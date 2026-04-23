Ενημέρωση iOS 26.4.2: Διόρθωση της ευπάθειας που έδινε πρόσβαση στο FBI

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε επίσημα τις νέες ενημερώσεις λογισμικού iOS 26.4.2 και iPadOS 26.4.2 για όλες τις συμβατές συσκευές.

Το update επικεντρώνεται στην επιδιόρθωση μιας κρίσιμης ευπάθειας επιπέδου zero-day στη βάση δεδομένων των ειδοποιήσεων (notification database).

Το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας επέτρεπε σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του FBI, να αποκτούν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό και το περιεχόμενο των push notifications.

Η αναβάθμιση είναι ήδη διαθέσιμη, με μέγεθος λήψης περίπου 400MB, και συνιστάται η άμεση εγκατάστασή της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Apple προχώρησε στην έκτακτη κυκλοφορία του iOS 26.4.2 και του iPadOS 26.4.2, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας του λειτουργικού της συστήματος. Η νέα έκδοση δεν εισάγει νέα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά ή λειτουργίες, αλλά στοχεύει στην επιδιόρθωση μιας εξαιρετικά σοβαρής ευπάθειας που σχετίζεται με την ιδιωτικότητα των χρηστών και τον τρόπο διαχείρισης των ειδοποιήσεων συστήματος (push notifications). Η ανακάλυψη του κενού ασφαλείας σήμανε άμεση κινητοποίηση στην εταιρεία, καθώς τα δεδομένα που διέρρεαν μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κρατικές υπηρεσίες και εργαλεία ψηφιακής εγκληματολογίας.

Τι ακριβώς διορθώνει η ενημέρωση iOS 26.4.2;

Η νέα έκδοση iOS 26.4.2 κλείνει μια κρίσιμη ευπάθεια στην τοπική βάση δεδομένων των ειδοποιήσεων των iPhone και iPad. Το συγκεκριμένο σφάλμα επέτρεπε τη διατήρηση αποκρυπτογραφημένων δεδομένων από push notifications, προσφέροντας σε αρχές όπως το FBI τη δυνατότητα να ανακτούν μηνύματα και ευαίσθητες πληροφορίες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Η άμεση εγκατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη.

Κάθε φορά που μια εφαρμογή λαμβάνει μια ειδοποίηση, το περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των κεντρικών servers της Apple. Στη συνέχεια, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής αναλαμβάνει να παραλάβει, να αποκρυπτογραφήσει και να εμφανίσει αυτό το μήνυμα στην οθόνη κλειδώματος ή στο Κέντρο Ειδοποιήσεων.

Η ευπάθεια που διορθώθηκε με το iOS 26.4.2 δεν εντοπίζεται στη μεταφορά των δεδομένων, η οποία προστατεύεται από ισχυρή κρυπτογράφηση, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα αποθήκευε προσωρινά αυτά τα δεδομένα στην τοπική μνήμη της συσκευής. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, τα διακριτικά (tokens) και τα payloads των ειδοποιήσεων παρέμεναν εγγεγραμμένα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite πολύ μετά την απόρριψη τους από τον χρήστη. Αυτό το αρχείο καταγραφής αποτελούσε πρακτικά ένα "χρυσωρυχείο" για τα εργαλεία εξαγωγής δεδομένων που χρησιμοποιούν οι διωκτικές αρχές.

Η εμπλοκή του FBI και τα ψηφιακά ίχνη

Η δημοσιοποίηση του κενού ασφαλείας ανέδειξε την πρακτική αξιοποίησης του από το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια ερευνών, οι αρχές αποκτούσαν φυσική πρόσβαση στις συσκευές των υπόπτων και, κάνοντας χρήση εξειδικευμένου λογισμικού παράκαμψης, κατάφερναν να ανακτήσουν τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Δεδομένου ότι πολλές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (ακόμη και αυτές που χρησιμοποιούν end-to-end κρυπτογράφηση) αποστέλλουν τμήματα του μηνύματος μέσω των push notifications για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση, οι ερευνητές μπορούσαν να διαβάσουν αποσπάσματα συνομιλιών, να δουν ειδοποιήσεις τραπεζικών συναλλαγών και να καταγράψουν τις ακριβείς χρονικές σημάνσεις της αλληλεπίδρασης του χρήστη με διάφορες εφαρμογές.

Αυτή η πρακτική υπονομεύει άμεσα την υπόσχεση της Apple για απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας. Το γεγονός ότι το οικοσύστημα του iOS θεωρείται ένα από τα πιο "κλειστά" και ασφαλή περιβάλλοντα, καθιστά τον εντοπισμό τέτοιων ευπαθειών εξαιρετικά κρίσιμο. Η εταιρεία αναγκάστηκε να επανασχεδιάσει τον αλγόριθμο εκκαθάρισης της βάσης δεδομένων των ειδοποιήσεων, διασφαλίζοντας ότι τα payloads διαγράφονται οριστικά και κρυπτογραφικά αμέσως μόλις η ειδοποίηση αναγνωστεί ή διαγραφεί από τον χρήστη.

Διαθεσιμότητα και εγκατάσταση

Η ενημέρωση διανέμεται ήδη παγκοσμίως (Over-The-Air) και οι servers της Apple εξυπηρετούν απρόσκοπτα και τους χρήστες στην Ελλάδα. Το μέγεθος του αρχείου ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή, αλλά κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 400MB. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι η συνήθης:

Πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις (Settings). Επιλέξτε Γενικά (General). Πατήστε Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update).

Συνιστάται η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας (backup) στο iCloud ή σε τοπικό υπολογιστή πριν την έναρξη της διαδικασίας, καθώς και η διατήρηση της μπαταρίας πάνω από το 50% (ή η σύνδεση της συσκευής στον φορτιστή).