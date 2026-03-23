Επίσημο: Η Samsung φέρνει υποστήριξη του AirDrop στη σειρά Galaxy S26

Σύνοψη

Η Samsung ξεκίνησε την επίσημη διάθεση υποστήριξης του πρωτοκόλλου AirDrop της Apple μέσω της δικής της υπηρεσίας Quick Share.

Η λειτουργία κυκλοφορεί από τις 23 Μαρτίου 2026, αρχικά αποκλειστικά για τα μοντέλα της σειράς Galaxy S26 (S26, S26+ και S26 Ultra).

Η αναβάθμιση λογισμικού (μεγέθους περίπου 900MB) ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα και αναμένεται άμεσα στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση μέσω των ρυθμίσεων του Quick Share (επιλογή "Share with Apple devices").

Η διαλειτουργικότητα επιτρέπει την αμφίδρομη, ταχύτατη μεταφορά αρχείων μεταξύ του οικοσυστήματος της Samsung και των συσκευών iOS/macOS, καταργώντας την ανάγκη για εφαρμογές τρίτων.

Η υποστήριξη αναμένεται να επεκταθεί σε παλαιότερα Galaxy smartphones σε μεταγενέστερο χρόνο, πιθανότατα μέσω της αναβάθμισης One UI 8.5.

Η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των δύο κυρίαρχων λειτουργικών συστημάτων της αγοράς των smartphones υπήρξε ιστορικά προβληματική. Η Samsung, ωστόσο, προχωρά στην οριστική επίλυση αυτού του ζητήματος, ενσωματώνοντας το πρωτόκολλο AirDrop της Apple απευθείας στο δικό της περιβάλλον διαμοιρασμού, το Quick Share. Η συγκεκριμένη υλοποίηση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη γέφυρα διαλειτουργικότητας που έχει κατασκευαστεί ποτέ μεταξύ των οικοσυστημάτων της Νότιας Κορέας και του Κουπερτίνο, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν αρχεία χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ταχύτητα.

Τι αλλάζει με τη νέα ενημέρωση της Samsung

Η αναβάθμιση λογισμικού της Samsung καθιστά τη σειρά Galaxy S26 (S26, S26+ και S26 Ultra) απόλυτα συμβατή με το δίκτυο AirDrop της Apple. Μέσω του Quick Share, οι χρήστες μπορούν πλέον να μεταφέρουν δεδομένα τοπικά και ασύρματα σε συσκευές iOS και macOS, αρκεί να ενεργοποιήσουν τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις διασύνδεσης.

Η διάθεση της ενημέρωσης λογισμικού ξεκίνησε επίσημα στις 23 Μαρτίου 2026 από τη Νότια Κορέα και η εξάπλωσή της ακολουθεί σταδιακή πορεία σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Ασία. Το πακέτο δεδομένων (OTA update) έχει μέγεθος λίγο κάτω από 900MB και, αν και δεν περιλαμβάνει το patch ασφαλείας του Μαρτίου, φέρνει αυτή την κρίσιμη προσθήκη στον πυρήνα του συστήματος.

Η απουσία συμβατότητας ανάμεσα στο Android και το iOS όσον αφορά την τοπική μεταφορά αρχείων ταλαιπωρούσε τους καταναλωτές για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι λύσεις που υπήρχαν περιλάμβαναν συμπίεση αρχείων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων (όπως το Viber ή το Messenger), ανέβασμα σε υπηρεσίες cloud (Google Drive, Dropbox) με επακόλουθη αποστολή συνδέσμου, ή χρήση εφαρμογών τρίτων που συχνά απαιτούσαν συνδρομή ή εμφάνιζαν επιθετικές διαφημίσεις. Η εγγενής υποστήριξη εξαλείφει πλήρως αυτές τις τριβές, προσφέροντας βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Πώς λειτουργεί η συμβατότητα Quick Share και AirDrop

Η υλοποίηση της Samsung δεν ενεργοποιείται αυτόματα με την εγκατάσταση του update, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του χρήστη και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λήψεις αρχείων.

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση, τα βήματα είναι σαφή και συγκεκριμένα:

Στη συσκευή Galaxy S26, ο χρήστης μεταβαίνει στις Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες Συσκευές > Quick Share (Settings > Connected devices > Quick Share). Ενεργοποιεί τον νέο διακόπτη με την ένδειξη "Κοινοποίηση με συσκευές Apple" (Share with Apple devices). Στην πλευρά του παραλήπτη (iPhone ή Mac), η συσκευή πρέπει να έχει ρυθμιστεί ώστε το AirDrop να δέχεται αρχεία από "Όλους για 10 λεπτά" (Everyone for 10 minutes), καθώς τα οικοσυστήματα δεν μοιράζονται κοινές λίστες επαφών σε επίπεδο λογαριασμού Apple/Samsung.

Από τεχνικής άποψης, η διασύνδεση χρησιμοποιεί τον συνδυασμό Bluetooth Low Energy (BLE) για την αρχική ανίχνευση της συσκευής και τη δημιουργία της ασφαλούς «χειραψίας», ενώ η πραγματική μεταφορά των δεδομένων εκτελείται μέσω ενός πρωτοκόλλου Wi-Fi Direct. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ρυθμούς μεταφοράς που επιτρέπουν την αποστολή βίντεο ανάλυσης 4K ή μεγάλου όγκου φωτογραφιών RAW μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Τεχνικό υπόβαθρο και η στρατηγική της Google

Το γεγονός ότι η Samsung κατάφερε να ενσωματώσει το AirDrop δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τεχνολογικό θαύμα της εταιρείας, αλλά μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας και αλλαγής πλεύσης στο οικοσύστημα του Android. Η αρχή έγινε στα τέλη του περασμένου έτους από την Google, η οποία άνοιξε τον δρόμο φέρνοντας τη συμβατότητα AirDrop στις συσκευές Pixel 10 και, πρόσφατα, στη σειρά Pixel 9.

Η Samsung, ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Android συσκευών παγκοσμίως, αξιοποιεί την ίδια βασική αρχιτεκτονική. Η σύμπραξη Google και Samsung στο Quick Share (η οποία οδήγησε και στην κατάργηση του Nearby Share για χάρη μιας ενιαίας πλατφόρμας) δημιουργεί πλέον ένα αρραγές μέτωπο απέναντι στο μέχρι πρότινος κλειστό οικοσύστημα της Apple. Αυτή η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά, καθώς καταρρίπτει ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα παραμονής αποκλειστικά στο οικοσύστημα της Apple: την ευκολία διαμοιρασμού δεδομένων.

Ποια μοντέλα λαμβάνουν την αναβάθμιση και πότε

Όπως επιβεβαίωσε ο Won-joon Choi, Chief Operating Officer του τμήματος Mobile Experience (MX) της Samsung, η λειτουργία ξεκινά ως αποκλειστικό προνόμιο της τρέχουσας ναυαρχίδας.

Σειρά Galaxy S26: Η διάθεση λαμβάνει χώρα αυτή την εβδομάδα (Μάρτιος 2026).

Η διάθεση λαμβάνει χώρα αυτή την εβδομάδα (Μάρτιος 2026). Παλαιότερα Μοντέλα (Galaxy S25, Z Fold/Flip series): Η επίσημη τοποθέτηση της Samsung αναφέρει ότι η υποστήριξη θα έρθει "σε μεταγενέστερη ημερομηνία". Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα ενσωματωθεί στη μεγάλη ενημέρωση του One UI 8.5, η οποία αναμένεται να μπει σε φάση beta τους επόμενους μήνες.

Η σημασία για την ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το μερίδιο αγοράς μοιράζεται παραδοσιακά με ισχυρά ποσοστά μεταξύ της Samsung και της Apple. Η συνύπαρξη των Galaxy smartphones και iPhone στους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στις παρέες είναι ο κανόνας. Η αδυναμία άμεσης αποστολής ενός βίντεο υψηλής ανάλυσης από ένα εταιρικό event ή μιας σειράς φωτογραφιών από μια κοινωνική εκδήλωση αποτελούσε μόνιμο σημείο τριβής.

Με τη διάθεση του νέου update στους Έλληνες κατόχους της σειράς S26, η τοπική μεταφορά μεγάλων αρχείων παύει να καταναλώνει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για ανέβασμα στο cloud, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην ελληνική πραγματικότητα όπου τα προγράμματα απεριόριστων δεδομένων δεν έχουν καθολική διείσδυση. Παράλληλα, οι επαγγελματίες (φωτογράφοι, δημιουργοί περιεχομένου) που λειτουργούν σε υβριδικά περιβάλλοντα (π.χ. Samsung κινητό, Mac υπολογιστής) διευκολύνονται αφάνταστα στην καθημερινή ροή εργασίας τους.

Η άποψη του Techgear

Η δοκιμή της διαλειτουργικότητας μεταξύ λειτουργικών συστημάτων στο παρελθόν συνοδευόταν πάντα από έναν αστερίσκο. Είτε η σύνδεση έπεφτε, είτε τα αρχεία αλλοιώνονταν. Στην πράξη, περνώντας ένα βίντεο 4K μεγέθους 2GB από το Galaxy S26 Ultra στο iPhone 16 Pro, αυτό που αντιλαμβάνεσαι άμεσα είναι η παντελής απουσία της "υποκειμενικής ακαταστασίας" που συνόδευε τα third-party apps. Η σύνδεση δεν απαιτεί άνοιγμα εφαρμογών, το interface είναι καθαρό και ο ρυθμός μεταφοράς διατηρείται σταθερός, χωρίς το τηλέφωνο να ανεβάζει θερμοκρασία στο πίσω μέρος του.

Το μόνο μικρό εμπόδιο στην καθημερινή χρήση είναι η ανάγκη να ζητάς από τον κάτοχο του iPhone να ανοίξει το AirDrop του σε "Everyone for 10 minutes", αφού τα συστήματα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το ένα τις επαφές του άλλου. Είναι, ωστόσο, μια ελάχιστη παραχώρηση μπροστά στο τεράστιο όφελος του να φεύγει επιτέλους ένα RAW αρχείο εγγενώς και απρόσκοπτα από το Android στο iOS. Το λογισμικό της Samsung δείχνει πιο ώριμο από ποτέ, και ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη λειτουργία να κατεβαίνει σύντομα και στη μεσαία κατηγορία (Galaxy A series), όπου ο αντίκτυπος θα είναι μαζικός.