Επαγγελματικοί λογαριασμοί Viber: 6 πρακτικές για μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Σύνοψη

Το Rakuten Viber προσφέρει Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την άμεση επικοινωνία των μικρών επιχειρήσεων με το κοινό τους.

Η δημιουργία λογαριασμού είναι εντελώς δωρεάν, επιτρέποντας την ορατότητα των επιχειρήσεων μέσω της Αγοράς Viber.

Για τις εταιρείες που επιθυμούν μεγαλύτερη προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης, διατίθεται η αναβαθμισμένη επιλογή Business Plus.

Η επιτυχία του λογαριασμού βασίζεται στην άμεση απάντηση, τη συμπλήρωση του καταλόγου υπηρεσιών και τη διατήρηση ενεργής επικοινωνίας.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, καθιστώντας την ευελιξία και την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες πιο σημαντικές από ποτέ. Οι μικρές επιχειρήσεις, από κομμωτήρια και συνεργεία οχημάτων μέχρι σχεδιαστές, συμβούλους και μικρά καταστήματα λιανικής, αναζητούν διαρκώς αξιόπιστους τρόπους για να ξεχωρίσουν στην αγορά και να διατηρήσουν μια ουσιαστική σχέση με το καταναλωτικό τους κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο, το Viber αλλάζει τα δεδομένα για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Το Rakuten Viber δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αναπτυχθούν πιο έξυπνα μέσω των Επαγγελματικών Λογαριασμών Viber, οι οποίοι επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία τόσο με νέους όσο και με υπάρχοντες πελάτες.

Τι προσφέρουν οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Viber;

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν τον λογαριασμό τους δωρεάν και να συνομιλούν απευθείας με το κοινό τους. Μέσω αυτού του λογαριασμού, γίνονται πιο εύκολα ορατές στην Αγορά Viber της εφαρμογής. Η Αγορά Viber λειτουργεί ως ένας ειδικός ψηφιακός χώρος όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τοπικές επιχειρήσεις και να δουν αναλυτικά τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, για όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη προβολή, διατίθεται η επιλογή Business Plus, η οποία ενισχύει την παρουσία των επιχειρήσεων στα αποτελέσματα αναζήτησης και στην ίδια την Αγορά Viber.

6 πρακτικές για την ενίσχυση της απόδοσης

Με στόχο να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της πλατφόρμας του, το Viber μοιράζεται συγκεκριμένα, απλά και αποτελεσματικά tips για την ενίσχυση του λογαριασμού σας:

1. Απαντήστε άμεσα Η γρήγορη ανταπόκριση στα μηνύματα των χρηστών μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όταν ένας πελάτης εκφράζει ενδιαφέρον για μια υπηρεσία, η άμεση απάντηση εκ μέρους της επιχείρησης αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιλογής της. Συστήνεται η χρήση αυτόματων απαντήσεων για τις ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας, ενώ η προσωπική απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατό.

2. Μοιραστείτε το account σας παντού Είναι απαραίτητο να κάνετε εύκολη την πρόσβαση στο Viber Business Account σας. Η προσθήκη του σχετικού link στο website της επιχείρησης, στα προφίλ των social media, στις αποδείξεις πληρωμής, ή η τοποθέτηση ενός QR code στη βιτρίνα του φυσικού καταστήματος, αποτελούν βέλτιστες πρακτικές. Όσο πιο εύκολα σας βρίσκουν οι καταναλωτές, τόσο αυξάνεται ο όγκος της επικοινωνίας.

3. Συμπληρώστε πλήρως το προφίλ σας Το επαγγελματικό σας προφίλ λειτουργεί πρακτικά σαν μια ψηφιακή βιτρίνα. Φροντίστε να περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες για την επιχείρησή σας, ώστε οι δυνητικοί πελάτες να γνωρίζουν με ακρίβεια το αντικείμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

4. Εμπλουτίστε τον κατάλογό σας Η προσθήκη ακόμη και μίας επιπλέον υπηρεσίας ή ενός νέου προϊόντος μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ένας πλήρης και ενημερωμένος κατάλογος βοηθά τους πελάτες να επιλέξουν πολύ πιο εύκολα αυτό που χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης προς την εταιρεία.

5. Διατηρήστε ενεργή παρουσία Η συχνή και συνεπής επικοινωνία κρατά το ενδιαφέρον του καταναλωτή ζωντανό. Η αποστολή σύντομων μηνυμάτων που αφορούν νέα, προσφορές ή ενημερώσεις της επιχείρησης, θυμίζει στους πελάτες σας ότι είστε ενεργοί και διαθέσιμοι.

6. Δώστε έμφαση στην εμπειρία του πελάτη Η πρώτη εντύπωση μετράει καθοριστικά στην ψηφιακή εξυπηρέτηση. Η αποστολή ενός φιλικού και προσωποποιημένου μηνύματος καλωσορίσματος μπορεί να κάνει τη διαφορά και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας πιο ουσιαστικής σχέσης με τον πελάτη.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για τις μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ψηφιακά εργαλεία τα οποία κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και ταυτόχρονα πιο αποδοτική. Εάν είστε επιχειρηματίας, η απόκτηση ενός Επαγγελματικού Λογαριασμού Viber σας επιτρέπει να αναπτυχθείτε έξυπνα και να χτίσετε ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό σας.