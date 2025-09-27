Redmi Pad 2 Pro Series: Επίσημα η νέα σειρά tablets της Xiaomi

Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά REDMI Pad 2 Pro, που περιλαμβάνει τα REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version³ και REDMI Pad 2 Pro 5G. Απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν μια συναρπαστική εμπειρία ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με μια μεγάλη οθόνη, η σειρά ζωντανεύει τις ταινίες και τα παιχνίδια με έντονες εικόνες και αδιάκοπη απόδοση. Σχεδιασμένη για καθημερινή ψυχαγωγία, συνδυάζει μια μεγάλη οθόνη, μεγάλη μπαταρία, συναρπαστικό ήχο με ευέλικτες λειτουργίες που προσαρμόζονται εύκολα κατά την καθημερινή χρήση.

Στο επίκεντρο της σειράς REDMI Pad 2 Pro βρίσκεται μια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη 2,5K 12,1 ιντσών,¹ η οποία καθηλώνει τους θεατές. Η τεχνολογία Dolby Vision® προσφέρει πιο ακριβή χρώματα για ρεαλιστικές εικόνες, ενώ ο προσαρμοστικός ρυθμός ανανέωσης έως 120Hz διατηρεί την κίνηση ομαλή, είτε πρόκειται για streaming, gaming ή multitasking. ² Με λειτουργία DC dimming και τριπλή πιστοποίηση TÜV Rheinland για Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free και Circadian Friendly viewing, η οθόνη ελαχιστοποιεί την καταπόνηση των ματιών και παραμένει άνετη ακόμα και σε μεγάλης διάρκειας χρήση της συσκευής. Για όσους αναζητούν μια ακόμα πιο εκλεπτυσμένη οπτική εμπειρία, το REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version³ διαθέτει μια αναβαθμισμένη οθόνη AG nano-texture που μειώνει την αντανάκλαση έως και 97%,⁵ προσφέροντας ταυτόχρονα μια επιφάνεια που μοιάζει με χαρτί, ιδανική για ανάγνωση, σχέδιο ή για σημειώσεις. Επίσης, η σειρά REDMI Pad 2 Pro διαθέτει σύστημα τετραπλών ηχείων με Dolby Atmos® και Hi-Res Audio για να γεμίσει το χώρο με πλούσιο, καθηλωτικό ήχο. Με χειροκίνητη ενίσχυση της έντασης έως και 300%,⁴ ο ήχος παραμένει καθαρός ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένη για να αντέχει σε παρατεταμένη χρήση, η σειρά REDMI Pad 2 Pro είναι εξοπλισμένη με μια τεράστια μπαταρία 12000mAh (τυπική) —μία από τις μεγαλύτερες μπαταρίες tablet της Xiaomi στην παγκόσμια αγορά. Όταν έρχεται η ώρα για επαναφόρτιση, η γρήγορη φόρτιση 33W αποκαθιστά γρήγορα την ισχύ,⁶ ενώ η ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 27W της επιτρέπει να λειτουργεί και ως φορητό power bank για άλλες συσκευές. ⁷ Αυτή η διαρκής απόδοση υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform21, η οποία βασίζεται σε μια αποδοτική διαδικασία 4nm και βελτιστοποιεί την λειτουργία απαιτητικών εφαρμογών σε μεγάλη οθόνη.

Βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία, η διαλειτουργικότητα της Xiaomi⁹ που υποστηρίζεται από το Xiaomi HyperOS⁸ προσφέρει εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές Xiaomi. Η σειρά REDMI Pad 2 Pro υποστηρίζει λειτουργίες όπως Call sync, Shared clipboard, Network sync και Home screen+, που επιτρέπουν στο tablet να έχει άμεση πρόσβαση και να ελέγχει εφαρμογές και αρχεία που βρίσκονται στο τηλεφώνου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις κάμερες μεταξύ συσκευών για ευέλικτες βιντεοκλήσεις και live streaming πολλαπλών γωνιών, συνδέοντας τις κάμερες διαφόρων συσκευών. Επεκτείνοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της, η σειρά REDMI Pad 2 Pro περιλαμβάνει το Google Gemini¹⁰ και το Circle to Search with Google για μεγαλύτερη χρηστικότητα.¹¹ Τέλος, ο επεκτάσιμος αποθηκευτικός χώρος έως 2 TB παρέχει στους χρήστες άφθονο χώρο για την αποθήκευση βίντεο,¹² εγγράφων και δημιουργικών έργων.

Μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένα αξεσουάρ συμπληρώνει τη σειρά REDMI Pad 2 Pro. ¹³ Το REDMI Smart Pen προσφέρει ακριβή, φυσική γραφή και σκίτσο με 4096 επίπεδα πίεσης και εξαιρετικά χαμηλό lag - της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου.²⁰ Για άνετη πληκτρολόγηση, το πληκτρολόγιο REDMI Pad 2 Pro Keyboard (πλήρους μεγέθους) προσφέρει εμπειρία επιπέδου PC με ευρύχωρα πλήκτρα 16×16 mm, key travel 1,3 mm και απόσταση key pitch 19 mm. ⁵ Περιλαμβάνει επίσης χώρο αποθήκευσης για το Smart Pen, ώστε να το έχετε πάντα σε εύκολη πρόσβαση. Παράλληλα, το REDMI Pad 2 Pro Cover προστατεύει το tablet και λειτουργεί ως βολική βάση στήριξης, με ενσωματωμένη θήκη για το Smart Pen, ώστε να έχετε τα απαραίτητα πάντα κοντά σας.

Διάθεση

Πληροφορίες αναφορικά με την διάθεση της REDMI Pad 2 Pro series θα δημοσιευτούν σύντομα.

REDMI Pad 2 Pro Series



REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 Pro

Matte Glass Version

REDMI Pad 2 Pro 5G

Οθόνη

12.1-inch crystal-clear display¹

2.5K resolution (2560 x 1600), 249 ppi

Up to 120Hz refresh rate²

Brightness: 500 nits (typ), 600 nits (HBM)

1500:1 contrast ratio

Color depth: 10 bit, 1.07 billion colors

Dolby Vision®

DC dimming

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified



12.1-inch crystal-clear display¹

2.5K resolution (2560 x 1600), 249 ppi

Up to 120Hz refresh rate²

Anti-glare process

-97% light interference⁵

Brightness: 500 nits (typ), 600 nits (HBM)

1500:1 contrast ratio

Color depth: 10 bit, 1.07 billion colors

Dolby Vision®

DC dimming

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified



12.1-inch crystal-clear display¹

2.5K resolution (2560 x 1600), 249 ppi

Up to 120Hz refresh rate²

Brightness: 500 nits (typ), 600 nits (HBM)

1500:1 contrast ratio

Color depth: 10 bit, 1.07 billion colors

Dolby Vision®

DC dimming

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified



Επιδόσεις

Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform²¹



4nm manufacturing process



CPU: 1XA720 @2.7GHz+3XA720 @2.4GHz+4XA520 @1.8GHz



GPU: Adreno 810 @1150MHz



RAM: LPDDR4X, ROM: UFS 2.2

Available configurations: 6GB+128GB / 8GB+256GB¹⁵

Supports up to 2TB expandable storage¹²



Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform²¹



4nm manufacturing process



CPU: 1XA720 @2.7GHz+3XA720 @2.4GHz+4XA520 @1.8GHz



GPU: Adreno 810 @1150MHz



RAM: LPDDR4X, ROM: UFS 2.2

Available configurations: 8GB+256GB¹⁵

Supports up to 2TB expandable storage¹²



Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform²¹



4nm manufacturing process



CPU: 1XA720 @2.7GHz+3XA720 @2.4GHz+4XA520 @1.8GHz



GPU: Adreno 810 @1150MHz



RAM: LPDDR4X, ROM: UFS 2.2

Available configurations: 6GB+128GB / 8GB+256GB¹⁵

Supports up to 2TB expandable storage¹²



Κάμερα

8MP rear camera



1/4", 1.12μm pixel size



f/2.0



8MP front camera



1/4", 1.12μm pixel size



f/2.28



8MP rear camera



1/4", 1.12μm pixel size



f/2.0



8MP front camera



1/4", 1.12μm pixel size



f/2.28



13MP rear camera



1/3.06", 1.12μm pixel size



f/2.2



8MP front camera



1/4", 1.12μm pixel size



f/2.28



Ήχος

Quad speakers

Dolby Atmos®

Hi-Res Audio

Up to 300% volume boost⁴



Quad speakers

Dolby Atmos®

Hi-Res Audio

Up to 300% volume boost⁴



Quad speakers

Dolby Atmos®

Hi-Res Audio

Up to 300% volume boost⁴



Εμπειρία

Xiaomi HyperOS⁸



Xiaomi HyperOS⁸



Xiaomi HyperOS⁸



Συνδεσιμότητα

Wi-Fi 6¹⁶

Bluetooth® 5.4



Wi-Fi 6¹⁶

Bluetooth® 5.4



5G¹⁹ + eSIM¹⁸

Wi-Fi 6¹⁶

Bluetooth® 5.4



Σχεδιασμός

Metal unibody design¹⁷

Colors: Graphite Gray, Silver, and Lavender Purple¹⁴

Dimensions: 279.80mm x 181.65mm x 7.5mm⁵

Weight: 610g⁵



Metal unibody design¹⁷

Colors: Graphite Gray¹⁴

Dimensions: 279.80mm x 181.65mm x 7.5mm⁵

Weight: 610g⁵



Colors: Graphite Gray, Silver¹⁴

Dimensions: 279.80mm x 181.65mm x 7.5mm⁵

Weight: 600g⁵



Μπαταρία και φόρτιση

12000mAh (typ) battery

33W fast charging⁶

27W wired reverse charging⁷



12000mAh (typ) battery

33W fast charging⁶

27W wired reverse charging⁷



12000mAh (typ) battery

33W fast charging⁶

27W wired reverse charging⁷



Αξεσουάρ¹³

REDMI Smart Pen

REDMI Pad 2 Pro Keyboard

REDMI Pad 2 Pro Cover



REDMI Smart Pen

REDMI Pad 2 Pro Keyboard

REDMI Pad 2 Pro Cover



REDMI Smart Pen

REDMI Pad 2 Pro Keyboard

REDMI Pad 2 Pro Cover





Σημειώσεις

¹ Η διαγώνια διάσταση της οθόνης του REDMI Pad 2 Pro είναι περίπου 12,1 ίντσες. Η ορατή περιοχή είναι μικρότερη λόγω των καμπυλωτών γωνιών. Οι διαστάσεις μεταξύ των επιμέρους προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν.

² Ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να ρυθμιστεί έως και 120 Hz για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές και παιχνίδια. Ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία.

³ Το REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version πωλείται ξεχωριστά και διατίθεται μόνο για συγκεκριμένο μοντέλο.

⁴ 300% ένταση σε σύγκριση με το ίδιο μοντέλο σε ένταση 100%. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για ήχους πολυμέσων, ήχους κλήσης και ήχους ειδοποιήσεων, όχι για ξυπνητήρια. Λειτουργεί μόνο με τη λειτουργία ηχείου, όχι με ακουστικά. Τα δεδομένα έντασης προέρχονται από τα Xiaomi Internal Labs. Ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία σας.

⁵ Τα δεδομένα έχουν δοκιμαστεί στα Xiaomi Internal Labs. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁶ Η γρήγορη φόρτιση 33W σημαίνει ότι η ισχύς εξόδου του φορτιστή είναι 33W. Η πραγματική ισχύς εξόδου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή σχετικά με τη διαθεσιμότητα του φορτιστή.

⁷ Υποστηρίζει ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση έως 27W, συμβατή με συσκευές που έχουν επαληθευτεί μέσω δοκιμών των Xiaomi Internal Labs. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της μπαταρίας και άλλους παράγοντες. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το tablet σας έχει επαρκή μπαταρία και επαληθεύστε τη συμβατότητα της συσκευής λήψης.

⁸ Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών, των εφαρμογών και των υπηρεσιών του Xiaomi HyperOS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού και το μοντέλο του προϊόντος.

⁹ Τα τηλέφωνα και τα tablet πρέπει να αναβαθμιστούν σε Xiaomi HyperOS 2 με ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις Bluetooth και WLAN, να συνδεθούν στον ίδιο λογαριασμό Xiaomi και να βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Ρυθμίσεις-Xiaomi Interconnectivity» είναι ενεργοποιημένη. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων λειτουργιών και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού, τις εφαρμογές και το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση.

¹⁰ Η εφαρμογή Gemini για κινητά είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες συσκευές, γλώσσες και χώρες. Λειτουργεί με συμβατούς λογαριασμούς. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. Ελέγξτε τις απαντήσεις για ακρίβεια. Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών ποικίλλει ανάλογα με τη γλώσσα. Το Gemini είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

¹¹ Διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές και απαιτείται σύνδεση στο Internet. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις αντιστοιχίες της εικόνας.

¹² Η κάρτα αποθήκευσης με δυνατότητα επέκτασης πωλείται ξεχωριστά.

¹³ Τα αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά και η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

¹⁴ Η διαθεσιμότητα χρωμάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

¹⁵ Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης και η μνήμη RAM είναι μικρότεροι από τη συνολική μνήμη λόγω της αποθήκευσης του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού που είναι προεγκατεστημένα στη συσκευή.

¹⁶ Η δυνατότητα Wi-Fi 6 μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή και την υποστήριξη του τοπικού δικτύου. Η συνδεσιμότητα Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi, των προτύπων Wi-Fi και άλλων χαρακτηριστικών που έχουν επικυρωθεί στις προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.11) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή και την υποστήριξη του τοπικού δικτύου. Η λειτουργία μπορεί να προστεθεί μέσω OTA, όταν και όπου ισχύει.

¹⁷ Ο σχεδιασμός από ενιαίο μεταλλικό σώμα αναφέρεται συγκεκριμένα στο πίσω κάλυμμα του προϊόντος και δεν περιλαμβάνει το διακοσμητικό στοιχείο της κάμερας, τα κουμπιά, τις υποδοχές καρτών ή άλλα εξαρτήματα.

¹⁸ Η διαθεσιμότητα eSIM μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην υποστήριξη τοπικού δικτύου.

¹⁹ Η πραγματική χρήση δικτύων 5G και ζωνών συχνοτήτων εξαρτάται από την ανάπτυξη τοπικών φορέων.

²⁰ Η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (lag) της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου αναφέρεται στην απόδοση που επιτυγχάνεται στις εφαρμογές που έχει αναπτύξει η Xiaomi. Τα δεδομένα έχουν δοκιμαστεί στα Xiaomi Internal Labs, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει.

21 Τα προϊόντα με τις επωνυμίες Snapdragon και Qualcomm είναι προϊόντα της Qualcomm Technologies, Inc. και/ή των θυγατρικών της. Qualcomm και Snapdragon είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Incorporated.