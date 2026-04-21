WhatsApp Plus: Τι προσφέρει το νέο συνδρομητικό πακέτο

Σύνοψη

Η Meta ξεκίνησε τις δοκιμές της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας WhatsApp Plus για ιδιώτες.

Το μηνιαίο κόστος για την ευρωπαϊκή αγορά εκτιμάται στα 2,49€.

Το όριο των καρφιτσωμένων συνομιλιών (pinned chats) αυξάνεται δραματικά από 3 σε 20.

Προσφέρονται 18 νέα χρωματικά θέματα διεπαφής και 14 εναλλακτικά εικονίδια εφαρμογής.

Οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε 10 αποκλειστικά ringtones και premium animated stickers.

Η βασική χρήση, οι κλήσεις και η end-to-end κρυπτογράφηση παραμένουν αυστηρά δωρεάν για όλους τους χρήστες.

Η Meta προχωρά σε εκτεταμένη δοκιμή του WhatsApp Plus. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα από τις εκδόσεις beta σε Android (έκδοση 2.26) και το TestFlight του iOS, η εταιρεία εισάγει ένα προαιρετικό, premium συνδρομητικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη υλοποίηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραμετροποίηση της εμπειρίας χρήσης και στην οργάνωση του περιβάλλοντος (UI/UX), αποφεύγοντας τον περιορισμό των βασικών λειτουργιών επικοινωνίας πίσω από paywall. Η δοκιμαστική φάση έχει ήδη ξεκινήσει για περιορισμένο αριθμό χρηστών, με τη σταδιακή ευρύτερη διάθεση να αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το WhatsApp Plus αποτελεί τη νέα προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία της Meta για ιδιώτες χρήστες. Με εκτιμώμενο κόστος 2,49€ τον μήνα για την ευρωπαϊκή αγορά, η υπηρεσία προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, όπως νέα θέματα διεπαφής, αποκλειστικά εικονίδια, custom ήχους κλήσης και δυνατότητα καρφιτσώματος έως και 20 συνομιλιών, διατηρώντας ανέπαφη τη βασική δωρεάν εμπειρία επικοινωνίας.

Αναλυτικά οι premium λειτουργίες της συνδρομής

Το σύνολο των νέων λειτουργιών στοχεύει αποκλειστικά στους power users που επιθυμούν απόλυτο έλεγχο στην αισθητική και την οργάνωση της εφαρμογής.

Διευρυμένο Pinning Συνομιλιών

Ο ίσως πιο ουσιαστικός λειτουργικός λόγος μετάβασης στο Plus είναι η αύξηση του ορίου στα καρφιτσωμένα chats. Οι δωρεάν χρήστες περιορίζονται αυστηρά στο καρφίτσωμα τριών (3) συνομιλιών. Η premium έκδοση ανεβάζει το όριο αυτό στις 20 συνομιλίες. Για χρήστες που διαχειρίζονται καθημερινά δεκάδες γκρουπ, οικογενειακές συνομιλίες και επαγγελματικές επαφές μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού, η συγκεκριμένη αλλαγή επιλύει ένα από τα πιο χρόνια προβλήματα ταξινόμησης στο κεντρικό inbox. Οι χρήστες μπορούν πλέον να δημιουργήσουν ουσιαστικά ένα σταθερό "dashboard" επαφών στο επάνω μέρος της οθόνης τους.

Themes και Εικονίδια

Η οπτική ομοιομορφία του WhatsApp αποτελεί πλέον παρελθόν για τους συνδρομητές. Το Plus εισάγει 18 διαφορετικά χρωματικά θέματα για ολόκληρη την εφαρμογή (App Themes). Αντί για το κλασικό πράσινο, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αποχρώσεις όπως Vibrant Blue, Royal Purple, Forest Green, Deep Navy και Fuchsia Pink. Η αλλαγή αυτή συνδυάζεται αρμονικά με το νέο Liquid Glass design που αναπτύσσει η Meta για την κεντρική διεπαφή.

Επιπλέον, η συνδρομή ξεκλειδώνει 14 εναλλακτικά εικονίδια για την αρχική οθόνη του smartphone. Οι επιλογές ποικίλλουν από μινιμαλιστικούς παστέλ κύκλους μέχρι ιδιαίτερες υφές, όπως εφέ "cosmic nebula", "glitter finish" και "sculpted green clay".

Αποκλειστικοί Ήχοι και Animated Αυτοκόλλητα

Στον τομέα των ειδοποιήσεων, η Meta ενσωματώνει 10 νέα, αποκλειστικά ringtones. Οι ήχοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαχωρίζουν άμεσα τις εισερχόμενες κλήσεις του WhatsApp από τις τυπικές κλήσεις του λειτουργικού συστήματος (iOS/Android). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα premium ringtones προορίζονται αποκλειστικά για φωνητικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις και όχι για ειδοποιήσεις απλών μηνυμάτων κειμένου.

Σημαντική προσθήκη αποτελούν τα premium animated stickers. Η συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκόλλητων διαθέτει animations που επεκτείνονται σε ολόκληρη την οθόνη. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο από τεχνικής πλευράς είναι πως η μηχανή απόδοσης γραφικών της εφαρμογής επιτρέπει στους παραλήπτες να βλέπουν κανονικά τα εντυπωσιακά αυτά εφέ, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν οι ίδιοι ενεργή συνδρομή Plus.

Τι παραμένει αναλλοίωτο για τους δωρεάν χρήστες

Η μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο εσόδων γεννά συχνά ανησυχίες. Ο κώδικας των beta εκδόσεων επιβεβαιώνει κατηγορηματικά πως η δομή της εφαρμογής δεν αλλοιώνεται. Η αποστολή μηνυμάτων, οι κλήσεις υψηλής ανάλυσης, η κοινή χρήση αρχείων και, το κυριότερο, η end-to-end κρυπτογράφηση παραμένουν ισχυρές και απολύτως δωρεάν λειτουργίες για το σύνολο των χρηστών.

Αξίζει να διευκρινιστεί πως το WhatsApp Plus για ιδιώτες είναι εντελώς ξεχωριστό από τα εργαλεία του WhatsApp Business. Παράλληλα, τεχνικές αναφορές επισημαίνουν πως η συνδρομή Plus δεν αφαιρεί τις διαφημίσεις από την ενότητα των Status, ένα χαρακτηριστικό που η Meta σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί ξεχωριστά για αύξηση των διαφημιστικών της εσόδων.