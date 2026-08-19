Ιστορική συμφωνία Apple και ΕΕ φέρνει ριζική αναδιάρθρωση στις προμήθειες του App Store

Σύνοψη

Καταργείται πλήρως η αμφιλεγόμενη χρέωση ανά εγκατάσταση (Core Technology Fee) και αντικαθίσταται από μια σταθερή προμήθεια 5% (Core Technology Commission) επί των ψηφιακών αγορών για εναλλακτικά marketplaces.

Μειώνονται τα ποσοστά προμήθειας εντός του App Store στο 26% (ή 15% για μικρές επιχειρήσεις), ενώ πλέον προστίθεται η επιλογή χρήσης εξωτερικών συνδέσμων πληρωμής.

Οι νέοι όροι επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση του επίσημου συστήματος πληρωμών της Apple παράλληλα με εναλλακτικές μεθόδους, με υποχρέωση δέσμευσης του developer για τουλάχιστον 12 μήνες.

Χαλαρώνουν δραστικά οι αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών, καταργώντας την υποχρεωτική εγγυητική επιστολή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Οι αλλαγές τίθενται σε πλήρη εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας νέα ευελιξία στους Ευρωπαίους δημιουργούς λογισμικού, διατηρώντας ωστόσο τη διαδικασία ελέγχου Notarization.

Η Apple προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου τιμολόγησης των εφαρμογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταργώντας το σταθερό τέλος ανά εγκατάσταση και εισάγοντας ένα νέο Core Technology Commission ορισμένο στο 5% αποκλειστικά για ψηφιακές αγορές. Παράλληλα, οι τυπικές προμήθειες για αγορές εντός του App Store μειώνονται στο 26%, ενώ για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μικρών επιχειρήσεων το ποσοστό διαμορφώνεται μόλις στο 15%.

Η συμμόρφωση της εταιρείας με τις αυστηρές επιταγές της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA) έρχεται ύστερα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις και έντονες διαφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες είχαν επικεντρωθεί κυρίως στους εμπορικούς όρους και την εναλλακτική διανομή λογισμικού. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την εγκατάλειψη μιας ιδιαίτερα κρίσιμης παραμέτρου που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην κοινότητα των προγραμματιστών, την επιβολή σταθερού ποσού για κάθε λήψη εφαρμογής που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο εγκαταστάσεις.

Η απομάκρυνση των τελών αρχικής απόκτησης και παροχής υπηρεσιών καταστήματος για τις εφαρμογές που διανέμονται εκτός του επίσημου οικοσυστήματος, αναδιαμορφώνει πλήρως το οικονομικό μοντέλο προσφέροντας πιο βιώσιμες επιλογές. Αντί να τιμωρείται η επιτυχία μιας δωρεάν εφαρμογής, το νέο σύστημα εστιάζει αποκλειστικά στην παραγωγή εσόδων, διασφαλίζοντας ότι οι δημιουργοί δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα χρέη σε περίπτωση απρόσμενης δημοφιλίας των προϊόντων τους.

Η νέα δομή των προμηθειών και τα εναλλακτικά συστήματα πληρωμών

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από τον Οκτώβριο του 2026 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα αλλά ταυτόχρονα προσφέρει πραγματικές επιλογές παραμετροποίησης. Αναλύοντας τα επίσημα στοιχεία, τα νέα ποσοστά διαμορφώνονται με βάση τον τρόπο διανομής και τη μέθοδο εκκαθάρισης των συναλλαγών, δημιουργώντας ένα κλιμακωτό σύστημα χρεώσεων.

Για τις εφαρμογές που συνεχίζουν να διανέμονται παραδοσιακά μέσω του App Store χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα αγορών (In-App Purchase), η Apple θα παρακρατά το 26% των εσόδων, ποσοστό μειωμένο από το παραδοσιακό 30%. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 15% για όσους προγραμματιστές πληρούν τα κριτήρια του Small Business Program, καθώς και για τις συνδρομές που ανανεώνονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους χρήσης.

Η πραγματική καινοτομία, ωστόσο, εντοπίζεται στη δυνατότητα ενσωμάτωσης εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής εντός του ίδιου του App Store. Αν ένας δημιουργός επιλέξει να προσφέρει μια εναλλακτική υπηρεσία εκκαθάρισης παραμένοντας στο κατάστημα της Apple, η προμήθεια μειώνεται στο 20%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις περιορίζεται στο 10%. Στην περίπτωση που η εφαρμογή κατευθύνει τον χρήστη μέσω εξωτερικού συνδέσμου (Link Out) σε μια ιστοσελίδα για την ολοκλήρωση της αγοράς, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 15% και 10%. Για τα εναλλακτικά App Marketplaces και τη διανομή μέσω Web, εφαρμόζεται αποκλειστικά η νέα προμήθεια τεχνολογίας πυρήνα της τάξης του 5%.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της νέας συμφωνίας είναι η παροχή δυνατότητας στους προγραμματιστές να εμφανίζουν τις δικές τους εναλλακτικές επιλογές πληρωμής ακριβώς δίπλα στο σύστημα της Apple, εντός του ίδιου παραθύρου διεπαφής. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεπής και διαφανής εμπειρία για τον τελικό χρήστη, η Apple απαιτεί από τους δημιουργούς να διατηρήσουν τις επιλεγμένες μεθόδους πληρωμής για ένα ελάχιστο διάστημα 12 μηνών, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεχή αλλαγή πολιτικής που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ή ανησυχία στους καταναλωτές.

Χαλάρωση κριτηρίων και διατήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας

Πέρα από το καθαρά οικονομικό σκέλος, οι νέοι όροι τροποποιούν δραστικά τις προϋποθέσεις για τις εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τα δικά τους εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών στο iOS. Μέχρι πρότινος, η απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα κορυφαίας αξιολόγησης λειτουργούσε ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων. Πλέον, αρκεί η επίδειξη μέτριας οικονομικής σταθερότητας (μέσω βαθμολογίας από οργανισμούς όπως η Dun & Bradstreet), η παρουσία στο χρηματιστήριο, η λήψη χρηματοδότησης από αναγνωρισμένα επενδυτικά σχήματα ή η ιδιότητα του κυβερνητικού, εκπαιδευτικού ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Αν και το οικοσύστημα γίνεται αισθητά πιο ανοιχτό, η εταιρεία δεν κάνει εκπτώσεις στα ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας και προστασίας ανηλίκων. Η διαδικασία ελέγχου Notarization παραμένει απολύτως υποχρεωτική για κάθε εφαρμογή, ανεξάρτητα από το αν κατεβαίνει από το επίσημο κατάστημα, από εναλλακτικές αγορές ή απευθείας από το διαδίκτυο. Ακόμη πιο σημαντική είναι η αυστηροποίηση της πολιτικής για τις εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών, στις οποίες απαγορεύεται ρητά η ενσωμάτωση εξωτερικών συνδέσμων για συναλλαγές, ενώ για τους χρήστες κάτω των 18 ετών απαιτείται η ενεργοποίηση ψηφιακής γονικής πύλης πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εναλλακτικής διαδικασίας αγοράς.