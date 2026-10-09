Xiaomi HyperOS 4: Επίσημη διασύνδεση φωτογραφιών και cloud με συσκευές iOS

Σύνοψη

Το HyperOS 4 επιτρέπει στους χρήστες smartphone της Xiaomi να μοιράζονται απευθείας φωτογραφίες, αρχεία, επαφές και ιστοσελίδες με συσκευές iPhone.

Ενσωματώνεται δυνατότητα αμφίδρομης προβολής άλμπουμ στο cloud, υποστηρίζοντας παράλληλα ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και άμεσες απαντήσεις μηνυμάτων.

Οι κάτοχοι υπολογιστών Mac και tablet iPad μπορούν πλέον να ελέγχουν πλήρως το Xiaomi smartphone τους μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής Mi Connect Desktop.

Η ευρεία κυκλοφορία του νέου λογισμικού αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου, έχοντας ήδη κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία συσκευή Xiaomi 18 Pro Max.

Η αυστηρή απομόνωση των λειτουργικών συστημάτων στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, καθώς οι κατασκευαστές αναγνωρίζουν την ανάγκη των χρηστών για απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών. Η ανακοίνωση της Xiaomi σχετικά με τις δυνατότητες του νέου της περιβάλλοντος χρήσης αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της μεταστροφής, διότι η κινεζική εταιρεία αποφάσισε να εστιάσει στην ουσιαστική διαλειτουργικότητα με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της.

Πώς λειτουργεί ο συγχρονισμός μεταξύ Xiaomi HyperOS 4 και iPhone

Το HyperOS 4 της Xiaomi υποστηρίζει αμφίδρομο συγχρονισμό με το iOS, επιτρέποντας την απρόσκοπτη κοινή χρήση φωτογραφιών, αρχείων, επαφών και ιστοσελίδων. Η διαδικασία απαιτεί τη χρήση κοινού λογαριασμού Xiaomi και την εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής διασύνδεσης, προσφέροντας παράλληλα ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής από οθόνες Mac και iPad μέσω του Mi Connect Desktop.

Κύρια χαρακτηριστικά διασύνδεσης

Αμφίδρομος συγχρονισμός: Απευθείας μεταφορά φωτογραφιών, εγγράφων, επαφών και web links χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων υπηρεσιών τρίτων.

Απευθείας μεταφορά φωτογραφιών, εγγράφων, επαφών και web links χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων υπηρεσιών τρίτων. Διαχείριση cloud: Ενοποιημένη προβολή των άλμπουμ φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στο σύννεφο, προσβάσιμα εκατέρωθεν από τα δύο λειτουργικά συστήματα.

Ενοποιημένη προβολή των άλμπουμ φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στο σύννεφο, προσβάσιμα εκατέρωθεν από τα δύο λειτουργικά συστήματα. Desktop έλεγχος (Mi Connect): Πλήρης απομακρυσμένος χειρισμός του Android smartphone απευθείας μέσα από το περιβάλλον του macOS ή του iPadOS.

Πλήρης απομακρυσμένος χειρισμός του Android smartphone απευθείας μέσα από το περιβάλλον του macOS ή του iPadOS. Διαχείριση ειδοποιήσεων: Λήψη notifications σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα άμεσης απάντησης στα μηνύματα, γεφυρώνοντας το χάσμα των κλειστών πρωτοκόλλων.

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της γέφυρας απαιτεί από τους χρήστες να διατηρούν ενεργό τον λογαριασμό τους στο οικοσύστημα της Xiaomi και να χρησιμοποιούν το ανανεωμένο application συνδεσιμότητας που λειτουργεί στο παρασκήνιο. Η προσέγγιση αυτή παρακάμπτει τους παραδοσιακούς περιορισμούς που επέβαλλε μέχρι πρότινος η Apple στο AirDrop και στα δικά της πρωτόκολλα ανταλλαγής αρχείων, χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας που αξιοποιεί τα δίκτυα Wi-Fi Direct και τις συνδέσεις Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης για την αρχική σύζευξη των συσκευών. Η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλα αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης, εξαρτάται από την ποιότητα του τοπικού δικτύου, ωστόσο η αρχιτεκτονική του HyperOS 4 δείχνει να διαχειρίζεται εξαιρετικά τον διαμοιρασμό χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη κατανάλωση στους πόρους της μπαταρίας.

Η στρατηγική της διασύνδεσης στο σύγχρονο λογισμικό

Η απόφαση της Xiaomi να επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν τους κατόχους iPhone δεν προέκυψε τυχαία, καθώς αντανακλά την ωριμότητα της αγοράς και τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών που συχνά διατηρούν πολλαπλές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές. Η πλατφόρμα Mi Connect Desktop αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή σε αυτή την ενοποίηση, διότι επιτρέπει στον χρήστη ενός Mac να βλέπει την οθόνη του Xiaomi κινητού του με τη μορφή παραθύρου (mirroring), να διαχειρίζεται τις εφαρμογές του με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, αλλά και να μεταφέρει αρχεία με μια απλή κίνηση drag-and-drop. Αυτό το επίπεδο ενσωμάτωσης θυμίζει έντονα τις λύσεις που προσφέρει η Microsoft με το Phone Link για τα Windows, με τη διαφορά ότι η κινεζική εταιρεία τόλμησε να διεισδύσει στο παραδοσιακά απομονωμένο περιβάλλον της Apple.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγχρονισμός των μηνυμάτων και οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, με την εταιρεία να διαβεβαιώνει πως η κρυπτογράφηση παραμένει ισχυρή κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Οι κάτοχοι του νέου Xiaomi 18 Pro Max, στο οποίο έκανε το ντεμπούτο του το λογισμικό, έχουν ήδη τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αυτές τις λειτουργίες, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβαση από το ένα λειτουργικό στο άλλο γίνεται με ελάχιστες καθυστερήσεις. Η τεχνολογία οθονών και οι επεξεργαστές τελευταίας γενιάς εξασφαλίζουν ότι οι απαιτητικές διεργασίες του συγχρονισμού εκτελούνται αδιάλειπτα στο παρασκήνιο.

Διαθεσιμότητα

Η επίσημη κυκλοφορία του HyperOS 4 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει ευρύτερα από τις 15 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβάνοντας σταδιακά και παλαιότερα μοντέλα της εταιρείας.