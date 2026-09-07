Google Translate: Background μετάφραση σε Android, earpiece λειτουργία σε iOS

Σύνοψη

Το Google Translate αναβαθμίζεται εστιάζοντας στις πολύωρες συζητήσεις, προσθέτοντας νέες δυνατότητες συνεχόμενης ακρόασης.

Οι χρήστες λειτουργικού συστήματος Android αποκτούν τη δυνατότητα εκτέλεσης στο παρασκήνιο, επιτρέποντας τη ζωντανή μετάφραση ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Στο οικοσύστημα του iOS προστίθεται η υποστήριξη ακρόασης μέσω του ακουστικού (earpiece) για πλήρη ιδιωτικότητα και ευκολία σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Η ζωντανή μετάφραση καλύπτει πλέον περισσότερες από 70 γλώσσες σε πραγματικό χρόνο, ικανοποιώντας τη ραγδαία αύξηση των μεταφραστικών συνεδριών που ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε λεπτά.

Η εξέλιξη των εφαρμογών μηχανικής μετάφρασης έχει απομακρυνθεί οριστικά από τα παραδοσιακά περιβάλλοντα απλής εισαγωγής κειμένου, μετατοπίζοντας το τεχνολογικό βάρος στη ζωντανή, αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία μέσω πολύπλοκων νευρωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η ομάδα ανάπτυξης προϊόντων της Google, περισσότερο από το ένα τρίτο των ενεργών συνεδριών ζωντανής μετάφρασης διαρκεί πλέον περισσότερο από πέντε λεπτά, υποδεικνύοντας σαφώς ότι οι καταναλωτές βασίζονται στην πλατφόρμα για εκτενείς επαγγελματικές ή προσωπικές συζητήσεις και όχι απλώς για αποσπασματικές ερωτήσεις αναζήτησης κατευθύνσεων στον δρόμο.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την αυξημένη ανάγκη για παρατεταμένη και αδιάκοπη χρήση, η εταιρεία ανακοίνωσε κρίσιμες λειτουργικές αναβαθμίσεις για τις εφαρμογές της στα οικοσυστήματα του Android και του iOS, δίνοντας πρωτοφανή έμφαση στην ευελιξία του multitasking και την προστασία της ιδιωτικότητας σε δημόσιους χώρους. Η ενσωμάτωση αυτών των προηγμένων χαρακτηριστικών ακολουθεί τη γενικότερη στρατηγική βελτιστοποίησης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους αλγορίθμους φωνητικής αναγνώρισης να λειτουργούν πολύ πιο αποδοτικά αξιοποιώντας τις σύγχρονες μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPUs) των έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Ποιες είναι οι νέες λειτουργίες του Google Translate;

Η νέα αναβάθμιση του Google Translate επιτρέπει στους χρήστες Android να διατηρούν τη ζωντανή μετάφραση ενεργή στο παρασκήνιο, ακόμα και με κλειδωμένη οθόνη συσκευής. Παράλληλα, οι χρήστες συσκευών iOS αποκτούν τη δυνατότητα ακρόασης της ζωντανής μετάφρασης απευθείας από το ακουστικό του τηλεφώνου τους, λειτουργία που το Android διέθετε ήδη, προσφέροντας ιδιωτικότητα σε πολύβουα περιβάλλοντα.

Η δυνατότητα να εκτελείται η εφαρμογή μετάφρασης απρόσκοπτα στο παρασκήνιο επιλύει ένα από τα σημαντικότερα και πλέον πιεστικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες λειτουργικού συστήματος Android κατά τη διάρκεια υπερπόντιων ταξιδιών ή κρίσιμων επαγγελματικών συναντήσεων με ξενόγλωσσους συνομιλητές. Μέχρι πρότινος, η αναγκαιότητα να παραμένει η οθόνη της συσκευής συνεχώς ενεργοποιημένη προκαλούσε διπλό πρόβλημα, αφενός διότι κατανάλωνε ταχέως τα πολύτιμα αποθέματα της μπαταρίας εξαιτίας της φωτεινότητας του panel και αφετέρου επειδή εμπόδιζε πρακτικά τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιήσει παράλληλα άλλες εφαρμογές, όπως τους χάρτες πλοήγησης για τον εντοπισμό μιας τοποθεσίας ή κάποια εφαρμογή σημειώσεων για την καταγραφή δεδομένων.

Πλέον, ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος επιτρέπει στο μικρόφωνο να παραμένει διαρκώς ανοιχτό καταγράφοντας το ηχητικό σήμα και διοχετεύοντάς το ταχύτατα στους απομακρυσμένους servers της Google για επεξεργασία, ενώ η συσκευή βρίσκεται με απόλυτη ασφάλεια στην τσέπη του χρήστη ή παραμένει τοποθετημένη επάνω στο τραπέζι συνεδριάσεων με απενεργοποιημένη οθόνη. Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής διαχειρίζεται τα αυστηρά δικαιώματα πρόσβασης στο υλικό με απόλυτη διαφάνεια, εμφανίζοντας τη γνωστή υποχρεωτική πράσινη ένδειξη ασφαλείας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να διασφαλίσει ότι δεν παραβιάζονται στο ελάχιστο οι διεθνείς κανονισμοί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αντίστοιχα, η στοχευμένη αναβάθμιση που αφορά αποκλειστικά τους κατόχους συσκευών iPhone εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η τελικά μεταφρασμένη πληροφορία στο αυτί του αποδέκτη, αξιοποιώντας την απαραίτητη τεχνογνωσία που υπήρχε ήδη διαθέσιμη στον ανταγωνιστικό κόσμο του Android. Αντί το λογισμικό της εφαρμογής να εκφωνεί δυνατά τη μετάφραση από το κεντρικό ηχείο στο κάτω μέρος της συσκευής, το Google Translate συνεργάζεται πλέον άψογα με τον αισθητήρα εγγύτητας (proximity sensor) του συστήματος iOS. Τοποθετώντας απλώς το τηλέφωνο στο αυτί, το λειτουργικό σύστημα αντιλαμβάνεται ταχύτατα την κίνηση του χρήστη και ανακατευθύνει αυτόματα τη ροή του ψηφιακού ήχου στο επάνω ακουστικό, προσομοιώνοντας ακριβώς την εμπειρία μιας παραδοσιακής τηλεφωνικής κλήσης.

Η προσεκτική αυτή τεχνική προσθήκη αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη σε κλειστούς χώρους διέλευσης μεγάλου αριθμού επιβατών, όπως τερματικούς σταθμούς αεροδρομίων, κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς ή πολυσύχναστα μουσεία, όπου η έντονη φασαρία του πλήθους καθιστά σχεδόν αδύνατη την κατανόηση της παραγόμενης τεχνητής φωνής μέσω του ηχείου ανοιχτής ακρόασης, εξαλείφοντας ταυτόχρονα την απόλυτη αναγκαιότητα για χρήση ακριβών ασύρματων ακουστικών.