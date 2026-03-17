Νέα POCO X8 Pro & Max: Αυτονομία ρεκόρ με μπαταρίες 8.500mAh και πιστοποίηση IP69K!

Σύνοψη

Η POCO παρουσίασε επίσημα τα νέα X8 Pro και X8 Pro Max, εστιάζοντας στην τεράστια αυτονομία μέσω προηγμένων μπαταριών πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon).

Το POCO X8 Pro ενσωματώνει μπαταρία 6.500mAh και τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8500 Ultra.

Το POCO X8 Pro Max εξοπλίζεται με μπαταρία 8.500mAh, το κορυφαίο chip MediaTek Dimensity 9500s και μεγαλύτερη οθόνη 6.83 ιντσών.

Αμφότερες οι συσκευές υποστηρίζουν ταχεία ενσύρματη φόρτιση 100W, αντίστροφη φόρτιση 27W (powerbank mode) και φέρουν πιστοποίηση IP69K για ακραία αντοχή.

Αναμένεται σύντομα η επίσημη κυκλοφορία τους στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, με εκτιμώμενο κόστος εκκίνησης κοντά στα 300-350 ευρώ για το βασικό μοντέλο.

Η POCO προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη των νέων μελών της δημοφιλούς σειράς X, παρουσιάζοντας τα POCO X8 Pro και POCO X8 Pro Max. Η νέα γενιά εστιάζει ξεκάθαρα στην ενσωμάτωση τεχνολογιών που συνήθως συναντάμε σε σημαντικά ακριβότερες συσκευές, δίνοντας πρωτοφανή βαρύτητα στην αυτονομία και τη φυσική αντοχή.

Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία μπαταριών πυριτίου-άνθρακα για να προσφέρει χωρητικότητες που αγγίζουν τα 8.500mAh, διατηρώντας ταυτόχρονα το βάρος και το πάχος των συσκευών σε εργονομικά αποδεκτά επίπεδα. Τα νέα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με τους τελευταίους επεξεργαστές της MediaTek, προηγμένες οθόνες AMOLED και το λειτουργικό σύστημα HyperOS 3, στοχεύοντας απευθείας στους χρήστες που απαιτούν μέγιστη απόδοση χωρίς συνεχείς αναζητήσεις για πρίζα.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των POCO X8 Pro και X8 Pro Max;

Τα POCO X8 Pro και X8 Pro Max εξοπλίζονται με επεξεργαστές MediaTek Dimensity 8500 Ultra και 9500s αντίστοιχα, μνήμη RAM LPDDR5X έως 12GB και αποθηκευτικό χώρο έως 512GB. Διαθέτουν AMOLED οθόνες στα 120Hz με μέγιστη φωτεινότητα 3.500 nits, κάμερες 50MP με OIS και κορυφαία αντοχή στο νερό και τη σκόνη μέσω του προτύπου IP69K.

Η επιλογή των συγκεκριμένων SoC (System on Chip) από τη MediaTek καταδεικνύει την πρόθεση της POCO να προσφέρει κορυφαία υπολογιστική ισχύ. Το Dimensity 9500s που βρίσκεται στην "καρδιά" του X8 Pro Max είναι ένας επεξεργαστής επιπέδου ναυαρχίδας, σχεδιασμένος να διαχειρίζεται απρόσκοπτα απαιτητικό gaming, εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης on-device. Αντίστοιχα, το Dimensity 8500 Ultra στο απλό X8 Pro προσφέρει εξαιρετική θερμική διαχείριση και σταθερότητα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της κατηγορίας.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνουν:

Μνήμη RAM: 8GB ή 12GB τεχνολογίας LPDDR5X για το X8 Pro, και αποκλειστικά 12GB LPDDR5X για το X8 Pro Max.

8GB ή 12GB τεχνολογίας LPDDR5X για το X8 Pro, και αποκλειστικά 12GB LPDDR5X για το X8 Pro Max. Αποθηκευτικός χώρος: Επιλογές 256GB και 512GB και για τα δύο μοντέλα, ιδανικές για αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων και εφαρμογών.

Επιλογές 256GB και 512GB και για τα δύο μοντέλα, ιδανικές για αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων και εφαρμογών. Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 6 για το X8 Pro και το νεότερο πρωτόκολλο Wi-Fi 7 για το X8 Pro Max, Bluetooth 6.0, NFC για ανέπαφες συναλλαγές και πολλαπλά συστήματα γεωεντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU).

Wi-Fi 6 για το X8 Pro και το νεότερο πρωτόκολλο Wi-Fi 7 για το X8 Pro Max, Bluetooth 6.0, NFC για ανέπαφες συναλλαγές και πολλαπλά συστήματα γεωεντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU). Αντοχή: Πιστοποίηση IP69K, που εξασφαλίζει αντοχή όχι μόνο σε βύθιση στο νερό, αλλά και σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.

Τι νέο φέρνουν οι μπαταρίες πυριτίου-άνθρακα στα νέα μοντέλα της POCO;

Η τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα επιτρέπει στα POCO X8 Pro και X8 Pro Max να ενσωματώνουν μπαταρίες 6.500mAh και 8.500mAh αντίστοιχα, αυξάνοντας δραματικά την ενεργειακή πυκνότητα χωρίς να αυξάνεται ογκομετρικά η συσκευή. Αμφότερα υποστηρίζουν ενσύρματη φόρτιση 100W και λειτουργούν ως powerbanks προσφέροντας αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση 27W.

Η μετάβαση από τις παραδοσιακές μπαταρίες γραφίτη σε ανόδους σιλικόνης-άνθρακα (Silicon-Carbon) λύνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης βιομηχανίας smartphones: τον περιορισμό του όγκου. Ενώ μια τυπική μπαταρία λιθίου 8.500mAh θα καθιστούσε τη συσκευή εξαιρετικά ογκώδη, το POCO X8 Pro Max διατηρεί το πάχος του στα 8,2 χιλιοστά και το βάρος του στα 218 γραμμάρια. Το X8 Pro ζυγίζει μόλις 201,47 γραμμάρια με πάχος 8,38 χιλιοστά.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει μεριμνήσει για τους χρόνους αναπλήρωσης της ενέργειας. Η υποστήριξη ταχείας φόρτισης 100W διασφαλίζει ότι οι τεράστιες αυτές μπαταρίες γεμίζουν σε λογικά χρονικά πλαίσια. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η λειτουργία αντίστροφης φόρτισης στα 27W. Μέσω ενός καλωδίου Type-C σε Type-C, οι χρήστες μπορούν να φορτίζουν ασύρματα ακουστικά, smartwatches, ή ακόμα και άλλα smartphones με ταχύτητες που ξεπερνούν τους βασικούς φορτιστές της αγοράς.

Ποιες είναι οι διαφορές στην οθόνη και τις κάμερες μεταξύ των δύο μοντέλων;

Το POCO X8 Pro διαθέτει AMOLED οθόνη 6,59 ιντσών (2.756 x 1.268 pixels), ενώ το Max ανεβαίνει στις 6,83 ίντσες (2.772 x 1.280 pixels). Ο φωτογραφικός τομέας είναι κοινός, με κύριο αισθητήρα 50MP (f/1.5, OIS), υπερευρυγώνιο 8MP και εμπρόσθια κάμερα 20MP. Το Max διαθέτει επιπλέον υπερηχητικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Οι οθόνες των δύο συσκευών προστατεύονται από το Corning Gorilla Glass 7i, ενισχύοντας την αντοχή στις πτώσεις και τις γρατζουνιές. Υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz για ομαλή πλοήγηση και το εντυπωσιακό 3.840Hz PWM dimming, μια τεχνολογία που προστατεύει τα μάτια των χρηστών από το ανεπαίσθητο τρεμόπαιγμα (flicker) όταν η φωτεινότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 3.500 nits, επιτρέποντας την άνετη ανάγνωση της οθόνης ακόμα και κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.

Στον τομέα της κάμερας, η POCO επιλέγει μια ορθολογική προσέγγιση. Αντί να προσθέσει πολλαπλούς αισθητήρες χαμηλής ανάλυσης απλώς για λόγους εντυπωσιασμού, εξοπλίζει και τα δύο μοντέλα με έναν εξαιρετικά φωτεινό κύριο φακό διαφράγματος f/1.5, ο οποίος πλαισιώνεται από Οπτικό Σταθεροποιητή Εικόνας (OIS). Αυτό μεταφράζεται σε καθαρές λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σταθερότερα βίντεο. Ο υπερευρυγώνιος αισθητήρας των 8MP αναλαμβάνει τα τοπία, ενώ η selfie κάμερα των 20MP καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των βιντεοκλήσεων και των κοινωνικών δικτύων.

Πότε αναμένονται τα POCO X8 Pro και X8 Pro Max στην Ελλάδα και σε τι τιμές;

Τα POCO X8 Pro και X8 Pro Max κυκλοφορούν αρχικά στην ασιατική αγορά, με την ευρωπαϊκή και την ελληνική διάθεση να αναμένεται το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης του X8 Pro γύρω στα 300-350 ευρώ, αποτελώντας μια άκρως ανταγωνιστική πρόταση για την τοπική αγορά.

Αν και οι επίσημες τιμές λιανικής για τη χώρα μας δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη από την επίσημη αντιπροσωπεία της Xiaomi, η στρατηγική τιμολόγησης της POCO παραδοσιακά διατηρείται σε προσιτά επίπεδα.

Η άποψη του Techgear

Η σειρά POCO X8 δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα ετήσια αναβάθμιση τεχνικών χαρακτηριστικών. Η μετάβαση σε μπαταρίες έως 8.500mAh, χωρίς να μετατραπούν οι συσκευές σε "τούβλα", αποτελεί ένα ουσιαστικό μηχανολογικό επίτευγμα. Στην πράξη, η χρήση του POCO X8 Pro Max στο χέρι δίνει την αίσθηση ενός τυπικού μεγάλου smartphone, αλλά με την κρίσιμη διαφορά ότι εξαφανίζει πλήρως το άγχος της αποφόρτισης.

Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου η χρήση GPS και δεδομένων κάτω από τον δυνατό ήλιο (που απαιτεί τη μέγιστη φωτεινότητα της οθόνης) εξαντλεί γρήγορα τις συμβατικές μπαταρίες, οι νέες συσκευές της POCO απαντούν σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Είναι ιδανικές για επαγγελματίες που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει, οδηγούς διανομών ή χρήστες που αρέσκονται στην πολύωρη κατανάλωση περιεχομένου.

Η απουσία τηλεφακού είναι μια αναμενόμενη θυσία για αυτή την κατηγορία τιμής, ωστόσο η προσθήκη της πιστοποίησης IP69K προσδίδει μια στιβαρότητα που δύσκολα συναντάμε κάτω από τα 800 ευρώ. Το HyperOS 3 καλείται πλέον να αποδείξει πόσο αποτελεσματικά μπορεί να διαχειριστεί την αυτονομία και τη θερμοκρασία του Dimensity 9500s σε βάθος χρόνου.