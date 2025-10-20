Redmi Pad 2 Pro: Οι τιμές της νέας σειράς tablets στην Ελλάδα

Η νέα σειρά REDMI Pad 2 Pro κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά. Απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν μια συναρπαστική εμπειρία ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με μεγάλη οθόνη, η σειρά ζωντανεύει τις ταινίες και τα παιχνίδια με έντονες εικόνες και αδιάκοπη απόδοση. Σχεδιασμένη για καθημερινή ψυχαγωγία, συνδυάζει μεγάλη οθόνη, μπαταρία μακράς διάρκειας, συναρπαστικό ήχο με ευέλικτες λειτουργίες που προσαρμόζονται εύκολα κατά την καθημερινή χρήση.

Tα νέα tablet, καθώς και τα αξεσουάρ όπως το REDMI Pad 2 Pro Keyboard και το REDMI Pad 2 Pro cover, θα τα βρείτε στα Xiaomi Stores, το mistore-greece.gr και τα επίσημα σημεία πώλησης.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα της σειράς REDMI Pad 2 Pro.

Από τις 16 μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου (ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων), ισχύει ειδική προσφορά early bird όπου με την αγορά κάθε νέου REDMI Pad 2 Pro δίνεται δώρο το REDMI Smart Pen σε χρώμα White.