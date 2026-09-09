BiteWatch: Η δωρεάν εφαρμογή που αποκωδικοποιεί τα συστατικά των τροφίμων

Σύνοψη

Διαθέσιμη δωρεάν στα ψηφιακά καταστήματα Apple App Store και Google Play Store η νέα εφαρμογή διατροφικής ανάλυσης BiteWatch.

Η λειτουργία βασίζεται στη σάρωση του barcode της συσκευασίας, μεταφράζοντας άμεσα τις περίπλοκες ετικέτες σε απόλυτα κατανοητές πληροφορίες.

Προβάλλει την κρυμμένη ζάχαρη με οπτικοποίηση σε κουταλάκια του γλυκού, αναλύει τα επίπεδα αλατιού και κορεσμένων λιπαρών σε σχέση με την ημερήσια πρόσληψη.

Παρέχει χρωματική κωδικοποίηση για τα πρόσθετα (συντηρητικά, χρωστικές), τον δείκτη βιομηχανικής επεξεργασίας NOVA και ενδείξεις καταλληλότητας για χορτοφαγικές δίαιτες.

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Preventia με χρηματοδότηση από το EU4Health, υποστηρίζοντας την πρόληψη νοσημάτων μέσω της πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών.

Το BiteWatch αποτελεί μια εντελώς δωρεάν εφαρμογή για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να σκανάρουν τα barcodes των τροφίμων απευθείας στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Το λογισμικό αναλύει άμεσα την ενσωματωμένη βάση δεδομένων και επιστρέφει ακριβή στοιχεία για τη ζάχαρη, τα κορεσμένα λιπαρά, το αλάτι, τον βαθμό επεξεργασίας NOVA και την καταλληλότητα για vegan διατροφή, προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια.

Η καθημερινή εμπειρία αγορών στα καταστήματα τροφίμων συνοδεύεται συχνά από την αδυναμία γρήγορης και ουσιαστικής κατανόησης των διατροφικών ετικετών που βρίσκονται στο πίσω μέρος των συσκευασιών, καθώς οι κατασκευαστές συνήθως παραθέτουν τα συστατικά με περίπλοκους επιστημονικούς όρους και δυσανάγνωστες γραμματοσειρές.

Η ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της βιομηχανικής τυποποίησης και της ανάγκης του μέσου αγοραστή για γρήγορη, αξιόπιστη και εύπεπτη πληροφορία κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων. Μετατρέποντας την κάμερα του smartphone σε έναν προηγμένο σαρωτή δεδομένων, το λογισμικό αντλεί στοιχεία από εκτενείς διατροφικές βάσεις και τα παρουσιάζει μέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον χρήσης το οποίο δίνει έμφαση στην οπτικοποίηση των κρίσιμων μετρικών.

Οι δημιουργοί της εφαρμογής επέλεξαν να μεταφράσουν αφηρημένα νούμερα σε καθημερινές μονάδες μέτρησης, όπως αποδεικνύει η έξυπνη λειτουργία της μετατροπής των γραμμαρίων ζάχαρης σε ισοδύναμα κουταλάκια του γλυκού, προκειμένου να καταστήσουν άμεσα αντιληπτό τον όγκο των σακχάρων που καταναλώνεται.

Τεχνολογική προσέγγιση και εξατομίκευση χρήστη

Οπτικοποίηση ζάχαρης: Άμεση μετατροπή των γραμμαρίων σε κουταλάκια του γλυκού.

Άμεση μετατροπή των γραμμαρίων σε κουταλάκια του γλυκού. Δείκτης επεξεργασίας NOVA: Αξιολόγηση του βαθμού βιομηχανικής αλλοίωσης του τροφίμου (κατηγορίες 1 έως 4).

Αξιολόγηση του βαθμού βιομηχανικής αλλοίωσης του τροφίμου (κατηγορίες 1 έως 4). Χρωματική κωδικοποίηση πρόσθετων: Οπτικός διαχωρισμός των συντηρητικών με βάση την επικινδυνότητα και επιστημονική τεκμηρίωση.

Οπτικός διαχωρισμός των συντηρητικών με βάση την επικινδυνότητα και επιστημονική τεκμηρίωση. Εξατομικευμένο προφίλ: Δυνατότητα ορισμού διατροφικών προτεραιοτήτων (π.χ. χαμηλό νάτριο, απουσία ζωικών παραγώγων).

Πέρα από την απλή ανάγνωση των βασικών μακροθρεπτικών συστατικών, το σύστημα εμβαθύνει στην ανάλυση των πρόσθετων τροφίμων αξιοποιώντας μια έξυπνη χρωματική κωδικοποίηση που προειδοποιεί τον χρήστη για πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με συντηρητικά, χρωστικές ή ενισχυτικά γεύσης. Κάθε εντοπισμένο πρόσθετο συνοδεύεται από λεπτομερείς επιστημονικές αναφορές και επεξηγήσεις οι οποίες αντλούνται από αξιόπιστες πηγές, διασφαλίζοντας ότι η πληροφόρηση παραμένει απολύτως αντικειμενική και τεκμηριωμένη μακριά από αυθαίρετες κινδυνολογίες.

Παράλληλα, ενσωματώνεται πλήρως η διεθνώς αναγνωρισμένη κλίμακα NOVA η οποία ταξινομεί τα τρόφιμα ανάλογα με τον βαθμό της βιομηχανικής επεξεργασίας που έχουν υποστεί, βοηθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα τα οποία συνδέονται στενά με την εμφάνιση μη μεταδοτικών νοσημάτων. Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού εντοπίζεται στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ όπου ορίζονται οι προσωπικές διατροφικές προτεραιότητες για να προκύψει μια τελική βαθμολογία συμβατότητας κατά τη σάρωση κάθε νέου προϊόντος.

Το πρόγραμμα Preventia και η ευρωπαϊκή στρατηγική

Η υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος κατέστη δυνατή μέσω του ευρωπαϊκού project Preventia το οποίο εστιάζει στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης και της δικτύωσης σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται απευθείας από το πρόγραμμα EU4Health, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια των ευρωπαϊκών θεσμών να ενισχύσουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό των πολιτών γύρω από ζητήματα δημόσιας υγείας και να προωθήσουν τη διαφάνεια στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Το ψηφιακό εργαλείο δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή στεγνών δεδομένων αλλά λειτουργεί ως ένας εκπαιδευτικός μηχανισμός ο οποίος εκπαιδεύει σταδιακά τον καταναλωτή να κάνει πιο συνειδητές και προσεκτικές επιλογές μπροστά στο ράφι, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στη μείωση των ασθενειών που σχετίζονται με την κακή διατροφή. Διαθέτοντας υποστήριξη για πολλαπλές γλώσσες και καλύπτοντας τις αγορές όλων των κρατών μελών, το λογισμικό έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί μια διευρυμένη βάση δεδομένων που αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνθήκες κατανάλωσης εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

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