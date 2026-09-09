Διαθέσιμο το iOS 26.6.2: Η Apple διορθώνει το κρίσιμο σφάλμα στα iPhone

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε εκτάκτως το iOS 26.6.2, μια στοχευμένη ενημέρωση συντήρησης που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επίλυση ενός σημαντικού λειτουργικού προβλήματος συμβατότητας με τα δίκτυα.

Η νέα έκδοση καταργεί το σφάλμα που απέτρεπε τους χρήστες από τη λήψη και την εγκατάσταση αναβαθμίσεων λογισμικού όταν χρησιμοποιούσαν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Το μικρό αυτό patch κρίνεται απολύτως απαραίτητο, ώστε οι κάτοχοι iPhone να μπορέσουν να μεταβούν απρόσκοπτα στο επερχόμενο iOS 27 αποφεύγοντας δυσλειτουργίες δικτύου.

Δεν περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά ή προσθήκες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η ενημέρωση υποστηρίζεται από το iPhone 11 και όλες τις μεταγενέστερες συσκευές, συνοδευόμενη παράλληλα από το iPadOS 26.6.2.

Η Apple προχώρησε στην απρόσμενη διάθεση του iOS 26.6.2, μιας μικρής αλλά εξαιρετικά κρίσιμης αναβάθμισης λογισμικού που έρχεται να διορθώσει ένα εκνευριστικό σφάλμα επικοινωνίας λίγες μόλις εβδομάδες πριν την επίσημη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου iOS 27.

Η εταιρεία διαπίστωσε μέσα από αναφορές εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως πως δημιουργούνταν σοβαρά κωλύματα κατά την προσπάθεια λήψης προηγούμενων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος, όταν οι συσκευές συνδέονταν αποκλειστικά σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Με τη νέα έκδοση, η Apple διασφαλίζει ότι οι χρήστες iPhone δεν θα χρειάζονται υποχρεωτική πρόσβαση σε κάποιο ασύρματο οικιακό ή εταιρικό δίκτυο Wi-Fi προκειμένου να διατηρούν τις συσκευές τους ενημερωμένες με τις τελευταίες δικλείδες ασφαλείας.

Η μετάβαση στις απευθείας ενημερώσεις λογισμικού (Over-The-Air) μέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια παγιωμένη πρακτική των τελευταίων ετών, καθώς οι ταχύτητες των υποδομών πέμπτης γενιάς έχουν αυξηθεί εκθετικά. Ειδικά στην ελληνική αγορά, οι εγχώριοι πάροχοι όπως η Cosmote, η Vodafone και η Nova προσφέρουν πλέον ευρέως προγράμματα συμβολαίου με πραγματικά απεριόριστα δεδομένα, οδηγώντας τους καταναλωτές στην πλήρη απεξάρτηση από τα παραδοσιακά router. Πολλοί χρήστες και στη χώρα μας προτιμούν πια να κατεβάζουν αρχεία μεγάλου όγκου απευθείας μέσω του 5G δικτύου τους, απολαμβάνοντας ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ τις μέσες σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις. Επομένως, το σφάλμα που πάγωνε τη γραμμή φόρτωσης ή καθιστούσε γκρίζο το κουμπί λήψης των ενημερώσεων δημιουργούσε ένα αδικαιολόγητο εμπόδιο στην καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, αξίζει να θυμηθούμε ότι η Apple διατηρούσε για πάρα πολλά χρόνια μια εξαιρετικά συντηρητική στάση απέναντι στις λήψεις μέσω δεδομένων κινητής. Στις παλαιότερες εκδόσεις του iOS υπήρχε ένα αυστηρό όριο αρχικά στα 100MB και μετέπειτα στα 200MB, το οποίο απαγόρευε ρητά στους χρήστες να κατεβάζουν μεγάλες εφαρμογές ή κρίσιμα system updates χωρίς Wi-Fi. Η λογική πίσω από αυτή την απαγόρευση προστάτευε τους καταναλωτές από υπέρογκες χρεώσεις στους λογαριασμούς τους, όταν τα προγράμματα συμβολαίων προσέφεραν μόλις μερικά gigabytes τον μήνα. Με την έλευση του 5G, η Apple εισήγαγε τον διακόπτη "Allow More Data on 5G", καταργώντας οριστικά τους περιορισμούς αυτούς. Το σφάλμα που εμφανίστηκε πρόσφατα έμοιαζε να αγνοεί εντελώς τις άδειες του χρήστη, επαναφέροντας ουσιαστικά έναν αόρατο τεχνικό κόφτη που μπλόκαρε την επικοινωνία με τους κεντρικούς servers.

Με το iOS 26.6.2, η Apple προσπαθεί προφανώς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκληθεί αδικαιολόγητη ταλαιπωρία την ημέρα κυκλοφορίας του iOS 27, εξαιτίας εκατομμυρίων χρηστών που δεν θα μπορούσαν να κατεβάσουν το αρχείο εγκατάστασης βρισκόμενοι εκτός σπιτιού. Επιλύοντας το πρόβλημα εγκαίρως, η εταιρεία ομαλοποιεί τη διαδικασία αναβάθμισης, αποτρέποντας παράπονα και μαζικές αναφορές δυσλειτουργιών στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι κάτοχοι συμβατών συσκευών μπορούν να βρουν την αναβάθμιση μεταβαίνοντας στην εφαρμογή των Ρυθμίσεων, επιλέγοντας την ενότητα "Γενικά" και στη συνέχεια το υπομενού "Ενημέρωση Λογισμικού". Το αρχείο εγκατάστασης καταλαμβάνει ελάχιστο αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που σημαίνει ότι η λήψη και η εφαρμογή του απαιτούν μόλις μερικά λεπτά, αρκεί η συσκευή να διαθέτει επαρκές ποσοστό μπαταρίας ή να βρίσκεται συνδεδεμένη στην φορτιστή.

Το iOS 26.6.2 υποστηρίζεται επίσημα από το iPhone 11 και όλες τις νεότερες γενιές smartphone, καλύπτοντας ένα τεράστιο φάσμα ενεργών χρηστών. Παράλληλα, η εταιρεία διέθεσε και το αντίστοιχο iPadOS 26.6.2 για τα συμβατά μοντέλα iPad, αντιμετωπίζοντας ακριβώς το ίδιο πρόβλημα συνδεσιμότητας με τα δεδομένα κινητής στα tablet της. Καλό είναι να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση τέτοιου είδους μικρών εκδόσεων συντήρησης σπάνια επηρεάζει αρνητικά την αυτονομία της μπαταρίας, καθώς δεν αλλοιώνουν τις βασικές διεργασίες που τρέχουν στο παρασκήνιο.