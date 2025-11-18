Redmi Pad 2 Review: Η ώριμη πρόταση για tablet στην budget κατηγορία

Η αγορά των προσιτών tablets έχει περάσει από σαράντα κύματα τα τελευταία χρόνια. Από την πλήρη απαξίωση, φτάσαμε στην περίοδο της πανδημίας όπου έγιναν απαραίτητα, και πλέον, στο τέλος του 2025, βλέπουμε μια σταθεροποίηση όπου οι κατασκευαστές προσπαθούν να προσφέρουν premium εμπειρία σε mid-range τιμή.

Το Redmi Pad 2 έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο καμπής, κουβαλώντας το βαρύ φορτίο της διαδοχής του εξαιρετικά επιτυχημένου πρώτου Redmi Pad. Εμείς το έχουμε στα χέρια μας εδώ και αρκετό καιρό, οπότε, ήρθε η ώρα να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας σε αυτό το review με μια σχετική ασφάλεια.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το Redmi Pad 2 αποκαλύπτει μια συσκευή που αρνείται πεισματικά να δείξει την χαμηλή της τιμή. Η Xiaomi έχει επιλέξει για άλλη μια φορά ένα ενιαίο μεταλλικό σώμα (unibody) από αλουμίνιο, το οποίο προσδίδει μια αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας που σπάνια συναντάς σε αυτήν την κατηγορία. Το φινίρισμα στην πλάτη είναι ματ και ανθεκτικό στις δαχτυλιές, ενώ οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες τόσο όσο χρειάζεται για να μην κουράζουν την παλάμη. Οι επίπεδες πλευρές ακολουθούν τη σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή της βιομηχανίας, θυμίζοντας έντονα τα iPad Air.

Με πάχος μόλις 7.36 χιλιοστά και βάρος στα 510 γραμμάρια, το tablet είναι εξαιρετικά φορητό. Ωστόσο, η αύξηση του βάρους σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο είναι αισθητή, πιθανότατα λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας. Μια ευχάριστη έκπληξη είναι η επιστροφή της υποδοχής ακουστικών 3.5mm, μια λειτουργία που είχε λείψει από πολλά tablets και η επαναφορά της δείχνει ότι η Xiaomi ακούει το κοινό της συγκεκριμένης κατηγορίας, που συχνά περιλαμβάνει φοιτητές και μαθητές. Η τοποθέτηση των τεσσάρων ηχείων στις μικρές πλευρές εξασφαλίζει σωστό διαχωρισμό καναλιών όταν κρατάτε τη συσκευή οριζόντια, αν και είναι εύκολο να καλύψετε τις γρίλιες με τις παλάμες σας κατά τη διάρκεια του gaming.

Οθόνη

Η οθόνη του Redmi Pad 2 είναι αναμφίβολα ο πρωταγωνιστής. Μιλάμε για ένα IPS LCD πάνελ 11 ιντσών με ανάλυση 2.5K (2560x1600), το οποίο προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια για ανάγνωση κειμένου και παρακολούθηση ταινιών. Η πυκνότητα των pixels είναι ικανοποιητική, καθιστώντας τα εικονοστοιχεία δυσδιάκριτα από φυσιολογική απόσταση θέασης. Η χρωματική απόδοση είναι ζωντανή, υποστηρίζοντας 1.07 δισεκατομμύρια χρώματα, και παρόλο που δεν έχουμε το απόλυτο μαύρο των OLED οθονών, η αντίθεση είναι αξιοπρεπέστατη για την τεχνολογία LCD.

Ωστόσο, υπάρχουν αστερίσκοι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι η έλλειψη αισθητήρα περιβάλλοντος φωτισμού. Αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη φωτεινότητα απουσιάζει ή βασίζεται στην μπροστινή κάμερα με μέτρια αποτελέσματα, αναγκάζοντας τον χρήστη να ρυθμίζει χειροκίνητα τη φωτεινότητα (slider) κάθε φορά που αλλάζει δωμάτιο. Επιπλέον, η οθόνη δεν είναι πλήρως laminated (υπάρχει ένα μικρό κενό αέρα ανάμεσα στο γυαλί και το πάνελ), κάτι που δημιουργεί περισσότερες αντανακλάσεις κάτω από έντονο φως και δίνει την αίσθηση ότι το περιεχόμενο "βυθίζεται" ελαφρώς μέσα στη συσκευή. Ο ρυθμός ανανέωσης στα 90Hz είναι καλοδεχούμενος και προσφέρει ομαλή κύλιση στα μενού και στο σερφάρισμα, αν και η απουσία των 120Hz, που αρχίζουμε να βλέπουμε στον ανταγωνισμό, ίσως ξενίσει τους πιο απαιτητικούς gamers.

Hardware - Απόδοση

Το Redmi Pad 2 τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή MediaTek Helio G100-Ultra. Πρόκειται για μια αναβαθμισμένη έκδοση των chipsets που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, κατασκευασμένη με λιθογραφία 6nm. Σε καθημερινή χρήση, το tablet "πετάει". Η πλοήγηση στο μενού, το άνοιγμα εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και η αναπαραγωγή βίντεο γίνονται απροβλημάτιστα. Το HyperOS 2.0, βασισμένο στο Android 15, είναι πιο ελαφρύ και βελτιστοποιημένο από ποτέ, προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης που θυμίζει έντονα το iOS σε ρευστότητα και αισθητική.

Ωστόσο, όταν ανεβάζουμε τις απαιτήσεις, τα όρια του hardware γίνονται εμφανή. Στο gaming, τίτλοι όπως το Genshin Impact μπορούν να τρέξουν, αλλά μόνο σε χαμηλές ρυθμίσεις γραφικών για να διατηρηθεί ένα αξιοπρεπές framerate. Η GPU Mali-G57 MC2 δυσκολεύεται στα βαριά τρισδιάστατα γραφικά. Επίσης, παρόλο που η συσκευή διατίθεται με έως και 8GB RAM, η διαχείριση της μνήμης στο multitasking μερικές φορές είναι επιθετική, κλείνοντας εφαρμογές στο παρασκήνιο νωρίτερα από ό,τι θα θέλαμε. Για τον μέσο χρήστη που θέλει tablet για σερφάρισμα, διάβασμα και streaming, η απόδοση είναι υπεραρκετή. Για τον gamer ή τον επαγγελματία που θέλει να κάνει βαρύ editing βίντεο, ίσως χρειαστεί να κοιτάξει προς τη σειρά Pad 6 ή το Pad Pro.

Στον τομέα του ήχου, το Redmi Pad 2 παραδίδει μαθήματα στην κατηγορία του. Τα τέσσερα ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos παράγουν ήχο που είναι δυνατός και πλούσιος, με ικανοποιητική παρουσία μπάσων για το μέγεθος της συσκευής. Η παρακολούθηση ταινιών και σειρών στο Netflix ή το YouTube είναι απολαυστική, καθώς η χωρική αίσθηση του ήχου είναι υπαρκτή. Για τους λάτρεις της μουσικής, η ποιότητα παραμένει καθαρή ακόμη και σε υψηλές εντάσεις, χωρίς παραμορφώσεις. Η προσθήκη της θύρας 3.5mm, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για όσους διαθέτουν ενσύρματα ακουστικά υψηλής ποιότητας και δεν θέλουν να βασίζονται σε dongles ή στη φόρτιση των ασύρματων ακουστικών.

Ένα σημαντικό στοιχείο του λογισμικού είναι η διασυνδεσιμότητα. Εδώ είναι που η "συγγένεια" με συσκευές όπως το Xiaomi Watch S4 αποκτά νόημα. Το HyperOS επιτρέπει την άψογη συνεργασία μεταξύ των συσκευών Xiaomi. Μπορείτε να κάνετε copy κείμενο στο κινητό σας και paste στο tablet, ή να δείτε τις ειδοποιήσεις του κινητού στην οθόνη του Pad 2. Η εμπειρία αυτή είναι πλέον ώριμη και αποτελεί σοβαρό λόγο αγοράς για όσους βρίσκονται ήδη στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία, η μπαταρία των 9000mAh είναι απλά τεράστια. Η αυτονομία του Redmi Pad 2 είναι συγκλονιστική. Μπορείτε εύκολα να βγάλετε τρεις με τέσσερις ημέρες μεικτής χρήσης (διάβασμα, λίγο YouTube, social media) χωρίς να ψάχνετε για πρίζα. Το πρόβλημα, όμως, είναι όταν αδειάσει αυτή η τεράστια μπαταρία. Η υποστήριξη φόρτισης μόλις στα 18W είναι απογοητευτική για τα δεδομένα του 2025. Η πλήρης φόρτιση από το 0% στο 100% απαιτεί σχεδόν τρεις ώρες (και κάποιες φορές περισσότερο αν χρησιμοποιείτε το tablet ταυτόχρονα). Είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και προγραμματισμό, συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η έλλειψη ταχείας φόρτισης 33W ή 67W, που βλέπουμε στα κινητά της ίδιας εταιρείας, είναι μια ακατανόητη παράλειψη για μια συσκευή με τόσο μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας.

Κάμερες

Κανείς δεν αγοράζει tablet για την κάμερα του, και η Xiaomi το γνωρίζει αυτό. Η κύρια κάμερα των 8MP στο πίσω μέρος είναι καθαρά διεκπεραιωτική. Είναι χρήσιμη για τη σάρωση εγγράφων, αλλά οι φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό είναι γεμάτες θόρυβο και στερούνται λεπτομέρειας.

Η μπροστινή κάμερα των 5MP είναι πιο σημαντική σε ένα tablet. Η τοποθέτησή της στη μεγάλη πλευρά (landscape orientation) είναι σωστή κίνηση, καθώς εξυπηρετεί τις βιντεοκλήσεις. Η ποιότητα είναι επαρκής για Zoom και Skype, με καλή απόδοση χρωμάτων, αν και η ευκρίνεια θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Το FocusFrame, η λειτουργία που υποτίθεται ότι σας κρατάει στο κέντρο του κάδρου ψηφιακά, λειτουργεί ικανοποιητικά αλλά μερικές φορές με μικρή καθυστέρηση.

Επίλογος

Το Redmi Pad 2 είναι ένα tablet αντιθέσεων, αλλά με θετικό πρόσημο. Από τη μία πλευρά, προσφέρει ποιότητα κατασκευής ναυαρχίδας, μια χορταστική οθόνη και αυτονομία που ξεχνάς να το φορτίσεις. Από την άλλη, κάνει συμβιβασμούς στην ταχύτητα φόρτισης, την επεξεργαστική ισχύ για gaming και την έλλειψη βασικών αισθητήρων όπως αυτός της φωτεινότητας.

Είναι ο διάδοχος που περιμέναμε; Ναι, κυρίως γιατί ωριμάζει την κατηγορία. Δεν προσπαθεί να κάνει τα πάντα, αλλά αυτά που κάνει για την κατανάλωση περιεχομένου, το σερφάρισμα και την αυτονομία, τα κάνει εξαιρετικά καλά. Για τον φοιτητή που θέλει σημειώσεις και Netflix, για το σπίτι ως συσκευή του καναπέ, ή για το παιδί που θέλει μια μεγάλη οθόνη, το Redmi Pad 2 είναι ίσως η πιο value-for-money επιλογή του 2025.