Redmi 15C: Κομψός σχεδιασμός και εντυπωσιακή οθόνη από €119.99

Η Xiaomi παρουσίασε σήμερα το Redmi 15C, το νέο smartphone της εταιρείας που διαθέτει έναν κομψό, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και μια μεγάλη, καθηλωτική οθόνη 6,9 ιντσών για ενισχυμένη καθημερινή χρήση. Η συσκευή διαθέτει επίσης μια μεγάλη μπαταρία και σύστημα ταχείας φόρτισης ώστε το Redmi 15C να είναι όλες τις ώρες στη διάθεση του χρήστη.

Το Redmi 15C ξεχωρίζει με το κομψό σώμα του, που έχει 3D τετραπλά καμπυλωτή πλάτη, απαλή και ισορροπημένη στο χέρι, και συμπληρώνεται από ένα όμορφο «αιωρούμενο» deco που προσθέτει μια νότα εκλεπτυσμού. Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα - Midnight Black, Mint Green και Moonlight Blue, με τα χρώματα Moonlight Blue και Twilight Orange, να είναι εμπνευσμένα από τις παλίρροιες του ωκεανού και το φως του ήλιου σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, τα οποία ζωντανεύουν χάρη σε μια διαδικασία μαγνητικής μελάνης δύο χρωμάτων.

Η μεγάλη 6,9 ιντσών HD+ οθόνη διαθέτει ρυθμό ανανέωσης μέχρι και 120Hz AdaptiveSync που προσφέρει ομαλή και γρήγορη απόκριση, ενώ η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια 50ΜΡ ΑΙ διπλή κάμερα για λεπτομερείς εικόνες σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Παρά τον λεπτό σχεδιασμό, το Redmi 15C διαθέτει μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 6000mAh —που υποστηρίζει έως και 22 ώρες αναπαραγωγής βίντεο ή 82 ώρες αναπαραγωγής μουσικής. Η τεχνολογία turbo charging 33W φορτίζει την μπαταρία στο 50% σε μόλις 31 λεπτά. Για μεγαλύτερη ευελιξία, η τεχνολογία reverse charging επιτρέπει στο Redmi 15C να τροφοδοτεί και άλλες συσκευές όταν χρειάζεται.

Το Redmi 15C τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή MediaTek Helio G81-Ultra και έχει χωρητικότητα μέχρι και 16GB RAM8 μέσα από τη λειτουργία επέκτασης μνήμης, καθώς και μέχρι 1ΤΒ, για άρτια χρήση και λειτουργικότητα των εφαρμογών, παιχνιδιών και για καθημερινό multitasking. Με εγκατεστημένο το Xiaomi HyperOS 2 και λειτουργίες, όπως το Circle to Search μέσω Google και Google Gemini, προσφέρεται για ενισχυμένο multitasking και έχει έξυπνη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, οι λειτουργίες του Xiaomi Interconnectivity, όπως το Call Syn και Shared clipboard κάνουν πιο εύκολη τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητού, tablet και υπολογιστή.

Η αντοχή στη σκόνη και το νερό, με βαθμολογία IP64, επιτρέπει στη συσκευή να αντέχει στις καθημερινές πιτσιλιές και τη σκόνη. Παράλληλα, η αύξηση της έντασης του ήχου κατά 200% καθιστά την αναπαραγωγή πολυμέσων και τις ειδοποιήσεις πιο ευδιάκριτες σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Διαθεσιμότητα και Τιμή

Το Redmi 15C κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σε δυο εκδόσεις: των 4GB RAM με 128GB αποθηκευτικό χώρο, στα 139,90 ευρώ και στην έκδοση των 8GB RAM με 256GB αποθηκευτικό χώρο στα 169,90 ευρώ. Οι τιμές αυτές αποτελούν προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ισχύει ειδική προσφορά early bird από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου (ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων) όπου η έκδοση των 4/128 είναι διαθέσιμη στα 119,90 ευρώ, ενώ η έκδοση των 8/256 είναι διαθέσιμη στα 149,90 ευρώ.

Όλες οι τιμές αποτελούν προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το Redmi 15C είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω των Xiaomi Stores, το mistore-greece.gr και τα επίσημα σημεία πώλησης.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.