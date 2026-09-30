WhatsApp: Νέος γονικός έλεγχος για εφήβους με PIN και προστασία στο Meta AI

Σύνοψη

Το WhatsApp εισάγει προαιρετικά εργαλεία γονικού ελέγχου που απαιτούν έγκριση μέσω PIN για την τροποποίηση των κρίσιμων ρυθμίσεων απορρήτου από τους εφήβους.

Οι γονείς λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις όταν ο έφηβος προστίθεται ή αποχωρεί από ομάδες, καθώς και όταν καταγράφεται απότομη, σημαντική αύξηση των μελών μιας ομαδικής συνομιλίας.

Προστίθενται αυστηρά φίλτρα «Limited Content» για την αλληλεπίδραση των εφήβων με το Meta AI, περιορίζοντας δραστικά την πρόσβαση σε δυνητικά ακατάλληλο παραγόμενο υλικό.

Παρέχεται πλήρης έλεγχος σχετικά με το ποιοι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη φωτογραφία προφίλ, τις ενημερώσεις Κατάστασης (Status) και τα Κανάλια (Channels) που ακολουθεί ο ανήλικος χρήστης.

Το περιεχόμενο των προσωπικών μηνυμάτων και των κλήσεων παραμένει απολύτως ιδιωτικό, διατηρώντας στο ακέραιο την end-to-end κρυπτογράφηση της πλατφόρμας χωρίς να επιτρέπει την ανάγνωσή τους από τρίτους.

Η Meta προχώρησε στην επίσημη ενσωμάτωση μιας εκτενούς σουίτας γονικού ελέγχου στο WhatsApp, παρέχοντας στους γονείς τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για την εποπτεία της δραστηριότητας των εφήβων με απόλυτο σεβασμό στη θεμελιώδη αρχή της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption).

Τα νέα χαρακτηριστικά εστιάζουν πρωτίστως στη διαχείριση της ορατότητας των προσωπικών δεδομένων, στην έξυπνη παρακολούθηση της συμμετοχής σε ομαδικές συνομιλίες μέσω μεταδεδομένων και στον αυστηρό περιορισμό της αλληλεπίδρασης με τα αναδυόμενα μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς λειτουργούν τα νέα εργαλεία γονικού ελέγχου στο WhatsApp

Το νέο σύστημα γονικού ελέγχου του WhatsApp επιτρέπει στους κηδεμόνες να διαχειρίζονται μέσω ενός μοναδικού PIN τις ρυθμίσεις απορρήτου των εφήβων, ελέγχοντας την προσθήκη σε ομάδες, την προβολή φωτογραφίας προφίλ και τη χρήση του Meta AI. Τα εργαλεία είναι προαιρετικά, διατηρούν ανέπαφη την end-to-end κρυπτογράφηση και αποτρέπουν την ανάγνωση των μηνυμάτων από τους γονείς.

Η αρχιτεκτονική της νέας λειτουργίας βασίζεται σε έναν μηχανισμό συναίνεσης και διαρκούς ενημέρωσης, απομακρύνοντας την πλατφόρμα από τις παραδοσιακές μεθόδους καθολικού και μονομερούς αποκλεισμού (blocking). Όταν οι γονείς διαμορφώνουν τις αρχικές ρυθμίσεις ιδιωτικότητας για τον λογαριασμό του εφήβου μέσα από το μενού της εφαρμογής, ορίζουν ένα κωδικό PIN που λειτουργεί ως το μοναδικό κλειδί αυθεντικοποίησης για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή. Εάν ο έφηβος επιθυμεί να χαλαρώσει κάποιον υφιστάμενο περιορισμό, όπως για παράδειγμα να επιτρέψει σε άγνωστες επαφές να βλέπουν τη φωτογραφία προφίλ του ή να τον προσθέτουν αυθαίρετα σε νέες ομαδικές συζητήσεις (groups), το σύστημα απαιτεί την άμεση έγκριση του γονέα μέσω της εισαγωγής του εν λόγω κωδικού. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι καμία σοβαρή τροποποίηση στους όρους απορρήτου δεν περνάει απαρατήρητη, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει έναν φυσικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εκάστοτε αλλαγή.

Εποπτεία Oμάδων, Καναλιών και Ενημερώσεων Κατάστασης (Status)

Η δυναμική των ομαδικών συνομιλιών αποτελεί ιστορικά ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα σημεία ελέγχου για την ψηφιακή ασφάλεια των ανηλίκων. Το WhatsApp απαντά σε αυτή την πρόκληση υιοθετώντας μια εξαιρετικά έξυπνη στρατηγική παρακολούθησης των μεταδεδομένων (metadata) αντί για την ευθεία παραβίαση του ίδιου του περιεχομένου των συνομιλιών. Οι κηδεμόνες λαμβάνουν πλέον ειδοποιήσεις στο δικό τους κινητό σε πραγματικό χρόνο όποτε ο έφηβος εντάσσεται σε μια εντελώς νέα ομάδα ή όταν αποχωρεί από κάποια υφιστάμενη, παρέχοντας μια ξεκάθαρη, υψηλού επιπέδου εικόνα του κοινωνικού του δικτύου εντός της πλατφόρμας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος της εφαρμογής έχει ρυθμιστεί να ανιχνεύει και να ειδοποιεί άμεσα τους γονείς όταν μια ομαδική συνομιλία, στην οποία ήδη συμμετέχει ο έφηβος, παρουσιάζει απότομη και σημαντική αύξηση του αριθμού των μελών της. Αυτό το στοιχείο συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια καταπολέμησης του cyberbullying, καθώς η ξαφνική μαζική προσθήκη εκατοντάδων χρηστών σε ένα group αποτελεί συχνά την απαρχή συντονισμένης διαδικτυακής παρενόχλησης.

Παράλληλα, τα εργαλεία διαχείρισης επεκτείνονται στην ορατότητα και την κατανάλωση περιεχομένου δημόσιας εκπομπής (broadcast content). Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αυστηρά ποιοι χρήστες επιτρέπεται να βλέπουν τις 24ωρες αναρτήσεις Κατάστασης (Status) του εφήβου, αλλά και να φιλτράρουν ποιων επαφών τις καταστάσεις μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος από τη συσκευή του. Το ίδιο ακριβώς επίπεδο ελέγχου εφαρμόζεται πλέον και στα Κανάλια (Channels) της πλατφόρμας, διασφαλίζοντας ότι η ατελείωτη ροή πληροφοριών που φτάνει στην οθόνη του ανηλίκου προέρχεται αποκλειστικά από ελεγμένες και ασφαλείς πηγές.

Προστασία από την Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι επιλογές για το Meta AI

Η ευρεία ενσωμάτωση του Meta AI σε όλες τις εφαρμογές του οικοσυστήματος της Meta έφερε μοιραία στο προσκήνιο νέες ανησυχίες σχετικά με την απρόβλεπτη αλληλεπίδραση των ανηλίκων με τα παραγωγικά μοντέλα μηχανικής μάθησης. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους πραγματικούς κινδύνους, το WhatsApp προσθέτει στο κεντρικό μενού του γονικού ελέγχου τη δυνατότητα αυστηρής διαχείρισης της εμπειρίας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι γονείς καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση για απλούς χρήστες άνω των 13 ετών και σε μια αισθητά αυστηρότερη λειτουργία με την ονομασία «Limited Content». Η ενεργοποίηση αυτού του φίλτρου μειώνει δραματικά τις πιθανότητες παραγωγής ή προβολής ακατάλληλων απαντήσεων από τον ψηφιακό βοηθό, λειτουργώντας ως ένα ισχυρό, αλγοριθμικό προστατευτικό τείχος απέναντι σε δυνητικά επιβλαβείς αυτοματοποιημένες συζητήσεις.

Η αρχιτεκτονική της ιδιωτικότητας και η κρυπτογράφηση

Όλα τα παραπάνω επίπεδα ελέγχου λειτουργούν αποκλειστικά περιμετρικά της βασικής επικοινωνίας κειμένου και ήχου. Οι μηχανικοί της Meta τονίζουν μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις τους ότι το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (E2EE) παραμένει συνεχώς ενεργό. Κανένας χρήστης εκτός από τους άμεσους συμμετέχοντες στη συνομιλία δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα μηνύματα, να δει τις αποστελλόμενες φωτογραφίες ή να ακούσει τις φωνητικές κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, αλλά φυσικά και των servers του ίδιου του WhatsApp.