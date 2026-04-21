iPhone 18 Pro: Τα 10 νέα χαρακτηριστικά που περιμένουμε στη νέα γενιά

Σύνοψη

Επεξεργαστής A20 Pro: Μετάβαση στην αρχιτεκτονική 2nm της TSMC για 15% ταχύτερη απόδοση και 30% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Μικρότερο Dynamic Island: Μείωση μεγέθους κατά 35%, με τη μετακίνηση του αισθητήρα φωτισμού (flood illuminator) του Face ID κάτω από την οθόνη.

Κάμερα με Μεταβλητό Διάφραγμα: Ο βασικός αισθητήρας των 48MP θα διαθέτει hardware μεταβλητό διάφραγμα για καλύτερο έλεγχο του φωτός και του βάθους πεδίου.

Νέο C2 Modem & Δορυφορικό 5G: Η Apple ενσωματώνει το δικό της 5G modem δεύτερης γενιάς, προσφέροντας δορυφορική περιήγηση στο διαδίκτυο χωρίς Wi-Fi.

Μπαταρία & Σχεδιασμός: Χωρητικότητα άνω των 5.100mAh για το Pro Max, απλοποιημένο Camera Control, και νέο χρώμα "Dark Cherry" με ενιαία γυάλινη πλάτη.

Διαθεσιμότητα: Αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις ευρωπαϊκές τιμές να διατηρούνται στα επίπεδα των προκατόχων τους.

Η Apple θα παρουσιάσει τη σειρά iPhone 18 τον Σεπτέμβριο του 2026 και οι πληροφορίες από τις εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν ήδη σκιαγραφήσει το τεχνολογικό προφίλ των νέων συσκευών. Η εταιρεία εστιάζει στη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή, στην πλήρη αναμόρφωση του συστήματος κάμερας μέσω hardware, και στην ανεξαρτητοποίησή της από τρίτους κατασκευαστές στον τομέα της συνδεσιμότητας.

Το επίκεντρο της νέας γενιάς δεν είναι ο ριζικός επανασχεδιασμός, αλλά η ουσιαστική αναβάθμιση των εσωτερικών υποσυστημάτων. Παρακάτω αναλύονται τα 10 βασικά χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, βάσει των πλέον πρόσφατων τεχνικών αναφορών.

Η αρχιτεκτονική των 2nm: Επεξεργαστής A20 Pro

Η σημαντικότερη αλλαγή στο εσωτερικό των νέων συσκευών είναι η μετάβαση στον επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος κατασκευάζεται με τη μέθοδο των 2 νανομέτρων (2nm) από την TSMC. Η συγκεκριμένη τεχνολογία κατασκευής επιτρέπει την τοποθέτηση περισσότερων τρανζίστορ στον ίδιο χώρο, αυξάνοντας δραματικά την πυκνότητα.

Αύξηση Απόδοσης: Ο A20 Pro αναμένεται να προσφέρει 15% υψηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Το νέο chip μειώνει τις απαιτήσεις ενέργειας κατά 30%, βελτιώνοντας την αυτονομία.

Τεχνολογία Συσκευασίας: Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Wafer-Level Multi-Chip Module της TSMC, η οποία ενσωματώνει τη μνήμη RAM απευθείας στο ίδιο υπόστρωμα με την CPU, την GPU και την Neural Engine, ελαχιστοποιώντας τις καθυστερήσεις στη μεταφορά δεδομένων..

Αναβάθμιση οθόνης και μικρότερο Dynamic Island

Οι διαστάσεις των οθονών παραμένουν σταθερές στις 6,3 ίντσες για το iPhone 18 Pro και στις 6,9 ίντσες για το Pro Max. Ωστόσο, τα panel τεχνολογίας LTPO+ θα είναι πιο αποδοτικά ενεργειακά.

Η πιο αισθητή οπτική διαφοροποίηση στην πρόσοψη αφορά το Dynamic Island. Η Apple μεταφέρει τον αισθητήρα υπερύθρων (flood illuminator) του συστήματος Face ID κάτω από την οθόνη. Αυτή η μηχανική προσαρμογή μειώνει το πλάτος της οπής κατά 35% περίπου, επιστρέφοντας ωφέλιμο χώρο προβολής στον χρήστη, διευκολύνοντας την παρακολούθηση πολυμέσων και την προβολή των Live Activities.

Κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα και νέος αισθητήρας

Το σύστημα κάμερας δέχεται ίσως την πιο ουσιαστική hardware προσθήκη των τελευταίων ετών. Η κεντρική κάμερα Fusion των 48 Megapixel εξοπλίζεται με φακό μεταβλητού διαφράγματος (variable aperture).

Αντί για ένα σταθερό άνοιγμα, ο φακός διαθέτει μηχανικά πτερύγια που προσαρμόζουν τη διάμετρο του ανοίγματος. Αυτό προσφέρει δύο τεράστια πλεονεκτήματα:

Έλεγχος Βάθους Πεδίου: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ρηχό βάθος πεδίου (για φυσικό bokeh στα πορτρέτα) ή μεγάλο βάθος πεδίου (για απόλυτη ευκρίνεια σε τοπία), ρυθμίζοντας φυσικά τον φακό και όχι μέσω αλγορίθμων λογισμικού. Διαχείριση Φωτός: Σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, το κλείσιμο του διαφράγματος αποτρέπει την υπερέκθεση, ενώ το βράδυ ανοίγει πλήρως για να συλλέξει το μέγιστο δυνατό φως.

Παράλληλα, τουλάχιστον ένα από τα Pro μοντέλα θα ενσωματώνει έναν νέο στοιβαγμένο αισθητήρα τριών επιπέδων, κατασκευασμένο από τη Samsung. Η δομή αυτή απομονώνει τις φωτοδιόδους από τα κυκλώματα ανάγνωσης, βελτιώνοντας το δυναμικό εύρος και μειώνοντας δραστικά τον ψηφιακό θόρυβο σε λήψεις με χαμηλό φωτισμό.

Το δικό της C2 Modem και δορυφορικό 5G

Η ανεξαρτητοποίηση της Apple από την Qualcomm συνεχίζεται. Το iPhone 18 Pro θα εξοπλίζεται με το in-house 5G modem δεύτερης γενιάς, το Apple C2.

Το C2 modem βελτιώνει την ενεργειακή διαχείριση κατά τη σύνδεση σε δίκτυα 5G και εξασφαλίζει ανώτερες ταχύτητες. Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η επέκταση της δορυφορικής συνδεσιμότητας. Πέρα από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, το C2 επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων 5G μέσω δορυφόρου. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμογές όπως το Safari, το Apple Maps και το iMessage θα λειτουργούν ακόμη και όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

Μπαταρία, σχεδιασμός και το Camera Control

Οι βελτιώσεις στην κατανάλωση από τον A20 Pro δεν είναι ο μόνος λόγος για την αυξημένη αυτονομία. Το iPhone 18 Pro Max αναμένεται να ενσωματώσει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone, με τη χωρητικότητα να αγγίζει τα 5.100 - 5.200 mAh (από 5.088 mAh στο 17 Pro Max). Αυτό ενδέχεται να αυξήσει το συνολικό πάχος της συσκευής στα 8,8 χιλιοστά και το βάρος στα 240 γραμμάρια.

Σχεδιαστικά, η συσκευή διατηρεί τον σκελετό από τιτάνιο, αλλά η γυάλινη πλάτη (Ceramic Shield) επανασχεδιάζεται. Εγκαταλείπεται η διχρωμία γύρω από τον δακτύλιο του MagSafe, δίνοντας τη θέση της σε μια ενιαία, "frosted" ματ επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τις δαχτυλιές.

Το πλήκτρο Camera Control, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του παλαιότερα, απλοποιείται. Η Apple αφαιρεί την ευαισθησία αφής και την απτική ανάδραση για κινήσεις swipe, διατηρώντας αποκλειστικά την ευαισθησία στην πίεση. Η αλλαγή αυτή γίνεται για να αποτραπούν τα τυχαία αγγίγματα και να προσφέρει μια πιο σταθερή εμπειρία χρήσης, θυμίζοντας κλασικό κλείστρο μηχανής.

Χρωματική παλέτα: Η έλευση του Dark Cherry

Η Apple συνηθίζει να αντικαθιστά το "hero color" κάθε χρονιά. Το περσινό Cosmic Orange αποσύρεται και τη θέση του παίρνει το Dark Cherry. Πρόκειται για μια βαθιά, σκούρα κόκκινη/μπορντό απόχρωση που προσδίδει έναν πιο αυστηρό, επαγγελματικό χαρακτήρα στη σειρά Pro. Η χρωματική παλέτα θα συμπληρώνεται από τις επιλογές Light Blue, Dark Gray και το κλασικό Silver.