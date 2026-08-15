Επιμένει η Apple: Ζητά προμήθεια έως 15% για αγορές εκτός του App Store!

Σύνοψη

Η Apple καταθέτει επίσημη πρόταση προμήθειας 15% (μειωμένη από το 30%) για τις τυπικές εφαρμογές που κατευθύνουν τους χρήστες σε εξωτερικές ιστοσελίδες για την πραγματοποίηση αγορών.

Οι δημιουργοί λογισμικού που εντάσσονται στο Small Business Program (με ετήσια έσοδα κάτω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων) καλούνται να καταβάλλουν προμήθεια της τάξης του 5%.

Για τις ανανεώσεις συνδρομών και τις εφαρμογές που συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα (News, Video, Mini Apps), το προτεινόμενο ποσοστό διαμορφώνεται στο 10%.

Η κίνηση αποτελεί απάντηση σε προηγούμενη δικαστική απόφαση της υπόθεσης Epic Games που απαγόρευε την είσπραξη τελών για εξωτερικά links, μια απόφαση την οποία η Apple προσβάλλει πλέον στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η τεχνική εφαρμογή του μέτρου απαιτεί από τους προγραμματιστές να παρέχουν πλήρη αναφορά εσόδων για κάθε συναλλαγή που ξεκινά από το iOS και ολοκληρώνεται στον web browser.

Το πλαίσιο αυτό διαφέρει ριζικά από την ευρωπαϊκή αγορά, όπου η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) έχει επιβάλει ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς προμηθειών και το Core Technology Fee (CTF).

Η Apple καταθέτει πρόταση στο αρμόδιο αμερικανικό δικαστήριο, διεκδικώντας προμήθεια 15% για τις τυπικές εφαρμογές και 5% για όσες συμμετέχουν στο πρόγραμμα μικρών επιχειρήσεων, όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Παράλληλα, προβλέπεται χρέωση 10% για ανανεώσεις συνδρομών, αντικαθιστώντας έτσι το πάγιο τέλος του 30% που ίσχυε για τις εντός εφαρμογής αγορές.

Standard εφαρμογές: 15% προμήθεια (αντί για την πάγια κράτηση 30%).

15% προμήθεια (αντί για την πάγια κράτηση 30%). Small Business Program: 5% προμήθεια για επιχειρήσεις με έσοδα κάτω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων (αντί για 15%).

5% προμήθεια για επιχειρήσεις με έσοδα κάτω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων (αντί για 15%). Συνδρομές & Partner Programs: 10% προμήθεια για εγγεγραμμένους συνεργάτες υπηρεσιών βίντεο και ειδήσεων.

10% προμήθεια για εγγεγραμμένους συνεργάτες υπηρεσιών βίντεο και ειδήσεων. Δικαιολογία Apple: Η παρακράτηση θεωρείται απαραίτητη αποζημίωση για την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) του οικοσυστήματος iOS.

Η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης από την πλευρά της Apple προς το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια μακροχρόνια νομική διαμάχη που αφορά τη δομή και τη λειτουργία των ψηφιακών αγορών. Η εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί με παλαιότερες δικαστικές εντολές οι οποίες επιβάλλουν το άνοιγμα του κλειστού της οικοσυστήματος, υποχρεώνοντας την να επιτρέπει στους δημιουργούς λογισμικού να παραπέμπουν το κοινό σε δικές τους, ανεξάρτητες ιστοσελίδες για την ολοκλήρωση της εκάστοτε οικονομικής συναλλαγής.

Σε αντίθεση με το σενάριο της πλήρους απαλλαγής από οποιαδήποτε προμήθεια, το οποίο είχε προταθεί αρχικά ως ενδεχόμενο εάν υπολογίζονταν αυστηρά και μόνο τα άμεσα λειτουργικά κόστη διεκπεραίωσης της ανακατεύθυνσης, η Apple επιμένει ότι η τεράστια εμπορική αξία της πλατφόρμας της και οι επενδύσεις της σε υποδομές πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιολογούν την παρακράτηση του μισού ποσοστού από αυτό που συνήθως επιβάλλει. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας μεγάλος πάροχος υπηρεσιών streaming, όπως για παράδειγμα το Spotify, θα συνεχίσει να οφείλει ένα εξαιρετικά σημαντικό μερίδιο των εσόδων του στην Apple, εφόσον η αρχική παραπομπή του πελάτη προς την ιστοσελίδα εγγραφής πραγματοποιηθεί μέσα από το περιβάλλον του εγκατεστημένου λογισμικού στο iOS, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πραγματική ανεξαρτησία των εξωτερικών συστημάτων πληρωμών.

Πώς λειτουργεί τεχνικά η χρέωση στα εξωτερικά links;

Ο μηχανισμός χρέωσης ενεργοποιείται τη στιγμή που ο χρήστης πατάει έναν εγκεκριμένο εξωτερικό σύνδεσμο μέσα στην εφαρμογή, ο οποίος τον οδηγεί απευθείας στον ιστότοπο του δημιουργού μέσω του web browser. Εάν η τελική αγορά ή η εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία ολοκληρωθεί επιτυχώς σε αυτήν την εξωτερική σελίδα, το ιχνηλατικό σύστημα της Apple καταγράφει την προέλευση του πελάτη, καθιστώντας τον developer υπόχρεο για την απόδοση της προμήθειας.

Ενεργοποίηση χρέωσης: Το συμβάν καταγράφεται με το πάτημα του συνδέσμου εντός της εφαρμογής.

Το συμβάν καταγράφεται με το πάτημα του συνδέσμου εντός της εφαρμογής. Ολοκλήρωση συναλλαγής: Πραγματοποιείται εκτός του οικοσυστήματος, σε περιβάλλον web browser (π.χ. Safari).

Πραγματοποιείται εκτός του οικοσυστήματος, σε περιβάλλον web browser (π.χ. Safari). Καταγραφή (Tracking): Αξιοποίηση ειδικών API ελέγχου από την Apple για την ιχνηλάτηση της επιτυχούς μετατροπής του χρήστη σε πελάτη.

Αξιοποίηση ειδικών API ελέγχου από την Apple για την ιχνηλάτηση της επιτυχούς μετατροπής του χρήστη σε πελάτη. Σύγκριση ανταγωνισμού: Η Apple υποστηρίζει ενεργά ότι τα προτεινόμενα ποσοστά της παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τις αντίστοιχες χρεώσεις link-out που επιβάλλει η Google στο Android.

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της εξαιρετικά απαιτητικής διαδικασίας αναγκάζει τους προγραμματιστές να ενσωματώσουν συγκεκριμένα εργαλεία ιχνηλάτησης της Apple, τα οποία πιστοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ροή της αγοράς ή της συνδρομής ξεκίνησε από το λογισμικό που εκτελείται στη συσκευή του χρήστη. Κάθε φορά που ένας καταναλωτής αποφασίζει να αποφύγει το προεπιλεγμένο σύστημα αγορών του App Store (In-App Purchases) και επιλέγει συνειδητά τον σύνδεσμο που τον μεταφέρει στον Safari για να εισάγει τα προσωπικά στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας απευθείας στην πλατφόρμα του δημιουργού, η Apple διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα της καταγραφής του συγκεκριμένου ψηφιακού συμβάντος.

Η εκτενής τεκμηρίωση που συνοδεύει τη νομική πρόταση της εταιρείας αναφέρει ρητά πως τα προτεινόμενα ποσοστά του 15% και 5% προέκυψαν κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της αμερικανικής αγοράς, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως παραμένουν αισθητά πιο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες χρεώσεις που έχουν αναδειχθεί μέσα από την εκδίκαση της υπόθεσης Epic εναντίον Google. Η πολυπλοκότητα της εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου λογιστικού ελέγχου μετατοπίζει ένα τεράστιο διαχειριστικό και γραφειοκρατικό βάρος στους ίδιους τους δημιουργούς εφαρμογών, οι οποίοι καλούνται πλέον να διατηρούν εξαιρετικά λεπτομερή λογιστικά βιβλία και πολύπλοκες βάσεις δεδομένων για να αποδίδουν τα σωστά ποσοστά στην Apple κάθε μήνα, περιπλέκοντας επικίνδυνα την ανάπτυξη ανεξάρτητων στρατηγικών εμπορικής προώθησης για τις μικρότερες εταιρείες.

Η νομική διαμάχη με την Epic Games και η απόφαση του δικαστηρίου

Η νομική αντιπαράθεση εκκίνησε το 2021 όταν η Epic Games αμφισβήτησε ευθέως τους μονοπωλιακούς κανόνες του App Store, οδηγώντας στην απόφαση της δικαστού Yvonne Gonzalez Rogers που έκρινε την Apple ένοχη για περιφρόνηση του δικαστηρίου. Αν και το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη, αναγνώρισε ρητά το δικαίωμα της Apple να αμείβεται για την πνευματική της ιδιοκτησία, με την τελική ετυμηγορία να εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Αρχική απόφαση (2021): Ρητή εντολή στην Apple να επιτρέψει την ενσωμάτωση εξωτερικών links πληρωμών στις εφαρμογές.

Ρητή εντολή στην Apple να επιτρέψει την ενσωμάτωση εξωτερικών links πληρωμών στις εφαρμογές. Απόφαση Απριλίου 2025: Προσωρινή απαγόρευση επιβολής οποιασδήποτε προμήθειας στα εξωτερικά links από την περιφερειακή δικαστή.

Προσωρινή απαγόρευση επιβολής οποιασδήποτε προμήθειας στα εξωτερικά links από την περιφερειακή δικαστή. Απόφαση εφετείου: Επικύρωση της καταδίκης για περιφρόνηση του δικαστηρίου, αλλά παράλληλη αναγνώριση του δικαιώματος οικονομικής αποζημίωσης για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επικύρωση της καταδίκης για περιφρόνηση του δικαστηρίου, αλλά παράλληλη αναγνώριση του δικαιώματος οικονομικής αποζημίωσης για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επόμενο νομικό βήμα: Εκδίκαση της έφεσης της Apple από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2026.

Η μακρά δικαστική πορεία που οδήγησε στη σημερινή προτεινόμενη δομή χρεώσεων είναι γεμάτη από αλλεπάλληλες προσφυγές και συγκρουόμενες ερμηνείες του αμερικανικού δικαίου περί ανταγωνισμού, αντανακλώντας την τεράστια αντικειμενική δυσκολία νομικής ρύθμισης των σύγχρονων ψηφιακών μονοπωλίων. Τον Απρίλιο του 2025, η περιφερειακή δικαστής Yvonne Gonzalez Rogers προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως αυστηρή απόφαση καταπέλτη, απαγορεύοντας πλήρως στην Apple να επιβάλλει οποιαδήποτε χρέωση στις συναλλαγές που ολοκληρώνονται εκτός των τειχών του App Store, καθώς θεώρησε μετά από ενδελεχή έλεγχο ότι η εταιρεία συμπεριφερόταν με εξαιρετικά παρελκυστικό τρόπο απέναντι στην αρχική δικαστική εντολή του 2021.

Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μέχρι την πρόσφατη ετυμηγορία του εφετείου, η Apple δεν εισέπραττε κανένα απολύτως έσοδο από τις εφαρμογές που προωθούσαν τους χρήστες τους σε εξωτερικούς ιστοτόπους αγορών, διαμορφώνοντας ένα πρωτοφανές καθεστώς απόλυτης ελευθερίας για τους προγραμματιστές της αμερικανικής αγοράς. Παρόλο που το αρμόδιο εφετείο δεν ανέτρεψε την καταδίκη για περιφρόνηση του δικαστηρίου απέναντι στις πρακτικές της εταιρείας, η επισήμανσή του ότι η τεχνολογική υποδομή, τα εξειδικευμένα εργαλεία ανάπτυξης κώδικα (SDKs) και η εν γένει αρχιτεκτονική του οικοσυστήματος συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία η οποία οφείλει να αποζημιώνεται οικονομικά, έδωσε το ιδανικό νομικό πάτημα στην Apple για να καταθέσει τη νέα, αναθεωρημένη κλίμακα χρεώσεων.

Με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αναλαμβάνει την οριστική εξέταση της πολύκροτης υπόθεσης κατά τη διάρκεια της επερχόμενης φθινοπωρινής περιόδου, το τελικό ύψος αυτής της «εύλογης αποζημίωσης» θα καθορίσει την οικονομική βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού που βασίζονται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του iOS για την προσέλκυση και διατήρηση του πελατολογίου τους.

Τι ισχύει για τους Έλληνες developers και την ευρωπαϊκή αγορά;

Αν και η συγκεκριμένη πρόταση χρεώσεων αφορά πρωτίστως το αμερικανικό νομικό πλαίσιο, οι Έλληνες και Ευρωπαίοι προγραμματιστές που διαθέτουν τις εφαρμογές τους στο κοινό των ΗΠΑ υπόκεινται άμεσα σε αυτούς τους αυστηρούς κανόνες. Αντιθέτως, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τοπίο ρυθμίζεται αυστηρά από την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), η οποία επιβάλλει διαφοροποιημένες προμήθειες και εισάγει το πολυαμφισβητούμενο Core Technology Fee (CTF) για εγκαταστάσεις εκτός App Store.

Αγορά ΗΠΑ: Άμεση εφαρμογή των προτεινόμενων ποσοστών 5% έως 15% για όλους τους διεθνείς δημιουργούς που απευθύνονται σε Αμερικανούς καταναλωτές.

Άμεση εφαρμογή των προτεινόμενων ποσοστών 5% έως 15% για όλους τους διεθνείς δημιουργούς που απευθύνονται σε Αμερικανούς καταναλωτές. Ευρωπαϊκή Ένωση (DMA): Επιβολή μειωμένων προμηθειών (10% έως 17%) σε συνδυασμό με το Core Technology Fee (0,50€ ανά ετήσια εγκατάσταση άνω του 1 εκατομμυρίου).

Επιβολή μειωμένων προμηθειών (10% έως 17%) σε συνδυασμό με το Core Technology Fee (0,50€ ανά ετήσια εγκατάσταση άνω του 1 εκατομμυρίου). Ελληνική αγορά & startups: Οι εγχώριες εταιρείες παραγωγής λογισμικού καλούνται να διατηρήσουν παράλληλα λογιστικά συστήματα ανάλογα με την ήπειρο γεωγραφικής στόχευσης των προϊόντων τους.

Οι εγχώριες εταιρείες παραγωγής λογισμικού καλούνται να διατηρήσουν παράλληλα λογιστικά συστήματα ανάλογα με την ήπειρο γεωγραφικής στόχευσης των προϊόντων τους. Διαφοροποίηση ανταγωνισμού: Η θεσμοθετημένη ύπαρξη τρίτων καταστημάτων εφαρμογών (third-party app stores) στην Ευρώπη μειώνει τη μονοπωλιακή πίεση της Apple, συνθήκη που απουσιάζει παντελώς από την αμερικανική επικράτεια.

Η εις βάθος ανάλυση αυτών των καταιγιστικών εξελίξεων παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για την εγχώρια κοινότητα των προγραμματιστών, καθώς η κλιμακούμενη πολυπλοκότητα των διαφορετικών κανονισμών δημιουργεί ένα βαθιά κατακερματισμένο παγκόσμιο ψηφιακό εμπόριο που απαιτεί τον μέγιστο δυνατό βαθμό προσαρμοστικότητας.

Μια ελληνική startup που αναπτύσσει μια πρωτοποριακή συνδρομητική εφαρμογή και στοχεύει ταυτόχρονα στο προσοδοφόρο αμερικανικό και στο ευρωπαϊκό κοινό, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με δύο εντελώς ξεχωριστές και εξαιρετικά περίπλοκες τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον προγραμματισμό των μελλοντικών του εσόδων.

Στην αμερικανική αγορά, η εφαρμογή της νέας προτεινόμενης προμήθειας του 15% για τα εξωτερικά links σημαίνει πως η φιλόδοξη προσπάθεια παράκαμψης του παραδοσιακού App Store προσφέρει μεν μια μικρή οικονομική ανάσα σε σχέση με το εξοντωτικό αρχικό 30%, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τον ασφυκτικό έλεγχο της Apple επί των συνολικών εσόδων. Αντιθέτως, εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυστηρή επιβολή του νομοθετικού πλαισίου DMA έχει αναγκάσει την αμερικανική εταιρεία να επιτρέψει την εγκατάσταση λογισμικού από εναλλακτικές πηγές, εισάγοντας ωστόσο το αμφιλεγόμενο Core Technology Fee των €0,50 ως μέτρο αντιστάθμισης των απωλειών της.

Η διαρκής συντήρηση αυτού του διπλού νομικού και οικονομικού καθεστώτος απαιτεί από τις ελληνικές εταιρείες να προβούν σε προσεκτικές οικονομοτεχνικές μελέτες προτού αποφασίσουν ποιο μοντέλο διανομής και ποιες πλατφόρμες διεκπεραίωσης πληρωμών εξυπηρετούν καλύτερα το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους.