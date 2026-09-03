iOS 27: Έρχεται το iPhone Handoff για χρήση ενός αριθμού σε δύο iPhone

Σύνοψη

Η Apple ενσωματώνει στο iOS 27 τη λειτουργία iPhone Handoff, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση του ίδιου τηλεφωνικού αριθμού σε δύο διαφορετικές συσκευές iPhone.

Η ενεργοποίηση βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας eSIM, δημιουργώντας ένα προφίλ κύριας συσκευής και ένα προφίλ δευτερεύουσας (companion eSIM) μέσω των ρυθμίσεων δικτύου.

Η κοινή χρήση τοποθεσίας (Find My) και η διαχείριση κλήσεων προσαρμόζονται δυναμικά, δίνοντας προτεραιότητα στη συσκευή που χρησιμοποιείται ενεργά τη δεδομένη στιγμή.

Η λειτουργία απαιτεί άμεση τεχνική υποστήριξη από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, με την Deutsche Telekom να συγκαταλέγεται στους πρώτους που θα υποστηρίξουν το πρωτόκολλο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ελληνικές εταιρείες.

Το χαρακτηριστικό δημιουργεί νέα σενάρια χρήσης, επιτρέποντας τη διατήρηση μιας ακριβής συσκευής στο σπίτι και τη χρήση ενός παλαιότερου μοντέλου iPhone σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. παραλία).

Η παρουσίαση του WWDC 2026 τον περασμένο Ιούνιο έκρυβε εκατοντάδες μικρές και μεγάλες προσθήκες στο λογισμικό της Apple, ωστόσο ορισμένα από τα πιο κρίσιμα τεχνολογικά άλματα αναφέρονται συχνά μόνο επιδερμικά στις διαφάνειες της εταιρείας.

Καθώς βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη κυκλοφορία του iOS 27, τα εργαλεία προγραμματιστών έρχονται να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία του "iPhone Handoff". Μέσα από το Device Hub του Xcode 27, προγραμματιστές αποκάλυψαν τον πλήρη μηχανισμό με τον οποίο η Apple θα επιτρέπει πλέον στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ δύο διαφορετικών συσκευών iPhone, διατηρώντας ακριβώς τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό και το ίδιο πρόγραμμα ομιλίας.

Τι ακριβώς είναι το iPhone Handoff στο iOS 27;

Το iPhone Handoff είναι μια νέα λειτουργία σε επίπεδο συστήματος στο iOS 27 που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου μεταξύ δύο συσκευών iPhone. Μέσω του πρωτοκόλλου της eSIM, το σύστημα ορίζει μια κύρια συσκευή και μια δευτερεύουσα (companion), εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη λήψη κλήσεων και μηνυμάτων, με την απαραίτητη προϋπόθεση της τεχνικής υποστήριξης από τον εκάστοτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

Η δομή του iPhone Handoff, όπως αποτυπώνεται στο μενού ρυθμίσεων (Settings > Cellular) του iOS 27, ακολουθεί μια ιεραρχική προσέγγιση για να αποφευχθούν συγκρούσεις στο δίκτυο. Ο χρήστης υποχρεούται να ορίσει το ένα iPhone ως τον κύριο διαχειριστή (main device) της σύνδεσης. Η κύρια συσκευή φιλοξενεί την πρωτεύουσα eSIM και αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων του παρόχου, συμπεριλαμβανομένων των ορίων δεδομένων, των επιλογών περιαγωγής και των κωδικών πρόσβασης.

Η δεύτερη συσκευή λαμβάνει ένα ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο η Apple ονομάζει companion eSIM. Αυτή η κάρτα επιτρέπει στη δευτερεύουσα συσκευή να συνδέεται στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση Bluetooth ή Wi-Fi Tethering με την κύρια συσκευή. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξέλιξη της τεχνολογίας που η Apple χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια στα μοντέλα Apple Watch (Cellular), εφαρμοσμένη όμως σε συσκευές με πλήρεις δυνατότητες καταναλώσης δεδομένων και απαιτητικού bandwidth. Η μετάβαση της κλήσης ή η εναλλαγή των δεδομένων γίνεται εντελώς διάφανα στο παρασκήνιο.

Διαμοιρασμός τοποθεσίας και δυναμική εναλλαγή

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά εμπόδια στη χρήση πολλαπλών συσκευών με τον ίδιο λογαριασμό iCloud αφορά τον διαμοιρασμό τοποθεσίας μέσω της υπηρεσίας Find My. Η Apple αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα υιοθετώντας έναν αλγόριθμο δυναμικής εναλλαγής. Το σύστημα αναγνωρίζει ποιο από τα δύο iPhone χρησιμοποιείται ενεργά τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετρώντας παραμέτρους όπως το ξεκλείδωμα της οθόνης, την κίνηση μέσω των επιταχυνσιόμετρων και την αλληλεπίδραση με τις εφαρμογές.

Η τοποθεσία που κοινοποιείται στους φίλους και την οικογένεια αντλείται αποκλειστικά από την ενεργή συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αφήσει το κύριο iPhone στο σπίτι του, να πάρει μαζί του τη δευτερεύουσα συσκευή, και το δίκτυο της Apple θα κατανοήσει αυτόματα ποιο στίγμα GPS πρέπει να μεταδώσει, διατηρώντας ταυτόχρονα την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption) στις υπηρεσίες εντοπισμού.

Τα πρακτικά σενάρια χρήσης για τους καταναλωτές

Η προσθήκη του iPhone Handoff δημιουργεί ένα εντελώς νέο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν και αξιοποιούν το hardware της εταιρείας. Παρατηρώντας τις αντιδράσεις της κοινότητας των προγραμματιστών και των early adopters, διακρίνονται δύο κυρίαρχα μοντέλα χρήσης που αναμένεται να επικρατήσουν.

Το πρώτο αφορά τον διαχωρισμό κινδύνου (risk management). Πολλοί χρήστες διατηρούν τεράστιο όγκο ευαίσθητων δεδομένων στο πρωτεύον τηλέφωνο τους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εφαρμογών, κρυπτονομισμάτων, επαγγελματικών εγγράφων και κωδικών διπλής ταυτοποίησης (2FA). Το iPhone Handoff τους επιτρέπει να διατηρούν ένα παλαιότερο, καθαρά βασικό iPhone (χωρίς ευαίσθητες εφαρμογές) για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου απώλειας ή φθοράς, όπως η παραλία, η έντονη αθλητική δραστηριότητα ή η νυχτερινή διασκέδαση.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την παράλληλη χρήση υπερ-συσκευών. Με τις φήμες για την επικείμενη κυκλοφορία του iPhone Fold να εντείνονται παράλληλα με το επερχόμενο iPhone 18 Pro, η Apple παρέχει πλέον το τεχνολογικό υπόβαθρο ώστε οι καταναλωτές να αγοράσουν (όσοι έχουν τη δυνατότητα προφανώς) και τα δύο. Μια παραδοσιακή συσκευή εξαιρετικής αντοχής για την καθημερινή φωτογραφία και τις μετακινήσεις, συνδυασμένη με μια αναδιπλούμενη συσκευή για παραγωγικότητα στο γραφείο, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία εναλλαγής φυσικής ή ψηφιακής SIM.

Διαθεσιμότητα

Η τεχνολογική αρτιότητα του λογισμικού της Apple συναντά συχνά τις υποδομές των τοπικών παρόχων. Η εφαρμογή του iPhone Handoff απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις στους HLR/HSS (Home Location Register / Home Subscriber Server) των δικτύων, ώστε να υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική companion eSIM σε smartphone, κάτι που διαφέρει θεμελιωδώς από την απλή υπηρεσία MultiSIM/Twin SIM του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει, η T-Mobile στις ΗΠΑ και η Deutsche Telekom στη Γερμανία θα αποτελέσουν τους πρώτους πυλώνες υποστήριξης αυτού του χαρακτηριστικού κατά το λανσάρισμα του iOS 27. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Λόγω της στενής τεχνολογικής συγγένειας και της ομιλικής στρατηγικής μεταξύ της Deutsche Telekom και του Ομίλου ΟΤΕ (Cosmote), παραδοσιακά παρατηρείται ταχύτατη υιοθέτηση των νέων πρωτοκόλλων της Apple από την Cosmote, ακολουθούμενη από αντίστοιχες κινήσεις των Vodafone και Nova. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η ροή, η συμβατότητα στην Ελλάδα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την κυκλοφορία του λειτουργικού συστήματος.