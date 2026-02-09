Redmi Note 15 Pro+ Review: Με στοχευμένες βελτιώσεις για τον τίτλο του best seller

Η ιστορία της τεχνολογίας είναι γεμάτη από συσκευές που υποσχέθηκαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της οικονομικής προσιτότητας και της premium εμπειρίας, αλλά ελάχιστες το κατάφεραν χωρίς αστερίσκους. Η σειρά Redmi Note της Xiaomi αποτελούσε πάντα τον σημαιοφόρο αυτής της προσπάθειας, συχνά όμως θυσιάζοντας την ποιότητα κατασκευής ή το λογισμικό στον βωμό των εντυπωσιακών αριθμών. Με το Redmi Note 15 Pro+, η Xiaomi φαίνεται να κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο συμβιβασμών.

Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια ετήσια αναβάθμιση, αλλά με μια στρατηγική στροφή προς την ουσιαστική ποιότητα και την αντοχή, τοποθετώντας τη συσκευή απέναντι σε αντιπάλους που κοστίζουν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Μετά από δύο εβδομάδες συμβίωσης με τη συσκευή για τις ανάγκες αυτού του review, τείνουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το "Pro+" στον τίτλο δεν είναι απλώς μάρκετινγκ, αλλά μια δήλωση ωριμότητας.

Η μόνη επιφύλαξη; Το μικρό χρονικό διάστημα της δοκιμής, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε για καμία συσκευή 100% σίγουροι για τη συμπεριφορά της σε βάθος χρόνου, αν και στην περίπτωση της οικογένειας Redmi Note οι προηγούμενες γενιές έχουν περάσει ήδη με άριστα τις εξετάσεις.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το Redmi Note 15 Pro+ ανατρέπει κάθε στερεότυπο που μπορεί να έχει κανείς για τα smartphones της μεσαίας κατηγορίας. Η Xiaomi εγκατέλειψε τις γυαλιστερές πλαστικές πλάτες που γέμιζαν δαχτυλιές και υιοθέτησε μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση. Η έκδοση που δοκιμάσαμε, με την επικάλυψη vegan δέρματος, προσφέρει μια αίσθηση ζεστασιάς και ασφάλειας στο κράτημα που σπανίζει στην εποχή του γυαλιού. Η υφή του υλικού είναι τέτοια που καθιστά τη χρήση θήκης προαιρετική, κάτι που από μόνο του αποτελεί απελευθέρωση για τον χρήστη που θέλει να χαρεί το design της συσκευής του. Το πλαίσιο, αν και παραμένει κατασκευασμένο από συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας για λόγους διαχείρισης βάρους και κόστους, έχει δεχτεί ειδική επεξεργασία που του προσδίδει μεταλλική αίσθηση και στιβαρότητα.

Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση κρύβεται στις αθέατες πτυχές του σχεδιασμού. Η Xiaomi έκανε το άλμα από την πιστοποίηση IP68 στην IP69K, μια κίνηση που συνήθως βλέπουμε μόνο σε εξειδικευμένα rugged τηλέφωνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Redmi Note 15 Pro+ δεν αντέχει απλώς σε μια τυχαία βύθιση στο νερό, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Είναι μια συσκευή φτιαγμένη για να επιβιώνει στην πραγματική ζωή, από την ξαφνική καταιγίδα μέχρι το ατύχημα στην κουζίνα, αφαιρώντας το άγχος της φθοράς από την εξίσωση. Το Gorilla Glass Victus 2 που προστατεύει την οθόνη ολοκληρώνει το πακέτο της "πανοπλίας", προσφέροντας κορυφαία αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές, επιβεβαιώνοντας ότι η ανθεκτικότητα είναι πλέον βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας της σειράς.

Οθόνη

Η οθόνη αποτελούσε ανέκαθεν το δυνατό χαρτί της σειράς, αλλά φέτος η εμπειρία έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδα που αγγίζουν τις ναυαρχίδες των 1000 ευρώ. Το Redmi Note 15 Pro+ εξοπλίζεται με ένα πάνελ AMOLED 6.83 ιντσών, ελαφρώς μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, προσφέροντας περισσότερο ωφέλιμο χώρο εργασίας και θέασης. Η ανάλυση 1.5K (2772 x 1280 pixels) αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ της ευκρίνειας και της ενεργειακής κατανάλωσης. Κάθε εικόνα, κάθε βίντεο και κάθε κείμενο αποδίδονται με εξαιρετική οξύτητα, ενώ η υποστήριξη Dolby Vision και HDR10+ εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο από πλατφόρμες όπως το Netflix και το Disney+ αναπαράγεται με το δυναμικό εύρος που οραματίστηκε ο δημιουργός του.

Αυτό όμως που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η συμπεριφορά της οθόνης σε συνθήκες έντονου φωτισμού. Με μέγιστη φωτεινότητα που κορυφώνεται στα 3200 nits (peak) και τυπική φωτεινότητα HBM στα 1800 nits, η οθόνη παραμένει απόλυτα ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από τον κάθετο μεσημεριανό ήλιο της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε σκιά με το χέρι σας για να διαβάσετε ένα μήνυμα ή να δείτε το GPS.

Παράλληλα, η Xiaomi έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην υγεία των ματιών, ενσωματώνοντας τεχνολογία PWM dimming στα 3840Hz. Αυτό εξαλείφει το ανεπαίσθητο τρεμόπαιγμα της οθόνης σε χαμηλή φωτεινότητα, προστατεύοντας τους χρήστες που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το κινητό τους στο σκοτάδι από πονοκεφάλους και κόπωση των ματιών.

Hardware - Απόδοση

Σε αντίθεση με τις φήμες που ήθελαν τη συνέχιση της συνεργασίας με την MediaTek, η Xiaomi έκανε την κίνηση ματ εξοπλίζοντας το Redmi Note 15 Pro+ με τον ολοκαίνουργιο Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Πρόκειται για ένα chipset κατασκευασμένο με λιθογραφία 4nm, το οποίο φέρνει αρχιτεκτονική ναυαρχίδας στη μεσαία κατηγορία. Η διαφορά στην καθημερινή χρήση είναι αισθητή. Οι εφαρμογές ανοίγουν ακαριαία, το multitasking είναι απροβλημάτιστο χάρη και στα 12GB ή 16GB ταχύτατης μνήμης RAM, και η συνολική αίσθηση του συστήματος είναι εξαιρετικά "snappy". Δεν υπάρχουν τα μικρά κολλήματα ή οι καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούσαμε σε προηγούμενα μοντέλα όταν πιέζονταν.

Στον τομέα του gaming, ο Snapdragon 7s Gen 4 δείχνει την αξία του. Τίτλοι όπως το Genshin Impact και το Call of Duty Mobile τρέχουν σε υψηλές ρυθμίσεις γραφικών με σταθερά frame rates, πλησιάζοντας την απόδοση συσκευών με τη σειρά Snapdragon 8. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι η απόλυτη ταχύτητα, αλλά η σταθερότητα της απόδοσης. Το σύστημα ψύξης της συσκευής φαίνεται να λειτουργεί εξαιρετικά αποδοτικά. Ακόμα και μετά από μία ώρα συνεχόμενου παιχνιδιού, η συσκευή θερμαίνεται ελάχιστα, αποφεύγοντας το ενοχλητικό thermal throttling που ρίχνει την απόδοση και τη φωτεινότητα της οθόνης. Είναι σαφές ότι η επιλογή του συγκεκριμένου επεξεργαστή έγινε με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ ισχύος και θερμικής συμπεριφοράς.

Ίσως η πιο ουσιαστική αναβάθμιση στο Redmi Note 15 Pro+ να βρίσκεται στον τομέα της ενέργειας. Η Xiaomi ενσωμάτωσε μια μπαταρία τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon) χωρητικότητας 6500mAh. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας σε μικρότερο όγκο, εξ ου και η διατήρηση του λεπτού προφίλ της συσκευής παρά την τεράστια χωρητικότητα. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αυτονομία που αγγίζει τις δύο ημέρες με τυπική χρήση. Ακόμα και σε σενάρια εξαιρετικά βαριάς χρήσης, με 5G δεδομένα, GPS, gaming και φωτογράφιση, ήταν αδύνατο να εξαντλήσουμε την μπαταρία μέσα σε μία μόνο ημέρα. Είναι μια απελευθερωτική εμπειρία να φεύγεις από το σπίτι το πρωί χωρίς το άγχος του φορτιστή ή του power bank.

Και όταν τελικά χρειαστεί φόρτιση, το σύστημα 100W HyperCharge αναλαμβάνει δράση. Αν και ορισμένοι ανταγωνιστές φτάνουν θεωρητικά υψηλότερα νούμερα, η υλοποίηση της Xiaomi είναι εξαιρετικά συνεπής. Μια πλήρης φόρτιση από το 0% στο 100% ολοκληρώνεται σε περίπου 45 λεπτά, ενώ μόλις 10 λεπτά στην πρίζα είναι αρκετά για να σας δώσουν ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Xiaomi έχει ενσωματώσει ειδικά τσιπ διαχείρισης φόρτισης (Surge P2 και G1) που παρακολουθούν την υγεία της μπαταρίας και προσαρμόζουν την ταχύτητα φόρτισης ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνήθειες του χρήστη, υποσχόμενη διατήρηση της χωρητικότητας άνω του 80% ακόμα και μετά από 1600 κύκλους φόρτισης.

Λογισμικό: HyperOS 2.0 και Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Redmi Note 15 Pro+ τρέχει το νέο HyperOS 2.0, βασισμένο στο Android 15. Η προσπάθεια της Xiaomi να ελαφρύνει το λογισμικό της είναι εμφανής. Το σύστημα ρέει σαν νερό, με animations που είναι φυσικά και ομαλά, χωρίς τα "σπασίματα" του παρελθόντος. Η αισθητική έχει εκσυγχρονιστεί, με πιο καθαρές γραμμές και καλύτερη οργάνωση των μενού. Ένα σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας είναι η βαθύτερη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Λειτουργίες όπως η "AI Eraser" για αφαίρεση αντικειμένων από φωτογραφίες, η αυτόματη σύνοψη ηχογραφήσεων και η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο λειτουργούν πλέον τοπικά στη συσκευή χάρη στην NPU του Snapdragon, προσφέροντας ταχύτητα και ιδιωτικότητα.

Παρά τη βελτίωση, η παρουσία προεγκατεστημένων εφαρμογών (bloatware) παραμένει ένα αγκάθι, αν και σε μικρότερο βαθμό από το παρελθόν. Οι περισσότερες εφαρμογές τρίτων μπορούν να διαγραφούν, αλλά η αρχική διαδικασία ρύθμισης απαιτεί λίγο χρόνο για "νοικοκύρεμα". Η υποστήριξη λογισμικού έχει επίσης βελτιωθεί, με την εταιρεία να υπόσχεται 3 μεγάλες αναβαθμίσεις Android και 4 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή θα παραμείνει επίκαιρη και ασφαλής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κάμερες

Το σύστημα καμερών του Redmi Note 15 Pro+ κυριαρχείται από τον κεντρικό αισθητήρα των 200MP (μια βελτιωμένη έκδοση του Samsung HP3) με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Η Xiaomi έχει επενδύσει σημαντικά στο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, και τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Οι φωτογραφίες στο φως της ημέρας είναι γεμάτες λεπτομέρεια, με εξαιρετικό δυναμικό εύρος και χρώματα που ισορροπούν ιδανικά μεταξύ του ρεαλισμού και της εντυπωσιακής ζωντάνιας. Η λειτουργία νυχτερινής λήψης είναι επίσης βελτιωμένη, με τον μεγάλο αισθητήρα να συλλέγει άπλετο φως και το OIS να εξαλείφει το κούνημα, παράγοντας καθαρές εικόνες με ελάχιστο θόρυβο.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι η απουσία ενός dedicated τηλεφακού, μια κίνηση που αρχικά ξενίζει σε μια "Pro+" συσκευή. Η Xiaomi απαντά με την τεχνολογία in-sensor zoom, εκμεταλλευόμενη την τεράστια ανάλυση των 200MP. Το 2x ζουμ είναι πρακτικά "lossless", προσφέροντας ποιότητα που δεν ξεχωρίζει από έναν οπτικό φακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και στο 4x ζουμ, τα αποτελέσματα παραμένουν εξαιρετικά αξιοποιήσιμα, με την τεχνητή νοημοσύνη να ανακτά λεπτομέρειες και να καθαρίζει την εικόνα. Αν και δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν περισκοπικό φακό για πολύ μακρινές λήψεις, για το 95% των σεναρίων καθημερινής χρήσης, η λύση αυτή είναι υπεραρκετή και πιο ευέλικτη.

Στον αντίποδα, η υπερευρυγώνια κάμερα των 8MP (Sony IMX355) και η macro κάμερα των 2MP αποτελούν την "αχίλλειο πτέρνα" του πακέτου. Ενώ η κύρια κάμερα κοιτάζει στα μάτια τις ναυαρχίδες, οι βοηθητικοί αισθητήρες θυμίζουν ότι βρισκόμαστε ακόμα στη μεσαία κατηγορία. Η υπερευρυγώνια κάμερα είναι επαρκής για καλό φωτισμό, αλλά υστερεί σε λεπτομέρεια και χρωματική συνοχή σε σχέση με την κύρια, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα περιμέναμε τουλάχιστον έναν αισθητήρα 12MP ή 13MP σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η selfie κάμερα των 32MP, από την άλλη, είναι μια ευχάριστη έκπληξη, προσφέροντας καθαρές και φωτεινές λήψεις με σωστούς τόνους δέρματος.

Photo Gallery

Επίλογος

Το Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ είναι η απόδειξη ότι η μεσαία κατηγορία έχει ωριμάσει. Δεν προσπαθεί να σας εντυπωσιάσει μόνο με νούμερα σε ένα φυλλάδιο, αλλά εστιάζει στην ουσία της εμπειρίας χρήσης. Ο συνδυασμός της κορυφαίας οθόνης, της απίστευτης αυτονομίας χάρη στην μπαταρία 6500mAh, της στιβαρής απόδοσης του Snapdragon 7s Gen 4 και της ανθεκτικότητας IP69K, δημιουργεί ένα πακέτο που είναι δύσκολο να αγνοήσεις.

Ναι, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στους βοηθητικούς φακούς της κάμερας και στην απαλλαγή από το bloatware. Όμως, αν αναζητάτε ένα κινητό που αντέχει στα δύσκολα, δεν σας εγκαταλείπει ποτέ από μπαταρία και προσφέρει μια οπτική εμπειρία επιπέδου ναυαρχίδας, το Redmi Note 15 Pro+ είναι μονόδρομος. Είναι μια συσκευή που σέβεται την επένδυση του χρήστη και θέτει νέα στάνταρ για το τι πρέπει να περιμένουμε από ένα smartphone το 2026.