν χωρίς περιθώρια προβολή. Με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.200 nits, ρύθμιση φωτεινότητας 3840Hz PWM και τριπλή πιστοποίηση για την προστασία των ματιών, η σειρά εξασφαλίζει ορατότητα και άνεση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Συμπληρώνοντας την οθόνη, τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G εισάγουν αύξηση έντασης ήχου κατά 400%¹⁶, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς προσφέρουν αύξηση έντασης ήχου κατά 300%, παρέχοντας πιο δυνατό και καθαρό ήχο για ταινίες, μουσική και παιχνίδια.¹⁷

Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών σε όλο τον κόσμο, η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό ανθεκτικότητας, απεικόνισης, απόδοσης και βελτιώσεων στην οθόνη. Βασισμένη στην αξιόπιστη βάση της ανθεκτικότητας REDMI Titan, η σειρά έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας απεικόνιση, ομαλή απόδοση και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.

Διάθεση²⁴

Το REDMI Note 15 Pro+ 5G διατίθεται σε χρώματα Mocha Brown, Glacier Blue και Black,¹⁸ με δύο επιλογές αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 499,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 Pro 5G διατίθεται σε χρώματα Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, και Black,¹⁸ με μία επιλογή αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 429,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 Pro διατίθεται σε Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, και Black,¹⁸ με μία επιλογή αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 369,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 5G διατίθεται σε χρώματα Glacier Blue, Mist Purple και Black,¹⁸ με δύο επιλογές αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 299,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 διατίθεται σε χρώματα Glacier Blue, Purple, και Black,¹⁸ με δύο επιλογές αποθήκευσης²⁰. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 249,90 ευρώ

Σημειώσεις

¹ Η τυπική χωρητικότητα της μπαταρίας του REDMI Note 15 Pro+ 5G είναι 6500mAh. Η τυπική χωρητικότητα της μπαταρίας του REDMI Note 15 Pro 5G είναι 6580mAh. Η τυπική χωρητικότητα της μπαταρίας του REDMI Note 15 Pro είναι 6500mAh. Η τυπική χωρητικότητα της μπαταρίας του REDMI Note 15 5G είναι 5520mAh. Η τυπική χωρητικότητα της μπαταρίας του REDMI Note 15 είναι 6000mAh.

² Αυτό βασίζεται σε θεωρητικούς υπολογισμούς που χρησιμοποιούν δεδομένα δοκιμών από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, προσομοιώνοντας τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών (μία πλήρης φόρτιση και αποφόρτιση κάθε 1,5 ημέρες). Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες δοκιμής και τις συνήθειες χρήσης.

³ Συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή σχετικά με τη διαθεσιμότητα του τροφοδοτικού στο κουτί.

⁴ Υποστηρίζει έως 22,5 W (REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G) ή 18 W (REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15) ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση, συμβατή με συσκευές που έχουν επαληθευτεί μέσω δοκιμών των εσωτερικών εργαστηρίων της Xiaomi. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της μπαταρίας και άλλους παράγοντες. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει επαρκή μπαταρία και επαληθεύστε τη συμβατότητα της συσκευής λήψης.

⁵ Το προϊόν έχει λάβει πιστοποίηση SGS 5 αστέρων Premium Performance, που υποδηλώνει ότι πληροί τα τεχνικά πρότυπα SGS για αντοχή σε πτώση, αντοχή σε κάμψη και αντοχή σε συμπίεση. Ως προϊόν ηλεκτρονικής ακριβείας, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση πτώσης του τηλεφώνου. Προσέξτε να αποφύγετε πτώσεις ή συγκρούσεις.

⁶ Το προϊόν έχει περάσει τη δοκιμή SGS για αντοχή σε κραδασμούς και πτώσεις.

⁷ Τα δεδομένα αντοχής σε πτώση από ύψος 2,5 μέτρων είναι πιστοποιημένα από την SGS. Το τηλέφωνο μπορεί να αντέξει πτώση από ύψος 2,5 μέτρων σε λεία επιφάνεια γρανίτη υπό συνθήκες δοκιμής σύμφωνα με τα πρότυπα της SGS. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Ως ηλεκτρονική συσκευή ακριβείας, το τηλέφωνο εξακολουθεί να διατρέχει κίνδυνο ζημιάς σε περίπτωση πτώσης. Προσέξτε να αποφύγετε πτώσεις και συγκρούσεις.

⁸ Η συσκευή έχει πιστοποιηθεί ως ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη, αποκλειστικά υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από υγρά που προκαλούνται από συνθήκες άλλες από τις συνθήκες δοκιμής. Η προστασία από την εισχώρηση υγρών ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω φθοράς, φυσικής ζημιάς και/ή αποσυναρμολόγησης για λόγους επισκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi.

⁹ Λάβετε υπόψη ότι οι συνθήκες δοκιμής της αντοχής στο νερό περιλαμβάνουν: βύθιση σε στατικό γλυκό νερό σε βάθος έως 2 μέτρων, για έως 24 ώρες, με θερμοκρασία νερού που δεν διαφέρει περισσότερο από 5 °C σε σύγκριση με τη θερμοκρασία της συσκευής. Αυτές οι λειτουργίες αντοχής στο νερό αφορούν μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν δοκιμαστεί σε εργαστηριακό περιβάλλον και δεν αντιστοιχούν στις κανονικές συνθήκες χρήσης από τους καταναλωτές.

¹⁰ Το προϊόν έχει περάσει την πιστοποίηση αντοχής στην αδιάβροχη προστασία smartphone της TÜV SÜD, πληρώντας 8 κατηγορίες δοκιμών με βάση το πρότυπο δοκιμών PPP: CCB05071A:2025. Αριθμός πιστοποιητικού: Z2GCN 099551 0585 / Z2GCN 099551 0584 Rev.00. Αυτό το προϊόν δεν αποτελεί επαγγελματική αδιάβροχη συσκευή. Η αντοχή του στο νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη και η προστατευτική του απόδοση μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω της καθημερινής φθοράς. Μην φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη. Οι ζημιές που προκαλούνται από την εμβάπτιση σε υγρό δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

¹¹ Ορισμένες από τις λειτουργίες του AI Creativity Assistant απαιτούν σύνδεση στο Internet και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό του συστήματος και τις εκδόσεις της εφαρμογής Gallery Editor. Ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης.

¹² Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών AI μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπο. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Ελέγξτε την ακρίβεια των απαντήσεων.

¹³ Τα Google και Gemini είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ελέγξτε τις απαντήσεις. Απαιτείται ρύθμιση. Η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν.

¹⁴ Διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές και απαιτείται σύνδεση στο Internet. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές αντιστοιχίες. Το Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

¹⁵ Η λειτουργία Xiaomi Offline Communication απαιτεί κάρτα SIM και σύνδεση σε λογαριασμό Xiaomi για να λειτουργήσει. Υποστηρίζει φωνητικές κλήσεις σε απόσταση χιλιομέτρων σε ανοιχτούς, ανεμπόδιστους χώρους. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Xiaomi Offline Communication. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τους τοπικούς μεταπωλητές. Η πραγματική ποιότητα της κλήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης. Αυτή η λειτουργία δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης ή διάσωσης.

¹⁶ Τα δεδομένα συγκρίνονται με την προηγούμενη γενιά κάθε μοντέλου, αντίστοιχα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα σενάρια. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση.

¹⁷ Τα δεδομένα έχουν δοκιμαστεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Η αύξηση της έντασης κατά 300% αναφέρεται σε 17 επίπεδα έντασης σε σύγκριση με 15 επίπεδα, και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα σενάρια. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση.

¹⁸ Η διαθεσιμότητα χρωμάτων και υλικών μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αγορών.

¹⁹ Ο όρος «χρώμα τιτανίου» αναφέρεται αποκλειστικά στο χρώμα και την εμφάνιση της επιφάνειας του προϊόντος. Δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει τιτάνιο ή κράματα τιτανίου.

²⁰ Ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης και η μνήμη RAM είναι μικρότερα από τη συνολική μνήμη λόγω της αποθήκευσης του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού που είναι προεγκατεστημένα στη συσκευή.

²¹ Δεδομένα που προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Το Blac και το Glacier Blue έχουν πάχος 7,35 mm, ενώ το Mist Purple έχει πάχος 7,4 mm. Το πάχος δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές της κάμερας ή άλλες προεξοχές. Οι πραγματικές μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις μεθόδους δοκιμών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

²² Σχεδιασμός πίσω μέρους από υαλοβάμβακα διαθέσιμος στα χρώματα Μαύρο και Glacier Blue.

²³ Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω OTA, η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού, τις εφαρμογές και το μοντέλο του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση.

²⁴ Οι τιμές και οι προσφορές για τις διάφορες αγορές ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ΦΠΑ, φόρων και άλλων παραγόντων.

²⁵ Δεδομένα που έχουν δοκιμαστεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

²⁶ Ενεργοποιείται στη λειτουργία Game Turbo.

²⁷ Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών, των εφαρμογών και των υπηρεσιών του Xiaomi HyperOS ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, την έκδοση του λογισμικού και το μοντέλο του τηλεφώνου.

²⁸ Η δυνατότητα Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή και την υποστήριξη του τοπικού δικτύου. Η συνδεσιμότητα Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi, των προτύπων Wi-Fi και άλλων λειτουργιών που έχουν επικυρωθεί στις προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.11) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή και την υποστήριξη του τοπικού δικτύου. Η λειτουργία μπορεί να προστεθεί μέσω OTA, όταν και όπου ισχύει.

²⁹ Η διαθεσιμότητα NFC μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αγορών.

³⁰ Η συνδεσιμότητα και οι ζώνες δικτύου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή και την υποστήριξη του τοπικού φορέα εκμετάλλευσης.

³¹ Δεδομένα που έχουν δοκιμαστεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, σε σύγκριση με το REDMI Note 14 Pro+ 5G.

³² Η χρήση eSIM απαιτεί πρόγραμμα ασύρματης υπηρεσίας. Αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση, την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών και την περιαγωγή (ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης). Η διαθεσιμότητα eSIM ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή και τον πάροχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

³³ Οι συνεργάτες πωλήσεων και οι διαθέσιμες προσφορές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Ανατρέξτε στις τοπικές πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των πωλήσεων.