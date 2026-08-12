Μεγάλη διαρροή: Ο κώδικας του iOS 27 επιβεβαιώνει 6 νέα μοντέλα iPhone 18

Σύνοψη

Η πέμπτη beta έκδοση του iOS 27 επιβεβαιώνει μέσα από τα αρχεία συστήματός της την ανάπτυξη έξι νέων μοντέλων iPhone.

Εντοπίστηκαν με ακρίβεια οι κωδικές ονομασίες για τα iPhone 18 Pro, 18 Pro Max και το πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone Ultra.

Τα βασικά μοντέλα iPhone 18, το προσιτό 18e και το εξαιρετικά λεπτό Air 2 αναμένονται σε δεύτερη φάση στις αρχές του 2027.

Το προηγμένο λογισμικό "Battery Intelligence" υποδεικνύει την υποστήριξη πολλαπλών μπαταριών, φωτογραφίζοντας τις ανάγκες του foldable μοντέλου.

Οι ανακοινώσεις της Apple χωρίζονται στρατηγικά, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πρόσφατη διάθεση της πέμπτης beta έκδοσης του λειτουργικού συστήματος iOS 27 στους εγγεγραμμένους προγραμματιστές της Apple, προσέφερε μια απροσδόκητη αλλά εξαιρετικά διαφωτιστική ματιά στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας μέσα από γραμμές κώδικα την ύπαρξη έξι διαφορετικών μοντέλων iPhone που πρόκειται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν προήλθε από κάποια εξωτερική διαρροή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία συχνά ενέχει το ρίσκο της ανακρίβειας, αλλά εντοπίστηκε βαθιά ριζωμένη στα αρχεία συστήματος που σχετίζονται με τους οδηγούς διαχείρισης ενέργειας και τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά του "Battery Intelligence", προσδίδοντας απολύτως επίσημο χαρακτήρα στις πληροφορίες που μέχρι πρότινος κυκλοφορούσαν αποκλειστικά ως ανεπιβεβαίωτες φήμες.

Το επίπεδο ολοκλήρωσης αυτού του κώδικα υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι μηχανικοί λογισμικού της εταιρείας προετοιμάζουν εντατικά το έδαφος για μια σειρά από απαιτητικές, σύγχρονες συσκευές που αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό οικοσύστημα της Apple.

Τι αποκαλύπτει ο κώδικας του iOS 27 Beta 5 για τη σειρά iPhone 18

Οι λεπτομερείς αναφορές που εντοπίστηκαν στον κώδικα του iOS 27 beta 5 ταυτοποιούν με ακρίβεια τις εσωτερικές κωδικές ονομασίες για έξι νέες συσκευές της Apple, καλύπτοντας ένα τεράστιο φάσμα τεχνικών προδιαγραφών και μορφών. Ειδικότερα, τα αρχεία του λογισμικού επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη του εξαιρετικά λεπτού iPhone Air 2 με την κωδική ονομασία V62, του ισχυρού iPhone 18 Pro (V63), του κορυφαίου φωτογραφικά iPhone 18 Pro Max (V64), του βασικού iPhone 18 (V67), του πρωτοποριακού αναδιπλούμενου iPhone Ultra (V68) και του πιο προσιτού οικονομικά iPhone 18e (V69).

Η διεξοδική χαρτογράφηση του μελλοντικού χαρτοφυλακίου της Apple καταδεικνύει μια σαφή, συνειδητή πρόθεση διεύρυνσης της προϊοντικής της γκάμας, η οποία στοχεύει να καλύψει κάθε πιθανή ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτικού κοινού, από τους λάτρεις της απόλυτης φορητότητας μέχρι τους απαιτητικούς επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου. Το γεγονός ότι αυτές οι κωδικές ονομασίες βρίσκονται στενά συνδεδεμένες με τον πυρήνα της διαχείρισης μπαταρίας δεν αποτελεί καθόλου τυχαίο γεγονός, καθώς η μετάβαση σε νέες μορφές συσκευών απαιτεί θεμελιώδεις δομικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα κατανέμει, παρακολουθεί και βελτιστοποιεί την κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι προγραμματιστές της Apple έχουν προφανώς δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό, αλγοριθμικό πλαίσιο ονόματι "Battery Intelligence", το οποίο θα αναλαμβάνει την έξυπνη διαχείριση των πόρων σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι οι υψηλές απαιτήσεις των νέων οθονών τεχνολογίας OLED και των ισχυρότερων επεξεργαστών δεν θα αποβούν εις βάρος της καθημερινής αυτονομίας των συσκευών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να αναλύει διαρκώς τις συνήθειες του χρήστη και να προσαρμόζει δυναμικά τη συχνότητα λειτουργίας των πυρήνων, προσφέροντας μέγιστη απόδοση μόνο όταν αυτή είναι πραγματικά απαραίτητη.

Το αναδιπλούμενο iPhone Ultra και η υποστήριξη πολλαπλών μπαταριών

Το επερχόμενο iPhone Ultra αποτελεί αναμφίβολα την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια της Apple να εισέλθει δυναμικά στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones, προσφέροντας μια κορυφαία συσκευή που αξιοποιεί πολλαπλές μπαταρίες και εξειδικευμένους οδηγούς οθόνης για να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις αυτού του περίπλοκου form factor.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά ευρήματα από τις προηγούμενες beta εκδόσεις του iOS 27, ο κώδικας του λειτουργικού περιέχει εξαιρετικά λεπτομερείς οδηγίες για την υποστήριξη αναδιπλούμενων πάνελ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το μοντέλο V68 θα αποτελέσει την πολυαναμενόμενη απάντηση της αμερικανικής εταιρείας απέναντι στον ανταγωνισμό που μονοπωλεί μέχρι σήμερα τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η παρουσία πολλαπλών μπαταριών στο εσωτερικό της συσκευής αποτελεί απόλυτη μηχανολογική αναγκαιότητα για τον σωστό σχεδιασμό ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου, καθώς ο πολύπλοκος μηχανισμός της άρθρωσης (hinge) καταλαμβάνει σημαντικό όγκο στο κέντρο του σασί, αναγκάζοντας τους σχεδιαστές hardware να διαχωρίσουν την πηγή ενέργειας σε δύο διακριτά τμήματα, κατανεμημένα ισομερώς σε κάθε μισό της συσκευής.

Αυτή η αρχιτεκτονική διάταξη δημιουργεί σημαντικές τεχνικές προκλήσεις στον τομέα της θερμικής συμπεριφοράς και της εργονομίας, με το τελικό προϊόν να απαιτεί μια εξαιρετικά προσεκτική κατανομή βάρους, ώστε να προσφέρει ικανοποιητική αίσθηση στιβαρότητας στο χέρι του χρήστη χωρίς να κουράζει την παλάμη και τους τένοντες μετά από πολύωρη χρήση, ανάγνωση κειμένων ή παρακολούθηση βίντεο. Η διαχείριση της εκλυόμενης θερμότητας από τα δύο ξεχωριστά στοιχεία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της ταχείας ενσύρματης φόρτισης, θα κρίνει εν πολλοίς την επιτυχία της σχεδίασης, καθώς οι σύγχρονοι καταναλωτές απαιτούν πλέον άμεση αναπλήρωση της ενέργειας χωρίς περιορισμούς στην απόδοση.

Στρατηγικός διαχωρισμός των κυκλοφοριών για μέγιστη απόδοση

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Apple έχει προγραμματίσει έναν αυστηρό στρατηγικό διαχωρισμό των κυκλοφοριών για τη σειρά iPhone 18, τοποθετώντας την επίσημη παρουσίαση των iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και iPhone Ultra τον προσεχή Σεπτέμβριο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα, πιο συμβατικά μοντέλα αναμένεται να παρουσιαστούν στις αρχές του 2027.

Η μεθοδική προσέγγιση της σταδιακής διάθεσης στην παγκόσμια αγορά επιτρέπει στην εταιρεία να διαχειριστεί πολύ αποτελεσματικότερα τις πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κατά διαστήματα σημαντικά ζητήματα επάρκειας εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας, όπως οι προηγμένοι αισθητήρες εικόνας, οι φακοί ακριβείας και τα υπερσύγχρονα τσιπ μνήμης.

Τοποθετώντας τις κορυφαίες της ναυαρχίδες και το άκρως καινοτόμο Ultra στο παραδοσιακό, προσοδοφόρο παράθυρο κυκλοφορίας του Σεπτεμβρίου, η Apple διασφαλίζει ότι θα συγκεντρώσει όλη την προσοχή του τεχνολογικού τύπου στα προϊόντα με το υψηλότερο περιθώριο κέρδους, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα έσοδα του κρίσιμου τελευταίου τριμήνου του έτους που συμπίπτει παραδοσιακά με την εορταστική περίοδο. Αντιθέτως, η μετατόπιση των βασικών εκδόσεων (iPhone 18), του προσιτού 18e και του εξαιρετικά λεπτού Air 2 για τους πρώτους μήνες του 2027, δημιουργεί μια δεύτερη, εξίσου ισχυρή εμπορική δυναμική σε μια χρονική περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από σχετική στασιμότητα και αναμενόμενη πτώση των λιανικών πωλήσεων.