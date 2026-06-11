iOS 27: Η λειτουργία Tap to Share αλλάζει τις πληρωμές μέσω iPhone, αλλά όχι στην Ευρώπη...

Σύνοψη

Το Tap to Share ενσωματώνεται στο iOS 27, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του Tap to Pay on iPhone.

Επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή στοιχείων (διεύθυνση αποστολής, email για αποδείξεις) και την ενσωμάτωση καρτών πιστότητας στο Apple Wallet αποκλειστικά μέσω NFC.

Προβάλλει το πλήρες καλάθι αγορών στην οθόνη του αγοραστή πριν την τελική έγκριση μέσω Apple Pay, διαθέτοντας και Web App Fallback.

Λειτουργεί σε iPhone 12 ή νεότερα μοντέλα με εγκατεστημένο το iOS 27.

Η λειτουργία δεν θα διατεθεί αρχικά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA), αφήνοντας την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός του οικοσυστήματος.

Με την έλευση του iOS 27, η Apple επεκτείνει τις δυνατότητες των ασύρματων συναλλαγών πέρα από την απλή μεταφορά χρημάτων. Η νέα λειτουργία ονομάζεται Tap to Share και έρχεται να μετατρέψει το iPhone του εμπόρου σε ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο σημείο πώλησης POS, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για περιφερειακό hardware, σαρωτές barcode ή εκτυπωτές χάρτινων αποδείξεων. Πρόκειται για μια φυσική εξέλιξη του υπάρχοντος Tap to Pay, η οποία ωστόσο συνοδεύεται από σημαντικούς γεωγραφικούς περιορισμούς που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική αγορά.

Το Tap to Share αποτελεί μια νέα λειτουργία του iOS 27 η οποία επιτρέπει στους εμπόρους να συνδέουν το iPhone τους απευθείας με τη συσκευή του πελάτη μέσω NFC. Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνεδρίας Tap to Pay, ο πελάτης μπορεί με ένα απλό άγγιγμα να μοιραστεί στοιχεία επικοινωνίας, email για ψηφιακές αποδείξεις, να εγγραφεί σε προγράμματα επιβράβευσης και να δει το πλήρες καλάθι αγορών του πριν πληρώσει με το Apple Pay.

Η παραδοσιακή εμπειρία στο ταμείο ενός καταστήματος λιανικής απαιτεί συχνά από τον πελάτη να υπαγορεύσει το email του, τον αριθμό τηλεφώνου του ή να συμπληρώσει φόρμες για να λάβει μια ψηφιακή απόδειξη ή να ολοκληρώσει μια παραγγελία με αποστολή στο σπίτι. Το Tap to Share αυτοματοποιεί αυτή τη ροή δεδομένων. Όταν ο έμπορος ενεργοποιεί το αίτημα, ο πελάτης πλησιάζει το iPhone του και αντί να εμφανιστεί απλώς το ποσό χρέωσης, η οθόνη του πελάτη αναπαράγει μια αναλυτική προβολή του καλαθιού αγορών, περιλαμβάνοντας τις εφαρμοζόμενες εκπτώσεις και τις τελικές τιμές.

Για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμβατότητα και τη μείωση της τριβής στο ταμείο, η Apple έχει ενσωματώσει έναν μηχανισμό "Web App Fallback". Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η εγγενής υποστήριξη του οικοσυστήματος συναντήσει εμπόδια, η διαδικασία παραμένει απρόσκοπτη, κατευθύνοντας τον χρήστη σε ένα ασφαλές, προσωρινό web περιβάλλον για να εγκρίνει τη μεταφορά των δεδομένων του και να ελέγξει την παραγγελία του. Η χρήση του NFC εγγυάται ότι η επικοινωνία είναι στιγμιαία, καταργώντας την ανάγκη για σάρωση QR codes κάτω από κακό φωτισμό ή προβληματικές γωνίες θέασης.

Κάρτες πιστότητας, Apple Wallet και ψηφιακές αποδείξεις

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των φυσικών καταστημάτων είναι η δημιουργία και η διαχείριση πελατολογίου (CRM). Μέχρι σήμερα, η εγγραφή ενός πελάτη στο πρόγραμμα επιβράβευσης του καταστήματος απαιτούσε χρόνο. Με το Tap to Share, η επιχείρηση μπορεί να εκδώσει άμεσα μια ψηφιακή κάρτα μέλους. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, το ψηφιακό πάσο μεταφέρεται με ασφάλεια και αποθηκεύεται απευθείας στο Apple Wallet του πελάτη.

Στις μελλοντικές επισκέψεις, το πάσο αναγνωρίζεται αυτόματα μόλις η συσκευή του πελάτη έρθει σε επαφή με το iPhone του εμπόρου και παράλληλα εξαλείφεται η ανάγκη για εκτύπωση χάρτινων αποδείξεων. Ο πελάτης επιλέγει ποια στοιχεία (όπως μια διεύθυνση email κρυπτογραφημένη μέσω του Hide My Email) επιθυμεί να μοιραστεί με το κατάστημα, και η απόδειξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Απαιτήσεις συστήματος και πρωτόκολλα ασφαλείας

Συμβατότητα Συσκευών: Η λειτουργία απαιτεί iPhone 12 ή νεότερο, τόσο για τον έμπορο όσο και για τον πελάτη.

Η λειτουργία απαιτεί iPhone 12 ή νεότερο, τόσο για τον έμπορο όσο και για τον πελάτη. Λογισμικό: Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του iOS 27 (ή νεότερης έκδοσης).

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του iOS 27 (ή νεότερης έκδοσης). Προαπαιτούμενο Service: Απαιτείται μια ενεργή συνεδρία Tap to Pay on iPhone μέσω υποστηριζόμενης εφαρμογής πληρωμών τρίτου κατασκευαστή (π.χ. Stripe, Square).

Απαιτείται μια ενεργή συνεδρία Tap to Pay on iPhone μέσω υποστηριζόμενης εφαρμογής πληρωμών τρίτου κατασκευαστή (π.χ. Stripe, Square). Ιδιωτικότητα: Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω των ενσωματωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας του iOS. Οι πληροφορίες είναι ορατές αποκλειστικά στον πελάτη και στην εφαρμογή του εμπόρου, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική του Secure Element για την κρυπτογράφηση της ζεύξης.

Γιατί το Tap to Share απουσιάζει από την Ελλάδα

Παρότι το σύστημα υπόσχεται ριζική αλλαγή στο φυσικό εμπόριο, οι Έλληνες επαγγελματίες δεν θα έχουν πρόσβαση στο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Apple αποκλείει την κυκλοφορία του Tap to Share στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA), ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Αν και η εταιρεία δεν διευκρινίζει την αιτία, ο αποκλεισμός συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το DMA υποχρεώνει τεχνολογικούς κολοσσούς να ανοίξουν το υλικό και το λογισμικό τους σε τρίτους και δεδομένου ότι το Tap to Share αξιοποιεί σε βάθος τον αισθητήρα NFC και την κλειστή αρχιτεκτονική του Apple Wallet για ανταλλαγή δεδομένων, η Apple ενδέχεται να επέλεξε τη στρατηγική αποχής, αποφεύγοντας την υποχρέωση να παραχωρήσει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στο NFC και το UI του iOS σε τρίτους κατασκευαστές ψηφιακών πορτοφολιών ή εφαρμογών Android που ανταγωνίζονται τις δικές της λύσεις.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογές τύπου Viva Wallet ή αντίστοιχες τραπεζικές λύσεις για Tap to Pay, το σύστημα θα συνεχίσει να δέχεται αποκλειστικά πληρωμές, χωρίς τα πρόσθετα επίπεδα ανταλλαγής δεδομένων.