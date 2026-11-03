HyperOS 4: Το χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης σε Android 17 για Xiaomi, POCO και Redmi

Σύνοψη

Η Xiaomi δημοσίευσε το επίσημο χρονοδιάγραμμα διανομής του HyperOS 4, το οποίο βασίζεται στο Android 17, επιβεβαιώνοντας τα μοντέλα που θα λάβουν την αναβάθμιση.

Η διαδικασία ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου 2026, καλύπτοντας αρχικά τις νεότερες συσκευές των σειρών Xiaomi 17, Xiaomi 15, Redmi Note 17, και POCO F8.

Το δεύτερο και τρίτο κύμα αναβαθμίσεων εκτείνεται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2026, εντάσσοντας στον κύκλο υποστήριξης παλαιότερα smartphones όπως οι σειρές Xiaomi 14, Xiaomi 13 και επιλεγμένα tablets.

Η νέα έκδοση λογισμικού ενσωματώνει τη σχεδιαστική γλώσσα Soft Light Glass, προσφέροντας παράλληλα ανανεωμένα συστήματα οργάνωσης γραφικών στοιχείων και εκτενείς επιλογές διαμόρφωσης της οθόνης κλειδώματος.

Η αναμονή για τους κατόχους συσκευών του οικοσυστήματος της Xiaomi έφτασε στο τέλος της, καθώς η κινεζική εταιρεία επιβεβαίωσε επισήμως το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης της νέας έκδοσης λογισμικού HyperOS 4, η οποία στηρίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android 17 της Google.

Το πλάνο αναβαθμίσεων για την παγκόσμια αγορά δείχνει μια ξεκάθαρη πρόθεση για επιτάχυνση της διαδικασίας διανομής, τοποθετώντας τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 ως τους κρίσιμους μήνες κατά τους οποίους η πλειοψηφία των υποστηριζόμενων smartphones και tablets θα μεταβεί στο νέο περιβάλλον χρήσης.

Το πρώτο μεγάλο κύμα αναβαθμίσεων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου, εστιάζοντας λογικά στα πιο σύγχρονα και κορυφαία μοντέλα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι συσκευές της σειράς Xiaomi 17, συμπεριλαμβανομένων των απλών εκδόσεων, των μοντέλων Xiaomi 17T και του κορυφαίου Xiaomi 17 Ultra, μαζί με τη σειρά Xiaomi 15. Παράλληλα, η εταιρεία δεν αμελεί τους χρήστες των εξαιρετικά δημοφιλών στην ελληνική αγορά mid-range συσκευών, εντάσσοντας από την πρώτη στιγμή στον κύκλο αναβάθμισης τη σειρά Redmi Note 17, από το βασικό μοντέλο έως το Pro Max 5G, καθώς και τα αντίστοιχα τηλέφωνα της σειράς Redmi Note 15. Το ανεξάρτητο brand της POCO ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο ρυθμό, με τα POCO F8 Ultra, X8 Pro και M8 Pro να ετοιμάζονται να υποδεχτούν τα νέα χαρακτηριστικά μέσα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Νοέμβριος 2026

Xiaomi 17/17T series

Xiaomi 15

Xiaomi Pad 8 series

Poco F8 series

Poco X8 series

Poco M8 series

Poco C85

Poco C95 Pro

Redmi Note 17 series

Redmi Note 15 series

Redmi 17 series

Redmi 15 series

Xiaomi 15T series

Xiaomi Pad 7 series

Xiaomi Pad Mini

Redmi Pad 2 series

Poco Pad X1

Poco Pad M1

Poco F9 series

Poco F7 series

Poco X7 series

Προχωρώντας στα μέσα Νοεμβρίου, η διανομή του HyperOS 4 θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει επιπλέον μοντέλα που συνθέτουν τον κορμό των πωλήσεων της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δεύτερη αυτή φάση περιλαμβάνει τα Xiaomi 15T και 15T Pro, ενώ η POCO προσθέτει στη λίστα των αναβαθμίσεων τις σειρές F9 και F7, μαζί με τα μοντέλα της σειράς X7. Στο μέτωπο των tablets, οι κάτοχοι των Xiaomi Pad 7 και Redmi Pad 2 αναμένεται να δουν τη σχετική ειδοποίηση εγκατάστασης στις οθόνες τους, επιτρέποντας στους χρήστες να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες πολυδιεργασίας που ενσωματώνει το βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας σε μεγαλύτερες οθόνες. Η διαχείριση της ροής των ενημερώσεων σε φάσεις επιτρέπει στους μηχανικούς λογισμικού να παρακολουθούν στενά τη σταθερότητα του συστήματος και να αποτρέπουν την εξάπλωση πιθανών σφαλμάτων σε εκατομμύρια συσκευές ταυτόχρονα.

Δεκέμβριος 2026

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 series

Xiaomi 14T series

Xiaomi 13 series

Xiaomi 13T series

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 14 series

Redmi 15 series

Redmi 14S

Redmi A7 Pro

Redmi Pad 2 series

Poco F6 series

Poco X8s

Poco X7

Poco X6 Pro

Poco M8s 5G

Poco M7

Poco C81 Pro

Poco Pad C1

Η τρίτη και καθοριστική φάση της διανομής θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, αγκαλιάζοντας τις παλαιότερες ναυαρχίδες και τα foldable smartphones που καθόρισαν την πορεία της Xiaomi τα προηγούμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό Xiaomi MIX Flip, ολόκληρη η σειρά Xiaomi 14 και η σειρά Xiaomi 13, μαζί με τις αντίστοιχες εκδόσεις "T", θα περάσουν επίσημα στο Android 17. Η κάλυψη επεκτείνεται επίσης στα Redmi Note 14, Redmi 15, POCO F6, και POCO X6 Pro.

Αξίζει να σταθούμε στις ουσιαστικές καινοτομίες που φέρνει το HyperOS 4, το οποίο ξεφεύγει πλέον από τον ρόλο μιας απλής αναβάθμισης εμφάνισης και μετεξελίσσεται σε ένα βαθιά παραμετροποιημένο λειτουργικό σύστημα. Κεντρικό άξονα της νέας φιλοσοφίας αποτελεί η σχεδιαστική γλώσσα Soft Light Glass, η οποία προσδίδει μια πιο διάφανη, ελαφριά και σύγχρονη αισθητική στα μενού και στα παράθυρα διαλόγου, βελτιώνοντας την οπτική συνοχή. Οι προγραμματιστές έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πληροφορία, εισάγοντας ένα νέο σύστημα στοίβαξης γραφικών στοιχείων που εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στην αρχική οθόνη χωρίς να θυσιάζει την αμεσότητα της ενημέρωσης. Η οθόνη κλειδώματος δέχεται ριζικό ανασχεδιασμό, προσφέροντας τεράστια ευελιξία στην επιλογή γραμματοσειρών, διάταξης ρολογιού και δυναμικών φόντων που προσαρμόζονται στον φωτισμό του περιβάλλοντος.

Πέρα από την αισθητική ανανέωση, ο πυρήνας του Android 17 προσφέρει στο HyperOS 4 αναβαθμισμένα εργαλεία διαχείρισης ενέργειας και βελτιστοποίησης πόρων, τα οποία λειτουργούν στο παρασκήνιο εξασφαλίζοντας ομαλότερη εναλλαγή μεταξύ βαριών εφαρμογών και καλύτερη αυτονομία μπαταρίας. Οι βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και του απορρήτου παραμένουν προτεραιότητα, δίνοντας στον χρήστη απόλυτο έλεγχο όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης που αντλούν οι εφαρμογές τρίτων, τακτική που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αυστηρότερες οδηγίες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.