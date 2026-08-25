Το WhatsApp καταργεί τα εξαψήφια PIN και φέρνει πλήρεις κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα 2FA

Σύνοψη

Η Meta προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση των ρυθμίσεων ασφαλείας του WhatsApp, καταργώντας τον περιορισμό του παραδοσιακού εξαψήφιου PIN για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Step Verification).

Οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν πολύπλοκους, αλφαριθμητικούς κωδικούς πρόσβασης, θωρακίζοντας τους λογαριασμούς τους απέναντι σε στοχευμένες επιθέσεις και προσπάθειες υποκλοπής.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη μάστιγα του SIM swapping και των τεχνικών κοινωνικής μηχανικής που επιτρέπουν σε επιτήδειους να υφαρπάζουν λογαριασμούς ανυποψίαστων χρηστών.

Το νέο χαρακτηριστικό εντοπίστηκε αρχικά στις νεότερες δοκιμαστικές εκδόσεις των εφαρμογών για συστήματα iOS και Android, με την ευρεία διάθεση στο ευρύ κοινό να αναμένεται σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η διαρκής προσπάθεια εξασφάλισης της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων οδηγεί τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες στην αναθεώρηση πρακτικών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν επαρκείς, ενσωματώνοντας πλέον αυστηρότερα πρωτόκολλα προστασίας για το σύνολο της βάσης των χρηστών τους.

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για το WhatsApp, παρέχοντας τη δυνατότητα αντικατάστασης των απλών εξαψήφιων PIN με πλήρεις αλφαριθμητικούς κωδικούς πρόσβασης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτρέπει αποτελεσματικά τις επιθέσεις brute-force και μειώνει δραματικά τα ποσοστά επιτυχίας των απατών που βασίζονται στην κοινωνική μηχανική, θωρακίζοντας την κρυπτογραφημένη επικοινωνία εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως.

Η αρχιτεκτονική της νέας μεθόδου επαλήθευσης

Μέχρι σήμερα, η ενεργοποίηση του Two-Step Verification στο WhatsApp απαιτούσε αποκλειστικά τη δημιουργία ενός PIN έξι ψηφίων, το οποίο ο χρήστης καλούνταν να εισάγει κάθε φορά που επιχειρούσε να καταχωρήσει τον τηλεφωνικό του αριθμό σε μια νέα συσκευή, καθώς και σε τυχαία χρονικά διαστήματα κατά τη χρήση της εφαρμογής για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Παρότι αυτό το σύστημα προσέφερε ένα ικανοποιητικό βασικό επίπεδο ασφάλειας, η αριθμητική του φύση το καθιστούσε ευάλωτο απέναντι σε στοχευμένες επιθέσεις, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι κακόβουλοι δρώντες είχαν ήδη αποκτήσει πρόσβαση στα γραπτά μηνύματα του θύματος μέσω τεχνικών SIM swapping.

Με την εισαγωγή των πλήρων κωδικών πρόσβασης, η πλατφόρμα υιοθετεί τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που συναντάμε σε τραπεζικά ιδρύματα και κρίσιμες υποδομές λογισμικού, επιτρέποντας την ενσωμάτωση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών, καθώς και ειδικών χαρακτήρων. Η πολυπλοκότητα που εισάγει αυτή η νέα προσέγγιση καθιστά πρακτικά αδύνατη την τυχαία μαντεψιά ή την αυτοματοποιημένη παραβίαση του κωδικού, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται πλήρως με τις εφαρμογές διαχείρισης κωδικών (password managers) που χρησιμοποιούν εκτενώς οι επαγγελματίες και οι ενθουσιώδεις χρήστες της τεχνολογίας για τη διατήρηση μοναδικών διαπιστευτηρίων σε κάθε υπηρεσία.

Ο ρόλος της κοινωνικής μηχανικής και η αντιμετώπιση του προβλήματος

Η επιλογή της Meta να προχωρήσει σε αυτή την ουσιαστική αναβάθμιση του πυρήνα ασφαλείας του WhatsApp δεν προέκυψε τυχαία, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών υφαρπαγής λογαριασμών μέσω έξυπνων μεθόδων κοινωνικής μηχανικής. Οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη ή την άγνοια των χρηστών, συχνά αποστέλλουν μηνύματα προσποιούμενοι τεχνικούς υποστήριξης ή γνωστά πρόσωπα, ζητώντας το εξαψήφιο PIN για δήθεν επιβεβαίωση στοιχείων ή ακύρωση ανύπαρκτων χρεώσεων. Ο μέσος χρήστης, όντας συνηθισμένος στην κοινοποίηση σύντομων αριθμητικών κωδικών επιβεβαίωσης, καθίσταται το τέλειο θύμα σε αυτές τις καλοστημένες παγίδες.

Απαιτώντας ωστόσο τη χρήση ενός πολύπλοκου, μακροσκελούς κωδικού πρόσβασης που μοιάζει περισσότερο με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης αντιλαμβάνεται υποσυνείδητα την κρισιμότητα του αιτήματος και λειτουργεί με μεγαλύτερη επιφύλαξη απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να του αποσπάσει το συγκεκριμένο δεδομένο. Επιπρόσθετα, η διαδικασία επαναφοράς του λογαριασμού σε περίπτωση απώλειας του κωδικού έχει αναβαθμιστεί, απαιτώντας αυστηρότερη ταυτοποίηση μέσω της συνδεδεμένης διεύθυνσης email, η οποία πλέον κρυπτογραφείται τοπικά προτού μεταδοθεί στους διακομιστές της εταιρείας για την επιβεβαίωση του αιτήματος.

Ενσωμάτωση στα λειτουργικά συστήματα και σταδιακή κυκλοφορία

Οι τεχνικές αναλύσεις του πηγαίου κώδικα των πρόσφατων beta εκδόσεων του WhatsApp αποκαλύπτουν ότι η υλοποίηση των νέων κωδικών 2FA συνεργάζεται άψογα με τα ενσωματωμένα βιομετρικά συστήματα των σύγχρονων smartphones, όπως το Face ID της Apple και τους προηγμένους υπερηχητικούς αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωμάτων των Android συσκευών. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ ο πυρήνας της ασφάλειας ενισχύεται γεωμετρικά κατά τη μεταφορά του λογαριασμού σε νέο τερματικό, η καθημερινή εμπειρία χρήσης παραμένει ανεπηρέαστη, επιτρέποντας το άνοιγμα της εφαρμογής μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης χωρίς να απαιτείται η συνεχής πληκτρολόγηση του περίπλοκου αλφαριθμητικού κωδικού.

Η σταδιακή διάθεση του χαρακτηριστικού έχει ήδη ξεκινήσει για τον περιορισμένο κύκλο των προγραμματιστών και των εγγεγραμμένων δοκιμαστών, με την ομάδα ανάπτυξης να συλλέγει τηλεμετρικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα της μετάβασης χωρίς να προκληθούν προβλήματα αποκλεισμού χρηστών (lockouts) από τους λογαριασμούς τους. Οι χρήστες που διαθέτουν ήδη ενεργοποιημένο το παλαιό σύστημα του εξαψήφιου PIN θα κληθούν μέσω μιας σχετικής ειδοποίησης εντός της διεπαφής να αναβαθμίσουν την προστασία τους στο νέο πρωτόκολλο εντός των προσεχών μηνών, αποτελώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την πλήρη εξάλειψη των αδυναμιών της απαρχαιωμένης αριθμητικής επαλήθευσης.