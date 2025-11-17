Poco F8 Series: Πρώτα επίσημα teasers για τη νέα σειρά που έρχεται σύντομα!

Η POCO φαίνεται πως δεν σκοπεύει να αφήσει το 2025 να ολοκληρωθεί ήσυχα. Με τα πρώτα επίσημα teasers να κάνουν πλέον τον γύρο του διαδικτύου, η σειρά POCO F8 επιβεβαιώνεται και μπαίνει σε τελική ευθεία για λανσάρισμα, νωρίτερα απ’ ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι. Οι φήμες που μιλούσαν για παρουσίαση πριν τον Δεκέμβριο δικαιώνονται, παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη γενιά POCO F7 Series κυκλοφόρησε σε εντελώς διαφορετικό χρονοδιάγραμμα μέσα στην τρέχουσα χρονιά.

Το πρώτο επίσημο οπτικό υλικό που μοιράστηκε η POCO δείχνει την πλάτη ενός νέου μοντέλου, εστιάζοντας σε ένα ευρύ camera module, ένα design που έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, ειδικά μετά την έλευση των iPhone 17 Pro και Pro Max. Η προεξοχή φιλοξενεί πέντε οπές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εταιρεία ίσως ποντάρει σε πιο σύνθετα φωτογραφικά setups. Οι επίπεδες πλευρές του τηλεφώνου ενισχύουν το πιο industrial αισθητικό προφίλ που φαίνεται πως υιοθετεί πλέον η POCO.

Μαζί με τη φωτογραφία, η εταιρεία έδωσε και λίγες πρώτες λεπτομέρειες για τις επιδόσεις. Χωρίς να κατονομάζει το συγκεκριμένο μοντέλο, επιβεβαιώνει ότι θα διαθέτει κορυφαίο chipset και έναν ανανεωμένο ακουστικό σχεδιασμό που στοχεύει σε ακόμη πιο καθηλωτικές εμπειρίες gaming και ψυχαγωγίας. Αν κρίνουμε από την επικοινωνιακή τακτική των προηγούμενων ετών, το πιθανότερο είναι ότι αναφέρεται στα POCO F8 Pro και POCO F8 Ultra, με το βασικό POCO F8 να ακολουθεί αργότερα.

Σύμφωνα με αρκετές ανεπίσημες πληροφορίες, η νέα σειρά POCO F8 δεν είναι παρά μια διεθνής εκδοχή των Redmi K90 και Redmi K90 Pro Max, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την κινεζική αγορά. Η POCO συνηθίζει να υιοθετεί τέτοια στρατηγική rebranding, ωστόσο εδώ αναμένεται μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση: οι μπαταρίες των POCO F8 Pro και F8 Ultra λέγεται πως θα είναι μικρότερες από των αντίστοιχων Redmi.

Το POCO F8 Pro, σύμφωνα με τις διαρροές, θα ενσωματώνει το Snapdragon 8 Elite, ενώ το POCO F8 Ultra θα ανεβαίνει επίπεδο με τον ακόμα πιο ισχυρό Snapdragon 8 Elite Gen 5. Αυτό σημαίνει ότι η POCO στοχεύει ευθέως σε κορυφαίες επιδόσεις και μάλλον θέλει να κρατήσει τον τίτλο του value-for-performance king που καθιέρωσαν τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς F.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει με το απλό POCO F8. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, θα αποτελεί rebrand του επερχόμενου Redmi Turbo 5 Pro, το οποίο μάλιστα δεν έχει παρουσιαστεί ούτε στην Κίνα. Αυτό δίνει στη POCO ένα μικρό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά: λανσάρει συσκευή πριν ακόμη γίνει επίσημη στη χώρα όπου σχεδιάστηκε.

Και η POCO δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στα smartphones. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εργάζεται και στο POCO Pad M1, ένα νέο tablet που θα βασίζεται στο Redmi Pad 2 Pro. Αν αυτό ισχύει, η εταιρεία ενισχύει σαφώς τη γκάμα της σε midrange και upper-midrange συσκευές πέρα από τα κινητά, προσπαθώντας να χτίσει ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα.