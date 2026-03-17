WhatsApp Guest Chats: Επικοινωνία Χχωρίς λογαριασμό μέσω web browser!

Σύνοψη

Το WhatsApp ξεκίνησε τη δοκιμή της λειτουργίας "Guest Chats" στις beta εκδόσεις για Android και iOS (έκδοση 2.25.22.13).

Επιτρέπει την επικοινωνία με άτομα που δεν διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα, μέσω της αποστολής ενός ασφαλούς συνδέσμου.

Οι επισκέπτες συμμετέχουν στη συνομιλία απευθείας από τον web browser του κινητού ή του υπολογιστή τους, δηλώνοντας απλώς ένα όνομα.

Η λειτουργία υποστηρίζει αποκλειστικά την ανταλλαγή κειμένου, χωρίς δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών, βίντεο, αρχείων ή πραγματοποίησης κλήσεων.

Η κρυπτογράφηση end-to-end (E2EE) διατηρείται πλήρως, ωστόσο η συνεδρία λήγει αυτόματα μετά από 10 ημέρες αδράνειας.

Τι είναι τα WhatsApp Guest Chats και πώς λειτουργούν;

Τα WhatsApp Guest Chats αποτελούν μια νέα λειτουργία που επιτρέπει σε εγγεγραμμένους χρήστες να στέλνουν προσκλήσεις συνομιλίας μέσω συνδέσμου σε άτομα που δεν διαθέτουν την εφαρμογή. Ο παραλήπτης ανοίγει τον σύνδεσμο στον web browser του υπολογιστή ή του κινητού του και συμμετέχει στη συνομιλία ως επισκέπτης, αποκλειστικά με ανταλλαγή κειμένου, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση.

Η Meta προχωρά σε μια σημαντική δομική αλλαγή για το WhatsApp, προσπαθώντας να μειώσει τα εμπόδια εισόδου για νέους χρήστες και να διευκολύνει την ad-hoc επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από το WABetaInfo, η λειτουργία εντοπίστηκε στην beta έκδοση 2.25.22.13 για Android και iOS και πλέον ξεκινά η σταδιακή διάθεσή της σε περιορισμένο αριθμό δοκιμαστών.

Η διαδικασία εκκίνησης ενός Guest Chat είναι απολύτως γραμμική. Ο εγγεγραμμένος χρήστης του WhatsApp μεταβαίνει στην ενότητα "Invite a friend" ή στο κάτω μέρος της λίστας επαφών του, από όπου δημιουργεί έναν μοναδικό σύνδεσμο πρόσκλησης. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω SMS, email ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας μηνυμάτων (π.χ. Telegram, Signal, iMessage).

Όταν ο παραλήπτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο, παρακάμπτει πλήρως το App Store ή το Google Play. Αντί να του ζητηθεί να κατεβάσει την εφαρμογή, του δίνονται δύο επιλογές: η λήψη του WhatsApp ή η συνέχεια ως επισκέπτης. Επιλέγοντας τη δεύτερη επιλογή, ανοίγει ένα περιβάλλον παρόμοιο με το WhatsApp Web απευθείας στον browser. Το μόνο προαπαιτούμενο για την έναρξη της επικοινωνίας είναι η καταχώρηση ενός ονόματος — το οποίο μπορεί να είναι και ψευδώνυμο, καθώς η πλατφόρμα δεν προχωρά σε επαλήθευση ταυτότητας (identity verification).

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επίπεδα ασφαλείας

Το ζήτημα της ιδιωτικότητας παραμένει κεντρικός πυλώνας της αρχιτεκτονικής του WhatsApp, ακόμη και για τους χρήστες χωρίς λογαριασμό.

Κρυπτογράφηση End-to-End: Όταν ο επισκέπτης εισέρχεται στη συνομιλία, το WhatsApp Web παράγει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (unique identifier) το οποίο λειτουργεί ως κλειδί κρυπτογράφησης. Αυτό διασφαλίζει ότι η συνομιλία παραμένει κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο (E2EE) και η Meta δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Όταν ο επισκέπτης εισέρχεται στη συνομιλία, το WhatsApp Web παράγει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (unique identifier) το οποίο λειτουργεί ως κλειδί κρυπτογράφησης. Αυτό διασφαλίζει ότι η συνομιλία παραμένει κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο (E2EE) και η Meta δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Οπτική Επισήμανση: Για την αποφυγή παραπλάνησης (phishing/spoofing), η εφαρμογή εμφανίζει την ετικέτα "Guest" με έντονα γράμματα στην επάνω μπάρα της συνομιλίας του εγγεγραμμένου χρήστη. Έτσι, καθίσταται σαφές ότι το άτομο στην άλλη πλευρά δεν χρησιμοποιεί επιβεβαιωμένο αριθμό τηλεφώνου.

Για την αποφυγή παραπλάνησης (phishing/spoofing), η εφαρμογή εμφανίζει την ετικέτα "Guest" με έντονα γράμματα στην επάνω μπάρα της συνομιλίας του εγγεγραμμένου χρήστη. Έτσι, καθίσταται σαφές ότι το άτομο στην άλλη πλευρά δεν χρησιμοποιεί επιβεβαιωμένο αριθμό τηλεφώνου. Διαχείριση και Αποκλεισμός: Ο χρήστης που δημιουργεί τον σύνδεσμο διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της συνεδρίας. Εάν ο σύνδεσμος διαρρεύσει και εισέλθει ανεπιθύμητο άτομο, ο inviter μπορεί να μπλοκάρει τον επισκέπτη άμεσα, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία που ισχύει για τις κανονικές επαφές.

Ποιοι είναι οι αυστηροί περιορισμοί των Guest Chats;

Επειδή η συγκεκριμένη υλοποίηση σχεδιάστηκε αποκλειστικά για προσωρινή, βασική επικοινωνία, η λειτουργικότητα είναι σκόπιμα περιορισμένη. Η Meta δεν επιθυμεί να αντικαταστήσει την πλήρη εμπειρία της εφαρμογής, αλλά να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο άμεσης ανάγκης ή ως "δόλωμα" (funnel) για την τελική εγγραφή του επισκέπτη.

Οι βασικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν:

Απουσία Πολυμέσων: Απαγορεύεται πλήρως η αποστολή και η λήψη φωτογραφιών, βίντεο, εγγράφων (PDF, Word) και GIFs.

Τα ηχητικά μηνύματα (voice notes), οι φωνητικές κλήσεις (audio calls) και οι βιντεοκλήσεις δεν υποστηρίζονται.

Όχι Ομαδικές Συνομιλίες: Η επικοινωνία είναι αυστηρά 1-προς-1. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης του επισκέπτη σε Group Chats ή Κοινότητες (Communities).

Ημερομηνία Λήξης: Τα Guest Chats διαγράφονται και λήγουν αυτόματα μετά από 10 συνεχόμενες ημέρες αδράνειας. Εάν η συνεδρία λήξει, ο εγγεγραμμένος χρήστης πρέπει να δημιουργήσει και να στείλει νέο σύνδεσμο.

Ασυμβατότητα με Code Verify: Προς το παρόν, η λειτουργία δεν συνεργάζεται με το browser extension "Code Verify", το οποίο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας στο WhatsApp Web. Επιπλέον, οι επισκέπτες ενδέχεται να χάνουν ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα, εκτός εάν ελέγχουν χειροκίνητα την καρτέλα του browser τους.

Η ευρεία διάθεση της λειτουργίας στο κοινό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο, η ενσωμάτωσή της στις beta εκδόσεις δείχνει ότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν το τελικό roll-out.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Meta να επιτρέψει την πρόσβαση στο WhatsApp εκτός του κλειστού της οικοσυστήματος αποτελεί μια ξεκάθαρη, επιθετική στρατηγική διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς. Στην ελληνική αγορά, όπου το Rakuten Viber διατηρεί παραδοσιακά την πρωτοκαθεδρία και χρησιμοποιείται σχεδόν καθολικά, τα Guest Chats προσφέρουν στο WhatsApp ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα (B2C).

Σκεφτείτε την πρακτική εφαρμογή στον τουρισμό ή στο λιανεμπόριο: Μια ελληνική επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο ή ένας οδηγός ταξί μπορεί πλέον να στείλει ένα απλό link σε έναν πελάτη, εξασφαλίζοντας άμεση, κρυπτογραφημένη επικοινωνία για διευθέτηση λεπτομερειών, χωρίς να αναγκάζει τον πελάτη να κατεβάσει μια νέα εφαρμογή. Παρά τους αυστηρούς (και λογικούς για λόγους ασφαλείας) περιορισμούς στην αποστολή πολυμέσων, η αμεσότητα του web-based text messaging καθιστά τη λειτουργία εξαιρετικά πολύτιμη.

Ουσιαστικά, το WhatsApp μετατρέπεται σε ένα καθολικό εργαλείο επικοινωνίας, ανεξαρτήτως της συσκευής ή των προτιμήσεων του συνομιλητή.