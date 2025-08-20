Redmi 15 5G: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με μπαταρία 7000mAh και τιμή από €199,90

Το Redmi 15 5G κυκλοφορεί επίσημα και στην ελληνική αγορά έπειτα από την παρουσίαση του στις 7 Αυγούστου. Το νέο smartphone της εταιρείας έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους δίνουν έμφαση στην απόδοση της συσκευής και αναζητούν έναν σταθερό σύμμαχο για ολοήμερη χρήση και δημιουργική έκφραση.

Στον πυρήνα του Redmi 15 5G βρίσκεται μια Xiaomi Surge μπαταρία στα 7000mAh - η μεγαλύτερη μπαταρία που έχει κυκλοφορήσει η Xiaomi στην παγκόσμια αγορά. Χάρη σε αυτή, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μέχρι και 2 μέρες λειτουργίας, 33W ταχείας φόρτισης και 18W αντίστροφης φόρτισης. Με έξυπνα συστήματα όπως Smart Charging Engine 2.0 και Battery Health 4.0, διασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργία της μπαταρίας. Ακόμα και με 1% φόρτιση, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μέχρι και 59 λεπτά κλήσεων ή 7,5 ώρες standby.

To Redmi 15 5G διαθέτει μια μεγάλη οθόνη FHD+ στις 6,9 ίντσες με μέχρι και 144Hz ρυθμό ανανέωσης, 288Hz ρυθμό ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και πιστοποίηση TÜV Rheinland για Low Blue Light, Flicker-Free και Circadian Friendly viewing. Η τετραπλά καμπυλωτή πλάτη και οι μεταλλικές λεπτομέρειες συνδυάζουν το στυλ με ένα κομψό και αεροδυναμικό προφίλ. Η συσκευή διαθέτει επίσης πιστοποίηση ΙΡ64 για προστασία από σκόνη και πιτσίλισμα νερού καθώς και Wet Touch Technology 2.0 για εύκολη λειτουργία ακόμα και με νωπά δάκτυλα. Το Redmi 15 5G τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή Snapdragon 6s Gen 3 Mobile Platform, παρέχει σύνδεση σε δίκτυα 5G, ενώ κυκλοφορεί με μέχρι και 16GB RAM χάρη στο σύστημα επέκτασης μνήμης και μέχρι και 2ΤΒ αποθηκευτικού χώρου.

Όσον αφορά τη φωτογράφηση, το διπλό σύστημα καμερών με 50ΜΡ ΑΙ κάμερες υποστηρίζεται από εργαλεία όπως το AI Erase, AI Sky και το Dynamic shots. Στον ήχο, οι λειτουργίες Hi-Res Audio, Dolby Atmos και το 200% volume boost παρέχουν μια καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας. Η συσκευή κυκλοφορεί με το Xiaomi HyperOS 2, και έχει πρόσβαση σε έξυπνες λειτουργίες όπως το Circle to Search, Google Gemini, και το Xiaomi Interconnectivity, για αδιάκοπή λειτουργία χρήσης και δημιουργικότητας.

Το Redmi 15 5G συνδυάζει την αντοχή, τα καθηλωτικά visual και τις ΑΙ λειτουργίες, καθιστώντας το τον ιδανικό σύμμαχο για τις καθημερινές ανάγκες.

Το Redmi είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω των Xiaomi Stores, το mistore-greece.gr και τα επίσημα σημεία πώλησης.

Το Redmi 15 5G κυκλοφορεί σε δυο εκδόσεις: 4GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο και 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, στην προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης που ξεκινά από τα 199,90 ευρώ. Θα το βρείτε σε χρώμα Ripple Green, Titan Gray και Midnight Black.