Apple και Samsung μοιράζονται την πρώτη θέση στις πωλήσεις smartphones για το 2025

Σύνοψη

Απόλυτη Ισοπαλία: Apple και Samsung παρήγαγαν από περίπου 240 εκατομμύρια smartphones μέσα στο 2025, καταλαμβάνοντας από κοινού την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Apple και Samsung παρήγαγαν από περίπου 240 εκατομμύρια smartphones μέσα στο 2025, καταλαμβάνοντας από κοινού την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ανάκαμψη της Αγοράς: Η συνολική παγκόσμια παραγωγή ανήλθε στα 1,254 δισεκατομμύρια τεμάχια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,5%.

Η συνολική παγκόσμια παραγωγή ανήλθε στα 1,254 δισεκατομμύρια τεμάχια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,5%. Το Άλμα του Q4: Η Apple είδε την παραγωγή της να αυξάνεται κατά 50% το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ωθούμενη αποκλειστικά από την τεράστια ζήτηση για την οικογένεια συσκευών iPhone 17.

Η Apple είδε την παραγωγή της να αυξάνεται κατά 50% το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ωθούμενη αποκλειστικά από την τεράστια ζήτηση για την οικογένεια συσκευών iPhone 17. Η Υπόλοιπη Κατάταξη: Η Xiaomi διατήρησε την τρίτη θέση με 170 εκατομμύρια μονάδες, ενώ η OPPO ακολούθησε στην τέταρτη με 143 εκατομμύρια τεμάχια.

Η Xiaomi διατήρησε την τρίτη θέση με 170 εκατομμύρια μονάδες, ενώ η OPPO ακολούθησε στην τέταρτη με 143 εκατομμύρια τεμάχια. Διαφορά Εσόδων: Παρά την ισοπαλία στον όγκο παραγωγής, τα έσοδα της Apple από τα iPhone παραμένουν σταθερά διπλάσια σε σχέση με ολόκληρο το τμήμα Mobile της Samsung.

Το τοπίο της παγκόσμιας αγοράς smartphones διαμορφώνεται εκ νέου, με τα οριστικά δεδομένα για το 2025 να επιβεβαιώνουν μια άκρως ανταγωνιστική συνθήκη μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών.

Σύμφωνα με την εκτενή ανάλυση της TrendForce, η χρονιά έκλεισε με θετικό πρόσημο για το σύνολο της βιομηχανίας, αλλά το σημαντικότερο εύρημα εντοπίζεται στην απόλυτη ισορροπία δυνάμεων στην κορυφή. Η αλυσίδα εφοδιασμού λειτούργησε στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, παραδίδοντας 1,254 δισεκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, νούμερο που μεταφράζεται σε υγιή ανάπτυξη 2,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Ποια εταιρεία κατασκεύασε τα περισσότερα smartphones το 2025;

Σύμφωνα με την έκθεση της TrendForce, η Apple και η Samsung βρίσκονται σε απόλυτη ισοπαλία για το 2025, έχοντας παραγάγει σχεδόν 240 εκατομμύρια συσκευές η καθεμία. Η παγκόσμια αγορά σημείωσε άνοδο 2,5% φτάνοντας τα 1,254 δισεκατομμύρια τεμάχια, με την Apple να καλύπτει τη διαφορά χάρη στην αύξηση παραγωγής κατά 50% το τέταρτο τρίμηνο, λόγω της κυκλοφορίας του iPhone 17.

Βασικά Δεδομένα Αγοράς 2025

Συνολική Παγκόσμια Παραγωγή: 1,254 δισεκατομμύρια μονάδες (+2,5% YoY).

Apple: ~240 εκατομμύρια μονάδες.

Samsung: ~240 εκατομμύρια μονάδες.

Xiaomi (συμπερ. Redmi & POCO): ~170 εκατομμύρια μονάδες.

OPPO (συμπερ. OnePlus & Realme): ~143 εκατομμύρια μονάδες.

Η Καταλυτική Επίδραση του iPhone 17

Η πορεία της Apple προς την κορυφή δεν ήταν γραμμική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ιστορικά, το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση για την εταιρεία. Ωστόσο, η έλευση της σειράς iPhone 17 το περασμένο φθινόπωρο λειτούργησε ως επιταχυντής. Τα δεδομένα της TrendForce καταδεικνύουν μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 50% από τρίμηνο σε τρίμηνο (QoQ) κατά το Q4 του 2025.

Η επιτυχία αυτή αποδίδεται άμεσα στην ορθολογική τιμολογιακή στρατηγική της εταιρείας. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα εξαρτήματα (όπως η κατακόρυφη αύξηση των τιμών στις μνήμες DRAM), η Apple διατήρησε τη λιανική τιμή της βασικής έκδοσης του iPhone 17 σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Αυτή η προσέγγιση ώθησε μεγάλο τμήμα των καταναλωτών σε αναβάθμιση των παλαιότερων συσκευών τους.

Όγκος παραγωγής έναντι πραγματικών εσόδων

Η ανάγνωση των απόλυτων αριθμών τεμαχίων προσφέρει μόνο τη μισή εικόνα της βιομηχανίας. Όπως σημειώνουν οι οικονομικοί αναλυτές, υπάρχει μια τεράστια απόκλιση στα έσοδα. Η Samsung, με τα 240 εκατομμύρια συσκευές της, καλύπτει ένα φάσμα που ξεκινά από τα εξαιρετικά προσιτά Galaxy A και καταλήγει στα premium αναδιπλούμενα. Η Apple, αντίθετα, διατηρεί ένα εξαιρετικά υψηλό Average Selling Price (ASP).

Τα δημόσια οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πως τα έσοδα από τις πωλήσεις των iPhone είναι σταθερά διπλάσια από τα συνολικά έσοδα του τμήματος Samsung Mobile. Αξίζει να σημειωθεί πως το τμήμα Mobile της νοτιοκορεατικής εταιρείας περιλαμβάνει όχι μόνο τα smartphones, αλλά και τα tablets, τα wearables και τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Συνεπώς, η ισοπαλία στον όγκο παραγωγής μεταφράζεται σε συντριπτική υπεροχή κερδοφορίας υπέρ της Apple.

Οι προοπτικές για το 2026

Η TrendForce προειδοποιεί πως το τρέχον έτος θα απαιτήσει λεπτούς χειρισμούς. Το κόστος των εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των επεξεργαστών και της μνήμης, αυξάνεται δραματικά. Οι κατασκευαστές καλούνται να απορροφήσουν το κόστος ή να το μετακυλήσουν στον τελικό καταναλωτή. Η έκθεση επισημαίνει ότι εάν η Apple υιοθετήσει μια πιο επιθετική τιμολογιακή στρατηγική μέσα στο 2026, έχει τα περιθώρια να διατηρήσει τη δυναμική των πωλήσεών της και ενδεχομένως να αποσπαστεί στην πρώτη θέση, πιέζοντας αφόρητα τον ανταγωνισμό στα premium στρώματα της αγοράς.

Με τη ματιά του Techgear

Η στατιστική ισοπαλία μεταξύ Apple και Samsung για το 2025 αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς για την ωριμότητα της αγοράς smartphones. Οι δύο εταιρείες έχουν "κλειδώσει" τα αντίστοιχα οικοσυστήματά τους (iOS και Android) και ελέγχουν απόλυτα το άνω άκρο της βιομηχανίας. Ωστόσο, η πραγματική μάχη δεν δίνεται πλέον στον αριθμό των τεμαχίων που φεύγουν από τα εργοστάσια, αλλά στο περιθώριο κέρδους και την ενσωμάτωση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2026 αναμένεται εξαιρετικά κρίσιμο. Η αύξηση στις τιμές των ημιαγωγών και των μνημών θα αναγκάσει τις εταιρείες να λάβουν σκληρές αποφάσεις τιμολόγησης. Εάν η Apple καταφέρει να διατηρήσει σταθερές τις τιμές στα επερχόμενα μοντέλα της, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ευνοϊκά συμβόλαια προμήθειας, η επόμενη αναφορά της TrendForce ενδέχεται να μην δείχνει πλέον ισοπαλία, αλλά έναν ξεκάθαρο, μοναχικό νικητή στην κορυφή.