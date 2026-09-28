iOS 27.0.1 και macOS 27.0.1: Διαθέσιμα τα κρίσιμα patch για τα iPhone 18 Pro και Apple Silicon Mac

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε τις πρώτες μικρές αναβαθμίσεις λογισμικού για τα λειτουργικά της συστήματα, επιλύοντας άμεσα τα πρώτα τεχνικά ζητήματα που καταγράφηκαν μετά την ευρεία κυκλοφορία του Σεπτεμβρίου.

Το iOS 27.0.1 αντιμετωπίζει ένα σοβαρό σφάλμα δυσλειτουργίας του αισθητήρα Face ID το οποίο εντοπίστηκε κυρίως στα νέα iPhone 18 Pro, καθώς και ένα ανεξήγητο πρόβλημα που προκαλούσε τυχαίες επανεκκινήσεις των συσκευών.

Το macOS 27.0.1 εγκαταλείπει οριστικά την υποστήριξη για τους επεξεργαστές της Intel και απαιτεί αποκλειστικά αρχιτεκτονική Apple Silicon, τερματίζοντας ταυτόχρονα την υποστήριξη για το Boot Camp.

Η νέα γενιά του Siri AI ενσωματώνεται βαθιά στο λειτουργικό σύστημα καταλαμβάνοντας σημαντικό αποθηκευτικό χώρο, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα εναλλαγής του βασικού моτέλου τεχνητής νοημοσύνης με το ChatGPT ή το Claude της Anthropic.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη διάθεση των iOS 27.0.1 και macOS 27.0.1 Golden Gate, στοχεύοντας στην εξομάλυνση της εμπειρίας χρήσης για εκατομμύρια καταναλωτές που έσπευσαν να εγκαταστήσουν τις αρχικές εκδόσεις πριν από δύο εβδομάδες.

Οι νέες εκδόσεις δεν προσθέτουν χαρακτηριστικά, αλλά επικεντρώνονται αυστηρά στη σταθεροποίηση του οικοσυστήματος, την επίλυση προβλημάτων ασφαλείας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης πόρων στις πιο πρόσφατες συσκευές της εταιρείας.

Τι ακριβώς διορθώνει το iOS 27.0.1 στα νέα iPhone;

Το iOS 27.0.1, το οποίο διατίθεται για όλες τις συσκευές από το iPhone 11 και έπειτα, εστιάζει στην άμεση επίλυση ενός κρίσιμου σφάλματος που επηρέαζε τον αισθητήρα βιομετρικής αναγνώρισης Face ID, αποκλειστικά στα μοντέλα iPhone 18 Pro. Παράλληλα, το update τερματίζει τα ανεξήγητα φαινόμενα τυχαίων επανεκκινήσεων που ταλαιπωρούσαν ορισμένους χρήστες.

Η εμφάνιση του προβλήματος με το Face ID στα ολοκαίνουργια iPhone 18 Pro αποτέλεσε σημείο έντονης κριτικής κατά τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας των συσκευών, καθώς ο αισθητήρας αδυνατούσε να αναγνωρίσει σωστά το πρόσωπο του χρήστη υπό συγκεκριμένες γωνίες φωτισμού. Οι μηχανικοί της Apple εντόπισαν την αιτία σε ένα σφάλμα διαχείρισης της Neural Engine κατά την επεξεργασία του χάρτη βάθους. Η εγκατάσταση του iOS 27.0.1 επαναφέρει την ταχύτητα και την ακρίβεια της αναγνώρισης στα φυσιολογικά επίπεδα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στη συσκευή και τις τραπεζικές εφαρμογές.

Επιπλέον, η αναβάθμιση αντιμετωπίζει μια δυσλειτουργία διαχείρισης μνήμης που οδηγούσε σε υπερφόρτωση του συστήματος και αναίτιες επανεκκινήσεις, φαινόμενο που παρατηρήθηκε εντονότερα κατά την ταυτόχρονη χρήση του νέου Siri AI με εφαρμογές πλοήγησης στο παρασκήνιο. Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο πρόβλημα εμφανίστηκε και στα έξυπνα ρολόγια της εταιρείας, αναγκάζοντας την Apple να κυκλοφορήσει το watchOS 27.0.1 για τα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4, αποτρέποντας την απώλεια δεδομένων καταγραφής άσκησης.

Η μετάβαση στο macOS 27.0.1

Το macOS 27.0.1 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μετάβασης της Apple στο δικό της οικοσύστημα επεξεργαστών, εγκαταλείποντας πλήρως την υποστήριξη για όλους τους υπολογιστές Mac που φέρουν επεξεργαστές Intel.

Η πλήρης αφαίρεση του κώδικα που σχετιζόταν με την αρχιτεκτονική x86 επέτρεψε στους προγραμματιστές να μειώσουν τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, εξασφαλίζοντας ταχύτερους χρόνους εκκίνησης και δραματικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Η αλλαγή φέρνει και τον οριστικό θάνατο του Boot Camp, της επίσημης λύσης για την εγγενή εγκατάσταση του Windows, αναγκάζοντας όσους επαγγελματίες βασίζονται σε λογισμικό της Microsoft να στραφούν αποκλειστικά σε λύσεις virtualization όπως το Parallels Desktop. Μοντέλα όπως το MacBook Pro 16 ιντσών του 2019 και το iMac 27 ιντσών του 2020 περιορίζονται πλέον στο περσινό macOS Tahoe, διατηρώντας ωστόσο τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η έκδοση 27.0.1 του επιλύει επίσης ζητήματα συμβατότητας με εξωτερικές οθόνες τρίτων κατασκευαστών που παρουσίαζαν καθυστερήσεις στην αφύπνιση, ενώ βελτιώνει την απόδοση του εργαλείου Visual Intelligence το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αναλύουν οπτικά δεδομένα απευθείας από την οθόνη τους μέσω της συντόμευσης Command + Shift + Space.Παράλληλα, διορθώνει δυσλειτουργίες συγχρονισμού στην εφαρμογή Μηνύματα κατά την εναλλαγή μεταξύ iPhone, iPad και Mac, εξασφαλίζοντας πως η επικοινωνία παραμένει ενιαία και άμεση.

Ο αποθηκευτικός φόρτος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένα από τα πιο συζητημένα τεχνικά χαρακτηριστικά των iOS 27 και macOS Golden Gate είναι η ενσωμάτωση του αναβαθμισμένου Siri AI, το οποίο βασίζεται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που εκτελούνται τοπικά στη συσκευή. Ο κώδικας των λειτουργικών συστημάτων επιβεβαιώνει την ικανότητα εναλλαγής μεταξύ του εγγενούς μοντέλου της Apple και εξωτερικών παρόχων όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic, δίνοντας στον χρήστη την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει τον ψηφιακό βοηθό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του.

Η τοπική επεξεργασία δεδομένων απαιτεί τεράστιο αποθηκευτικό χώρο για τη φιλοξενία των νευρωνικών βαρών. Οι αναφορές των πρώτων χρηστών δείχνουν πως η εγκατάσταση του macOS Golden Gate μαζί με τα πλήρη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δεσμεύσει έως και 27GB στον δίσκο του υπολογιστή. Η Apple δεν προσφέρει επί του παρόντος έναν επίσημο τρόπο πλήρους απεγκατάστασης του Siri AI, γεγονός που εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για όσους αγοράζουν τους βασικούς υπολογιστές Mac με χωρητικότητα 256GB, καθώς ο διαθέσιμος χώρος για προσωπικά αρχεία και εφαρμογές μειώνεται δραματικά.