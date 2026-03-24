Διαθέσιμο το iOS 26.4 με Playlist Playground και νέα emojis

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε επίσημα την έκδοση iOS 26.4 για όλα τα συμβατά iPhone, με μέγεθος περίπου 850MB.

Εισάγεται η λειτουργία Playlist Playground στο Apple Music για άμεση, συνεργατική δημιουργία λιστών.

Προστίθεται το νέο πακέτο χαρακτήρων Emoji (βάσει του προτύπου Unicode), επεκτείνοντας τις επιλογές έκφρασης στο πληκτρολόγιο.

Επιλύεται ένα εκτεταμένο σφάλμα στο Family Sharing που προκαλούσε απώλεια πρόσβασης σε κοινόχρηστες συνδρομές iCloud+ και Apple One.

Περιλαμβάνονται κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για το WebKit, καθιστώντας την αναβάθμιση επιβεβλημένη.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία του iOS 26.4, της τέταρτης σημαντικής αναβάθμισης του τρέχοντος λειτουργικού της συστήματος. Η νέα έκδοση διανέμεται ήδη μέσω Over-The-Air (OTA) αναβάθμισης στους χρήστες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο λογισμικό εστιάζει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των χρηστών μέσω του Apple Music, στον εμπλουτισμό των επιλογών επικοινωνίας και, κυρίως, στη σταθεροποίηση κρίσιμων λειτουργιών κοινής χρήσης.

Τι νέο φέρνει το iOS 26.4;

Playlist Playground: Οργανική συνεργασία στο Apple Music

Η σημαντικότερη λειτουργική προσθήκη της έκδοσης είναι το Playlist Playground. Πρόκειται για την εξέλιξη των συνεργατικών λιστών αναπαραγωγής που επιχειρεί να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες υλοποιήσεις πλατφορμών τρίτων.

Μέσω του Playlist Playground, οι συνδρομητές του Apple Music μπορούν να δημιουργήσουν έναν "ψηφιακό χώρο" όπου οι προσκεκλημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να προσθέτουν κομμάτια, αλλά και να επεμβαίνουν δυναμικά στη σειρά αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνική υλοποίηση

Η λειτουργία βασίζεται σε μια νέα αρχιτεκτονική χαμηλής καθυστέρησης του CloudKit, η οποία συγχρονίζει τις αλλαγές μεταξύ των συσκευών των χρηστών σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία "κοινών sessions" χωρίς την ανάγκη χρήσης του SharePlay μέσω κλήσης FaceTime. Οι διαχειριστές της λίστας διατηρούν δικαιώματα έγκρισης, ενώ η λειτουργία υποστηρίζει και αντιδράσεις (reactions) με emojis κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού.

Νέοι χαρακτήρες Emoji: Συμμόρφωση με το Unicode

Το iOS 26.4 ενσωματώνει το νεότερο πακέτο χαρακτήρων Emoji. Η Apple, τηρώντας τις προδιαγραφές του Unicode Consortium, προσθέτει νέους χαρακτήρες που επεκτείνουν τη σημειολογία της καθημερινής ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι νέες προσθήκες εντοπίζονται κυρίως στις κατηγορίες των εκφράσεων προσώπου, των ζώων και των αντικειμένων. Η ενσωμάτωση αυτών των χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο του iOS συνοδεύεται από την απαραίτητη βελτιστοποίηση της μηχανής rendering (CoreText), ώστε τα διανυσματικά γραφικά υψηλής ανάλυσης να φορτώνουν χωρίς να επιβαρύνουν τη μνήμη RAM των παλαιότερων συσκευών.

Σημειώνεται ότι για να εμφανιστούν σωστά τα νέα emojis στις οθόνες των παραληπτών, πρέπει και η δική τους συσκευή να έχει αναβαθμιστεί στην αντίστοιχη έκδοση λογισμικού (iOS 26.4, iPadOS 26.4, ή macOS). Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει το γνωστό τετράγωνο σφάλματος.

Επιδιόρθωση του Family Sharing

Η πιο ουσιαστική παρέμβαση του iOS 26.4 σε επίπεδο σταθερότητας αφορά το Family Sharing. Κατά τους τελευταίους μήνες, πλήθος χρηστών ανέφερε αναίτιες διακοπές πρόσβασης σε κοινόχρηστες υπηρεσίες, όπως ο αποθηκευτικός χώρος του iCloud+, το Apple TV+ και το Apple Arcade.

Ο μηχανισμός του σφάλματος

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία ταυτοποίησης του iOS διαχειριζόταν τα tokens ανανέωσης μεταξύ του κεντρικού διαχειριστή της οικογένειας και των μελών. Λόγω ενός σφάλματος συγχρονισμού (desync), τα τοπικά πιστοποιητικά των μελών έληγαν πρόωρα, με αποτέλεσμα οι διακομιστές της Apple να απορρίπτουν την πρόσβαση θεωρώντας τη συνδρομή ανενεργή.

Η έκδοση 26.4 αναθεωρεί τον κώδικα επαλήθευσης στο τοπικό keychain της συσκευής, εξασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο συγχρονισμό των δικαιωμάτων μέσω του Apple ID. Το patch λειτουργεί αναδρομικά, επαναφέροντας άμεσα την πρόσβαση στα μέλη που είχαν επηρεαστεί, χωρίς να απαιτείται η διαγραφή και η επαναπροσθήκη τους στην οικογενειακή ομάδα.

Διαθεσιμότητα και διαδικασία αναβάθμισης

Η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το βασικό λειτουργικό iOS 26 (από το iPhone 13 και μεταγενέστερα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της σειράς iPhone SE). Το μέγεθος του αρχείου λήψης ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή και την τρέχουσα έκδοση λογισμικού, κυμαινόμενο συνήθως από 800MB έως 1.2GB.

Οι χρήστες στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς στη λήψη των νέων λειτουργιών. Η διαδικασία εγκατάστασης πραγματοποιείται μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού.