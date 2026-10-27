4 ρυθμίσεις του Viber για εξοικονόμηση χώρου στο smartphone και καλύτερες φωτογραφίες

Σύνοψη

Δυνατότητα επιλογής ποιότητας φωτογραφιών μεταξύ Συμπιεσμένης (~180 KB), Καλής (~250 KB) και Εξαιρετικής (~650 KB) μέσα από το μενού των ρυθμίσεων.

Αποστολή φωτογραφιών σε πλήρη ανάλυση μέσω της επιλογής αποστολής της εικόνας ως αρχείου αντί για απλής φωτογραφίας.

Αυτόματη και διαρκής επισύναψη τοποθεσίας σε επιλεγμένες συνομιλίες, ώστε να μην απαιτείται χειροκίνητη αποστολή στίγματος διαρκώς.

Οριστική διαγραφή των μη ανοιγμένων αρχείων πολυμέσων από τους διακομιστές του Viber μετά την πάροδο 14 ημερών.

Απελευθέρωση αποθηκευτικού χώρου στη συσκευή μέσω της εκκαθάρισης αρχείων cache, χωρίς την παραμικρή απώλεια του ιστορικού των προσωπικών μηνυμάτων.

Η καθημερινή επικοινωνία εκατομμυρίων χρηστών βασίζεται πλέον σε εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, οι οποίες συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο δεδομένων, φωτογραφιών και βίντεο μέσα από τις αμέτρητες συνομιλίες. Πολλοί χρήστες αρκούνται στις βασικές λειτουργίες του Viber, πληκτρολογώντας μηνύματα και ανοίγοντας την εφαρμογή αποκλειστικά όταν λαμβάνουν νέες ειδοποιήσεις. Πίσω από τη βιτρίνα της απλής χρήσης, το μενού των ρυθμίσεων κρύβει ισχυρά εργαλεία τα οποία μπορούν να επιλύσουν άμεσα συνηθισμένα προβλήματα, όπως είναι η αποστολή θολών φωτογραφιών ή η ραγδαία εξάντληση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου στο smartphone. Η εις βάθος κατανόηση αυτών των ρυθμίσεων προσφέρει μια σαφώς αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά της εφαρμογής ακριβώς στις δικές τους τεχνικές και πρακτικές ανάγκες.

Η διαχείριση της ποιότητας των φωτογραφιών αποτελεί ένα από τα συχνότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την ανταλλαγή αρχείων. Όταν μια εικόνα εμφανίζεται λιγότερο ευκρινής από το αναμενόμενο, η αιτία εντοπίζεται σχεδόν πάντα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συμπίεσης της εφαρμογής. Το Viber προσφέρει τη δυνατότητα παραμετροποίησης της ποιότητας μέσα από τη διαδρομή Ρυθμίσεις, έπειτα Πολυμέσα και τέλος Ποιότητα φωτογραφίας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη "Συμπιεσμένη" μορφή, η οποία μειώνει το μέγεθος του αρχείου περίπου στα 180 KB, θυσιάζοντας κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμος χώρος στη συσκευή και δεδομένα κατά την αποστολή. Η "Καλή" ποιότητα φτάνει περίπου τα 250 KB και αποτελεί τη χρυσή τομή για τις καθημερινές ανάγκες, ενώ η "Εξαιρετική" ποιότητα διατηρεί το μέγεθος κοντά στα 650 KB, ελαχιστοποιώντας τη συμπίεση για εικόνες που απαιτούν μεγέθυνση και ανάλυση λεπτομερειών. Για την απόλυτη διατήρηση της αρχικής ανάλυσης, οι χρήστες των smartphones μπορούν να επιλέξουν την αποστολή της εικόνας ως αρχείου πατώντας το εικονίδιο προσθήκης δίπλα στο πεδίο κειμένου. Αντίστοιχα, στην έκδοση για υπολογιστές, η απλή μεταφορά και απόθεση μιας φωτογραφίας ενεργοποιεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που επιτρέπει την επιλογή της αποστολής στο αρχικό μέγεθος, ιδανική λύση για έγγραφα, ταυτότητες ή αποδείξεις.

Ο διαμοιρασμός της τοποθεσίας έχει απλοποιηθεί δραματικά, εξυπηρετώντας τον συντονισμό συναντήσεων και την παρακολούθηση παραδόσεων χωρίς περιττές ανταλλαγές μηνυμάτων. Η βασική λειτουργία επιτρέπει την αποστολή μιας καρφίτσας στον χάρτη μέσω του εικονιδίου προσθήκης, με δυνατότητα μικρορύθμισης του ακριβούς σημείου. Για τις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία απαιτεί συνεχή ενημέρωση της τοποθεσίας, η εφαρμογή προσφέρει την επιλογή "Πάντα επισύναψη τοποθεσίας", η οποία ενεργοποιείται αποκλειστικά από τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας μέσα από την οθόνη πληροφοριών της εκάστοτε συνομιλίας. Κάθε νέο μήνυμα που αποστέλλεται προς τον συγκεκριμένο παραλήπτη θα συνοδεύεται πλέον αυτόματα από το ακριβές γεωγραφικό στίγμα, καταργώντας την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες αποστολές διευθύνσεων, ενώ η απενεργοποίηση της λειτουργίας παραμένει εξίσου άμεση όταν αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Η πολιτική διαχείρισης των πολυμέσων από τους servers του Viber ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις σύγχρονες επιταγές της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Οποιοδήποτε αρχείο πολυμέσων αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας και παραμένει χωρίς να ανοιχτεί ή να κατέβει από τον παραλήπτη, διαγράφεται οριστικά και αμετάκλητα από τους διακομιστές μετά την πάροδο 14 ημερών. Η αυστηρή εφαρμογή της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο προστατεύει εξ ορισμού όλες τις προσωπικές κλήσεις και τα μηνύματα, διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο παραμένει απολύτως μη αναγνώσιμο κατά τη μεταφορά του, ακόμα και για την ίδια την εταιρεία. Στην έκδοση για υπολογιστές, οι χρήστες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο μέσω της ρύθμισης "Διατήρηση πολυμέσων", η οποία καθορίζει τον χρόνο τοπικής αποθήκευσης των αρχείων, με τις διαθέσιμες επιλογές να κυμαίνονται από μία εβδομάδα έως τη μόνιμη διατήρησή τους.

Ο ρυθμός με τον οποίο οι μεγάλες κοινότητες και οι ομαδικές συνομιλίες καταναλώνουν τον αποθηκευτικό χώρο των συσκευών αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για τους χρήστες με συσκευές χαμηλής ή μεσαίας χωρητικότητας. Αντί για τη δραστική και συχνά ανεπιθύμητη λύση της πλήρους διαγραφής σημαντικών συνομιλιών, η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα εκκαθάρισης των αρχείων cache μέσα από το μενού του αποθηκευτικού χώρου στις ρυθμίσεις. Αυτή η στοχευμένη ενέργεια διαγράφει αποκλειστικά το προσωρινά αποθηκευμένο περιεχόμενο, αφήνοντας εντελώς ανέπαφα τα κείμενα των προσωπικών μηνυμάτων, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα εκ νέου λήψης των αρχείων πολυμέσων τη στιγμή που ο χρήστης θα επιλέξει να ανοίξει ξανά την αντίστοιχη συνομιλία.

Η συστηματική εφαρμογή αυτών των πρακτικών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής και την απρόσκοπτη επικοινωνία, μετατρέποντας το Viber από ένα απλό εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων σε μια πλήρως βελτιστοποιημένη πλατφόρμα ψηφιακής αλληλεπίδρασης.