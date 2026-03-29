Apple: Καμία παραβίαση σε iPhone με ενεργό Lockdown Mode

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα πως δεν έχει καταγραφεί καμία επιτυχής παραβίαση μέσω mercenary spyware σε συσκευές με ενεργοποιημένο το Lockdown Mode.

Η λειτουργία, η οποία εισήχθη με το iOS 16, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά της ενάντια σε προηγμένες απειλές τύπου Pegasus.

Το Lockdown Mode θυσιάζει την ευχρηστία ορισμένων εφαρμογών (όπως το iMessage και ο Safari) μειώνοντας δραστικά την επιφάνεια επίθεσης της συσκευής.

Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες υψηλού κινδύνου, όπως πολιτικούς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές, οι οποίοι αποτελούν στόχους κρατικών ή ημικρατικών φορέων.

Τι ανακοίνωσε η Apple για το Lockdown Mode

Η Apple επιβεβαίωσε επίσημα ότι κανένας χρήστης iPhone δεν έχει πέσει θύμα στοχευμένου λογισμικού κατασκοπείας (spyware), εφόσον διατηρεί διαρκώς ενεργοποιημένο το Lockdown Mode στη συσκευή του.

Η συγκεκριμένη λειτουργία ακραίας ασφαλείας, η οποία ενσωματώθηκε αρχικά στο iOS 16, αποδεικνύεται στην πράξη ως το πλέον αποτελεσματικό ανάχωμα ενάντια σε κακόβουλες επιθέσεις μηδενικού κλικ (zero-click exploits) που χρησιμοποιούνται από εταιρείες ανάπτυξης spyware.

Οι δηλώσεις εκπροσώπων της εταιρείας έρχονται να επικυρώσουν τον αρχικό σχεδιασμό του χαρακτηριστικού. Το σύγχρονο τοπίο των κυβερνοαπειλών δεν περιορίζεται πλέον σε τυχαίες επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), αλλά περιλαμβάνει εξαιρετικά εξελιγμένα λογισμικά κατασκοπείας (mercenary spyware).

Η εταιρεία, βασιζόμενη στα δεδομένα τηλεμετρίας και τις αναφορές ασφαλείας από το παγκόσμιο δίκτυο συσκευών του, διαπιστώνει ότι η προσέγγιση της επιθετικής μείωσης της επιφάνειας επίθεσης (attack surface reduction) λειτουργεί άψογα.

Η τεχνική αρχιτεκτονική του Lockdown Mode

Η προστασία που παρέχει το Lockdown Mode δεν βασίζεται σε κάποιο εξελιγμένο λογισμικό antivirus που ανιχνεύει υπογραφές κακόβουλου κώδικα. Βασίζεται στην προληπτική απενεργοποίηση των υποσυστημάτων του λειτουργικού συστήματος (iOS, iPadOS, macOS) που αποτελούν τους συνηθέστερους φορείς μόλυνσης (infection vectors).

Όταν ο χρήστης ενεργοποιεί τη λειτουργία, το λειτουργικό σύστημα εφαρμόζει τους εξής αυστηρούς περιορισμούς:

Απομόνωση Μηνυμάτων (iMessage): Οι περισσότεροι τύποι συνημμένων αρχείων, εκτός από συγκεκριμένες μορφές εικόνας, αποκλείονται αυτόματα. Παράλληλα, απενεργοποιούνται λειτουργίες όπως η προεπισκόπηση συνδέσμων ( link previews ). Ιστορικά, το iMessage αποτέλεσε τον κύριο δίαυλο για την ανάπτυξη επιθέσεων zero-click από το λογισμικό Pegasus της NSO Group.

Περιορισμοί στον Web Browser (WebKit): Στον Safari και σε όλους τους εναλλακτικούς browsers που χρησιμοποιούν τη μηχανή WebKit, απενεργοποιείται η μεταγλώττιση Just-In-Time (JIT) για τη γλώσσα JavaScript. Η JIT μεταγλώττιση βελτιώνει την ταχύτητα φόρτωσης των ιστοσελίδων, αλλά αποτελεί μια από τις πιο συχνά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες για την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα στη μνήμη.

Φραγή Εισερχόμενων Υπηρεσιών: Οι εισερχόμενες κλήσεις FaceTime και οι προσκλήσεις σε άλλες υπηρεσίες της Apple αποκλείονται εξ ορισμού, εκτός εάν ο χρήστης έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον αποστολέα.

Προστασία Ενσύρματων Συνδέσεων: Η συσκευή αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση δεδομένων (μέσω Lightning ή USB-C) με υπολογιστές ή αξεσουάρ, εφόσον η οθόνη είναι κλειδωμένη. Αυτό αποτρέπει επιθέσεις φυσικής πρόσβασης, όπου τοποθετείται ειδικό υλικό υποκλοπής στη θύρα φόρτισης.

Αποκλεισμός Προφίλ Διαμόρφωσης (Configuration Profiles): Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων προφίλ διαχείρισης συσκευών (MDM). Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται συχνά από κακόβουλους παράγοντες για την απόκτηση δικαιωμάτων διαχειριστή στη συσκευή και την παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου.

Το πλαίσιο της απειλής: Mercenary Spyware

Η ανακοίνωση της Apple έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς το τρέχον γεωπολιτικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Το εμπορικό λογισμικό κατασκοπείας, με κύριους εκπροσώπους το Pegasus της ισραηλινής NSO Group και το Predator της Intellexa, έχει αλλάξει τα δεδομένα της ψηφιακής ασφάλειας. Αντίθετα με το κοινό malware, τα συγκεκριμένα εργαλεία κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια και πωλούνται αποκλειστικά σε κυβερνητικούς ή κρατικούς φορείς.

Η αποτελεσματικότητά τους έγκειται στην ικανότητά τους να μολύνουν μια συσκευή χωρίς καμία απολύτως αλληλεπίδραση από τον χρήστη (zero-click). Αρκεί η λήψη ενός «αόρατου» γραπτού μηνύματος κειμένου ή μιας αναπάντητης κλήσης στο παρασκήνιο για να εγκατασταθεί το κακόβουλο λογισμικό και να αποκτήσει ο επιτιθέμενος πλήρη πρόσβαση σε μηνύματα, κάμερα, μικρόφωνο και δεδομένα τοποθεσίας.

Το γεγονός ότι το Lockdown Mode, μια δωρεάν και ενσωματωμένη λύση, μπλοκάρει επιτυχώς εργαλεία κυβερνοπολέμου εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μια τεράστια νίκη για την αρχιτεκτονική ασφαλείας του iOS και ένα ισχυρό μήνυμα προς την αποκαλούμενη βιομηχανία του mercenary spyware.

Η σημασία για την Ελλάδα

Για την ελληνική πραγματικότητα, η συγκεκριμένη είδηση δεν αποτελεί μια απλή ενημέρωση, αλλά έχει άμεση πρακτική εφαρμογή. Η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών αποκαλύψεων σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Predator για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Η τοπική αγορά έχει ευαισθητοποιηθεί έντονα γύρω από ζητήματα ψηφιακού απορρήτου. Το Lockdown Mode προσφέρει πλέον ένα αποδεδειγμένο εργαλείο άμυνας για όσους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο στοχοποιημένων παρακολουθήσεων εντός των εθνικών συνόρων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν οι δυνητικοί στόχοι στην Ελλάδα ότι η συσκευή τους διαθέτει έναν εγγενή μηχανισμό προστασίας ο οποίος, βάσει επίσημων στοιχείων, είναι ανυπέρβλητος από τα τρέχοντα exploits που κυκλοφορούν στην αγορά του κυβερνοπολέμου.

Με τη ματιά του Techgear

Από τεχνική σκοπιά, η δήλωση της Apple καταδεικνύει την απόλυτη ορθότητα του σχεδιασμού του Lockdown Mode. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πάντα μια σχέση ανταλλαγής μεταξύ προστασίας και ευχρηστίας. Η Apple τόλμησε να «σπάσει» θεμελιώδεις λειτουργίες του ίδιου της του λειτουργικού (όπως το rendering ιστοσελίδων και τα ενισχυμένα μηνύματα) προκειμένου να κλείσει τις κερκόπορτες.

Η απουσία καταγεγραμμένων παραβιάσεων δεν σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα είναι αδιαπέραστο. Σημαίνει, όμως, ότι η αφαίρεση του ευάλωτου κώδικα καθιστά το κόστος ανάπτυξης ενός zero-day exploit για το Lockdown Mode δυσανάλογα υψηλό, ακόμα και για εταιρείες με τεράστιους προϋπολογισμούς.

Για τον μέσο χρήστη στην Ελλάδα, η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ίσως είναι υπερβολική, καθώς οι περιορισμοί στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου και των μηνυμάτων είναι αισθητοί. Ωστόσο, για ερευνητές, δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα, το Lockdown Mode μετατρέπεται από προαιρετική ρύθμιση σε απολύτως απαραίτητο πρωτόκολλο ψηφιακής επιβίωσης.