Το WhatsApp κατεβάζει το ηλικιακό όριο με νέες λειτουργίες διαχείρισης από γονείς

Σύνοψη

Το Meta λανσάρει επίσημα λογαριασμούς WhatsApp ( Parent-Managed Accounts ) για παιδιά κάτω των 13 ετών.

) για παιδιά κάτω των 13 ετών. Οι γονείς διαχειρίζονται τις επαφές, τα αιτήματα μηνυμάτων και τη συμμετοχή σε ομαδικές συνομιλίες (groups) μέσω ενός 6-ψήφιου PIN.

Η κρυπτογράφηση (End-to-End Encryption) παραμένει ενεργή: οι γονείς δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων ή των κλήσεων.

Απενεργοποιούνται πλήρως λειτουργίες όπως τα Status, τα Channels, η κοινοποίηση τοποθεσίας και η χρήση του Meta AI.

Η λειτουργία διατίθεται σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μέσα στους επόμενους μήνες.

WhatsApp: Νέοι λογαριασμοί υπό γονικό έλεγχο για χρήστες κάτω των 13 ετών

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα την εισαγωγή των λογαριασμών υπό γονικό έλεγχο (Parent-Managed Accounts) στο WhatsApp, επιτρέποντας πλέον σε παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα με αυστηρούς περιορισμούς και άμεση εποπτεία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μειώνει ουσιαστικά το ελάχιστο ηλικιακό όριο χρήσης της εφαρμογής, το οποίο μέχρι πρότινος ανερχόταν στα 13 έτη (ή στα 16 έτη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες). Το νέο πλαίσιο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την ανταλλαγή μηνυμάτων και την πραγματοποίηση κλήσεων εντός ενός απολύτως ελεγχόμενου περιβάλλοντος.

Πώς λειτουργούν οι λογαριασμοί υπό γονικό έλεγχο

Οι λογαριασμοί υπό γονικό έλεγχο (Parent-Managed Accounts) αποτελούν ειδικά προφίλ στο WhatsApp για παιδιά κάτω των 13 ετών, τα οποία δημιουργούνται και διαχειρίζονται πλήρως από τον κηδεμόνα. Η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί τη φυσική παρουσία και των δύο συσκευών για σύζευξη, με τις ρυθμίσεις απορρήτου να κλειδώνουν κάτω από ένα 6-ψήφιο PIN που γνωρίζει μόνο ο γονέας.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός τέτοιου λογαριασμού είναι αυστηρά δομημένη για να αποτρέψει την παράκαμψή της από τους ανήλικους χρήστες. Κατά την εγγραφή ενός νέου χρήστη και την εισαγωγή της ημερομηνίας γέννησης, εάν το σύστημα αναγνωρίσει ότι το άτομο είναι κάτω των 13 ετών, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή για δημιουργία διαχειριζόμενου λογαριασμού.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο γονέας πρέπει να έχει τη δική του συσκευή δίπλα σε αυτή του παιδιού. Ο λογαριασμός του παιδιού συνδέεται απευθείας με τον υπάρχοντα λογαριασμό του γονέα μέσω της σάρωσης ενός κωδικού QR. Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας καλείται να επιβεβαιώσει την ηλικία του και να ορίσει ένα 6-ψήφιο PIN. Αυτό το PIN αποτελεί τον μοναδικό τρόπο πρόσβασης στις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου του παιδικού λογαριασμού, εξασφαλίζοντας ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να προβεί σε αυθαίρετες αλλαγές.

Τι ελέγχουν οι γονείς και η προστασία της κρυπτογράφησης

Το κεντρικό χαρακτηριστικό της νέας υλοποίησης είναι η ισορροπία μεταξύ της εποπτείας και της ιδιωτικότητας. Το WhatsApp διατηρεί ενεργή την από άκρο σε άκρο κρυπτογράφηση (End-to-End Encryption - E2EE) σε όλες τις συνομιλίες του παιδικού λογαριασμού. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων ούτε να ακούσουν τις τηλεφωνικές ή βιντεοκλήσεις του παιδιού τους.

Ο έλεγχος επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ποιος μπορεί να επικοινωνήσει με τον ανήλικο. Συγκεκριμένα:

Διαχείριση Επαφών: Από προεπιλογή, ο διαχειριζόμενος λογαριασμός μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα μόνο με άτομα που είναι ήδη αποθηκευμένα στις επαφές της συσκευής.

Από προεπιλογή, ο διαχειριζόμενος λογαριασμός μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα μόνο με άτομα που είναι ήδη αποθηκευμένα στις επαφές της συσκευής. Αιτήματα Μηνυμάτων: Εάν ένας άγνωστος αριθμός επιχειρήσει να στείλει μήνυμα, αυτό μεταφέρεται αυτόματα σε έναν ειδικό φάκελο αιτημάτων (Message Requests). Ο φάκελος αυτός ξεκλειδώνει αποκλειστικά με το 6-ψήφιο PIN του γονέα, ο οποίος αξιολογεί και εγκρίνει, απορρίπτει ή μπλοκάρει την επικοινωνία.

Εάν ένας άγνωστος αριθμός επιχειρήσει να στείλει μήνυμα, αυτό μεταφέρεται αυτόματα σε έναν ειδικό φάκελο αιτημάτων (Message Requests). Ο φάκελος αυτός ξεκλειδώνει αποκλειστικά με το 6-ψήφιο PIN του γονέα, ο οποίος αξιολογεί και εγκρίνει, απορρίπτει ή μπλοκάρει την επικοινωνία. Ομαδικές Συνομιλίες (Groups): Τα παιδιά δεν μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους ομαδικές συνομιλίες. Επιπλέον, μόνο ο γονέας μπορεί να προσθέσει τον λογαριασμό του παιδιού σε ένα Group. Εάν αποσταλεί κάποιο link πρόσκλησης για συμμετοχή σε ομάδα, αυτό απαιτεί την απαραίτητη έγκριση του κηδεμόνα.

Οι γονείς λαμβάνουν επίσης ειδοποιήσεις δραστηριότητας στο δικό τους κινητό όταν το παιδί δέχεται ένα νέο αίτημα συνομιλίας, όταν προσθέτει μια νέα επαφή ή όταν μια ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετέχει δέχεται νέα μέλη, διατηρώντας την πλήρη εικόνα των αλληλεπιδράσεων.

Απενεργοποιημένες λειτουργίες για την προστασία των ανηλίκων

Η Meta έχει αφαιρέσει πλήρως ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες του WhatsApp από τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς, κρίνοντας ότι δεν συνάδουν με την ασφάλεια των προεφήβων.

Τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα Status (την αντίστοιχη λειτουργία των Stories), ούτε στα Channels(Κανάλια), αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη κατανάλωση περιεχομένου από άγνωστες πηγές, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή influencers. Παράλληλα, η δυνατότητα ζωντανής κοινοποίησης τοποθεσίας (Live Location sharing) παραμένει απενεργοποιημένη για την αποτροπή γεωγραφικού εντοπισμού από τρίτους. Τέλος, το Meta AI, η ενσωματωμένη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας, δεν είναι διαθέσιμη στους συγκεκριμένους χρήστες, περιορίζοντας τη διεπαφή αποκλειστικά στην ανθρώπινη επικοινωνία.

Μετάβαση σε κανονικό λογαριασμό

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, το WhatsApp προβλέπει τη μετάβαση του διαχειριζόμενου προφίλ σε έναν τυπικό λογαριασμό. Όταν ο χρήστης συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του, το σύστημα αποστέλλει ειδοποιήσεις τόσο στον γονέα όσο και στο έφηβο για την επερχόμενη αλλαγή. Ωστόσο, η Meta δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να καθυστερήσουν αυτή τη μετάβαση για έως και 12 μήνες, εφόσον κρίνουν ότι ο έφηβος δεν είναι ακόμη έτοιμος για την πλήρη και ανεξέλεγκτη χρήση της πλατφόρμας.

Διαθεσιμότητα

Η λειτουργία των Parent-Managed Accounts βρίσκεται ήδη σε φάση σταδιακής διάθεσης παγκοσμίως για συσκευές iOS και Android. Η πλήρης ενσωμάτωση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Οι χρήστες στην Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής (μέσω του Google Play Store ή του Apple App Store) για να εμφανιστεί η σχετική επιλογή κατά την εγγραφή ενός νέου λογαριασμού.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση του WhatsApp να αναγνωρίσει εμπράκτως την πραγματικότητα —ότι δηλαδή παιδιά κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούσαν ήδη την πλατφόρμα δηλώνοντας ψευδή ημερομηνία γέννησης— κρίνεται απολύτως ρεαλιστική και τεχνολογικά ώριμη. Αντί να επιμένει σε έναν θεωρητικό αποκλεισμό που εύκολα παρακάμπτεται, η Meta δημιουργεί ένα πρακτικό ψηφιακό περιβάλλον δοκιμών.

Ιδιαίτερη αξία έχει η αρχιτεκτονική της ασφάλειας που επέλεξε η εταιρεία. Η διατήρηση της End-to-End κρυπτογράφησης, παρά την επιβολή του γονικού ελέγχου, αποδεικνύει πως ο στόχος είναι η προστασία του ανηλίκου από εξωτερικούς κινδύνους (άγνωστες επαφές, spam, ακατάλληλα groups) και όχι η ακύρωση της ιδιωτικότητάς του από τους ίδιους τους γονείς. Αυτός ο αυστηρός διαχωρισμός είναι κομβικός για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η απαίτηση για φυσική παρουσία των δύο συσκευών κατά την αρχική ρύθμιση και το κλείδωμα με ξεχωριστό PIN ελαχιστοποιούν δραστικά τα περιθώρια παράκαμψης του συστήματος από τους τεχνολογικά εξοικειωμένους προεφήβους.