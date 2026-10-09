POCO X8 και C95 Pro: Διαθέσιμα στην Ελλάδα με αυτονομία δύο ημερών και τιμές από 219,90€

Σύνοψη

Τα νέα POCO X8 και POCO C95 Pro είναι επίσημα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από τις 8 Οκτωβρίου 2026, εστιάζοντας στην κορυφαία αυτονομία και την εξαιρετική αντοχή για απαιτητική χρήση.

Το POCO X8 εξοπλίζεται με μπαταρία 8.340mAh τεχνολογίας silicon-carbon, επεξεργαστή Snapdragon 6s Gen 4 και οθόνη 6,83 ιντσών, με την τιμή Early Bird να διαμορφώνεται στα 349,90€.

Το POCO C95 Pro προσφέρει μπαταρία 7.500mAh, οθόνη 120Hz 6,9 ιντσών και το chipset MediaTek Helio G91-Ultra, ξεκινώντας από τα 219,90€ κατά την περίοδο της αρχικής προσφοράς.

Και τα δύο ολοκαίνουργια μοντέλα υποστηρίζουν ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 22,5W, επιτρέποντας τη χρήση τους ως φορητά power banks για την παροχή ενέργειας σε άλλες συμβατές συσκευές.

Η διάθεση των συσκευών πραγματοποιείται μέσω της Info Quest Technologies, η οποία αποτελεί τον επίσημο διανομέα της Xiaomi στη χώρα μας.

Το POCO X8 και το POCO C95 Pro κυκλοφορούν στην Ελλάδα από τις 8 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας τεχνολογίες τεράστιας αυτονομίας στη μεσαία κατηγορία, με τιμές εκκίνησης 349,90€ και 219,90€ αντίστοιχα κατά την περίοδο Early Bird. Το X8 ενσωματώνει μπαταρία 8.340mAh, επεξεργαστή Snapdragon 6s Gen 4 και ισχυρή θωράκιση IP68, ενώ το C95 Pro προσφέρει μπαταρία 7.500mAh και μεγάλη οθόνη 120Hz για ομαλή καθημερινή εμπειρία.

Η νέα σειρά συσκευών της POCO δίνει ξεκάθαρη προτεραιότητα στη μέγιστη δυνατή αυτονομία και την υψηλή ανθεκτικότητα απέναντι στις καθημερινές φθορές. Τα νέα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με μπαταρίες εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, εξελιγμένα συστήματα οθόνης και σύγχρονους επεξεργαστές, στοχεύοντας στο κοινό που αναζητά αξιόπιστες λύσεις χωρίς την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης πρίζας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

POCO X8: Ασύγκριτη αυτονομία 8.340mAh και κορυφαία αντοχή

Στον πυρήνα του νέου POCO X8 βρίσκεται ένα πλήρως αναβαθμισμένο σύστημα τροφοδοσίας, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογία silicon-carbon με περιεκτικότητα 13% σε πυρίτιο, επιτυγχάνοντας χωρητικότητα 8.340mAh. Αυτή η εντυπωσιακή υλοποίηση μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 63,2% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και αυτονομία που ξεπερνά με άνεση τις δύο ημέρες με μία μόνο φόρτιση. Παράλληλα, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί για μακροζωία, καθώς διατηρεί τουλάχιστον το 80% της χωρητικότητάς της έπειτα από 1.600 κύκλους φόρτισης, απόδοση που μεταφράζεται σε περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης και πιστοποιείται μέσω του TÜV SÜD 5-star Battery Performance Certification. Ο χρόνος αναπλήρωσης της ενέργειας ελαχιστοποιείται μέσω της τεχνολογίας 67W HyperCharge, ενώ η συσκευή λειτουργεί άψογα και ως power bank, προσφέροντας 22,5W ενσύρματης αντίστροφης φόρτισης για άλλες συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές.

Στον τομέα της οθόνης, το POCO X8 ενσωματώνει panel 6,83 ιντσών με ανάλυση 1.5K, το οποίο επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits στο 25% της επιφάνειάς της, διασφαλίζοντας απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και κάτω από το άμεσο ηλιακό φως. Η προστασία της οθόνης ανατίθεται στο ανθεκτικό κρύσταλλο Corning Gorilla Glass Victus 2, το οποίο πλαισιώνεται από τολμηρά σχεδιαστικά στοιχεία και πιστοποιήσεις IP66 και IP68 για εξαιρετική προστασία από το νερό και τη σκόνη. Επιπροσθέτως, η κατασκευή έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό SGS για αντοχή σε πτώση από ύψος έως και 3 μέτρων πάνω σε λεία επιφάνεια γρανίτη, ενισχύοντας το προφίλ της σκληροτράχηλης συσκευής.

Οι επιδόσεις του POCO X8 βασίζονται στον επεξεργαστή Snapdragon 6s Gen 4 της Qualcomm, κατασκευασμένο στα 4nm, ο οποίος σε συνδυασμό με την GPU Adreno αναλαμβάνει να προσφέρει ομαλά γραφικά και άμεση απόκριση στο καθημερινό multitasking. Η συσκευή τρέχει το περιβάλλον χρήσης Xiaomi HyperOS 3, ενσωματώνοντας το Xiaomi HyperIsland για γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και τον AI βοηθό Google Gemini. Μία από τις πιο καινοτόμες προσθήκες αποτελεί η τεχνολογία Xiaomi Offline Communication, η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση έως 1,5 χιλιομέτρου, ενώ η ενίσχυση της έντασης του ήχου φτάνει έως και το 300%. Η λήψη φωτογραφιών και videos γίνεται μέσω ενός συστήματος διπλής κάμερας με κύριο αισθητήρα 50MP που υποστηρίζει OIS και EIS, καθώς και μπροστινή κάμερα 16MP, με το λογισμικό να εμπλουτίζεται από πανίσχυρα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως τα AI Glare Removal και AI Erase Pro.

POCO C95 Pro: Ψυχαγωγία στις 6,9 ίντσες με μπαταρία 7.500mAh

Το οικονομικότερο αλλά εξίσου πληθωρικό POCO C95 Pro απευθύνεται στους χρήστες που αναζητούν μεγάλη οθόνη, καθώς προσφέρει panel 6,9 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz για ομαλή κύλιση. Το ενεργειακό φορτίο αναλαμβάνει μια μπαταρία 7.500mAh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία μεγαλύτερη των δύο ημερών και επιτρέπει τη συνεχόμενη αναπαραγωγή μουσικής για έως και 91 ώρες. Η υποστήριξη 45W turbo charging καθιστά εφικτή την αναπλήρωση ενέργειας για ολόκληρη την ημέρα μέσα σε μόλις 35 λεπτά, ενώ και εδώ υποστηρίζεται η πρακτική ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 22,5W. Η μπαταρία διατηρεί ποσοστό άνω του 80% της αρχικής της χωρητικότητας έπειτα από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, εξασφαλίζοντας σταθερότητα σε βάθος χρόνου.

Η οθόνη του POCO C95 Pro διαθέτει σχεδιασμό punch-hole για την ελαχιστοποίηση των οπτικών εμποδίων, καθώς και κρύσταλλο προστασίας Corning Gorilla Glass 7i για αυξημένη αντοχή απέναντι σε γρατζουνιές, συνοδευόμενη από πιστοποίηση IP64 ενάντια στη σκόνη και το νερό. Στο εσωτερικό της συσκευής συναντάμε τον δοκιμασμένο επεξεργαστή MediaTek Helio G91-Ultra, ο οποίος υποστηρίζεται από δυνατότητα επέκτασης μνήμης έως 16GB RAM, συμβάλλοντας στην ομαλή μετάβαση μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών. Στο πίσω μέρος της συσκευής έχει τοποθετηθεί σύστημα διπλής AI κάμερας 50MP, ενώ ο σχεδιασμός ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην έκδοση Green, η οποία διαθέτει φινίρισμα πολυουρεθάνης (PU) για μια αισθητά πιο ποιοτική εμπειρία αφής.

Τιμές, προσφορές Early Bird και διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Η άφιξη των νέων συσκευών στη χώρα μας ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου 2026, με την Info Quest Technologies να αναλαμβάνει την επίσημη διανομή. Το POCO X8 διατίθεται σε χρώματα Black, White και Orange, στην έκδοση 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής να ανέρχεται στα 399,90€. Για το διάστημα από τις 8 έως και τις 25 Οκτωβρίου, το μοντέλο θα προσφέρεται στην ειδική Early Bird τιμή των 349,90€.

Το POCO C95 Pro κυκλοφορεί σε χρώματα Black, Blue και Green, με την έκδοση των 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου να τιμολογείται στα 239,90€, ενώ η κορυφαία έκδοση 8GB RAM και 256GB χώρου ανεβαίνει στα 289,90€. Η περίοδος Early Bird για το συγκεκριμένο μοντέλο θα διαρκέσει από τις 8 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, διαμορφώνοντας τις τιμές στα 219,90€ και 259,90€ αντίστοιχα.