POCO F8 Pro: Η εξέλιξη της UltraPower φιλοσοφίας σε επίπεδα ναυαρχίδας

Η πορεία της POCO στην παγκόσμια αγορά των smartphones χαρακτηρίζεται διαχρονικά από την εστίαση στην ωμή δύναμη και την απόδοση. Ωστόσο, με την έλευση του νέου POCO F8 Pro, η εταιρεία φαίνεται να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα ωριμότητας, μεταβαίνοντας από την κατηγορία των "flagship killers" στην επικράτεια των αμιγώς premium συσκευών.

Η νέα πρόταση της εταιρείας δεν αρκείται πλέον μόνο στις επιδόσεις του επεξεργαστή, αλλά επενδύει ισόποσα στην κατασκευαστική αρτιότητα, την φωτογραφική εξέλιξη και την τεχνητή νοημοσύνη, κάτω από την ομπρέλα του νέου Xiaomi HyperOS 3.

Σχεδιαστική Καινοτομία και Κατασκευαστική Αρτιότητα

Η πρώτη και ίσως πιο εντυπωσιακή αλλαγή στο POCO F8 Pro εντοπίζεται στην αισθητική και την ποιότητα κατασκευής του. Η συσκευή εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία της POCO τον σχεδιασμό "one-piece milled glass". Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνική όπου το πίσω κάλυμμα διαμορφώνεται από ένα ενιαίο μπλοκ γυαλιού πάχους 2 χιλιοστών. Αυτό το κομμάτι γυαλιού υποβάλλεται σε μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία κρύας σμίλευσης CNC, η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια χάραξης και συνολικά 41 σχολαστικά βήματα επεξεργασίας.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός "deco" κάμερας πάχους 1,3 χιλιοστών, το οποίο δεν είναι ξεχωριστό εξάρτημα, αλλά αναπόσπαστο μέρος του πίσω πάνελ, προσφέροντας μια μινιμαλιστική και ομοιογενή αισθητική. Η POCO επιτυγχάνει εδώ ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι, συνδυάζοντας για πρώτη φορά ένα ματ φινίρισμα στην πλάτη με μια γυαλιστερή επιφάνεια στο ορθογώνιο πλαίσιο της κάμερας, ενισχύοντας τόσο την οπτική έλξη όσο και την αίσθηση στην αφή. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με ένα μεταλλικό μεσαίο πλαίσιο με μικρο-καμπύλες, φτιαγμένο από υλικά επιπέδου ναυαρχίδας, το οποίο εξασφαλίζει στιβαρότητα και άνετο κράτημα, ενώ η πιστοποίηση IP68 εγγυάται την αντοχή σε νερό και σκόνη, ένα χαρακτηριστικό που έλειπε από προηγούμενες γενιές.

Η Επόμενη Γενιά Οθονών: POCO HyperRGB

Στο μπροστινό μέρος, η συσκευή φιλοξενεί την πρώτη οθόνη POCO HyperRGB AMOLED 6,59 ιντσών, η οποία θέτει νέα πρότυπα ευκρίνειας και φωτεινότητας. Με ανάλυση 2510 x 1156 pixels, η οθόνη προσφέρει μια εμπειρία θέασης παρόμοια με 2K, αξιοποιώντας πλήρως τα subpixels) κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος.Το πάνελ αυτό, εκτός από την υψηλή ευκρίνεια, επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 22,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, προσφέροντας ευκρινέστερο κείμενο και πιο ομαλές διαβαθμίσεις χρωμάτων.

Η φωτεινότητα είναι ένας τομέας όπου το F8 Pro διαπρέπει, με την κορυφαία τιμή (peak brightness) να αγγίζει τα 3500 nits, εξασφαλίζοντας άριστη αναγνωσιμότητα ακόμη και υπό έντονο ηλιακό φως, ενώ η τυπική φωτεινότητα σε λειτουργία υψηλής φωτεινότητας (HBM) φτάνει τα 2000 nits. Παράλληλα, η τεχνολογία επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλή φωτεινότητα 1 nit για σκοτεινά περιβάλλοντα, ενώ το σύστημα "All-day DC dimming" φροντίζει για την προστασία των ματιών μειώνοντας το τρεμόπαιγμα (flicker) κατά την παρατεταμένη χρήση. Η οθόνη υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και ρυθμό δειγματοληψίας αφής που μπορεί να φτάσει στιγμιαία τα 2560Hz, καθιστώντας την ιδανική για απαιτητικό gaming.

Επιδόσεις: Η Δύναμη του Snapdragon 8 Elite

Στην καρδιά του συστήματος χτυπάει ο Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, κατασκευασμένος με την προηγμένη διαδικασία 3nm. Η αρχιτεκτονική της CPU περιλαμβάνει οκτώ πυρήνες Oryon, με δύο πρωτεύοντες πυρήνες (Prime Cores) χρονισμένους στα εντυπωσιακά 4,32GHz και έξι πυρήνες απόδοσης (Performance Cores) στα 3,53GHz. Αυτή η σύνθεση υπόσχεται επιδόσεις επιπέδου desktop PC, ενώ παράλληλα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα συνοδεύεται από τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης της Qualcomm και την GPU Adreno, επιτυγχάνοντας σκορ στο AnTuTu που αγγίζει τους 3.284.129 πόντους.

Για τη διαχείριση της θερμότητας που παράγεται από τέτοια ισχύ, η POCO ενσωματώνει την τεχνολογία LiquidCool με το σύστημα 3D Triple-layer IceLoop. Ο σχεδιασμός αυτός τριών επιπέδων αυξάνει την απόσταση μεταξύ της οθόνης και του σωλήνα υγρή ψύξης (LHP), ελαχιστοποιώντας τη θερμότητα στην επιφάνεια αφής, ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το σύστημα ψύξης πιο κοντά στο SoC για αμεσότερη απαγωγή θερμότητας. Σε επίπεδο λογισμικού, η τεχνολογία WildBoost Optimization αναλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της κατανομής φορτίου CPU και GPU, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη βελτίωση του χαμηλότερου 1% των καρέ (low frame rates), εξαλείφοντας τα κολλήματα κατά τη διάρκεια έντονου gaming. Η συσκευή εξοπλίζεται με μνήμη LPDDR5X και αποθηκευτικό χώρο UFS 4.1, εξασφαλίζοντας ταχύτατη διαμεταγωγή δεδομένων.

Αυτονομία και Διαχείριση Ενέργειας

Ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του POCO F8 Pro είναι η μπαταρία του. Με χωρητικότητα 6210mAh (typ), η συσκευή υπόσχεται ολοήμερη αντοχή ακόμα και με βαριά χρήση. Η υποστήριξη φόρτισης 100W HyperCharge επιτρέπει την ταχύτατη αναπλήρωση της ενέργειας, αλλά η καινοτομία βρίσκεται στη λειτουργία "Smart Charging". Το σύστημα αυτό βελτιστοποιεί συνεχώς την παροχή ισχύος σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμη της μπαταρίας, τη θερμοκρασία και τη χρήση των εφαρμογών, για να εξασφαλίσει μακροζωία και σταθερότητα. Επιπλέον, η δυνατότητα ενσύρματης αντίστροφης φόρτισης έως 22,5W μετατρέπει το κινητό σε power bank για την εξυπηρέτηση άλλων συσκευών και αξεσουάρ εν κινήσει.

Φωτογραφική Αναβάθμιση με Light Fusion και Τηλεφακό

Στον τομέα της φωτογραφίας, το POCO F8 Pro κάνει ένα σημαντικό άλμα ποιότητας, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά σε μοντέλο POCO Pro έναν αποκλειστικό τηλεφακό. Η τριπλή διάταξη καμερών αποτελείται από έναν κύριο αισθητήρα 50MP Light Fusion 800 μεγέθους 1/1.55", με διάφραγμα f/1.88 και οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Ο αισθητήρας αυτός χρησιμοποιεί τεχνολογία 4-in-1 Super Pixel στα 2.0μm, εξασφαλίζοντας ευκρινείς και φυσικές λήψεις ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού .

Η σημαντικότερη προσθήκη, ωστόσο, είναι η τηλε-κάμερα των 50MP. Με ισοδύναμη εστιακή απόσταση 60mm και διάφραγμα f/2.2, προσφέρει οπτικό ζουμ 2.5x, ιδανικό για πορτρέτα μισού σώματος, καθώς και 5x lossless in-sensor zoom για απομακρυσμένα θέματα . Το σύστημα συμπληρώνεται από μια υπερ-ευρυγώνια κάμερα 8MP για τοπία και αρχιτεκτονικές λήψεις. Στο λογισμικό της κάμερας, συναντάμε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το "Film Filter" με επιλογές για θετικά και αρνητικά φίλτρα που προσομοιάζουν την αισθητική του φιλμ, καθώς και δυνατότητες λήψης δυναμικών φωτογραφιών με σταθεροποίηση EIS και HDR σε ανάλυση 1440P.

Ακουστική Εμπειρία με την Υπογραφή της Bose

Η συνεργασία με την Bose προσδίδει στο POCO F8 Pro έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον τομέα του ήχου. Η συσκευή διαθέτει συμμετρικά διπλά ηχεία τύπου 1115F, τα οποία έχουν ρυθμιστεί από κοινού με τους μηχανικούς της Bose. Για να καλύψει διαφορετικές προτιμήσεις, το σύστημα προσφέρει δύο διακριτά προφίλ ήχου: το "Dynamic", που δίνει έμφαση στο μπάσο και το συναισθηματικό βάθος, και το "Balanced", που εστιάζει στην καθαρότητα των φωνητικών και την ισορροπία της σκηνής. Αυτά τα προφίλ προσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με το περιεχόμενο, είτε πρόκειται για παιχνίδια, είτε για ταινίες, είτε για αναπαραγωγή φωνής. Φυσικά, η συσκευή φέρει πιστοποιήσεις Hi-Res Audio και Dolby Atmos.

Λογισμικό και Συνδεσιμότητα: Η Εποχή του HyperOS 3

Το POCO F8 Pro έρχεται εξοπλισμένο με το Xiaomi HyperOS 3, το οποίο φέρνει στο προσκήνιο την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και τη διασυνδεσιμότητα. Χαρακτηριστικά όπως το Xiaomi HyperIsland στη γραμμή κατάστασης προσφέρουν διαισθητική αλληλεπίδραση για ειδοποιήσεις και multitasking, ενώ το Xiaomi HyperConnect ενοποιεί το οικοσύστημα συσκευών για απρόσκοπτη ροή εργασιών. Η παρουσία του AI Agent, που τροφοδοτείται από το Google Gemini, επιτρέπει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης, δημιουργίας εικόνων και βίντεο, αλλά και ζωντανής συνομιλίας μέσω του Gemini Live.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύστημα επικοινωνίας. Η τεχνολογία Xiaomi Astral Communication, μέσω του Xiaomi Surge T1+ Tuner, βελτιστοποιεί τα σήματα Wi-Fi και Bluetooth κατά 31% και την απόδοση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά 42%. Επιπρόσθετα, η λειτουργία Xiaomi Offline Communication εισάγει τη δυνατότητα πραγματοποίησης φωνητικών κλήσεων σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε δίκτυο, μια λειτουργία ζωτικής σημασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή απομακρυσμένες περιοχές. Η συνδεσιμότητα ολοκληρώνεται με υποστήριξη Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 και ευέλικτες επιλογές SIM, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης eSIM.

Συνοψίζοντας, το POCO F8 Pro δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση στα σημεία, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία επεξεργαστών με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένες φωτογραφικές δυνατότητες και έξυπνο λογισμικό, επαναπροσδιορίζοντας τι μπορεί να περιμένει κανείς από τη σειρά F.

Διάθεση

Η νέα σειρά POCO F8 θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από 27 Νοεμβρίου. Οι χρήστες μπορούν να την βρουν σε όλα τα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο https://www.mistore-greece.gr/ και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.

Ακολουθεί πίνακας με την διάθεση των νέων προϊόντων POCO

Συσκευή

RAM

Αποθηκευτικός χώρος

Χρώμα

Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης

POCO F8 Pro

12

512

Black, Silver, Blue

699.00€

POCO F8 Ultra

16

512

Black, Denim Blue

949.00€



* Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν επίσης: καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A, θήκη προστασίας, εργαλείο εξαγωγής sim tray, σύντομες οδηγίες χρήσης, ενεργειακή ετικέτα και όρους εγγύησης.

* Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Early bird προσφορές

Την περίοδο από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2025, για το νέο Poco F8 Pro 12/512 θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 599,9€ .

. Την περίοδο από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2025, για το νέο Poco F8 Ultra 16/512 θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 849,9€.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων ή την λήξη της περιόδου προσφορών.