Redmi Note 15 Pro & Pro 5G: Η νέα mid-range γενιά έρχεται με μπαταρίες-«θηρία» και premium χαρακτηριστικά

Η αγορά των smartphones ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα νέα μέλη της δημοφιλέστερης ίσως σειράς της Xiaomi, καθώς τα Redmi Note 15 Pro και Redmi Note 15 Pro 5G αποκαλύφθηκαν επίσημα, φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης στη μεσαία κατηγορία. Με έμφαση στην αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα απεικόνισης, οι νέες συσκευές υπόσχονται να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών χρηστών, χωρίς να ξεφεύγουν τιμολογιακά σε απαγορευτικά επίπεδα.

Αυτονομία που ξεχωρίζει: Η εποχή των Silicon-Carbon μπαταριών

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των νέων μοντέλων είναι αναμφίβολα η χωρητικότητα των μπαταριών τους, η οποία σπάει τα καθιερωμένα πρότυπα των 5.000 mAh. Το Redmi Note 15 Pro 5G ενσωματώνει μια μπαταρία τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (silicon-carbon) χωρητικότητας 6.580 mAh. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε μικρότερο όγκο, προσφέροντας έτσι τεράστια αυτονομία χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά το πάχος της συσκευής. Αντίστοιχα, το 4G μοντέλο, Redmi Note 15 Pro, έρχεται με μια επίσης θηριώδη μπαταρία 6.500 mAh.

Παρά τις διαφορές στη χωρητικότητα, και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν ενσύρματη φόρτιση στα 45W. Αν και η ταχύτητα αυτή δεν αποτελεί ρεκόρ για την κατηγορία, η πραγματική καινοτομία κρύβεται στη δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης. Το 5G μοντέλο μπορεί να φορτίσει άλλες συσκευές ενσύρματα με ταχύτητα 22.5W, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα ταχύτατο power bank, ενώ το 4G μοντέλο προσφέρει αντίστροφη φόρτιση στα 18W.

Σχεδιασμός και Οθόνη: Επίπεδα Panels και Κορυφαία Φωτεινότητα

Σε επίπεδο σχεδιασμού, η Xiaomi επιλέγει την οδό των επίπεδων οθονών (flat displays), μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος για λόγους εργονομίας και πρακτικότητας. Το Redmi Note 15 Pro 5G διαθέτει μια εντυπωσιακή AMOLED οθόνη 6,83 ιντσών με ανάλυση 1.5K (2.772 x 1.280 pixels), ενώ το Redmi Note 15 Pro περιορίζεται ελαφρώς στις 6,77 ίντσες με ανάλυση FHD+ (2.392 x 1.080 pixels).

Και οι δύο οθόνες υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz και προσφέρουν βάθος χρώματος 12-bit, εξασφαλίζοντας ζωντανή και ρεαλιστική απεικόνιση. Το στοιχείο που εντυπωσιάζει όμως είναι η μέγιστη τοπική φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.200 nits, καθιστώντας τη χρήση κάτω από έντονο ηλιακό φως απροβλημάτιστη. Μια σημαντική διαφορά εντοπίζεται στον ρυθμό δειγματοληψίας αφής (touch sampling rate), με το 5G μοντέλο να φτάνει τα 480Hz, προσφέροντας αμεσότερη απόκριση στο gaming, έναντι των 240Hz του 4G μοντέλου.

Ανθεκτικότητα και Ποιότητα Κατασκευής

Η Xiaomi δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντοχή των νέων συσκευών. Το Redmi Note 15 Pro 5G ξεχωρίζει με πιστοποιήσεις IP68 και IP69K, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή προστασία ενάντια σε νερό και σκόνη, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας νερού. Από την άλλη, το Redmi Note 15 Pro διαθέτει πιστοποίηση IP65, που εξασφαλίζει αντοχή σε εκτόξευση νερού αλλά όχι πλήρη βύθιση. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos, ολοκληρώνοντας το πακέτο της πολυμεσικής εμπειρίας.

Επιδόσεις: Η αναβάθμιση της MediaTek

Στην «καρδιά» των συσκευών συναντάμε ανανεωμένες προτάσεις από την MediaTek. Το Redmi Note 15 Pro 5G τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Dimensity 7400-Ultra, ενώ το Redmi Note 15 Pro βασίζεται στον Helio G200-Ultra. Πρόκειται για chipsets που αποτελούν εξέλιξη προηγούμενων μοντέλων, με ελαφρώς αυξημένους χρονισμούς CPU και βελτιωμένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης (NPU). Οι επιλογές μνήμης κυμαίνονται μεταξύ 8GB και 12GB RAM, με αποθηκευτικό χώρο 256GB ή 512GB, καλύπτοντας άνετα τις ανάγκες του μέσου αλλά και του προχωρημένου χρήστη.

Φωτογραφικές Δυνατότητες: 200MP για κάθε λεπτομέρεια

Στον τομέα της φωτογραφίας, ο πρωταγωνιστής είναι ο κεντρικός αισθητήρας των 200MP (ISOCELL S5KHPE) που βρίσκεται και στα δύο μοντέλα, υποσχόμενος λήψεις υψηλής ευκρίνειας. Συνοδεύεται από έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό 8MP, αν και με διαφορετικούς αισθητήρες για κάθε μοντέλο (OV08F10 στο 5G, GC08A8 στο 4G). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή για τις selfie κάμερες: το Redmi Note 15 Pro (4G) διαθέτει αισθητήρα 32MP (OV32D40), υπερτερώντας θεωρητικά του 5G μοντέλου που φέρει αισθητήρα 20MP (OV20B).

Λογισμικό και Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι συσκευές θα κυκλοφορήσουν με το νέο HyperOS 2.0, βασισμένο στο Android 15. Η Xiaomi ενσωματώνει μια πλήρη σουίτα εργαλείων AI, όπως το AI Erase Pro για αφαίρεση αντικειμένων, το AI Remove Reflection για εξάλειψη αντανακλάσεων σε φωτογραφίες μέσα από τζάμι, και δυνατότητες επέκτασης εικόνας (AI Image Expansion).

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Τα νέα Redmi έρχονται σε ποικιλία χρωμάτων όπως Titanium, Glacier Blue και Black, με το 5G μοντέλο να προσφέρει και την επιλογή Mist Purple. Οι τιμές για την Ευρώπη διαμορφώνονται ως εξής:

Redmi Note 15 Pro: Από €349 για την έκδοση 8/256GB.

Από €349 για την έκδοση 8/256GB. Redmi Note 15 Pro 5G: Από €399 για την έκδοση 8/256GB και €429 για την έκδοση 8/512GB.

Οι προπαραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 5 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής τους πορείας.