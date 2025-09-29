Xiaomi: Το χρονοδιάγραμμα για το Android 16 και η πλήρης λίστα συμβατών συσκευών

Η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα την αναβάθμιση στο HyperOS 3 που βασίζεται στο Android 16, με την κυκλοφορία να ξεκινά τον Οκτώβριο. Η εταιρεία δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών, αλλά έδωσε και συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθεσιμότητας, καθώς και τον πλήρη κατάλογο των συσκευών που θα λάβουν την αναβάθμιση.

HyperOS 3: Τι αλλάζει στη νέα εμπειρία χρήσης

Το HyperOS 3 φέρνει ανανεωμένη εμφάνιση και προηγμένα εργαλεία που στοχεύουν να βελτιώσουν τόσο την καθημερινή χρήση όσο και τη διασύνδεση με άλλες συσκευές. Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων ξεχωρίζουν:

επανασχεδιασμένη αρχική οθόνη με πιο καθαρό layout,

το Hyper Island για ζωντανές ειδοποιήσεις και έξυπνη διαχείριση πληροφοριών,

η λειτουργία Touch to Share που επιτρέπει άμεση ανταλλαγή δεδομένων,

ενισχυμένες επιλογές ιδιωτικότητας,

προηγμένη διαλειτουργικότητα με iPhone, iPad και MacBook,

νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για συγγραφή, καταγραφή και αναζήτηση,

δυνατότητες αναζήτησης στη συλλογή φωτογραφιών,

δυναμικά wallpapers και πιο κινηματογραφική οθόνη κλειδώματος.

Η Xiaomi δηλώνει ότι οι χρήστες δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ, καθώς η αναβάθμιση ξεκινά άμεσα σε επιλεγμένες συσκευές, με τη διάθεση να ολοκληρώνεται σταδιακά έως τον Μάρτιο του 2026.

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025: Τα πρώτα στη λίστα

Η αρχή θα γίνει με τη σειρά Xiaomi 15T και τα μοντέλα Xiaomi 15 Ultra και Xiaomi 15. Σταδιακά, θα ακολουθήσουν τα foldable MIX Flip, καθώς και οι νέες προτάσεις της σειράς REDMI Note 14. Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της αναβάθμισης αφορά και τις συσκευές POCO, με τα μοντέλα F7 και X7 να βρίσκονται ανάμεσα στα πρώτα που θα υποστηριχθούν.

Στα tablets, η αναβάθμιση θα έρθει στα Xiaomi Pad Mini, Pad 7 Pro και Pad 7, ενώ στον χώρο των wearables ήδη κυκλοφορούν εκδόσεις του Xiaomi Watch S4 και των Smart Band 10 που είναι συμβατές με το HyperOS 3.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025: Οι ναυαρχίδες του 2024

Στο δεύτερο κύμα, η Xiaomi θα αναβαθμίσει τις σειρές Xiaomi 14 και Xiaomi 14T, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Ultra και Pro. Μαζί τους θα έρθουν τα REDMI 13, REDMI 14C και οι αντίστοιχες παραλλαγές, καθώς και τα POCO F6, X6 και M7.

Στον τομέα των tablets, η λίστα εμπλουτίζεται με το Xiaomi Pad 6S Pro, αλλά και τις νεότερες εκδόσεις των REDMI Pad 2, τόσο σε 4G όσο και σε 5G.

Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026: Το μεγάλο rollout

Το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης θα ολοκληρωθεί από τα τέλη του 2025 έως την άνοιξη του 2026. Σε αυτό το διάστημα θα αναβαθμιστούν μοντέλα που κυκλοφόρησαν την τελευταία τριετία, όπως οι σειρές Xiaomi 13 και Xiaomi 12, αλλά και πλήθος εκδόσεων της σειράς POCO – από τα F5 μέχρι τα οικονομικότερα C85.

Αντίστοιχα, στα REDMI η αναβάθμιση περιλαμβάνει τόσο μοντέλα Note όσο και συσκευές της βασικής σειράς, καλύπτοντας από τα πιο προσιτά έως τα πιο προηγμένα με υποστήριξη 5G. Τα tablets της σειράς REDMI Pad Pro και SE, μαζί με το POCO Pad, θα ολοκληρώσουν το παζλ.